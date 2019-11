Risultato Francia 1-3 Brasile in partita amichevole 2015

23.05 - Grandissima serata di calcio allo Stade de France stasera, alla fine l'ha spuntata il Brasile, che ha vinto 3-1. Non si ferma qui però il grande spettacolo delle Nazionali: se questa era solo un'amichevole, adesso si fa sul serio, con le qualificazioni. Per ora però è davvero tutto, da Giorgio Dusi un augurio per una serena notte, e a risentirci a domani sera.

22.59 - Ottime notizie per Dunga sono giunte in particolare da Jefferson tra i pali, da Danilo e da Roberto Firmino, autore di una prova più che sufficiente in un ruolo non suo. Anche Elias ha giocato un'ottima gara. Rimandata invece la Francia, priva di Pogba a centrocampo: la sua assenza non si è fatta sentire per l'ottima prova di Sissoko, ma è mancato molto Matuidi. Davanti ci si poteva aspettare qualcosa in più da Benzema, mentre Valbuena ha avuto il merito di provarci di più.

22.57 - Dopo un primo tempo in cui la Francia ha giocato meglio (ma era già stata raggiunta sull'1-1), nel secondo tempo è stato un monologo della Seleçao: in gol ci vanno Neymar con la sua rete numero 43 con la Nazionale, e Luiz Gustavo, alla sua seconda rete. Dalla prova ci esce sicuramente rinfrancata la squadra di Dunga, che centra il settimo successo in sette partite amichevoli dopo il Mondiale e si prepara al meglio per la Coppa America di quest'estate.

22.54 - FINISCE QUI!!! IL BRASILE ESPUGNA LO STADE DE FRANCE!!! 3-1 IL FINALE PER I VERDE-ORO!!

90+3' - Partita che ora si combatte a centrocampo. Ritmi che sono in mano ai verde-oro.

90+2' - Un altro cambio, si spera l'ultimo per il Brasile: dentro Marcelo e fuori Elias.

QUATTRO MINUTI DI RECUPERO!

90' - Altro cambio per Dunga: Luiz Gustavo lascia il posto a Fernandinho.

88' - Luiz Adriano per Firmino, altra sostituzione per il Brasile.

87' - KONDOGBIA COSA FA?!?! Ne salta 4 come birilli! Poi l'azione la conclude FEKIR, bel sinistro dal limite, palla che esce di poco.

87' - Rizzoli ora sta lasciando molto giocare: Schneiderlin e Fekir avevano chiesto dei falli che il direttore di gara non gli ha concesso.

86' - Ancora un cambio per il Brasile: esce Oscar ed entra Souza. Si copre tanto ora Dunga.

84' - Ancora un cambio per parte: Giroud per Matuidi nella Francia (che fa 4-4-2 ora) e Douglas Costa per Willian nel Brasile.

83' - RISCHIA MIRANDA! Cross di Payet che il centrale dell'Atleti fatica a mettere fuori, risolve Thiago Silva.

82' - Manco l'avessi chiamata. Pronto a entrare uno che di spunti ne ha tanti: dentro Payet, fuori Valbuena, stanchissimo.

80' - Cercano una combinazione difficilissima Fekir e Benzema, azione che si spegne ben presto. Mancano gli spunti alla Francia.

78' - Progressione di Neymar!!!! Arriva al tiro al limite dell'area e la palla gli rimbalza male, peccato. Nessun pericolo per Mandanda.

77' - Adesso cerca di fare scendere i ritmi il Brasile, che vuol gestire il risultato. Di certo i palleggiatori non mancano.

74' - Ecco il doppio cambio: dentro Kondogbia e Fekir, fuori Sissoko e Griezmann. Non cambia il modulo dei Bleus. Qualche fischio per Fekir, abbastanza inspiegabilmente.

73' - Filipe Luis in allungo mette al centro di prima una palla che sembrava destinata a spegnersi sul fondo, Mandanda in uscita la fa sua. E si prepara ad entrare Fekir.

71' - WILLIAN!!! Ci mette ancora il piede Mandanda. Ora sembra un po' allo sbando la squadra di Deschamps.

