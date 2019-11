Liga, manita di Cristiano Ronaldo: Il Real vince 9 a 1 contro il Granada

Il Real Madrid archivia alla grande il ko nel Clasico vicendo con un trabordante 9-1 contro il Granada. Pokerissimo di Cristiano Ronaldo che segna la prima cinquina con la maglia dei blancos e scavalca Messi in vetta alla classifica marcatori (36 a 32) ma c'è anche da sottolineare la doppietta di Karim Benzema e dalla rete iniziale di Gareth Bale (a chiudere il punteggio è stato un autogol di Mainz, gol bandiera per Ibanez.). Carlo Ancelotti aveva chiesto dieci vittorie nelle ultime dieci giornate della Liga e la prima è arrivata lanciando la volata per il titolo tornando a mettere pressione al Barcellona (ora il Real è a solo una lunghezza dai blaugrana) impegnati stasera a Vigo

Il Real Madrid inizia fortissimo e già nei primi minuti va vicino al gol con i vari Benzema, Bale e Arbeloa, ma è proprio il gallese a trovare la rete del vantaggio al 26': dall'interno dell'area trova un gol fantastico.(13° gol in campionato ). Lo spettacolo al Bernabeu è appena incominciato perchè Ronaldo tra il 30’ e 38’ segna ben tre gol: il primo grazie all'assist di Rodriguez segnando all'angolino basso di destra. poi con un tiro forte da distanza ravvicinata e infine segna il 4-0 sun una sventola dove Olazabal non è esente da colpe. 211° gol in Liga così tanto per dire.

Nella ripresa il Real non si ferma: Al 52' Benzema firma la doppietta tra 52’ e 56, ma al 54' ci pensa ancora il portoghese trovando il gol dall’assist di un Bale in gran forma. Il Granada si sveglia solo al 74': Ibanez segna il gol bandiera. Ma i gol non sono finiti: all'83' il Real arriva a quota 8 gol grazie all'autorete di Mainz. A chiudere lo show al Bernabeu ci pensa Cristiano ronaldo al 90’. 9-1 per il Real Madrid che conferma di essere imbattibile in casa, tanto da collezionare 12 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta in 14 partite