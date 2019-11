Live Celta Vigo - Barcellona in Liga Spagnola

Da Alessandro Cicchitti è tutto per questa sera. A risentirci con il meglio della Liga e del grande calcio su VAVEL Italia.

La Liga rimane comunque apertissima, con il Madrid che non mollerà un colpo, cercando di approfittare di possibili passi falsi di un Barça atteso ancora da molti impegni complicati come Siviglia, Valencia e Atletico.

+4 per gli uomini di Luis Enrique sul Real Madrid che oggi ha strapazzato 9-1 il povero Granada.

Vittoria fondamentale per il Barcellona, che pur giocando male e sottoritmo è riuscito a portare a casa i 3 punti che mantengono la distanza di sicurezza dal Real Madrid.

Questo è il gol che al minuto 73' ha deciso la sfida del Balaidos tra Celta Vigo e Barcellona. La firma è di Mathieu! 1-0 Barça!

93' Nulla di fatto. Garrido fischia tre volte decretando la vittoria seppur sofferta del Barcellona in quel di Vigo. Decide la sfida un colpo di testa di Jeremy Mathieu.

90+3' Occasione per Nolito, anticipato al momento del tiro dal solito impeccabile Piquè. Calcio d'angolo per il Celta Vigo. Ultima chance!

Concessi 3 minuti di recupero dall'arbitro Garrido.

90' Occasione monumentale mancata da Leo Messi. La Pulga solo davanti alla porta ha messo a sedere Alvarez ma poi ha provato un cucchiaio, terminato clamorosamente sopra la traversa.

87' Busquets è stato colpito da una zolla d'erba lanciata proprio da Orellana. Garrido ha visto il gesto ed ha mostrato il rosso in faccia al cileno.

87' Espulso Orellana! Rosso diretto per l'attaccante del Celta Vigo.

84' Squadre molto stanche. Ora il Celta sta provando a riportarsi in attacco ma con scarsi risultati.

Nel frattempo è uscito uno spento Iniesta per Pedro. Scelta discutibile di Luis Enrique, che schiera un'altro attaccante anche con una situazione di punteggio favorevole.

Secondo gol consecutivo per Jeremy Mathieu, che dopo il gol segnato nel clasico sta decidendo una partita molto difficile in favore del Barça.

73' Vantaggio Barcellona che aveva appena rischiato di subire il gol del Vigo. Mathieu di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione beffa la retroguardia del Celta ed insacca il pallone dell'1-0 blaugrana.

72' GOOOOOOOOOOOOOL! MATHIEU! 1-0 BARCELLONA!

71' Grandissima chiusura difensiva di Gerard Piquè, che disperatamente, in scivolata salva i suoi uomini dalla conclusione ravvicinata di Charles.

70' Cambio nel Celta, esce Joaquin Larrivey, al suo posto entra Charles.

67' Grande giocata di Xavi, autore di una magnifica veronica al limite dell'area per liberarsi di due avversari. La conclusione del 6, però termina sul fondo.

61' Tiro dai 16 metri di Suarez, deviato in calcio d'angolo dalla difesa di casa.

60' Messi, ben imbeccato da Neymar, manca il controllo decisivo a tu per tu con Sergio Alvarez. Nulla di fatto.

57' Cambio nel Barcellona: entra Xavi per Rafinha.

55' Nolito sempre attivo in zona offensiva. Il 10 continua a creare scompiglio nella difesa blaugrana. Il suo tiro però è fuori misura. Si rimane sullo 0-0

53' Occasione per il Barcellona. Bella azione di Iniesta che scambia per Neymar, abile nel servire un assist a Messi il cui tiro termina di poco fuori.

51' Conclusione senza pretese di Hugo Mallo che prova a far male a Bravo dalla lunghissima distanza. Il pallone però termina innoquo sul fondo.

50' Ottimo intervento di Sergio Alvarez, coraggioso nel compiere un provvidenziale intervento in anticipo su Luis Suarez, che era pronto a colpire di testa

47' Gol annullato al Barcellona. Grande conclusione di Neymar che scatta sul filo del fuorigioco e colpisce con il piatto sul secondo palo. Gol bello, ma annullato per fuorigioco.

46' Iniziato il secondo tempo tra Celta e Barça.

Eccoci di nuovo live ed in diretta dallo stadio Balaidos di Vigo. Tutto pronto per il secondo tempo tra Celta Vigo e Barcellona. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.

45' Termina qui il primo tempo al Balaidos, 0-0 tra Celta Vigo e Barcellona.