Anche la squadra di Dunga fa male da piazzato: Luiz Gustavo parte da dietro e arriva a saltare tutto solo in area, colpo di testa troppo facile per lui, e ora il passivo per i padroni di casa si fa pesante!!

69' - LUUUUUIIIIZZZZZ GUUUUUUSTAAAAAAAVOOOO!!!!!!!! ARRIVA IL TERZO GOL DEL BRASILE!!!! 3-1 ALLO STADE DE FRANCE!!!!

67' - MANDANDA PLASTICO!! Ottimo destro da fuori di Oscar dopo un bel contropiede, il portiere del Marsiglia la mette in corner. Ripartenza generata da un'azione insistita con tanti uomini dei Francesi.

65' - Luiz Gustavo sciupa una buona occasione al limite dell'area: non ha visto l'inserimento del compagno e la palla è finita facile tra le braccia di Mandanda.

63' - CHE GIOCATA DI GRIEZMANN E CHE RISPOSTA DI JEFFERSON!!!! Sinistro diretto dai 25 metri del fantasista dell'Atletico, il portiere brasiliano vola a toglierla dal sette!!

61' - Destro da fuori di Elias, Sakho la ribatte!

60' - DOPPIA OCCASIONISSIMA PER LA FRANCIA!!! Benzema con un numero la mette al centro, sul secondo palo arriva Moussa Sissoko che viene chiuso da Jefferson, poi sul prosieguo un cross sull'altro palo trova Benzema, che col piattone da ottima posizione la manda in curva!!! Partita bellissima ora!!

59' - THIAGO SILVA METTE IN CORNER! Palla ancora tagliata, stavolta sul secondo palo, messa al centro da Valbuena, il centrale del PSG con la punta anticipa Varane!!

Willian spacca in due la difesa accentrandosi e serve il pallone filtrante in area, dove il 10 è troppo solo: controllo e sinistro sotto la traversa. Mandanda non può farci nulla. Ancora un lampo verde-oro, ed è 2-1 per il Brasile allo Stade de France!!!!

57' - NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYMAAAAAARRRRRRR JUUUUUUUUUUUUUUUNIOOOOOOOORRRRRR!!!!!! COMPLETA LA RIMONTA IL BRASILE!!!! 2-1!!!!! GRAN GOL DI NEYMAR!!!

56' - Corner pericoloso per il Brasile!! Sponda involontaria di Schneiderlin, Thiago Silva non ci arriva da pochi passi.

55' - Adesso è il Brasile a fare circolare la palla: Danilo mette in mezzo un buon pallone, se la cava in qualche modo la difesa dei transalpini.

52' - Dopo un inizio forte, si è abbassato un po' il ritmo. Riprendono un po' di fiato le due squadre.

50' - MANDANDA! Sinistro da fuori di Luiz Gustavo arrivato dopo un disimpegno impreciso, si distende bene il Marsiglia.

49' - Danilo con una SUPER CHIUSURA su Benzema, che stava andando in porta dopo l'uno-due con Griezmann!!

49' - Ancora Valbuena sfrutta il movimento di Griezmann per cercare l'assist per Benzema, ottima uscita di Jefferson ancora.

48' - Sissoko si guadagna un'ottima punizione dai 30 metri, palla scodellata che finisce facile tra le braccia di Jefferson.

46' - Cross di Griezmann interessante dopo un buono spunto, la difesa mette fuori però.

22.05 - E VIA!!! SI RICOMINCIA!! Non ci sono stati cambi.

22.03 - Cominciano a rientrare in campo le squadre. Già sul terreno di gioco Jefferson, che si è allenato anche nell'intervallo.

21.59 - Un primo tempo in cui la Francia ha fatto vedere qualcosa di più rispetto al Brasile, che ha spesso faticato ad arrivare al tiro ed ha sofferto troppo dietro sulle palle inattive. Tutto sommato il risultato è però giusto, perchè là davanti se c'è spazio i verde-oro cominciano a ballare, come in occasione del gol.

