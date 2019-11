Live Inghilterra - Lituania in qualificazioni Euro 2016 (4-0)

22.40 - E da Giorgio Dusi per questa sera è veramente tutto, un ringraziamento a tutti per l'attenzione e un augurio di buonanotte.

22.38 - Quinta vittoria su cinque partite per l'Inghilterra, a punteggio pieno nel suo girone, strada spianata verso il primo posto e verso la qualificazione a Euro2016. Oggi la Lituania ci ha anche provato, ma dietro ha ballato fin troppo e davanti ha creato molto poco. Tasso tecnico troppo differente. In gol sono andati Rooney e Kijanskas (nella porta sbagliata però) nel primo tempo, Sterling e HARRY KANE, dopo 90 secondi dal suo ingresso in campo, nella ripresa.

22.35 - FINISCE QUA!!!!!!! MONOLOGO INGLESE, 4-0 NETTO ALLA LITUANIA!!!

90+1' - Kazlauskas si prende subito un giallo inutile, dopo tre minuti dal suo ingresso in campo.

90' - Si entra nel recupero, saranno solamente tre minuti.

88' - Kazlauskas prende il posto di Mikoliunas, ultimo cambio nella Lituania.

87' - WALCOTT! Destro troppo molle. C'era comunque fuorigioco, segnalato.

85' - Sinistro fuori di poco di Delph.

83' - Deve lasciare il campo in barella Adriuskevicius, tra gli applausi di Wembley. Al suo posto entra Slavickas.

81' - Sterling si è rialzato mentre Andriuskevicius è ancora a terra e probabilmente dovrà lasciare il campo.

80' - Giallo anche per Sterling, intervento abbastanza pericoloso e in ritardo.

77' - Dentro anche Walcott per il finale, gli lascia spazio Welbeck.

75' - SPUNTO DI STERLING! Si guadagna un corner sul quale WELBECK va vicinissimo al gol dopo una serie di papere difensive. Alla fine salva Arlauskis.

INCREDIBILE. Se questo non è un predestinato, non so chi lo possa essere. Sterling lavora un pallone superbo sul versante sinistro dell'area, cross sul secondo palo dove c'è appostato proprio Kane, che di testa la mette dentro. Veramente un film questo.

73' - SUUUUUUUUUUUUUBIIIIIIIIITOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! PROPRIO LUIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!1 HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRYYYYYY KAAAAAAAAAAANNEEEEE!!!!!!!!! CI METTE 90 SECONDI!!!!!

71' - ECCO IL MOMENTO! Dentro Barkley e soprattutto Harry Kane: lasciano il campo Henderson e Rooney, tra gli applausi.

68' - Serie di passaggi abbastanza inutile dell'Inghilterra, prova a ripartire la Lituania, più offensiva dopo la sostituzione.

66' - Cambio nella Lituania: esce Mikuckis, dentro al suo posto il giovane Stankevicius.

66' - Attenzione, si prepara Harry Kane...

65' - Destro senza pretese da fuori di Matulevicius.

63' - Sono scesi parecchio ora i ritmi. Inghilterra in controllo.

59' - AZIONE IDENTICA AL GOL! Stavolta chiude la difesa, in maniera fortunosa.

Cross rasoterra in area di Rooney dalla destra, al centro taglia perfettamente Sterling, che batte un incolpevole Arlauskis. Dormita della difesa, Inghilterra che ipoteca il match, supposto che ancora fosse aperto.

58' - RAAAAAAAAAAAAAAAAHEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMM STEEEEEEEEEEEEEEEEEERLIIIIIIIIIING!!!!!!! ARRIVA IL TERZO GOL DELL'INGHILTERRA!!!

58' - ANCORA WELBECK!! Va via ancora in velocità, in area però si lascia andare in un contrasto.

56' - Altro cross al centro di Welbeck, molto attivo in questo frangente.

54' - DESTRO SECCO DI WELBECK!! Gran progressione e ottima conclusione sul primo palo, ancora Arlauskis si fa trovare pronto e mette in corner.

52' - Bella palla dentro per Sterling, Arlauskis in uscita la fa sua. Gioca molto bene di prima l'Inghilterra, azione innescata da un ottimo colpo di tacco di Welbeck.

