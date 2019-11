Diretta Barcellona - Almeria in il risultato della partita di Liga Spagnola (4-0)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per questa sera. A risentirci con il meglio della Liga e del grande calcio su VAVEL Italia.

Il Barça, dunque almeno per qualche minuto si porta a +7 sul Real Madrid impegnato tra pochissimo nel derby di Madrid con il Rayo Vallecano. Per l'Almeria di Sergi c'è ancora molto da lavorare se si vorrà raggiungere una salvezza che al momento è distante solo un punto. Tutto rimane aperto, sia in vetta che in coda, per una Liga che regala sempre spettacolo!

Ecco il gol del 4-0, quello che ha permesso a Suarez di raggiungere i 10 gol in campionato. Assistenza perfetta quella di Pedro.

Lo stacco perentorio di Marc Bartra lasciato solo dalla retroguardia dell'Almeria nell'occasione del gol del 3-0

Questo il gol del 2-0 siglato da Luis Suarez, autore di una bella azione personale!

21.50 Hernandez fischia tre volte. Il Barcellona, ha battuto con un rotondo 4-0 l'Almeria. Le reti di Messi, Bartra e doppietta di Suarez.

93' Decimo gol in campionato per Suarez!

92' Contropiede perfetto per il Barça, con Pedro che a tu per tu con Julian, serve a Suarez, libero dall'altra parte il pallone del 4-0 facile facile.

92' GOOOL! 4-0 SUAREZ!

91' Sarebbe stato un gol bellissimo di Thomas, che in semi rovesciata aveva trovato l'incrocio dei pali.

91' GOL ANNULLATO. Gol annullato all'Almeria.

90' L'arbitro Jose Hernandez concede 3 minuti di recupero.

88' Parata importante per Julian, bravo nel respingere in angolo la punizione di Messi destinata a spegnersi sotto l'incrocio dei pali.

86' Ammonito Casado per un fallo al limite dell'area su Leo Messi. Altra occasione per la pulga.

85' Altra punizione per Messi, che stavolta trova una deviazione della barriera per poi terminare tra le braccia dell'estremo difensore dell'Almeria.

83' Calcio di punizione di Messi respinto però dalla barriera dell'Almeria. Si resta sul 3-0

80' Barcellona ora in controllo totale del match. L'Almeria si è arreso allo strapotere degli uomini di Luis Enrique. Stanno arrivando altri 3 punti per il Barça!

75' Ancora una rete direttamente da calcio d'angolo per il Barcellona. Sul cross che arriva dalla bandierina di sinistra infatti, è Marc Bartra il più lesto aa impattare di testa il pallone, che si infila la dove Julian non può nulla. 3-0 Barcellona.

75' GOL! 3-0 BARTRA!

70' Palleggio prolungato del Barça che dopo oltre un minuto con il pallone tra i piedi va alla conclusione con Pedro. Julian blocca con disinvoltura.

67' Altro cambio conservativo per Luis Enrique: dentro Rafinha, al posto di Ivan Rakitic.

64' Luis Enrique richiama in panchina Dani Alves, per Montoya. Continua dunque il turnover dei catalani in vista dei più complessi impegni che attendono il Barça, a partire da sabato prossimo con il Siviglia.

61' Ora il Barça gioca con molta disinvoltura, sicuro del doppio vantaggio e della superiorità tecnica nei confronti dell'Almeria.

Per Luis Suarez è il gol numero 9 in campionato. Si avvicina alla doppia cifra il ragazzo nato nel 1987 a Salto.

59' Conclusione raso terra di Rakitic, bravo nella coordinazione col pallone. La sfera però è troppo lenta e Julian può avere gioco facile.

55' Bellissimo gol di Luis Suarez che fa tutto da solo. Salta un paio di uomini, entra in area e spara col sinistro. Palla sotto l'incrocio dei pali. 2-0 per il Barça che mette la partita in ghiaccio.

54' GOOOOOOOOOOL! SUAREZ! 2-0

50' Scontro frontale tra Julian e Pedro, che correva alla ricerca del pallone, già sfilato verso sinistra. Fortunatamente, nessun problema fisico, ne per Pedro ne per Julian.

49' Conclusione dalla distanza di Adriano. Il pallone però viene bloccato in due tempi da Julian.

48' Grande pallone in verticale di Xavi per Messi. Il pallone però viene deviato in calcio d'angolo.

47' Luis Suarez si fa pescare in fuorigioco. Nulla di fatto per i Blaugrana.

46' Cominciata la ripresa a Barcellona. Prova ad attaccare l'Almeria.

21.00 Di nuovo in diretta dallo stadio Camp Nou di Barcellona. Sta per iniziare il secondo tempo del match Barcellona - Almeria, valevole per la 30^ giornata della Liga Spagnola. Il risultato parziale è di 1-0 per i Blaugrana. Il gol è stato messo a segno da Leo Messi.

Ecco il gol che sin qui sta decidendo la sfida tra Barcellona e Almeria. Signore e Signori, sua maestà Lionel Messi!

45' Termina qui il primo tempo. 1-0 per il Barça di Luis Enrique. Decide un gran gol di Leo Messi alla 33esima marcatura in campionato.

45' Calcio d'angolo allo scadere della prima frazione per l'Almeria.

43' Primo ammonito del match, Javier Mascherano, per un fallo tattico speso su Thievy che dopo aver riconquistato palla stava fuggendo solo verso la porta di Bravo.

