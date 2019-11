Live Italia - Inghilterra in risultato partita Amichevole Internazionale (1-1)

Per questa sera è tutto. Buona notte da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia

Pareggio tutto sommato giusto tra Italia ed Inghilterra. Nel primo tempo si è espressa meglio la nazionale italiana, mentre nella ripresa meglio gli inglesi. Ottimi segnali per Conte dai nuovi innesti, soprattutto da Valdifiori ed Eder, apparsi a loro agio in un palcoscenico a quale sicuramente non erano abituati. Bocciato l'esperimento di Hodgson con Jones davanti alla difesa, infatti dall'ingresso di Carrick i leoni inglesi hanno iniziato a macinare gioco ed arrivare con più insistenza dalle parti di Buffon

Il tiro di Townsend che è valso il gol dell'1-1

22.35 Sul colpo di testa di Ranocchia termina la partita dello Juventus Stadium. Italia-Inghilterra termina 1-1 con le reti di Pellé e Townsend

93' Punizione per l'Inghilterra. Sarà l'ultima azione del match.

91' Kane prova la conclusione dal limite ma Buffon è attento e para in tuffo

Sono 3 i minuti di recupero

88' Palla sprecata da Bonucci

86' Townsend continua a mettere in difficoltà la difesa azzurra con la sua velocità. Entra Bertrand ed esce Gibbs

84' Antonelli sfiora il gol!!! Bella triangolazione con Vazquez, che mette davanti ad Hart il terzino milanista, bravo ad anticipare Jones, ma la sua conclusione scheggia il palo ed esce

80' Ancora Rooney alla ricerca del gol, ma c'è ancora Buffon a negarglielo! Che parata di Buffon!

78' TOWNSENDDDDDD!!! GRAN GOL DI ANDROS TOWNSEND CHE ESPOLDE UN DESTRO POTENTISSIMO CHE SI INFILA ALLE SPALLE DI UN IMPOTENTE BUFFON

76' Grande palla di Verratti per Immobile, che prova a rientrare sul sinistro ma viene chiuso da Jones

73' Rooney vicinissimo al pareggio. Cross di Kane sul quale per pochissimo non impatta il capitano inglese. Altro cambio tra le fila inglese: entra Mason ed esce Henderson

71' Grande parata di Buffon su Rooney!!! Esce Darmian ed entra Antonelli

69' Ammonito Jones per un fallo su Immobile. Altro cambio per Hodgsos: entra Townsend ed esce Delph

67' Finisce la partita di Valdifiori; al so posto entra Verratti

64' Sponda di Kane per Barkley che parte velocissimo in contropiede ma Chiellini e Bonucci lo chiudono con grande tempismo

61' Subito Immobile vicino al gol, ma Jagielka compie un'altra chiusura perfetta

60' Conte cambia faccia all'Italia: dentro Vazquez, Immobile ed Abate, fuori Eder, Pellé e Florenzi

57' Punizione dell'Inghilterra con Ranocchia che anticipa Rooney, pronto a colpire di testa

Cambio nell'Inghilterra: entra Barkley ed esce l'impalpabile Walcott

55' GIBBS SFIORA IL PAREGGIO!!! Il terzino dell'Arsenal ci prova con il mancino su assist di Rooney da posizione defilata: conclusione a lato

52' Spinge l'Inghilterra che si fa più pericolosa in questo frangente. Mischia in area sbrogliata fortunatamente da Soriano

49' Italia vicinissima al 2-0. Bellissima azione sull'asse Darmian-Eder, con l'attaccante della Samp che prova la conclusione sulla quale si supera Hart. Pellé si fionda sulla palla vagante ma non inquadra lo specchio della porta

46' Subito Kane in avanti che prova la conclusione, parata facilmente da Buffon dopo una deviazione di Chiellini

21.47 Riprende il match! Pallone giocato dai leoni inglesi.

Tornano in campo Italia ed Inghilterra. Altro cambio per l'Inghilterra: entra Walker ed esce Clyne

Partita non di certo esaltanta allo Juventus Stadium, con l'Italia molto attenta in fase di contenimento e pronta a ripartire con la velocità di Darmian, Eder e Florenzi. Pericolosa l'Inghilterra con il solito Rooney, ma appare davvero sconsiderata l'idea di Hodgson che schiera Jones a centrocampo: nessun filtro e troppi passaggi errati per il difensore dello United. D'altronde cosa aspettarsi da un difensore centrale con una tecnica non ci certo sopra la media!? Bravi gli azzurri a passare in vantaggio con una bella giocata di Chiellini che serve un ottimo assist a Pellé, bravo a superare di testa Hart

L'esultanza di Pellé e degli azzurri

21.32 Il signor Birch mette fine alla prima frazione. Italia in vantaggio sull'Inghilterra con una rete di Graziano Pellé

1 minuto di recupero

44' Bocciato quindi l'esperimento di Hodgson, con Jones nel ruolo di vertice basso del rombo di centrocampo

43' Entra Carrick ed esce Smalling, sostituizione tra compagni di squadra. Vedremo se Carrick si posizionerà davanti alla divesa, con Jones che si abbassa in difesa, tornando nel suo ruolo naturale

42' Sembra avere un problema fisico Smalling. Si scalda Carrick

38' Darmain prova l'uno-due con Parolo, ma il passaggio del centrocampista laziale è poco preciso

35' Ammonito Pellé per una trattenuta su Jones

33' Rientra Eder

31' Scontro areo tra Jones ed Eder, con l'italo-brasiliano che resta a terra dolorante

sviluppi di un croner ottima azione di Chiellini, che supera in dribbling Jones e pennella un cross perfetto per Pellé, che di testa la piazza all'angolino con Harte incolpevole

29' PELLEEEEEEEEEE!!! GRAZIANO PELLE PORTA IN VANTAGGIO GLI AZZURRI!! ITALIA-INGHILTERRA 1-0

27' Cross al centro di Eder per Pellé, ma è ancora Jagielka a chiudere tutto. Ottima prestazione fino a questo momento per il difensore centrale dell'Everton

24' Molto più pericolosa adesso l'Inghilterra, che avanza tantissimo il baricentro. Sembra quasi schierarsi con un 3-4-1-2 in fase di possesso.

21' TRAVERSA DI ROONEY!!!! Cross di Gibbs dalla sinistra, sponda di Kane per Walcott anticipato sul più bello da Bonucci, la palla arriva al limite dell'area con Rooney che non ci pensa due volte e scarica un destro sporco che si stampa sulla traversa

Uno dei duelli più accesi di questo inizio di partita, Eder - Smalling

17' Grande azione di Darmian sulla corsia sinistra, cross al centro per Eder anticipato sul più bello da Jagielka

16' Perde davvero tanto l'Inghilterra con Jones a centrocampo. Scelta particolare di Hodgson

14' Tiro altissimo di Eder, che non riesce a replicare la prodezza di due settimane fa, valsa il gol vittoria alla Samp contro l'Inter

13' Fallo di Jones su Pellé

10' Prima tiro verso la porta di Hart degli azzurri. E' parolo ad impegnare il portiere inglese che si salva in corner

9' Prova a ripartire in contropiede l'Italia, ma Smalling e Clyne fanno buona guardia e rallentano la manovra azzurra.

8' Errore in fase di impostazione di Clyne, ma l'Italia non ne approfitta

6' Ottimo raddoppio di marcatura di Valdifiori e Soriano su Kane, palla recuperata dagli azzurri

5' Pellé vede il taglio di Eder e prova a servirlo nello spazio, ma il passaggio è fuori misura

3' Molto intenso questo inizio di partita, con l'Inghilterra che cerca di fare la partita.

1' Chiellini subito duro su Kane

20.45 Tutto pronto per l'inizio di Italia-Inghilterra! Primo pallone giocato dagli azzurri.

Rooney e Buffon si scambiano i gagliardetti e partecipano al rituale lancio della monetina.

20.42 Adesso è il turno dell'inno di Mameli!

20.40 Rigoroso silenzio per gli inni nazionali! Si parte con quello dell'Inghilterra: God Save The Queen

20.35 Bellissima atmosfera allo Juventus Stadium. Squadre che si apprestano a fare il loro ingresso in campo

20.30 L'ultima sfida tra Italia ed Inghilterra si è giocata l'estate scorsa in Brasile, riviamo la vittoria degli azzurri

Il pericolo numero 1 per la difesa azzurra: Harry Kane

20.25 Entriamo nello spogliatoio delle due squadre!

20.20 Più complessa invece la lettura della formazione inglese. Hodgson mischia le carte e schiera Jones titolare. Vista la difesa composta da Clyne, Smalling, Jagielka e Gibbs, probabile che il difensore centrale del Manchester United venga impiegato come vertice basso del rombo davanti alla difesa. A completare il rombo ci sono Henderson, Delph e Rooney come vertice alto. In attacco spazio a Walcott e Kane.

20.15 E' stato di parola Antonio Conte. Confermata in toto la formazione annunciata in conferenza stampa. Solito 3-5-2 con Ranocchia al posto di Barzagli nei tre di difesa. Esordio in maglia azzurra per Valdifiori, coadiuvato a centrocampo da Soriano e Parolo. Sugli esterni ci sono Florenzi e Darmian, con Eder e Pellé in attacco.

Un'istantanea dallo Juventus Stadium! Italia ed Inghilterra proseguono nel riscaldamento

20.10 Questa invece la formazione ufficiale dell'Inghilterra:



(4-3-1-2): Hart; Clyne, Smalling, Jagielka, Gibbs,; Jones, Henderson, Delph; Rooney; Kane, Walcott. All.Hodgson

20.05 Diramate le formazioni ufficiali. Partiamo dai padroni di casa dell'Italia:



(3-5-2): Buffon; Ranocchia, Bonucci, Chiellini; Darmian, Soriano, Valdifiori, Parolo, Florenzi; Pellé, Eder. All. Conte

20.00 Squadre in campo per il riscaldamento!!! Grande accoglienza per gli azzurri!

19.55 Buona sera e benvenuti alla diretta scritta, live ed , di Italia-Inghilterra. In diretta dallo Juventus Stadium di Torino, Vincenzo Esposito e Vavel Italia, vi guideranno verso l'inizio di questa splendida Amichevole Internazionale, per poi raccontarvi le gesta dei protagonisti della partita. Live le più belle Amichevoli Internazionali, solo su Vavel. Dopo il pareggio contro la Bulgaria, l'Italia torna in campo, e lo fa contro una super Inghilterra, a punteggio pieno nel suo girone per le Qualificazioni ad Euro 2016. Che inizi lo spettacolo!!!

Amichevole di lusso allo Juventus Stadium. A sfidarsi ci saranno Italia ed Inghilterra, per quella che, visti anche i precedenti, sarà una sfida sicuramente molto sentita. I leoni inglesi arrivano in Italia sull'onda dell'entusiasmo: punteggio pieno nelle qualificazioni per Euro 2016 e finalmente gioco ritrovato. Gli azzurri invece arrivano a questa amichevole dopo una prova opaca. La partita contro la Bulgaria è stata sicuramente una delle peggiori dell'era Conte, ma almeno si è riusciti a salvare il risultato con una rete nel finale di Eder. Si, proprio Eder, quell'oriundo tanto bistrattato dai mass-media. Occhi puntanti sulle scelte di Conte, anche se sembra confermato per l'ennesima volta il 3-5-2, modulo che ha fatto acqua da ogni dove contro i bulgari.

Continuano i problemi sul fronte infortuni per Antonio Conte. Dopo i forfait di Pasqual, Marchisio e Darmian (uscito malconcio dal Vasil Levski), torna a casa anche Bertolacci per un problema alla spalla. Per porre riparo a tutti questi infortuni, in vista dell'amichevole di questa sera, il ct azzurro ha convocato i terzini Santon ed Abate.

Probabile quindi il passaggio ad una difesa a 4 visti i disastri compiuti da Bonucci, Barzagli e Chiellini nel primo tempo contro la Bulgaria, poco supportati dal centrocampo a 3. Forse è stato proprio il centrocampo il punto debole della nazionale sabato sera: la mediana era davvero assortita in malo modo, senza un mediano, con il solo Verratti a fare gioco, con un Bertolacci fuori luogo e senza personalità, e con un Candreva schierato fuori ruolo, palesemente in difficoltà a centrocampo. La soluzione sarebbe servita su un piatto d'argento per Conte: un 4-3-3 con l'esterno d'attacco della Lazio finalmente nel suo ruolo naturale, coadiuvato da un Eder in stato di grazia, e con una punta centrale come Graziano Pellé, in grado di sfruttare i cross dei compagni e di fare spazio per i loro inserimenti. Il 4-3-3 favorirebbe, e non poco, anche il ruolo di Verratti, ancora in difficoltà con il 3-5-2. Male anche gli esterni con il modulo utilizzato in Bulgaria: soprattutto Antonelli è sembrato in calo e poco propenso nella fase di copertura.

Ma anche l'Inghilterra non se la passa bene per quanto riguarda gli infortuni. Infatti siamo a quota cinque. Cinque sono i giocatori di cui Hodgson dovrà fare a meno per l'amichevole con l'Italia rispetto alla rosa di convocati che aveva diramato inizialmente. L'ultimo ad essersi aggiunto alla lista è Danny Welbeck, attaccante attualmente in vetta alla classifica marcatori delle qualificazioni ad Euro 2016. La punta dell'Arsenal ha messo a segno un gol anche nella vittoria per 4-0 sulla Lituania, prima di essere sostituito al 76° per un infortunio. Interessato il ginocchio e visto che il prossimo impegno è un'amichevole, Danny fa ritorno a casa.