21.48 FINE PRIMO TEMPO! 1-1 tra Francia e Brasile all'intervallo a Saint Denis.

Azione confusa quella del Brasile, alla fine è Firmino a toccare con la punta sotto le gambe di un avversario per smarcare Oscar, che in allungo anticipa Varane e, ancora di punta, fa il tunnel a Mandanda, firmando il pareggio!! INASPETTATO OSCAR!! Stava giocando meglio la Francia, ma il lampo ha regalato il pari al Brasile!

40' - OOOOOOOOOOOOOOSCAAAAAAAAAAAAAAAARRRRR!!!!!! D'IMPROVVISO IL BRASILE, D'IMPROVVISO LA COMBINAZIONE, D'IMPROVVISO IL GOL DI OSCAAAAARRRR!!!!

39' - Griezmann lancia in contropiede Benzema, che cerca un aggancio troppo complicato. Non era una palla facile da gestire. Prova a ripartire dunque il Brasile, un po' spento ora.

37' - Un altro corner per la Francia, sempre pericolosissima in queste occasioni come abbiamo visto: stavolta se la cava la difesa verde-oro.

36' - Cross piuttosto velleitario di Willian dalla destra: buono il movimento a prendere il fondo, meno l'esecuzione del traversone.

34'- Azione semi rugbistica di Firmino che prova a sfondare centralmente, alla fine il rimpallo non lo favorisce e Mandanda può andare al rinvio dal fondo.

31' - Sagna stende Neymar, i contatti sono duri, c'è poco di amichevole in queste partite: si vuole vincere. Rizzoli per ora non ha dovuto estrarre cartellini però.

29' - TROVA LA PORTA FIRMINO! Destro da fuori del brasiliano, Mandanda non sicurissimo se la cava comunque in corner.

28' - Stavolta va Sakho a toccare il pallone di testa, palla che finisce facile tra le braccia di Jefferson dopo essersi impennata.

28' - Pericolosa la Francia quando riparte, ma il Brasile si copre bene. La palla si sposta bene da destra a sinistra, e ora arriva un altro corner per i padroni di casa.

25' - Cerca la reazione il Brasile, che non ci sta: destro da fuori di Elias che finisce direttamente sugli spalti.

Ancora pericolosissima su calcio d'angolo la Francia: battuto come prima il corner, tagliato al centro, e se prima Sakho aveva prolungato, stavolta Varane ha colpito, anticipando Miranda, che come i suoi compagni ha fatto la bella statuina!! Palla che si insacca alle spalle di Jeffferson, incolpevole!!! 1-0 per la Francia!!

21' - RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPHAAAAAAAAAAAAEEEELLL VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAANEEEEEE!!!!! IL VANTAGGIO DELLA FRANCIA, SEGNA VARANE!!!!

20' - MANDANDA SU NEYMAR!!!! REATTIVO IL PORTIERE DEL MARSIGLIA!!! Oscar recupera palla e verticalizza per il giocatore del Barcellona, ha di fronte a se Varane ma trova l'angolo per calciare: ci mette la manona l'estremo difensore francese! Elias poi di poco non arriva sulla respinta!

18' - Altra ottima chiusura di Schneiderlin su Willian: sta ricoprendo benissimo il ruolo di schermo davanti alla difesa il giocatore del Southampton.

16' - Fallaccio di Filipe Luis su Valbuena, Rizzoli lo grazia dal giallo ma ci stava tutto, visto che la ripartenza era interessante e la giocata del fantasista ancora di più.

15' - Si guadagna un buon corner la Seleçao, salgono i centrali da dietro.

13' - Migliore la circolazione di palla del Brasile fino a questo momento, la Francia non riesce a trovare spazi nonostante Griezmann e Valbuena cerchino di accentrarsi.

11' - Destro di Firmino, respinge Sakho con il corpo!! Bella partita ora, sale l'intensità.

8' - JEFFERSON COSA PRENDE!!!!! COSA PRENDE!!! Benzema sul secondo palo da corner dopo il prolungamento di Sakho, da due passi prova a metterla sul palo lungo: con la mano di richiamo il portiere Brasiliano la toglie dalla porta!!

7' - Cross di Valbuena da punizione, difesa della Selecao ben messa: Danilo mette in corner.

6' - SCHNEIDERLIN! Willian aveva trovato spazio sulla destra, in ripiegamento il mediano alsaziano va a chiudere in scivolata.

