Live Israele - Belgio in qualificazioni Euro 2016

Erika Di Bello e VAVEL vi ringraziano per aver seguito la diretta insieme a noi. Buonanotte.

Il match si conclude con la vittoria del Belgio che negli ultimi 45' ha sofferto più di quanto ci si potesse aspettare, soprattutto dopo aver giocato un primo tempo praticamente perfetto. Una delle più brutte partite del capitano belga Vincent Kompany che con qualche leggerezza di troppo ha commesso molti errori ed è stato anche espulso, lasciando la sua squadra in 10 uomini contro un Israele sempre più intraprendente. E' proprio la squadra di Guttman che ha dominato il match per gli ultimi 15 minuti di gioco, ma la difesa del Belgio non ha ceduto e Courtois è sempre stato pronto. Il Belgio raggiunge la vetta e il Galles a 11 punti, l'Israele resta fermo a 9 punti.

90' + 1 Tiro centrale di Bitton, Courtois non si lascia sorprendere.

4 minuti di recupero.

88' Conclusione di Origi dal limite dell'area, facile per Marciano.

87' Ammonizione per Rafaelov per un fallo sull'appena entrato Origi.

86' Ultima sostituzione nel match: esce Nainggolan entra Origi.

84' Cambio nell'Israele: entra Barda per Ben Harush.

81' Denayer salva una possibile palla gol per l'Israele con Zehavi che stava per andare al tiro. Belgio in difficoltà.

75' Ammonizione per Lombaerts che regala una buona punizione agli avversari.

74' Israele vicinissimo al gol con Sahar, che calcia con potenza mettendo alla prova i riflessi di Courtois, il portiere belga fa una prodigioisa parata.

72' Brivido per l'Israele con Ben Haim che viene servito perfettamente in area di rigore, Alderweireld riesce per un pelo ad anticiparlo.

67' Doppio cambio: entra Refaelov per Yeini nell'Israele, entra Denayer per Benteke nel Belgio.

65' Espulsione di Kompany per un doppio giallo, vera ingenuità da parte del capitano belga.

63' Primo cambio per il Belgio: entra Chadli per Hazard.

60' Zehavi mette in pericolo la porta belga con un gran tiro a giro, Courtois riesce a mandare in angolo.

59' La prestazione del Belgio è un po' calata, l'Israele ha trovato la giusta fiducia. Anche i tifosi acclamano.

55' Giallo per Yeini per un fallo su Nainggolan.

52' Conclusione rasoterra di Nainggolan dalla lunga distanza, Marciano si fa trovare pronto.

50' Atteggiamento più aggressivo e determinato da parte dell'Israele nella ripresa. Un tiro di Natcho risveglia Courtois, che para in modo sicuro.

E' cominciato il secondo tempo!

Il primo tempo si conclude con il vantaggio del Belgio per 0-1 grazie alla rete di Fellaini. Per i diavoli rossi, questa sembra una partita d'allenamento contro un Israele praticamente inesistente e mai pericoloso. Il Belgio ci sta mettendo il giusto atteggiamento ed intensità, riesce a trovar spazi anche laddove apparentemente non ce ne sono e riesce a creare pericoli nonostante abbia di fronte una squadra chiusa nella propria metà campo. Il goal arriva da un rimpallo fortunato: angolo di De Bruyne, tentativo di tiro di Nainggolan che si trasforma in un assist per Kompany, il capitano va al tiro e la respinta di Marciano favorisce il tocco di Fellaini. La squadra di Wilmots è in meritato vantaggio, forse anche meno di quanto avrebbe potuto realizzare, la squadra di Guttman, invece, non riesce ancora a farsi valere.

1 minuto di recupero.

43' Ennesimo tiro al volo di Nainggolan su calcio d'angolo di De Bruyne, pallone che non si abbassa abbastanza.

40' Pericolosa azione belga con la ripartenza di Hazard e Benteke che serve Witsel, ma non riesce a tenere il pallone commettendo anche fallo.