Dopo Forster (sostituito da Rob Green), Shaw e Rose (sostituiti da Bertrand) e Sturridge (al suo posto il centrocampista Mason) Roy Hodgson deve rinunciare quindi anche a Welbeck. Insomma, tutto pronto per il debutto da titolare (seppure non in una gara ufficiale) di Harry Kane, il conclamato astro nascente della Nazionale dei Tre Leoni, in gol dopo 78 secondi contro la Lituania, alla sua prima apparizione con la maglia dell'Inghilterra. L'HurryKane farà coppia con Rooney contro l'Italia a Torino.

Italia - Conte ha già dato i nomi di chi scenderà in campo questa sera durante al conferenza di ieri, eccoli: Buffon, Ranocchia, Bonucci e Chiellini in difesa. Florenzi, Parolo, Valdifiori, Soriano, Darmian a centrocampo, Pellè - Eder coppia d’attacco.

Inghilterra - Più enigmatico Hodgson, che ha detto di voler schierare Kane dal primo minuto in coppia con Rooney. Per il resto dovrebbe esserci spazio anche per qualche esperimento. In porta sicuro del posto da titolare Hart, mentre in difesa dovrebbero esserci Walker, Smalling, Jagielka e Gibbs. Il centrocampo a 4 invece dovrebbe essere composto da Walcott e Townsend sugli esterni e da Henderson e Mason.

Italia (3-5-2-): Buffon, Ranocchia, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Parolo, Valdifiori, Soriano, Darmian, Pellè, Eder.

Inghilterra (4-4-2): Hart, Walker, Smalling, Jagielka, Gibbs, Walcott, Henderson, Mason, Townsend, Rooney, Kane.

19 gol in 26 partite di campionato, 29 in 43 a livello stagionale. Segna a tutte le londinesi, decide il derby con l'Arsenal, si mangia il Chelsea, e domina ogni difesa di Premier League gli si ponga davanti. E alla fine può succedere solo una cosa: che Hodgson lo chiami in Nazionale maggiore. Una settimana di attesa, occhi puntati solo su di lui, Wembley non attende altro: però, nelle formazioni iniziali, il nome di Kane non c'è. Solo panchina, perchè l'ex allenatore, tra le altre, dell'Inter, si fida ancora di Welbeck e Rooney. Ma sul 3-0, al 72', arriva il momento che tutta l'Inghilterra attendeva: The Hurricane entra in campo, e gli fa spazio proprio Wazza. Ci mette 78 secondi a segnare, al debutto. Tempo che Sterling pennelli un gran pallone sul secondo palo, dove lui è ad attendere, come un avvoltoio. Il tripudio del tempio del calcio inglese non ha bisogno di commenti: il centravanti del presente e del futuro è lui, è quello che tutto uno stato attendeva dai tempi di Michael Owen, uno che da giovane prometteva di fare grandissime cose, prima che gli infortuni lo rallentassero. Questa volta però tutto appare perfetto: nella città di Londra, nel teatro più bello, quello di Wembley, c'è un solo attore protagonista. Katrina, Goalnado, Hurry-Kane. O più semplicemente, Harry Kane, il predestinato. E se non lo è chi segna al suo esordio dopo 78 secondi, non può esserlo davvero nessuno.

Conte alza il muro, a protezione di squadra e lavoro. L'Italia suda e prova ad assimilare il credo del tecnico, senza curarsi di quanto da fuori prova a destabilizzare l'ambiente. Il percorso verso il prossimo Europeo prosegue, con gli azzurri a inseguire la più rodata Croazia.

"Io vado avanti per la mia strada, anche se non sarà facile. Le polemiche e le voci sulle mie possibile dimissioni? Escono tante cose quotidianamente. Io leggo, qualche volta, a volte preferisco non farlo. Cattivi pensieri venerdì? Forse me ne sono venuti tanti altri... Io vado avanti nel mio lavoro e lo continuo. Mi dicono che forse lavoro troppo: il lavoro dovrebbe essere una regola ma a volte è un’eccezione. Voglio prendere in prestito una citazione di Mennea: ‘Per raggiungere grandi sogni ci vuole grande fatica. Stiamo lavorando per costruire qualcosa di buono, un ricambio generazionale importante, a ogni livello. Ci vuole un minimo di pazienza per permettere a un giovane di fare esperienza con la maglia azzurra e crescere, senza il timore di una bocciatura al debutto. Non è bello. Fateci lavorare, ne abbiamo bisogno. Non abbiamo tantissimo tempo, faremo il massimo per qualificarci, posso promettere un grande lavoro da tutti noi".