5' - Cerca il break Firmino, ma apre male sulla destra ed Evra chiude.

5' - Resta in campo senza problemi Willian.

4' - Contrasto abbastanza rude tra Willian e Matuidi, l'ala del Chelsea non sembra stare benissimo e si tocca il ventre.

3' - Fa circolare palla con calma ora il Brasile, alla ricerca di spazi.

1' - Filipe Luis scivola e si fa anticipare da Sagna, non c'è però contropiede per la Francia.

21.02 - Dopo il momento di commozione SI COMINCIA A GIOCARE!!!! Prima palla per il Brasile.

21.00 - Prima di cominciare, un minuto di silenzio per le vittime del disastro aereo di martedì sulle Alpi francesi.

20.59 - Prendono posizione in campo le due squadre, dopo l'esecuzione degli inni accompagnati dalla banda. Clima molto caldo, come sempre, quello di Saint-Denis.

20.57 - Momento della Marsigliese ora.

20.55 - SQUADRE IN CAMPO! Momento degli inni nazionali. Sottofondo molto fastidioso, qualche fischio sull'inno brasiliano.

20.53 - Pronte nel tunnel le squadre! Pochi minuti al fischio d'inizio di Francia-Brasile.

20.51 - Momento da brividi a Parigi.

20.50 - Le squadre nel frattempo sono già rientrate negli spogliatoi.

20.48 - Ed eccoli qui, tutti in posa al completo: i giocatori che hanno superato le 100 presenze con la maglia della Francia sono ora al centro del campo, nel boato generale di uno Stade de France quasi esplosivo.

20.46 - Momento nostalgico, potremmo dire, per noi italiani: tutti questi cinque qui sotto sono passati nel nostro campionato, mentre in campo, e anche in generale tra tutti i convocati, c'è solamente un giocatore della nostra Serie A, ovvero lo juventino Evra.

20.43 - La sfilata di stelle continua... Anche Thierry Henry presente negli spogliatoi, insieme anche a Didier Deschamps.

20.39 - Sfilata di stelle a bordocampo, tre colonne della nazionale dei Galletti a colloquio: Zinedine Zidane, Marcel Desailly e Patrick Vieira.

20.36 - E questo è il campo, dove le squadre stanno svolgendo il riscaldamento di rito.

20.34 - Nel frattempo, lo Stade de France si è già riempito, si attende il tutto esaurito a Saint-Denis.

20.28 - E questo è il team di Deschamps pronti a entrare in campo per il riscaldamento:

20.26 - Questo lo spogliatoio dei padroni di casa.

20.22 - Due cambi anche per quanto riguarda le scelte di Dunga: il ballottaggio tra Marcelo e Filipe Luis per il ruolo di terzino sinistro alla fine ha visto prevalere il giocatore del Chelsea, che sembrava sfavorito rispetto al Madridista. Sopresa invece in mezzo al campo: Fernandinho parte dalla panchina, è Elias a prendersi la maglia da titolare.

Brasile (4-2-3-1): Jefferson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Elias, Luiz Gustavo; Willian, Oscar, Neymar; Roberto Firmino. All.: Dunga.

20.18 - Rispetto alle previsioni della vigilia, ci sono due novità nell'undici scelto da Deschamps: sulla fascia destra di difesa non c'è Jallet, bensì Sagna, mentre tra i pali gioca Mandanda al posto di Ruffier.

Francia (4-3-3): Mandanda; Sagna, Varane, Sakho, Evra; Sissoko, Schneiderlin, Matuidi; Valbuena, Benzema, Griezmann. All.: D. Deschamps.

20.15 - Cominciamo comunicando le formazioni ufficiali delle due squadre. Questo è il match sheet:

Buonasera a tutti gli appassionati di calcio, e benvenuti a questa diretta scritta live e di Francia-Brasile, amichevole davvero di lusso. Una partita che rievoca tantissimi ricordi, che andremo a snocciolare in questa partita, anche se il più significativo è senza dubbio quello della finale del Mondiale del 1998, quando i padroni di casa, proprio allo Stade de France (sede della partita di questa sera) batterono per 3-0 i verdeoro per portarsi a casa la loro prima - e unica - coppa del Mondo.

