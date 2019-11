VIDEO - Utrecht-Ajax, i padroni di casa giocano in 12!

La nuova frontiera della superiorità numerica è stata trovata ieri in Olanda, nella partita tra Utrecht e Ajax: perchè per giocare con l'uomo in più è necessario che qualche avversario venga espulso, o che si faccia male e non possa essere sostituito? I padroni di casa hanno scoperto invece un nuovo metodo, e per poco non ci cascavano tutti. Siamo al 25esimo minuto della suddetta sfida quando Edouard Duplan si infortuna e va a bordo campo per farsi medicare. Nel frattempo, il suo allenatore riceve indicazioni che non ce l'avrebbe fatta a continuare, così lo sostituisce con il nazionale australiano Tommy Oar. Duplan però non si accorge di nulla: si rimette in piedi e ritorna in campo, senza che arbitro e avversari battano ciglio. Accortosi che c'è qualcosa di strano, il direttore di gara, tra le risate generali, invita il francese a ritornare in panchina. Tra l'altro, il karma ha anche voluto dire la sua, perchè l'Utrecht la partita l'ha finita in 10 a causa del rosso mostrato a Leeuwin, autore anche dell'autogol che aveva dato il vantaggio agli ospiti, prima che Markiet firmasse l'1-1, risultato finale della gara.