Momento Amarcord: "È stata una forte emozione varcare di nuovo il cancello dello Juventus Stadium, entrare nello spogliatoio e in campo. Sono stati tre tre anni fantastici, straordinari, con tanti ricordi indelebili ed emozionanti. Conservo ricordi straordinari, con i calciatori e la società. Penso che ci saranno tanti tifosi dalla nostra parte, serve unità di intenti sotto tutti i punti di vista. I tifosi devono tifare, penso di avere un ottimo rapporto con quelli italiani. Stiamo lavorando in un momento non semplice, partite così servono a farci crescere, a valutare tanti giocatori, sono curioso di vederci contro una squadra forte come quella inglese".

Non si sbottona assolutamente Roy Hodgson nella conferenza della vigilia: "Potrei dare la formazione ma non lo farò. Posso solo dire che Harry Kane giocherà titolare e Wayne Rooney sarà il capitano. Ma per l'undici titolare bisognerà aspettare domani sera. Sarà bello poterli schierare insieme, si sono allenati bene e sono contento di poterli schierare. Kane merita la sua chance, per noi è una partita importante che trattiamo in modo molto serio. L'Italia è un avversario di prestigio, sarà la possibilità per i giocatrici che ci sono di dimostrare di meritare il posto anche quando sono disponibili gli altri".

Dimenticare la debacle Mondiale: "Non dobbiamo pensare a cosa è successo al Mondiale ma sarebbe bello vincere. L'Italia è una squadra di valore, con una tifoseria appassionata e sarà un ottimo test. Ma credo che ora dobbiamo pensare prima di tutto a qualificarci per gli Europei". Sulle tensioni intorno al ct azzurro Conte ha detto: "Sono al corrente, ma credo sia un problema da risolvere tra il tecnico e i club italiani. Credo sia un argomento importante, non è una situazione anomala. Succede spesso perché c'è sempre conflitto tra Nazionali e società che nelle pause vorrebbero tenere i giocatori per farli allenare". Chiusura sul suo ricordo più bello dell'Italia: "Ho vissuto tanti bei momenti in Italia, ma credo se devo sceglierne uno direi che è la sera in cui Massimo Moratti mi ha proposto di diventare allenatore dell'Inter. E inoltre ho avuto la possibilità di diventare un buon amico di Giacinto Facchetti".

I precedenti assoluti tra Italia e Inghilterra sono 25: in vantaggio gli azzurri per 10 vittorie a 8, con sette pareggi a completare il bilancio. Nei soli confronti disputati in Italia, che sono ad oggi 11, lo score vede cinque vittorie azzurre, quattro pareggi e due vittorie inglesi. L'Inghilterra non vince in Italia dal 24 maggio 1961: 3-2 a Roma, sempre in amichevole. L'ultimo precedente, in ordine meramente cronologico è quello del Mondiale brasiliano, dove l'Italia s'è imposta per 2-1 con i gol di Marchisio e Balotelli, entrambi assenti questa sera.

Quattro degli 11 confronti in Italia tra le due Nazionali si sono disputati - come domani sera - a Torino: nel maggio 1948 unica vittoria inglese (4-0 in amichevole, in quella che - ancora oggi - rappresenta una delle tre massime sconfitte interne della storia azzurra), poi tre successi azzurri: 2-0 nel giugno 1973 (amichevole), 1-0 nel giugno 1980 (fase finale degli Europei) e 1-0 nel novembre 2000 (amichevole, ultima sfida disputata in Italia tra le due rappresentative, prima di domani sera).



Data fortunata, il 31 marzo, nella storia del calcio azzurro: nei cinque precedenti giocati in questo giorno, Italia imbattuta, con uno score - a proprio favore - di tre successi e due pareggi. E' un giorno di grandi esordi, peraltro, in Nazionale: nel 1988 fu la prima volta di Paolo Maldini (ancora oggi terzo pluripresente azzurro all-time, con 126 gettoni), nel 1990 toccò a Totò Schillaci (che pochi mesi dopo avrebbe vinto la classifica marcatori ai Mondiali italiani), con sei gol.



Sono 34 i precedenti complessivi della Nazionale azzurra a Torino: score di 24 successi, cinque pareggi e cinque sconfitte. Nel capoluogo piemontese azzurri imbattuti da 17 partite di fila (14 vinte, di cui quattro nelle ultime quattro disputate, e tre pareggiate), con l'ultima sconfitta datata 29 maggio 1955 (0-4 dalla Jugoslavia) e in gol da 13 sfide consecutive (27 marcature totali nel periodo) con l'ultimo digiuno risalente al 24 maggio 1969 (0-0 contro la Bulgaria).