35' Punizione a giro di De Bruyne, tiro troppo centrale, facile per Marciano.

32' Tentativo di Nainggolan al volo dal limite dell'area, il pallone si alza sulla traversa.

28' Partita dominata dal Belgio, l'Israele non riesce a contrastare il pressing avversario ed è in grande difficoltà.

22' Belgio vicino al gol con De Bruyne che si coordina al meglio e va alla conclusione dal limite dell'area, non centra per poco la porta.

19' Il gioco inizia a farsi più duro ed intenso. Altro cartellino giallo, questa volta per Alderweireld.

16' Ammonizione per Dgani per un brutto intervento su Hazard.

13' Kompany dopo due palleggi si coordina e va al tiro dalla lunga distanza, il tiro non è però ben angolato.

11' Primo ammonito del match: Vincent Kompany.

9' GOOOOOOOOLLLLL! IL BELGIO PASSA IN VANTAGGIO CON FELLAINI CHE, FAVORITO DA UN RIMPALLO, PIAZZA IL PALLONE IN RETE!

7' Buon possesso palla dei diavoli rossi, al momento l'Israele è rintanato nella propria metà campo.

3' Rapida ripartenza belga: tentativo di Witsel in prossimità dell'area di rigore, il pallone termina di poco fuori la porta.

1' Primo scatto del match con un tiro di Zehavi, murato bene dai difensori belga.

20.45 - Il match è appena cominciato!

20.43 - Le squadre sono entrate in campo. Ecco che nello stadio risuonano gli inni delle due squadre.

20.35 - Questa la formazione ufficiale dell'Israele: (4-3-3): Marciano; Gershon, Ben Haim I, Dgani, Ben Harush; Natcho, Biton, Yeini; Sahar, Hemed, Zehavi.

20.25 - Ecco la formazione ufficiale del Belgio: (4-3-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Lombaerts, Vertonghen; Nainggolan, Witsel, Fellaini; De Bruyne, Hazard, Benteke.

20.15 - Nella formazione ufficiale della nazionale di Wilmots è schierato Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, il quale era partito titolare anche nella scorsa gara contro il Cipro. Partirà ancora dalla panchina invece il napoletano Dries Mertens prossimo avversario della Roma sabato con la maglia del Napoli.



20.05 - Vi sono tanti tifosi dei diavoli rossi accorsi in Israele per sostenere la loro nazionale.

19.55 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Israele-Belgio, match valido per la qualificazione a Euro 2016. La gara odierna si sarebbe in realtà dovuta giocare il 9 settembre a Gerusalemme, ma fu rinviata a causa dell’insicurezza presente in Israele in quelle settimane. Match importante in chiave qualificazione tra le due squadre che al momento si contendono il secondo posto nel gruppo B. Da un lato l’Israele che detiene 9 punti e il Belgio con uno in meno.

BELGIO - La nazionale di Wilmots è attualmente terza nel gruppo B con 8 punti, ma con una partita in meno (così come l’Israele) rispetto alle altre. Non si può nascondere che la nazionale belga è partita come la favorita per il primo posto e forse il ct si aspetta qualcosa in più dai suoi ragazzi. Nelle quattro partite disputate finora ha totalizzato due vittorie e due pareggi, nessun risultato negativo. Le vittorie sono arrivate contro l’Andorra e, nell’ultima giornata, contro il Cipro con risultati davvero confortanti: 6-0 e 5-0. I diavoli rossi sono però stati fermati da un’intraprendente Bosnia-Erzegovina e dal Galles di Bale, match concluso a reti inviolate. Non si può certo dire che gli uomini di Wilmots stiano facendo un brutto percorso, ma se dovessero uscirne sconfitti si allontanerebbero ulteriormente dal secondo posto.



ISRAELE - L’Israele con 9 punti è al secondo posto nel gruppo e con un’ipotetica vittoria andrebbe addirittura al primo posto superando il Galles ad 11 punti. Nel suo percorso per le qualificazioni ha totalizzato tre vittorie nelle prime tre giornate contro Cipro, Andorra e Bosnia-Erzegovina, ma ha rifilato anche una sconfitta nell’ultimo scontro con il Galles per 3-0.



