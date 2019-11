Live Spagna - Ucraina, diretta qualificazioni Euro 2016(1-0)

Finisce la partita: La Spagna batte l' Ucraina: 1-0 gol di Morata. Primo tempo dominio spagnolo che trova il gol del vantaggio con il giocatore dlela Juventus. Il secondo tempo l' Ucraina prova a cerare il gol del pareggio, le furie rosse calano, ma gli ospiti non riescono ad approffitarne. Spagna che sale a 12 punti, seconda dietro alla Slovacchia a punteggio pieno, Ucraina rimane a 9 punti .per questa sera è davvero tutto, una serena buona notte da Arianna Radice

90' saranno 4 i minuti di recupero

89' Kravets non ce lfa: esce ed entra Pylyp Budkivskiy

88' Gioco fermo per permettere i soccorsi a Sergio Ramos e Kravets

86' Dall'altra parte Tymoshchuk ,ma la palla finisce fuori

84' Ci prova Koke: destro dai 25 metri ma trova Pyatov

78' J. Alba lascia il campo al suo posto Juan Bernat

77' a Terra Jordi Alba, problema muscolare per il giocatore del Barca

76' Esce Taras Stepanenko entra Denys Garmash

73' Esce Iniesta applaudito dal pubblico di Siviglia ed entra Santi Cazorla

72' Ancora Isco, calcio angolo

71' Giallo per Kucher

70' Spagna sempre avanti, ma la situazione non è del tutto tranquilla. L' Ucraina sta spingendo per trovare il del pareggio

68' Calcio di punizione per le fure rosse. Silva prova servire Isco, ma Ramos anticipa: palla fuori

66' Altra Occasione di Rotan ed altro intervento del portiere del Real Madrid. Ora la Spagna soffre.

64' Esce Morata ed entra Pedro. Buona partita per il giocatore juventino

60' Isco prova a servire Morata, ma la difesa capisce tutto

58' Shevchuk colpisce di testa ma la mira è imprecisa

56' Il portiere spagnolo sbaglia il rinvio, l' ucraina recupera palla, Botta veloce di Rotan, ma Casillas rimedia

54' Giallo per Kravets, intervento duro su Silva

52' Ancora il portiere spagnolo a dire di no: altro pericolo sulle calci inattive

50' traiettoria insidiosa sul calcio di Punizione battuto da Rotan, Casillas si rifugia in angolo

50' calcio di punizione

49' Giallo per Sergio Ramos è entratoda dietro su Kravets

47' Cross interessante di Juanfran in area, ma non c'è nessuno e la difesa spazza

45' Inizia il secondo tempo, nessun cambio per tutte e due le squadre

Finisce il primo tempo, i Padroni in vantaggioper 1-0. Spagna meritatamente avanti, con Morata al suo primo gol con la nazionale

44' Fallo duro di Rotan su Pique: entrata non cattiva, l'arbitro non sanziona

40' TRAVERSA DI SERGIO RAMOS: COLPO DI TESTA DEL DIFENSORE DEL REAL MADRID SFILATO AI SUOI AVVERSARISUGLI SVILUPPI DEL CALCIO DI PUNIZIONE.ERA BATTUTO IL PORTIERE, LA TRAVERSA SALVA L'UCRAINA..SPAGNA VICINO AL RADDOPPIO

39' Fallo su Silva, calcio di punizione per gli spagnoli

37' Fuorigioco di Juanfran che si è mosso con un attimo d'anticipo

34' calcio d'angolo ucraina

32' Calcio di punizione per l' Ucraina, Khacheridi stacca, ma non inquadra la porta.

30' Zozulya è costretto a lasciare il campo per il colpo preso qualche minuto prima, al suo posto entra Artem Kravets

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA SPAGNA CON MORATA: KOKE CON UN ASSIST DI PRIMA SERVE MORATA E DAVANTI AL PORTIERE NON SBAGLIA

27' Zozulia a terra per un colpo alla gamba destra.

