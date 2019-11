Liga: l'Atletico va, oggi Real e Barcellona

Una vittoria in stile Simeone, una vittoria da Atletico. Il Madrid, sponda biancorossa, non sbaglia e incamera tre punti, al Calderon, fondamentali nella corsa alla prossima Champions League. Vince l'Atletico, per la quarta volta, allontanando in maniera definitiva il periodo di appannamento, vince schiantando la Real Sociedad con un avvio furioso, a mille all'ora.

Segna Mikel Gonzalez, nella porta sbagliata, raddoppia il rimpianto ex, Griezmann, 2-0 in dieci minuti, una mazzata che spegne l'undici di Moyes e concede a Simeone una serata di assoluta tranquillità.

L'Atletico, schierato con il classico 4-4-2, con Torres riferimento avanzato, supportato da Griezmann, controlla abilmente la partita, concedendo poco o nulla alla Real Sociedad e nel finale arriva la standing ovation per Arda Turan e Griezmann, decisivi, come spesso accade. Il turco mette a dura prova la resistenza della traversa in avvio, poi dipana calcio, con Koke. Piedi sapienti, corsa, tecnica, in regia Tiago, Mario Suarez a mordere, dietro Jesus Gamez e Siqueira sugli esterni, al centro Gimenez per Godin. Oblak da sicurezza, Simeone, in piedi, assiste e urla, ma non è nottata da brividi.

Il Valencia è a meno quattro e deve vincere a Bilbao per tenere il passo dell'Atletico a nove giornate dal termine. Davanti Real e Barcellona, a distanza. Sei i punti che separano i colchoneros dai catalani, lo scontro diretto è in programma alla penultima giornata, Simeone procede in silenzio, ma a Madrid, casa Atletico, si sogna ancora. Nel mezzo il Real, che, alle 22, fa visita al Rayo Vallecano, prima Luis Enrique attende l'Almeria.

Ancelotti scarica il peso della Liga sui rivali, il Real, con James, Modric e Ramos rivede la luce, Bale è in dubbio, ma i bianchi sono di nuovo da corsa, i tasselli si incastrano alla perfezione con il rientro di uomini chiave. Volata lanciata, da Madrid a Barcellona, tra Liga e Champions.

Atletico Madrid - Real Sociedad 2-0: