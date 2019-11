VIDEO Tre volte Bendtner, la Danimarca supera gli USA

Nella serata di ieri da segnalare oltre al pari maturato tra Germania e Australia, anche la tripletta di Nicklas Bendtner, attaccante in forza al Wolfsburg. La Danimarca, impegnata in amichevole con gli USA, va sotto due volte, per merito di Altidore e Johansson, ma Bendtner prima ristabilisce la parità e poi consegna ai compagni la partita.

Tre reti diverse, da opportunista, da uomo d'area. La prima segnatura è la pù semplice, Bendtner si trova a centro-area e deposita in rete il pallone proveniente dalla destra e sfiorato col tacco da un compagno di squadra. Nella seconda occasione, l'ex Juventus è bravo a intuire la caduta della sfera, dopo un contrasto aereo davanti alla porta americana, mentre il terzo sigillo, per qualità, è senza dubbio il più rilevante. Lancio lungo, stop perfetto e conclusione a incrociare sul palo lontano.

Non una consuetudine la rete per Bendtner. Andando ad analizzare la stagione corrente in Bundesliga, 4 gol in 23 apparizioni con la maglia del Wolfsburg. Bendtner mette la firma sul tabellino alla dodicesima di campionato con lo Schalke - unico gol in Bundes - poi due volte con il Krasnodar in Europa League e infine con l'Inter, sempre in Coppa, nel ritorno degli ottavi di finale.