26' Birivido Ucraina: Rotan stoppa benissimo in area, controlla benissimo e lancia di collo destro, palla che sfiora il palo

24' Isco controlla bene la palla, prova la conclusione ma finisce fuori di poco. Brividi

21' Taglio di Silva ma non riesce a centrare la porta

18' Prima Occasione per l' Ucraina: dalla punizione viene servito Fedestkiy , ma il suo Destro finisce a lato

18' Fallo di Isco su Yarmolenko

15' Tiro centrale di Koke, il portiere ucraino si rifugia in angolo

14' Scontro duro du Iniesta, ma il giocatore del Barcellona si rialza. Giallo per Fedestkiy

12' Possesso prolungato per gli spagnoli

9' Fuorigioco di Rientro per l' Ucraina

8' Ancora Spagna pericolosa: Inieste serve Morata in profindità ma il tiro non era dei migliori, palla fuori

7' Troppa pressione di Shevchuk e commette fallo

6' Isco e Silva raddoppiano i centrocampisti giallo blu: Ucraina in difficoltà

5' Silva prova a metterla in mezzo, la difesa spazzia via

4' J. Alba anticipato

4' Spagna che ha preso subito il pallino del gioco

3' Fallo di Rotan

2' Non c'è pressione da parte degli ospiti: Ucraina che gioca sulla difensiva

1'Si parte, primo pallone giocato dall' ucraina

20:45 Minuto di silenzio per ricordare le vittime del volo che si è schiatantato in Francia

20:42 Ora è l'inno dei padroni di casa

20:41 si incomincia con l'inno ucraino

20:40 le squadre stanno entrando in campo

20:38 Le squadre sono nel tunnel

20:32La UEFA ha approvato la richiesta della Federcalcio spagnola (RFEF) per un minuto di silenzio in memoria delle vittime del disastro aereo del volo Barcellona-Düsseldorf schiantatosi in Francia.I giocatori avranno anche il lutto al braccio

20:26 Iker Casillas è il terzo giocatore nella storia del calcio spagnolo ha raggiungere 100 presenze in nazionale. Le prime due posizioni sono occupate da Claudio Suarez e Rigobert Song.

20:19 Le formazioni ufficiali, c'è Morata dal primo minuto!

Spagna: Casillas, Juanfran, Ramos, Piqué, Alba, Sergio, Koke, Iniesta, Isco, Silva y Morata

Ucrania: Pyatov; Fedestkiy, Khacheridi, Kucher, Shevchuk; Yarmolenko, Rotan, Tymoschuk, Stepanenko; Konoplyanka; Zozulya

20:15 Andiamo a dare un occhiata alle convocazioni per questo match

Spagna : Casillas, Asenjo, De Gea; Albiol, Juanfran, Piqué, Ramos, Alba, Bartra, Bernat, Carvajal; Iniesta, Silva, Fabregas, Cazorla, Mario Suarez, Koke, Busquets, Isco, Vitolo; Pedro, Juanmi, Morata.

Ucraina : Pyatov, Rybka, Boyko; Shevchuk, Kucher, Morozyuk, Fedetskiy, Rakitskiy, Khacheridi, Burda; Tymoshchuk, Rotan, Gusev, Oliynyk, Garmash, Stepanenko, Bezus, Rybalka; Zozulya, Kravets, Konoplyanka, Yarmolenko, Budkivskiy.

20:10 Quello di Morata, assente dallo scorso autunno, non è l’unico ritorno nella nazionale iberica, pronto a vestire la casacca rossa anche Diego Costa. La punta del Chelsea aveva infatti saltato gli ultimi impegni per problemi fisici.

20:05 Periodo da incorniciare per Alvaro Morata. L’attaccante di Madrid, protagonista in Italia e in Europa con la Juventus, non solo ha ritrovato la maglia della nazionale ma è pronto a partire dal primo minuto al centro dell’attacco

20:00 Iniesta: "Morata è un grandissimo"- Nella conferenza stampa del centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola in vista della sfida contro l'Ucraina ha parlato del compagno di Nazionale Alvaro Morata e della sua stagione nellaJuventus:"“Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, è un goleador vero e sta facendo molto bene nel suo nuovo club. Per quanto mi riguarda spero di continuare a far parte di questo gruppo per lungo tempo”.

Buona sera e benvenuti in Vavel Italia da Arianna Radice, questa sera seguiremo insieme lo scontro diretto tra le due seconde del gruppo C Spagna e Ucraina, a Siviglia. Del Bosque sembra intenzionato a dare fiducia allo juventino Morata, vista l’assenza per infortunio di Diego Costa. La Slovacchia punta alla quinta vittoria su cinque gare, consolidando il primato in classifica: tutt'altro che impossibile l'avversario di turno, il Lussemburgo. In compenso, Spagna-Ucraina, diretta scritta live e della partita, mette in palio il posto diretto per il passaggio del turno: sbagliare complicherebbe le cose.