45' Ammonito per simulazione Luis Suarez.

42' Occasione fallita da Larrivey solo al centro dell'area di rigore, smarcato da un meraviglioso assist di Orellana. Il pallone calciato dall'Argentino termina però di molto distante dalla porta di Claudio Bravo

40' Gol annullato al Celta Vigo! L'assistente di Garrido ha segnalato una posizione di fuorigioco per Nolito che poi ha servito a Orellana il pallone dell'1-0 ma a gioco interrotto.

36' Orellana guadagna il primo calcio d'angolo del match per i padroni di casa. Celta Vigo ancora in attacco

32' Ancora un bel pallone recuperato dai centrocampisti del Vigo che stanno disputando una grandissima partita.

29' Grande pericolo corso dalla retroguardia del Barça. Bravo è costretto ad uscire dai pali per sradicare il pallone dai piedi di Orellana lasciato solo dal distratto Dani Alves.

25' Bella azione di Nolito bravissimo a liberarsi di Dani Alves e ad andare al cross che però termina direttamente sul fondo.

24' Krohn-Dehli primo ammonito del match per un fallo a centrocampo su Iniesta.

23' Azione molto confusa nell'area di rigore dei padroni di casa. Alla fine è Suarez a concludere in porta con il destro. Parata in due tempi per Sergio Alvarez

21' Azione avvolgente del Barcellona che sta cercando di aumentare i ritmi per mettere in difficoltà la retroguardia del Celta.

17' Suarez chiede un calcio di rigore dopo esser stato sbilanciato da Castro in area di rigore. Le immagini però danno ragione alla decisione adottata giovane arbitro Garrido

15' Fallo fischiato a Piquè per un controllo con il braccio sulla linea del centrocampo.

12' Grande occasione per il Barcellona con Messi! Sulla conclusione della pulga si salva Sergio Alvarez.

10' Prima occasione per il Celta Vigo con Nolito, bravo ad incrociare col sinistro un bel suggerimento di Orellana. Claudio Bravo è attento e respinge la conclusione.

5' Grande pressing dei padroni di casa, bravi nel recuperare un paio di palloni interessanti in mezzo al campo. Nulla di fatto però per gli attaccanti del Celta

2' Prova a farsi vedere il Barcellona con una bella combinazione tra Messi e Suarez sulla corsia di destra. Il cross del numero 9 viene però intercettato da Sergio Alvarez

1' Partiti! è iniziata Celta - Barça!

21.00 Tutto pronto, le squadre sono già in campo. Sta per iniziare il posticipo della 29^ giornata di Liga: Celta Vigo - Barcellona.

20.50 Manca pochissimo al calcio d'inizio al Balaidos di Vigo. Le squadre hanno terminato gli esercizi di riscaldamento e sono tornate negli spogliatoi.

20.40 Le due squadre sono in campo per il riscaldamento. L'attesa sale, mancano solo venti minuti al calcio d'inizio di Celta Vigo - Barcellona.

20.25 Ecco le immagini live che arrivano dallo spogliatoio del Barcellona all'interno dello stadio De Balaidos di Vigo.

Barcellona: (4-3-3): Bravo; Adriano, Piquè, Mathieu, Dani Alves; Busquets, Iniesta, Rafinha; Neymar, Suarez, Messi.

20.10 Ufficiali anche le scelte di Luis Enrique. Ecco l'11 scelto dal tecnico blaugrana:

Celta Vigo: (4-3-3): Sergio Alvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontas, Jonny Castro; Pablo Hernandez, Augusto, Krohn-Dehli; Orellana, Larrivey, Nolito.

20.05 Sono già ufficiali le formazioni delle due squadre; Scopriamo assieme l'undici scelto dall'allenatore del Celta, Eduardo Berizzo:

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta scritta, live ed , di Celta Vigo - Barcellona. In diretta dallo Stadio de Balaídos di Vigo, Alessandro Cicchitti e Vavel Italia, vi guideranno verso l'inizi0 del posticipo della Liga Spagnola, per poi raccontarvi le gesta dei protagonisti. Live le più belle partite del Calcio Europeo, solo su Vavel. Il Barca di Luis Enrique vuole continuare a vincere per tenere a distanza il Real, mentre i padroni di casa del Celta, in una posizione abbastanza tranquilla in classifica, giocheranno soprattutto per la gloria. Che inizi lo spettacolo!!!

Dopo lo strepitoso successo dell'andata, firmato dall'ex attaccante del Cagliari Larrivey, il Celta Vigo vuole provare a fermare nuovamente la corsa del Barcellona. I Galiziani, protagonisti di un campionato di tutto rispetto, vista la rosa, arrivano alla sfida di questa sera dopo il successo esterno sul Levante. Vittoria che ha dato tranquillità al Celta, e che ha messo soprattutto 10 punti di distacco dall'Almeria terzultimo.

Luis Enrique potrà contare su Lionel Messi per la gara di campionato contro il Celta Vigo in programma domenica. Una botta al piede aveva costretto il numero 10 del Barcellona a guardare dalla panchina le amichevoli dell’Argentina contro El Salvador ed Ecuador. Uno stop precauzionale che gli ha permesso di smaltire l’infortunio.

Luis Enrique sulla Pulce: “Messi subisce molte botte in ogni partita. Sono dolorose, ma niente di più. Ora sta bene, da quello che ho potuto vedere in allenamento le sue condizioni sono perfette. Leo è abituato a ricevere tanti colpi dai difensori. Sa perfettamente, come tutti gli attaccanti, che anche questo fa parte del gioco”.

Ecco il gol di Larrivey che decise la sfida dell'andata

Il Barca invece scende in campo al Baliados per replicare al successo interno del Real sul Granada, che si è portato ad un solo punto dagli azulgrana. La squadra di Luis Enrique vive un momento di forma pazzesco: sono infatti 7 i successi ottenuti da Messi e compagni, che, ancora in corsa su tutti i fronti, puntano ad un clamoroso triplete. Ad ulteriore dimostrazione dell'ottimo momento che vive il Barcellona, anche la vittoria nel "Clasico" prima della sosta.

Rivediamo i gol che hanno permesso al Barca di imporsi sul Real con il risultato di 2-1

I Convocati e le Probabili Formazioni

Il Celta arriva alla sfida di questa sera con quattro assenze: Borja Oubiña, Carles Planas e Levy Madinda infortunati, e David Costas non convato per scelta tecnica.

Il Barca invece deve fare a meno di 3 pedine fondamentali: Javier Mascherano, squalificato, Jordi Alba e Thomas Vermaelen ancora ai box per infortunio.

Celta Vigo: Sergio Álvarez, Rubén Blanco, Hugo Mallo, Andreu Fontàs, Jonny Castro, Sergi Gómez, Gustavo Cabral, Pablo Hernández, Nemanja Radoja, Álex López, Michael Krohn-Dehli, Augusto Fernández, Santi Mina, Charles Dias, Nolito, Joaquín Larrivey, Fabián Orellana,Théo Bongonda.

Barcellona: Ter Stegen, Bravo, Dani Alves, Montoya, Piqué, Adriano, Mathieu, Bartra, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Xavi, Iniesta, Rafinha, Rakitic, Pedro, Neymar, Messi, Luis Suárez.

Celta Vigo (4-3-3): Sergio, Jonny, Fontàs, Cabral, Mallo; Augusto, Rodaja, Krohn Delhi; Nolito, Orellana, Larrivey. All. Berizzo.

Barcellona (4-3-3): Bravo; Alves, Piqué, Bartra, Adriano; Rafinha, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Neymar. All. L. Enrique.

Precedenti: nei 12 match disputati allo Stadio Balaidos ci sono state 5 vittorie del Celta Vigo, 4 del Barcellona e 3 pareggi.

Il Celta non vince da quattro sfide casalinghe contro il Barcellona in campionato (un pari, tre sconfitte). Vincendo questo match, il Barcellona diventerebbe la squadra con più vittorie esterne contro il Celta Vigo nella Liga (primato attualmente condiviso con l’Atletico, 19 successi).

Il Celta è stata uno delle quattro squadre capaci di battere il Barcellona di Luis Enrique nella Liga.

Eduardo Berizzo ha già vinto cinque partite interne in campionato in questa stagione; Luis Enrique ottenne sei successi casalinghi in tutta la stagione 2013/14 al Celta.

Il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque trasferte di campionato, segnando in media quattro gol a partita.

Nolito ha fornito l’assist per il 28% dei gol della propria squadra, la più alta percentuale in questa stagione nella Liga.

È però Lionel Messi il giocatore che ha servito più assist ai compagni in questa Liga, 15; il suo record è di 18, nella stagione 2010/11.

Il Barcellona è la squadra che ha segnato più gol dall’interno dell’area di rigore, ma è il Celta quella con la percentuale più alta di reti dall’interno dell’area (97%).