49' - DELPH COL SINISTRO AL VOLO!!! Cross di Rooney sul secondo palo dove c'è il centrocampista dell'Aston Villa, che trova la risposta con il braccio (di puro riflesso) di Arlauskis.

47' - Spunto di Sterling, chiuso dalla difesa. Stesso tema accompagnatore del primo tempo.

21.46 - E SI RICOMINCIA A WEMBLEY!!!

21.45 - Riprendono posto in campo le squadre, non sembrano esserci cambi in vista.

21.34 - Molto poco da dire riguardo ai primi 45 di gioco, una sola squadra in campo, anche se la Lituania ci ha quantomeno provato con qualche spunto di Matulevicius.

21.31 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!!!! Inghilterra avanti per 2-0.

Colpo di testa in tuffo di Welbeck in mezzo all'area, l'ultimo tocco è però di Kijanskas che toglie la possibilità di intervenire ad Arlauskis!!

45' - AUTOGOL!!!!!!!! ARRIVA IL RADDOPPIO DELL'INGHILTERRA!!!!!

43' - WELBECK NON LA SFRUTTA! Gran passaggio di ritorno in area di Henderson, l'attaccante dell'Arsenal in area cade nel tentativo di fintare i difensori avversari.

41' - Buon destro a giro di Welbeck dal limite, palla alta non di molto sopra la traversa.

41' - Primo giallo della gara per Zaliukas, fallo di mano abbastanza inutile.

39' - VA ROONEY! Parata di Arlauskis, tiro abbastanza centrale. L'insida del rimbalzo a pochi centimetri da lui non ha danneggiato l'intervento del portiere.

37' - Welbeck atterrato da due uomini appena fuori dall'area mentre si avventava sul passaggio di ritorno di Rooney: punizione interessantissima.

36' - Riprende a far circolare palla l'Inghilterra, che trova di fronte le due linee difensive avversarie.

32' - MATULEVICIUS! Che occasione!! Cross interessantissimo dalla sinistra per il taglio dell'attaccante del Pandurii, ci mette una pezza Jones che si guadagna anche la rimessa dal fondo! Ma la Lituania c'è, anche se a sprazzi.

31' - Azione che non si è conclusa bene questa dell'Inghilterra: Welbeck murato dopo un altro ottimo spunto, poi cross di Henderson messo fuori e alla fine tiro-cross di Baines che finisce direttamente in curva.

29' - Cross basso di Mikoliunas, Jones mette fuori senza problemi, ma con troppa fretta.

Spiacevole aggiornamento intanto dalla sfida tra Montenegro e Russia: un fumogeno lanciato dagli spalti ha colpito il portiere russo Akinfeev, e la partita è stata sospesa.

27' - Cercano combinazioni veloci gli inglesi, che attaccano a pieno regime, con la Lituania in difficoltà nelle ripartenze.

Intanto, nelle altre due partite del girone, Svizzera e Slovenia sono in vantaggio per 1-0 nelle rispettive gare casalinghe con San Marino ed Estonia.

24' - Ottima azione tutta di prima dell'Inghilterra, il sinistro da fuori di Henderson però è impreciso.

22' - Attenzione alla Lituania! Ci vuole un'uscita intelligente di Hart per anticipare Mikoliunas...

21' - Ottima verticalizzazione di Rooney per Welbeck: mura la difesa e Arlauskis ci arriva in uscita.

20' - Fallo di Jones su Matulevicius che genera una punizione: palla al centro dell'area messa fuori senza problemi dalla difesa inglese.

19' - TRAVERSAAAAAAAAA!!!! ANCORA ROONEY!!!!!!! Ennesimo spunto di Welbeck che prende il fondo, non lo tengono proprio: cross al centro su cui il capitano arriva di testa, cercando di piazzarla, ma colpisce solo il legno!!! Poi Henderson cerca il tap-in acrobatico ma viene anticipato.

18' - Entrati un po' più in partita anche gli ospiti, che quantomeno stanno nella metà campo avversaria.

16' - Corner per la Lituania! Cernych prova sul secondo palo a rimetterla dentro in rovesciata, trovando la respinta di un avversario. Col braccio secondo i baltici, anche se Kralovec non ha ravveduto nulla. Rischioso però l'intervento di Jones.