Classifica Gruppo C: Slovacchia 12; Spagna e Ucraina 9; Macedonia 3; Bielorussia e Lussermburgo 1. Il programma odierno: Spagna - Ucraina, Macedonia - Bielorussia, Slovacchia - Lussemburgo.

Le furie rosse si stanno ricostruendo dopo il pessimo Mondiale disputato l' estate scorsa in Brasile. Così Del Bosque ha rinnovato molto la squadra ringiovanendo la rosa e ora talenti come Morata, Koke, Vitolo e Isco sono liberi di esprimersi al fianco dei senatori Iniesta, Ramos e Pique per cominciare un nuovo ciclo vincente mentre sono rimasti a casa Fernando Torres, Llorente, Xabi Alonso e Callejon. L'allenatore dell'Ucraina Formenko, invece, schiererà la formazione-tipo senza particolari sorprese. La Spagna ha nove punti in classifica e in attacco

Le parole di Morata, destinato a una maglia da titolare, dopo il forfait, per un problema fisico, di Diego Costa, già rientrato a Londra. "Mi guardo intorno e fatico a crederci. Io sono lo stesso di sempre, con le mie distrazioni e la mia voglia di dare tutto per provare a dare una mano. Sono qui per imparare, aiutare e divertirmi. Questo è il momento migliore della mia carriera, non è facile arrivare a giocare con la Roja vista la concorrenza, ora sono qui e voglio provarci. Il calcio è un gioco di squadra e io continuo a lavorare con questo pensiero in testa. Farò di tutto per onorare la responsabilità che comporta vestire questa maglia".

Vicente Del Bosque avverte “L’Ucraina è una minaccia, dovremo fare attenzione. Dovremo attacare, ma abbiamo bisogno di equilibrio", ha detto. "Dobbiamo essere molto attenti all’Ucraina sono molto bravi nel contropiede. L'Ucraina è composta da giocatori dello Shakhtar e della Dynamo Kyiv. Sono una buona squadra con una forte base di difesa. I giocatori sanno che cosa è il gioco. Ho molte aspettative su Morata".

Sul fronte formazioni, Del Bosque infarcisce la squadra di mezze punte, giocatori in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico, davanti un riferimento preciso, Morata. Tra i pali Casillas, in difesa Piqué e Ramos al centro, Jordi Alba e Juanfran sulle corsie. Busquets è l'uomo di raccordo, di equilibrio, attorno a lui Iniesta, Koke, Silva e Isco, qualità in dosi industriali.

Da segnalare la conferma tra i pali di Iker Casillas. Il portiere del Real gode della piena fiducia di Del Bosque e dei compagni di nazionale. Mentre nel Madrid la sua posizione è oggetto di critiche feroci, per i continui passaggi a vuoto manifestati in questi anni, nella Roja la leadership di Casillas appare ancora salda, in seno all'allenatore e di fronte al gruppo.

Fomenko si affida alla apidità di Yarmolenko e Konoplyanka. Tocco a loro trascinare l'undici ucraino a Siviglia. Questo il possibile schieramento degli ospiti: tra i pali Pyatov, difesa con Khacheridi, Kucher (Fedetsky), Rakitskiy, Shevchuk; l'esperienza di Tymoshchuk in mediana, con lui Sydorchuk, Yarmolenko, Gusev ( o Oliynyk) e Konoplyanka, davanti Zozulya.

Tre vittorie contro le abbordabili Macedonia(5-1) Lussemburgo(0-4)Bielorussia(3-0), e la sconfitta in Slovacchia(2-1) il cammino sin qui delle rinnovate Furie Rosse di Vicente del Bosque. Eccetto che la sconfitta contro la Slovacchia, per l'Ucraina è arrivata in casa(0-1), identico cammino, con le vittorie contro Bielorussia(0-2), Macedonia(1-0) e Lussemburgo(0-3)

Tre i precedenti diretti. L'ultimo confronto nel 2006, era per le qualificazioni mondiali, lo vinse la Spagna 4-0, Xabi Alonso, due volte Villa e Torres firmarono il poker. Gli altri due incroci nella fase per le qualificazioni europee del 2004, la Spagna vinse 2-1 in casa, mentre il match in Ucraina terminò 2-2.

Lo stadio che ospita il match: