Live Georgia - Germania in qualificazioni Euro 2016 (0-2)

Vittoria tranquilla della Germania, che si impone sulla Georgia con il minimo sforzo. Le reti di Reus e Muller a fine primo tempo, sono le poche emozioni vissute in questa partita. Raggiunta la Polonia in testa al Gruppo D. Per Georgia-Germania è tutto, buon proseguimento di serata da Vincenzo Esposito

19.53 Finisce il match allo stadio Paichadzie. La Germania si impone sulla Georgia con il risultato di 2-0. Reti di Reus e Muller

Invasione folkrostica di alcuni tifosi georgiani

Saranno tre i minuti di recupero

86' Primi cambi per la Germania: dentro Podolski e Schurrle, fuori Muller e Gotze

85' Entrata durissima di Hummels du Mchedlidze. C'erano gli estremi per il fallo

84' E' un muro Boateng. Il difensore del Bayern ferma Chanturia e poi riparte in contropiede

83' Ancora una conclusione dalla distanza per la Germania. Questa volta è Kroos a tirare dal limite, ma anche lui non centra la porta difesa da Loria

79' Ozil prova la conclusione dal limite ma non trova lo specchio della porta

77' Schweinsteiger rischia l'autogol su cross di Chanturia

76' Grande chiusura di Hummels su Mchedlidze

Parapiglia tra i capitani delle due formazioni. Ammoniti Schweinsteiger e Kankava che per poco non sono venuti alle mani

74' Punizione di Reus troppo centrale, parata facile di Loria

71' Dopo 5 minuti di nulla, splendida azione della Germania. Triangolazione tra Muller e Gotze, con quest'ultimo che cerca Reus a centro area, ma Kashia lo anticipa sul più bello

65' A 25 minuti dalla fine del match, partita in pieno controllo dei tedeschi. Gli ospiti si stanno limitando a controllare il gioco, accelerando di tanto in tanto.

63' Terzo ed ultimo cambio per la Georgia: entra Kenia ed esce Makharadze

61' Ancora Reus pericoloso! Altra traversa per l'attaccante teutonico

58' Abbassa il ritmo la Germania, mentre la Georgia prova ad avanzare il baricentro. Angolo per i padroni di casa, sul quale Mchedlidze prova il colpo di testa; palla fuori

54' Bella azione dei georgiani con Lobzhanidze che arriva sul fondo e crossa al centro, ma Kobakhidze non riesce a concludere pressato da Rudy

52' Lobzhanidze prova la conclusione al volo; tiro alto sopra la traversa

49' Corner non sfruttato dalla Georgia

Nell'altra partita del Girone D che si gioca in contemporena, Scozia nettamente avanti contro Gibilterra: 4-1 per Naismith e compagni

47' Fallo di Kroos a centrocampo

19.04 Ricomincia Georgia-Germania!

Cambio per la Georgia: entra Chanturia ed esce Okriashvili

Tutto facile per la Germania, che con il minimo sforzo torna negli spogliatoi con un secco 2-0. Dopo una prima mezz'ora dove la Georgia si è difesa a denti stretti, il gol di Reus al 39°minuto ha aperto le danze. Ci ha pensato poi Muller a portare i tedeschi sul 2-0. Poca cosa i padroni di casa, che hanno badato soprattutto a difendersi.

L'esultanza di Gotze e Reus

18.49 Termina la prima frazione a Tblisi. Georgia-Germania 0-2. Reti di Reus e Muller

48' Ancora Loria molto bravo a deviare in corner una potente conclusione di Ozil

Sono 3 i minuti di recupero di questa prima frazione

Anche fortunato Muller, che dopo un rimpallo scaraventa la sfera alle spalle di Loria

44' MULLERRRR!! TUTTO FACILE ADESSO PER LA GERMANIA!! 0-2 A TBLISI!

42' CHE PARATA DI LORIA SU REUS!!! Tiro potente diretto all'incrocio con Loria che si supera ed in tuffo devia la sfera in corner

Grande giocata di Gotze che semina il panico in area di rigore georgiana, e serve a Reus l'assist per l'1-0 tedesco

39' REUSSSSSSSSSSS!!!! LA GERMANIA TROVA IL VANTAGGIO!! GEORGIA-GERMANIA 0-1

35' Numero di Okriashvili che supera Schweinsteiger con un bel doppio passo, crossa al centro per Mchedlidze che viene anticipato dal solito Hummels

32' Cross al centro di Kroos con Muller che svetta e manda la palla alta sopra la traversa

31' Primo giallo del match per Makharadze. Esagerata la decisione del signor Turpin

Alla mezz'ora è ancora 0-0.

28' Bella azione della Germania, con tantissimo movimento di tutti i giocatori. A concluderla è Reus che colpisce il palo di sostegno della porta

25' Gotze di poco a lato! Bella giocata di Rudy, che dopo una bella triangolazione di Muller, arriva sul fondo e la mette al centro per Gotze, bravo ad anticipare Kashia, ma meno bravo nel trovare lo specchio della porta

23' Ci si aspettava una Germania più arrembante in questo inizio di partita. Forse Loew ha chiesto ai suoi di dosare le forze facendo stancare i georgiani, per poi colpire nella ripresa. In ogni caso il match stenta a decollare

20' Fa molta difficoltà la Germania a trovare spazi per le imbucate di Muller e Gotze. Pressing altissimo della Georgia

18' Ancora Corner per i tedeschi. La palla carambola al limite dell'area con Muller che tira al volo ed abbatte un giocatore georgiano, per la precisione Kverkvelia

16' Punizione per la Georgia. Kobakhidze sul pallone. Cross al centro con Neuer bravo ad anticipare tutti.

15' Muller soffia la sfera a Kashia, ma poi sbaglia l'assist per Ozil

13' Altro angolo per la Germania. Kroos sorprende tutti battendo basso per Muller, che anticipa due difensori georgiano ma sbaglia il tiro di interno destro, che termina a lato della porta difesa da Loria

11' Conclusione di Mchedlidze deviata da Hummels; Neuer in scivolata evita il corner

9' Corner per gli ospiti. Nulla di fatto sugli sviluppi dell'angolo battuto da Kroos

8' Cerca di incrementare il ritmo del match la Germania, ma i georgiani si difendono ordinatamente.

5' Traversa di Reus!! Ci prova l'attaccante del Borussia Dortmund, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Intanto Dvali sostituisce Amisulasvili

2' Amisulasvili resta a terra infortunato. Sembra non poter proseguire il match il terzino georgiano.

1' Tiro-cross di Muller errato. Palla in fallo laterale.

Partiti!! Primo pallone della partita giocato dalla Georgia

18.00 Tutto pronto a Tblisi! Squadre che si schierano in campo.

Dopo l'inno della Germania ecco l'inno dei padroni di casa.

17.55 L'arbitro Turpin guida le squadre nel loro ingresso in campo! Stadio tutto esaurito!

La Germania vestirà la casacca bianca, mentre i padroni di casa della Georgia vestiranno il rosso!

17.50 Squadre rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Ecco un'istantanea del Boris Paichadzis

La Polonia sarà impegnata in Irlanda, in una sfida che ci dirà tanto sulle reali possibilità di approdo agli Europei di entrambe le squadre. Invece la Scozia giocherà in casa contro Gibilterra.

A meno di un quarto d'ora dall'inizio del match diamo un'occhiata alla Classfica ed alle partite del Girone D

17.45 Anche Toni Kroos ha parlato in questi giorni di ritiro con la nazionale tedesca, rispondendo alle tante critiche piovute sul Real: "Chi mi conosce sa che non sono uno che nasconde le cose. La stampa spagnola è troppo estrema, tutto troppo positivo quando si vince e tutto troppo negativo quando si perde". Il regista tedesco riconduce il periodo difficile alla stanchezza dopo la sosta: "Abbiamo giocato tante partite e non abbiamo neanche riposato durante il periodo invernale. Ci può stare un calo fisico, è normale".

17.40 Oliver Bierhoff, ex giocatore di Udinese e Milan, oggi dirigente della nazionale tedesca, si è espresso sul trasferimento di Podolski all'Inter, scatendando qualche polemica.

Alla 'Bild' l'ex bomber critica il suo connazionale, dimostrando di essersi preso a cuore il trasferimento effettuato a gennaio dall'Arsenal al club di Thohir: "Quando ho sentito che sarebbe andato a Milano per sei mesi sono stato male io per lui". Il motivo è presto spiegato: "Podolski deve sentire la fiducia intorno a sé, è un tipo emotivo. Andare in un top club può significare avere a che fare con compagni di squadra che sgomitano per il posto da titolare e Lukas deve sentirsi in famiglia. Deve vivere in un ambiente rilassato per far bene". "So bene quanto sia difficile cambiare club a gennaio, il calcio non è uguale in ogni paese. Il mio consiglio è di andare in una squadra in cui possa trovare la fiducia di tutto l'ambiente e in cui possa giocare con continuità".

17.30 Podolski saluta dei giovani tifosi georgiani

17.25 Questa invece la formazione ufficiale della Georgia:

Loria, Lobzhanidze, Kverkvelia, Kashia, Amisulashvili, Navalovsky, Makharadze, Kankava(C), Okriashvili, Kobakhidze, Mchedlidze

17.20 Loew schiera i suoi con un classico 4-2-3-1, preferendo Rudy a Mustafi e schierando Hector al posto di Howedes nello spot di terzino di sinistro. In mediana ci saranno Schweinsteiger e Kroos, mentre alle spalle di Gotze, che probabilmente agirà da "falso nueve", ci sono Reus, Ozil e Muller. Questo lo schieramento tattico della Germania

17.10 Ecco la formazione ufficiale della Germania:

(4-2-3-1): Neuer - Rudy, Boateng, Hummels, Hector - Schweinsteiger (C), Kroos - Müller, Özil, Reus - Götze

17.05 Serata abbastanza fredda a Tblisi. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali

17.00 Buona sera e benvenuti alla diretta scritta, live ed , delle Qualificazioni per Euro 2016. In diretta dallo Boris Paichadze di Tblisi, Vincenzo Esposito e Vavel Italia, vi guideranno verso l'inizio di Georgia-Germania, per poi raccontarvi le gesta dei protagonisti della partita. Live le Qualificazioni per Francia 2016, solo su Vavel. Dopo il pareggio in amichevole contro l'Australia, la Germania torna a far sul serio. In Georgia servono a tutti i costi i tre punti per Loew e compagnia, visto anche il grande equilibrio nel Gruppo D, dove i tedeschi occupano la seconda posizione a pari punto con Irlanda e Scozia.

Doveva essere una passeggiata la Qualificazione della Germania a Francia 2016, ma non è stato così. I Campioni del Mondo stanno incontrando non poche difficoltà nel Girone D, comandato dai "nemici" della Polonia, che ad ottobre sono riusciti nell'impresa di battare la nazionale teutonica. Oltre alla sconfitta con i polacchi, i tedeschi hanno pagato anche il passo falso casalingo con l'Irlanda (1-1, ndr). In ogni caso il discorso qualificazione nel Girone D è ancora apertissimo, con la Polonia prima a 10 punti, e Scozia, Germania ed Irlanda seconde a 7 punti. Qualificazione compromessa invece per la Georgia, che è riuscita ad ottonere i 3 punti solo contro l'ultima in classifica, il Gibilterra.

Questa la classifica completa:



Polonia 10

Germania 7

Scozia 7

Irlanda 7

Georgia 3

Gibilterra 0

Georgia (4-3-3): Loria; Kashia, Amisulasvili, Kverkvelia, Makharadze; Kankava, Kobakhidze, Navaloski, Chanturia; Okriashvili, Mchedlidze. All. Ketsbaia.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Mustafi, Hummels, Boateng, Howedes; Schweinsteiger, Kroos; Reus, Ozil, Gotze; Muller. All. Loew

Pochi i precedenti tra le due squadre che si affronteranno questa a sera a Tblisi. Una sola la sfida in Georgia: la partita giocata nel 1995, fu vinta dalla Germania 2-0. In Germania sono invece due i precedenti, con due vittorie tedesche.

06/09/95 Germania - Georgia 4-1 Möller 38, Ziege 56, Kirsten 61, Babbel 72; Ketsbaia 28

29/03/95 Georgia - Germania 0-2 Klinsmann 24, 45

L'ultima uscita della Germania

Figuraccia con l’Australia, il 2-2 non accontenta i campioni del mondo, in gol con Reus e Podolski. Low non porta tutti in Georgia, restano a casa Badstuber e Bellarabi, mentre Neuer dovrebbe recuperare e giocare regolarmente. Gundogan ha giocato contro i “canguri” ma dovrebbe tornare in panchina. In attacco si rivede sicuramente Muller. Schweinsteiger e Hummels, in panchina con l’Australia partiranno titolari.

Loew carica la Germania: "Per noi domani non conterà il punteggio ma solo i punti. E' una gara assolutamente da vincere perchè stiamo retrocedendo troppo nel gruppo, sono convinto che ce la faremo". I favori del pronostico sono ovviamente tutti per i campioni del mondo ma Loew non si aspetta una gara facile: "Per la Georgia questa sarà la gara dell'anno o forse del decennio visto che sfidano i campioni del mondo. Lo stadio sarà un calderone, i tifosi sosterranno molto li nostri avversari, non sarà facile ma abbiamo bisogno di punti". Schweinsteiger partirà dal 1': "L'ho lasciato di proposito fuori contro l'Australia, schiereremo una squadra offensiva".