15' - Prova a proporsi ora la Lituania, che guadagna campo e accende il pubblico sugli spalti. Non poche le maglie gialle sugli spalti.

13' - Giù al limite dell'area Welbeck, Kralovec lascia correre comunque.

11' - Malinteso tra Sturridge e Delph, palla regalata alla Lituania, che molto cortesemente la restituisce agli inglesi. Monopolio del pallone dell'Inghilterra.

9' - Continuano a premere i ragazzi di Hodgson, davvero in scioltezza totale finora.

Splendida giocata di Welbeck che al limite dell'area supera in velocità con un tunnel un avversario, incrocia col destro in area trovando la respinta pronta di Arlauskis, ma c'è appostato Rooney che di testa lo trafigge!! Gol numero 47 con la nazionale inglese, a -3 dal record di Bobby Charlton. E gli inglesi sono già avanti.

6' - WAAAAAAAAAAAAAAAAYNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ROOOOOOOOOOOOOOOOOONEEEEEEEEEY!!!!!!!!!!!!!! SUBITO IN VANTAGGIO L'INGHILTERRA!!!!

4' - PALOOOOO!!!!! PAOLO DI ROONEY!!!!!!! Verticalizzazione molto intelligente di Delph, si infila tra due il 10 che si presenta davanti ad Arlauskis e col destro in area trova solo la base del palo!!!

4' - Fatica a mettere in fila tre passaggi la squadra di Pankratjevas, molto aggressivi nel recupero di palla i padroni di casa, che ora fanno possesso cercando le due punte.

3' - Baines subito steso, non fanno sconti i lituani. Punizione pericolosa, ma messa fuori dalla difesa.

1' - Più un 4-4-2 quello degli ospiti. Linee compatte e Matulevicius unica punta, Cernych fa da raccordo tra lui e il centrocampo.

20.45 - ...SI COMINCIA!!!! Prima palla per la Lituania.

20.44 - Monetina lanciata, gagliardetti scambiati, squadre posizionate nelle loro metà campo e...

20.43 - Ecco l'entrata in campo delle squadre.

20.42 - Ed ora, tutto Wembley unito per il "God save the queen".

20.40 - Arriva il momento degli inni, si comincia con quello Lituano.

20.39 - Entrano in campo Inghiltera e Lituania, guidate dall'arbitro ceco Kralovec. Tutti gli occhi di uno Wembley tutto esaurito sono però puntati in panchina, dove c'è Harry Kane. Poca pressione per il ragazzo...

20.35 - Pronte nel tunnel le due squadre!

20.30 - Tornano negli spogliatoi le squadre, manca un quarto d'ora al fischio d'inizio.

20.25 - Dunque ora è anche ufficiale: solo panchina per Harry Kane. Il capocannoniere della Premier League e rivelazione (oramai certezza) del Tottenham è alla sua prima convocazione con la nazionale maggiore. I suoi numeri fanno paura: ha messo piede in campo dal primo minuto in campionato a Novembre e ha cominciato a segnare a raffica. Condivide il primato con Diego Costa, 19 gol. Hodgson però non se l'è sentita di toccare la coppia composta da Welbeck e Rooney: 8 gol in due nelle 4 partite finora giocate. Certo, se si pensa che ci sarebbe anche Sturridge, che è infortunato, non è che gli inglesi stiano messi male in quanto ad attaccanti...

20.20 - Ecco nel dettaglio la nazionale Inglese al lavoro.

20.16 - Sono già in campo per il riscaldamento le due squadre, nel teatro del calcio inglese, Wembley Stadium. Dovrebbe esserci il tutto esaurito.

20.12 - Una formazione molto difensiva quella scelta dalla nazionale Lituana: sia sulla fascia destra di difesa che avanzato a centrocampo giocano due difensori centrali di ruolo. Restano a questo punto dubbi sul modulo, aspettiamo il verdetto principale: quello del campo.

20.08 - Ed ecco il foglio ufficiale di gara.

20.05 - Qualche modifica invece nell'undici della Lituania, che dovrebbe scendere comunque in campo con il 4-5-1, tutti in difesa dunque per Pankratjevas.