Francia-Brasile però non è solo questo, gli incroci sono molteplici: i due allenatori ad esempio, Dunga e Deschamps, erano in campo proprio in quella finale del 1998 a combattere a centrocampo. Ma tra sapori di passato, c'è anche un occhio attento al futuro: tantissimi sono infatti i giovani che potrebbero esordire questa sera, su tutti Fekir tra le file dei padroni di casa, e Roberto Firmino tra gli ospiti. Una sfida anche tra tantissimi campioni: si ritrovano ad esempio Benzema e Neymar dopo il Clasico, i due uomini-simbolo delle rispettive nazionali. Amichevole sì, ma probabilmente solo fino a un certo punto...

In generale a livello storico, ci sono 14 precedenti tra Francia e Brasile, tra mondiali e amichevoli: le vittorie francesi sono 6 (e in particolare 3 delle ultime 4 sfide), mentre quelle verdeoro sono cinque, compreso l'ultimo precedente, mentre i pareggi sono solo quattro.

A livello storico, sono tre le sfide che vogliamo ricordare meglio delle altre. In ordine cronologico, la prima risale al 1997, al Tournoi de France, e fu l'occasione in cui Roberto Carlos battè probabilmente uno dei migliori calci di punizione della storia, in assoluto:

Solamente un anno dopo, il 12 luglio 1998, si giocò la partita più celebre in assoluto tra queste due compagini: la finale del Mondiale. La partita in campo fu decisa da una doppietta di Zidane (due gol di testa) e dal gol di Petit, ma realmente la Francia aveva già vinto la partita la sera prima, quando Ronaldo ebbe un malore che lo costrinse a giocare il giorno dopo in pessime condizioni. Un mistero che ancora oggi sembra rimanere irrisolto, quello del Fenomeno: alla fine però la gioia fu tutta dei Bleus.

Francia e Brasile si incontrarono nuovamente nel mondiale del 2006, ai quarti di finale. In quell'occasione la partita terminò 1-0, ancora in favore della squadra allora allenata da Domenech, che poi arrivò in finale, prima di essere sconfitta dall'Italia ai calci di rigore. Quel giorno la rete decisiva fu firmata da Thierry Henry.

L'ultimo precedente in ordine cronologico risale a qualcosa meno di due anni fa, per la precisione al 9 giugno 2013: allora fu il Brasile a spuntarla per effetto delle reti di Oscar, Hernanes e Lucas Moura.

In questa stagione calcistica le due squadre non sono chiamate a disputare match di qualificazione, per due motivi diversi: la Francia è qualificata di diritto agli Europei del 2016 come paese ospitante, mentre il Brasile giocherà quest'estate la Copa America. Dunque, in stagione solo amichevoli, e non stanno andando affatto male per quanto riguarda i verde-oro: 6 vittorie su 6. Dopo l'incredibile delusione e l'ancor più incredibile 7-1 subito in casa dalla Germania, la federazione si è affidata di nuovo a Dunga per il dopo-Scolari, con la speranza di risollevare e ricostruire una nazionale che è apparsa un po' persa. Le polemiche non sono mancate, soprattutto per l'assegnazione della fascia di capitano a Neymar, togliendola dal braccio di Thiago Silva. Però i risultati fin ora danno ragione all'ex centrocampista, anche se quello di stasera sarà un test molto complicato, crocevia importante per la ricostruzione di una nazionale che ha tantissimo potenziale, soprattutto in fase offensiva.

Continua invece a gonfie vele il processo di crescita della giovane Francia guidata da Didier Deschamps, anche se qualche prestazione poco convincente è arrivata. Il CT è ripartito dalle certezze che gli ha lasciato l'ottimo mondiale disputato dai suoi ragazzi, che hanno ceduto solamente ai quarti di finale di fronte allo strapotere tedesco, non meritando nemmeno troppo l'eliminazione. In ogni caso, l'ex allenatore di Monaco e Juventus ha basi molto solide e giocatori di grandissimo talento da tenere in considerazione: non sta solo costruendo il presente, ma anche il futuro. Per adesso nelle amichevoli sono arrivate 4 vittorie e 2 pareggi, ciò significa che questa sera una delle due squadre perderà un record: sarà la Francia a veder crollare la sua imbattibilità o il Brasile a interrompere la sua striscia di vittorie? Intanto, ecco il rendimento delle due squadre nelle ultime 6 partite.