Per queste due partite, Marc Wilmots non ha convocato il giovane giocatore Adnan Januzaj a causa del suo scarso minutaggio nella sua squadra. Ecco le parole del ct inerenti alla sua situazione: “Non ho dubbi sulle qualità del ragazzo, ma ha poche opportunità di mostrarle. Devo essere corretto e convocare giocatori che nelle loro squadre partono titolari, come Ferreira Carrasco, Mertens e Chadli. La competizione per il suo ruolo è alta, ma l’unica ragione per cui non è stato convocato è che gioca troppo poco. Queste è la mia decisione al momento, ma fra due mesi potrebbe essere un’altra storia.”

In conferenza stampa l’allenatore belga Marc Wilmots ha definito ferita la squadra di Israele e, proprio per questo, bisogna fare attenzione a questo match: “Israele è una squadra ferita, -riporta uuefa.com- molto pericolosa per noi. Non possiamo considerarci favoriti in Israele, il Galles gioca un calcio diverso dal nostro con Ramsey e Bale che creano pericoli" Axel Witsel, invece, si propone la stessa prestazione avuta nella partita contro il Cipro vinta per 5-0: “Il nostro gioco contro Cipro è stato buono, deve essere altrettanto produttivo in Israele". Queste, infine, le parole del portiere Courtois: “Sono sicuro che sarò chiamato in causa maggiormente domani. Vogliamo vincere il girone.”



Radja Nainggolan, gioiellino romanista e giocatore sempre più importante all’interno della nazionale dei diavoli rossi, ha occupato un ruolo del tutto nuovo che Wilmots ha voluto assegnarli, vincendo e convincendo. Difatti il centrocampista ha assunto il ruolo di playmaker basso davanti la difesa nel 4-3-3 accompagnato ai suoi lati da Witsel e Fellaini. Queste le parole del suo fiero ct: “Sono stato a Roma per la gara contro la Juventus. Ho parlato per un’ora con Radja, spiegandogli cosa volevo da lui. Vedendo che tipo di partita ha fatto, ha capito alla perfezione. Forse abbiamo trovato il nostro nuovo numero sei.” Ed ecco le parole del belga di tutta risposta: “Mi fa piacere aver sentito il Ct dire di aver trovato il nuovo numero sei, è una posizione che mi piace. Ci avevo già giocato da giovane, questa prestazione mi fa pensare che potrò essere riutilizzato lì.” E chi sa se anche nella Roma potrà provare questo nuovo ruolo come futuro Daniele De Rossi, dato il suo incerto destino e le notizie che dilagano sulla sua possibile partenza a fine stagione.

PRECEDENTI – Gli ultimi scontri diretti tra Israele e Belgio risalgono ai preliminari per la Coppa del Mondo del 1966, nei quali ci fu un doppio successo belga: 1-0 all’andata e con un netto vantaggio di 0-5 al ritorno. Ecco gli highlights del match fra Belgio e Cipro terminato 5-0.



FORMAZIONE ISRAELE – Probabilmente Guttmann adotterà un 4-3-3 con Marciano tra i pali; in difesa sulle fasce troveremo Yeini e Ben Harush, i centrali saranno Ben Tibi e Gershon. A centrocampo saranno presenti Natkho, Bitton e Zahavi. Il tridente composto da Damari, Ben Haim II e Rafaelov.



FORMAZIONE BELGIO – Wilmots ricorrerà invece ad un 4-2-3-1: tra i pali l’immancabile Courtois; in difesa sulle fasce Alderweireld e Vertonghen, al centro invece Kompany e Lombaerts. A centrocampo saranno presenti Nainggolan e Witsel. Fellaini giocherà in attacco insieme a De Bruyne ed Hazard a sostegno dell’unica punta, Benteke.