Lituania (4-5-1): Arlauskis; Mikuckis, Freidgeimas, Kijanskas, Andriuškevičius; Černych, Zaliukas, Chvedukas, Žulpa, Mikoulinas; Matulevičius. All. Pankratjevas.

20.02 - C'è una sola novità nell'undici iniziale (ufficializzato) della nazionale Inglese: al centro della difesa non gioca Smalling, bensì Jones, sempre al fianco di Cahill. Avvicendamento tutto interno al Manchester United dunque. Per il resto, solo conferme, con Kane inizialmente in panchina:

Inghilterra (4-3-1-2): Hart; Clyne, Jones, Cahill, Baines; Henderson, Carrick, Delph; Sterling; Rooney, Welbeck. All.: R. Hodgson.

Buonasera a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti a questa diretta live di grande calcio internazionale. Riprendono oggi il via le qualificazioni per l'Europeo di Francia del 2016, e tra le tante compagini impegnate c'è anche l'Inghilterra, che deve affrontare la Lituania nel tempio del calcio, lo Wembley Stadium di Londra, per uno scontro inedito, senza precedenti fino ad oggi.

Una partita che insomma, solo a leggere i nomi delle due squadre fa capire quanto poco competitiva possa essere: il tasso tecnico degli inglesi è sicuramente nettamente maggiore di quello dei lituani, che vogliono però provare a dire la loro, e la situazione nel girone non li svantaggia, perchè sono secondi a pari merito dietro appunto agli avversari odierni, alla pari con Slovenia e Svizzera. Insomma, nonostante la differenza, la Lituania proverà a giocarsela con tutte le sue forze, sperando di migliorare la situazione di classifica, che attualmente è questa:

Dopo la delusione mondiale, l'ennesima per gli inglesi, Roy Hodgson è stato riconfermato alla guida della nazionale dei tre leoni, anche se restano molte perplessità. Finora i risultati gli stanno dando ragione, perchè sono arrivate 6 vittorie in 6 partite (4 ufficiali e 2 amichevoli), ma la sua Inghilterra non convince e fa spesso storcere troppi nasi: emblematica la partita giocata in Estonia ad ottobre, dove fu necessaria una punizione magistrale di Rooney per sbloccare una gara che sembrava destinata a finire sullo 0-0.

Trascinatore un po' inaspettato fino ad oggi per l'Inghilterra è stato Danny Welbeck: 5 gol in 4 partite ufficiali, con le pesantissime doppiette contro Svizzera e Slovenia, sicuramente le avversarie più temibili del girone. I primi in particolare sono la squadra che sulla carta potrebbe mettere in difficoltà gli inglesi, giocandosi il secondo posto con loro, ma per ora devono inseguire anche loro. Questo è stato il gol che ha chiuso lo scontro diretto in favore della squadra di Hodgson.

Dal canto suo, la Lituania non può rimproverarsi di aver sbagliato qualcosa fino ad ora: sono arrivati i punti contro Estonia (squadra alla pari) e San Marino, squadra nettamente inferiore, prima che Slovenia e Svizzera ridimensionassero le aspettative della squadra di Pankratjevas, che sfruttando comunque tutte le occasioni e non perdendo punti potrebbe quantomento tener vivo il sogno, visto che la nuova formula a 24 squadre permette e lascia aperta la porta alle sorprese. Certo è che il tasso tecnico lituano è di bassa fascia: si punta sul gruppo e sulla compattezza.

INGHILTERRA

PORTIERI: Jack Butland (Stoke City), Robert Green (QPR) Joe Hart (Manchester City).

DIFENSORI: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Southampton), Kieran Gibbs (Arsenal), Phil Jagielka (Everton), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), Kyle Walker (Tottenham).

CENTROCAMPISTI: Ross Barkley (Everton), Michael Carrick (Manchester United), Fabian Delph (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), James Milner (Manchester City), Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend (Tottenham), Theo Walcott (Arsenal), Ryan Mason (Tottenham).

ATTACCANTI: Harry Kane (Tottenham), Wayne Rooney (Manchester United) , Danny Welbeck (Arsenal).

LITUANIA

PORTIERI: Giedrius Arlauskis (FC Steaua Bucureşti), Emilijus Zubas (GKS Bełchatów), Vytautas Černiauskas (Korona Kielce).