FRANCIA

PORTIERI: Steve Mandanda (Marsiglia), Stephane Ruffier (Saint Etienne), Benoit Costil (Rennes).

DIFENSORI: Patrice Evra (Juventus), Christophe Jallet (Lione), Laurent Koscielny (Arsenal), Bacary Sagna (Manchester City), Mamadou Sakho (Liverpool), Benoit Tremoulinas (Siviglia), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).

CENTROCAMPISTI: Maxime Gonalons (Lione), Geoffrey Kondogbia (Monaco), Blaise Matuidi (Psg), Dimitri Payet (Marsiglia), Morgan Schneiderlin (Southampton), Moussa Sissoko (Newcastle).

ATTACCANTI: Karim Benzema (Real Madrid), Nabil Fekir (Lione), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Lione), Mathieu Valbuena (Dinamo Mosca).

Qualche assenza di troppo per la Francia: Deschamps non ha potuto chiamare due pilastri della nazionale come Pogba e Lloris, oltre che Debuchy, Mangala, Gonalons e Gignac, tutti per problemi fisici. Tutto sommato non ne è uscita comunque una brutta squadra: ritorna Tremoulinas, che ritrova la nazionale dopo averla lasciata guardacaso contro il Brasile, quel 9 giugno del 2013. Prima convocazione invece per Fekir, seconda per Kondogbia, chiamato a un anno e mezzo di distanza dalla precedente. Il centrocampista del Monaco non dovrebbe trovare comunque spazio nell'undici iniziale, che dovrebbe vedere Ruffier in porta, con davanti a lui Jallet, Varane, Sakho ed Evra, con Koscielny in ballottaggio col centrale del Liverpool per il posto dal primo minuto. A centrocampo sarà Moussa Sissoko a giocare al posto di Pogba, insieme a Schneiderlin e Matuidi, mentre davanti spazio al tridente con Valbuena, Benzema e Griezmann.

BRASILE

PORTIERI: Jefferson (Botafogo); Marcelo Grohe (Gremio); Diego Alves (Valencia).

DIFENSORI: Thiago Silva (PSG); Miranda (Atletico Madrid); Fabinho (Monaco); Marcelo (Real Madrid); Filipe Luis (Chelsea); Danilo (Porto), Gil (Corinthians), Gabriel Paulista (Arsenal).

CENTROCAMPISTI: Luiz Gustavo (Wolfsburg); Fernandinho (Manchester City); Elias (Corinthians); Souza (San Paolo); Oscar (Chelsea).

ATTACCANTI: Firmino (Hoffenheim); Willian (Chelsea); Neymar (Barcellona); Philippe Coutinho (Liverpool); Robinho (Santos); Douglas Costa (Shakhtar Donetsk), Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk).

Scelte importanti anche quelle di Dunga, che vuole segnare una nella linea di demarcazione, inaugurando la linea verde e lasciando a casa, in primis, Julio Cesar, Dani Alves e Fred. Sono invece fuori per infortunio David Luiz, Lucas, Ramires e Hulk. Cambia dunque un po' la filosofia, ma di certo non il modulo: si va sempre con il 4-2-3-1. Tra i pali dovrebbe trovare spazio Jefferson, anche se Diego Alves preme; difesa a quattro con Danilo e Marcelo (ancora in ballottaggio con Filipe Luis) esterni, con Thiago Silva e Miranda al centro. In mezzo al campo gli intoccabili Fernandinho e Luiz Gustavo daranno copertura al trio composto da Willian, Oscar e Neymar. Davanti a tutti, si fa col falso nueve: dopo essere subentrato con Turchia e Austria (segnando contro quest'ultima), Firmino si prende la maglia da titolare.

L'osservato speciale, per quanto riguarda i transalpini, è Nabil Fekir, giovanissimo talento del Lione alla prima convocazione con la nazionale Francese. Classe 1993, nato a Lione da genitori Algerini, ha il doppio passaporto: l'Algeria ha provato infatti a chiamarlo per gli impegni di questo weekend, ma lui ha preferito aspettare la convocazione della Francia, che è puntualmente arrivata. I suoi numeri parlano di una stagione da fuoriclasse: 13 gol e 11 assist in 31 presenze con la maglia del Lione, tra campionato e Coppe. Prodotto del settore giovanile della società del presidente Aulas, può giocare praticamente in tutti i ruoli in fase offensiva: seconda punta, trequartista, all'occorrenza anche da ala. Fournier lo utilizza come spalla di Lacazette, probabilmente la posizione più a lui congeniale. Difficile che stasera Deschamps non gli conceda nemmeno qualche minuto in campo.

Dall'altra parte, gli occhi sono tutti puntati su Roberto Firmino, volto "nuovo" del Brasile, che occuperà il ruolo di attaccante che nelle ultime uscite era stato di Luiz Adriano. Già dalla scorsa stagione si era messo in luce come uno dei più talentuosi elementi del campionato tedesco, e a suon di gol e assist (22 e 16 in 37 presenze, in poche parole con lui in campo si partirebbe già da 1-0), ma era stato snobbato al momento delle convocazioni da Scolari. Il suo ruolo naturale sarebbe quello di trequartista o seconda punta, ma Dunga lo vuole provare come unica punta, posizione che non gli si addice totalmente, non essendo un realizzatore puro, ma che gli potrebbe calzare a pennello nel "calcio bailado" della nazionale brasiliana. Inutile dire che tantissime big d'Europa lo stanno monitorando, e lui sembra pronto a fare il salto di qualità.

Partita quasi in casa stasera per l'ex capitano del Brasile Thiago Silva: lui, colonna del PSG, giocherà proprio nella sua attuale città. "Sarei molto felice di giocare titolare - ha detto nei giorni precedenti alla partita - sto facendo del mio meglio per assicurarmi il posto. Penso che durante la partita i tifosi del PSG urleranno il mio nome". L'avversario è ostico secondo l'ex Milan: "La Francia sta crescendo moltissimo, hanno disputato un buon mondiale e hanno in Benzema il giocatore che fa la differenza. Noi e loro siamo due squadre molto forti, loro hanno il vantaggio di giocare in casa, con tutto lo stadio a supportarli, ma sono sicuro che Dunga metterà in campo una squadra solida che potrà vincere la partita".

Nelle convocazioni ha trovato spazio, un po' a sorpresa, anche Gabriel Paulista, neo acquisto dell'Arsenal: 13 milioni ben spesi finora, visto che il centrale difensivo a suon di prestazioni convincenti si sta assicurando la maglia da titolare. "La convocazione è stata una sorpresa, mi ha fatto molto felice. Ogni giocatore sogna di far parte della Seleçao sin da bambino. Non penso di essere stato chiamato solo per gli infortuni dei miei compagni di reparto (David Luiz e Marquinhos, ndr), significa che l'allenatore crede in me. Questo mi da grande forza e fiducia per continuare al meglio la mia carriera all'Arsenal".

Anche nella Francia c'è stata una convocazione a sorpresa: quella di Benoit Tremoulinas, terzino del Siviglia, che non trovava spazio in Nazionale dal 2013, ovvero da quando aveva lasciato il Bordeaux per approdare alla Dynamo Kiev, con risultati modesti. "Indossare la maglia del mio mitico paese è sempre fantastico", ha detto in conferenza stampa, dove ha parlato anche del Brasile: "Sono una squadra totalmente diversa rispetto a quella vista al Mondiale, hanno più equilibrio difensivo ma son riusciti a mantenere le loro idee offensive. Sono in una striscia aperta di 6 vittorie, il loro allenatore Dunga ha fatto un gran lavoro. Sarà un match molto piacevole".

Un po' di Italia è presente nel match di stasera, perchè l'arbitro sarà il nostro Nicola Rizzoli, fischietto anche della finale mondiale tra Germania e Argentina, probabilmente ora come ora il migliore al mondo.