DIFENSORI: Tadas Kijanskas (Hapoel Haifa FC), Vytautas Andriuškevičius (SC Cambuur), Georgas Freidgeimas (FK Žalgiris), Egidijus Vaitkūnas (FK Žalgiris), Vaidas Slavickas (FC Ceahlăul Piatra Neamţ), Valdemar Borovskij (FPFC Beroe Stara Zagora), Tomas Mikuckis (FC Torpedo Moskva), Marius Žaliūkas (Rangers FC).

CENTROCAMPISTI: Mindaugas Panka (Hapoel Kiryat Shmona FC), Fedor Černych (GKS Górnik Leczna), Gediminas Vičius (FC Zhetysu Taldykorgan), Karolis Chvedukas (FK Sūduva), Saulius Mikoliūnas (FC Shakhtyor Soligorsk), Artūras Žulpa (FC Aktobe), Vytautas Lukša (FK Žalgiris), Gratas Sirgėdas (VfB Stuttgart), Donatas Kazlauskas (KS Lechia Gdańsk).

ATTACCANTI: Deivydas Matulevičius (CS Pandurii Târgu Jiu), Simonas Stankevičius (Leicester City FC), Ričardas Beniušis (FK Kruoja).

Qualche assente abbastanza di lusso per Hodgson che non ha potuto convocare Chamberlain e Wilshere per infortunio, e ha invece perso in questi giorni Sturridge e Lallana, sempre a causa di alcuni problemi fisici: infortunio all’anca per il primo, all’inguine per il secondo. Entrambi sono già stati rispediti a casa. Sturridge non è stato sostituito, mentre Mason ha rimpiazzato Lallana. Dovrebbe dunque affidarsi al solito 4-3-1-2 Hodgson, con Sterling alle spalle del duo composto da Welbeck e Rooney, con Kane almeno inizialmente in panchina. In mediana Henderson e Delph saranno gli interni, con Carrick ad agire da vice-Wilshere come vertice basso. Sulle fasce correranno Clyne e Baines, mentre come coppia centrale davanti ad Hart dovrebbe esserci quella formata da Smalling e Cahill.

Assenza pesante per la Lituania quella dell'esterno Novikovas, talento dell’Erzgebirge Aue, squadra di seconda divisione tedesca, uno degli elementi di spicco di una nazionale che, come detto, non ha mai avuto troppe individualità su cui poggiarsi. La squadra baltica dovrebbe schierarsi con una sorta di 4-5-1, molto difensivo, per cercare di colpire in ripartenza. Scelta l'unica punta dunque, che sarà Matulevicius, con Cernych e Kazlauskas a correre sulle fasce. I tre in mezzo saranno Vicius, Chvedukas e Zulpa, mentre la linea a quattro davanti ad Arlauskis è composta da Vaitkunas, Freidgeimas, Kijanskas e Andriuskevicius.

Tutti gli occhi su Harry Kane per quest'amichevole: il capocannoniere della Premier League però non dovrebbe debuttare dal primo minuto, anche se Hodgson in conferenza stampa lascia la porta semi-aperta: "Non sono ancora pronto per dare la nostra formazione iniziale, ma sono abbastanza sicuro che in queste due gare (questa e quella con l'Italia, ndr) Kane farà il suo debutto, che sia dal primo minuto o subentrando a gara in corso. Quello che posso dire è che siamo molto felici di Harry e che sta facendo bene, non ha sicuramente perso la possibilità di giocare nella Nazionale maggiore". L'allenatore si è soffermato anche sul fatto di allenare una squadra molto giovane: "I club stanno dando ai ragazzi l'occasione di giocare, preferendo i prodotti dei settori giovanili ai cosiddetti 'big-name players': Tottenham e Southampton ne sono un esempio. Fa veramente piacere che tanti giovani diventino campioni formandosi nelle grandi squadre".

Al fianco della punta del Tottenham potrebbe esserci Wayne Rooney, che ha parlato proprio di lui e della sua stagione: "Kane sta facendo cose incredibili, ha totalmente meritato la convocazione in nazionale con le sue prestazioni e i suoi gol, alla sua prima vera stagione in Premier League. Alla Nazionale serve uno come lui che concretizzi tutte le palle-gol che gli capitano".