41' Grande stop di Pedro, lanciato in velocità da Rakitic. Recupera bene la coppia di centrali Andalusi.

37' Si fa rivedere l'Almeria, con una bella azione di Marin che dalla destra mette un bel pallone nel mezzo. Espinosa arriva sul pallone, ma non riesce ad indirizzarlo con forza e precisione.

35' Azione bellissima quella che ha portato in vantaggio il Barcellona. Messi, che sull'out di destra riceve un pallone perfetto di Xavi, punta e salta Casado, poi alza la testa mira l'angolino e lo centra con un gran tiro a giro. Bellissimo gol!

32' Grande gol di Messi che porta in vantaggio il Barcellona grazie ad una fantastica conclusione a giro che si spegne sull'angolo basso. Nulla da fare per Julian. 1-0 Barça!

32' GOOOOOOOOOL! MESSI! 1-0

30' Bella conclusione di Xavi, liberato da Adriano al centro dell'area di rigore. Il pallone però è centrale e Julian lo blocca facilmente.

28' Altra punizione guadagnata da Thievy che lavora molto bene di fisico e velocità.

26' Prova ad accendersi Messi, che però viene fermato regolarmente da Wellington Silva all'ingresso dell'area di rigore.

24' Dagli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo dalla destra, Sergi Roberto stacca di testa, ma non ha un buon impatto col pallone, che termina altissimo.

21' Buona riconquista del pallone di Thievy che guadagna un'importante punizione per far respirare la sua squadra, un po in soggezzione difensiva.

17' Messi inciampa sul pallone nel momento della conclusione. Nulla di fatto per il Barça. Si resta sullo 0-0.

14' Ottima occasione per l'Almeria. Buona combinazione tra Thievy e Wellington, la cui conclusione in diagonale passa molto vicina al palo alla sinistra di Bravo. Brivido per il Camp Nou.

13' Prova a farsi vedere l'Almeria, ma Claudio Bravo è attento in uscita e recupera il pallone senza problemi.

12' Messi prova un'improbabile conclusione di testa , che non sortisce alcun proplema per Julian.

10' Imbucata di Messi per l'inserimento di Pedro, che però non arriva sul pallone.

8' Thievy prova a far salire i suoi, lottando con la coppia centrale del barça Bartra-Mascherano, non ancora impegnata nei primi minuti di gioco.

6' Primo calcio d'angolo per i padroni di casa. Il colpo di testa di Suarez però non inquadra la porta.

5' Assedio del Barcellona, che sta pressando tutto l'Almeria all'interno della propria area di rigore.

3' Percussione in area di Pedro, che dopo un'ottimo scambio con Suarez è riucito ad incunearsi all' interno dell'area. Buono l'intervento difensivo di Ximo.

2' Subito grande densità di uomini nella metà campo degli andalusi, che però se la cavano con disinvoltura, rubando palla a Messi.

1' Partiti! Iniziata Barça - Almeria!

19.59 Squadre in campo, tutto pronto. Sta per iniziare Barcellona - Almeria.

19.55 Ci siamo, le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco del Camp Nou.

19.50 Nel frattempo le due squadre sono già rientrate negli spogliatori dopo aver svolto il riscaldamento sul prato del Camp Nou. 10 minuti al calcio d'inizio, sale l'attesa!

19.45 Intanto vi riproponiamo uno dei gol, che lo scorso anno, proprio al Camp Nou hanno permesso al Barça di battere l'Almeria. La firma, come sempre è di Messi.

19.35 Ancora poca affluenza allo stadio, che come di consuetudine all'estero verrà popolato di tifosi solo a ridosso del calcio d'inizio.

Spiccano tra le altre l'assenza di Neymar sostituito oggi da Pedro, di Iniesta, rimpiazzato da Sergi Roberto, e di Piquè il cui posto verrà occupato da Marc Bartra.

19.30 Come previsto Luis Enrique ha deciso di far ruotare la propria rosa, in modo da far rifiatare alcuni fondamentali interpreti, apparsi leggermente affaticati nelle ultime uscite.

Almeria: (4-2-3-1): Julián; Casado, Trujillo, Ximo, A. Marín; Corona, Thomas; Wellington Silva, Édgar, Espinosa; Thievy.

19.15 Questo invece, l'undici scelto da Sergi Barjuan, all'esordio assoluto sulla panchina dell'Almeria:

Barcellona: (4-3-3): Bravo; Dani Alves, Bartra, Mascherano, Adriano; Xavi, Rakitic, Sergi Roberto; Pedro, Suarez, Messi.

19.10 Sono ufficiali le formazioni di Barcellona e Almeria, che tra poco meno di un'ora si daranno battaglia al Camp Nou. Partiamo dall'undici scelto da Luis Enrique per il suo Barça:

19.00 Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Barcellona - Almeria (20.00), partita valida per la 30^ giornata della Liga Spagnola. In diretta dal Camp Nou di Barcellona Alessandro Cicchitti e Vavel Italia vi guideranno verso l'inizio della partita, per poi raccontarvi le gesta dei protagonisti. Live le più belle partite del calcio europeo, solo su Vavel. Il Barça di Luis Enrique, dopo la sofferta vittoria di Vigo, vuole continuare a vincere per tenere a distanza il Real, mentre l'Almeria in piena zona retrocessione è alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza. Lo spettacolo è assicurato!

La sfida tra Barcellona e Almeria è anche una sfida tra le due panchine. Interessante l'incrocio tra Luis Enrique e l'inesperto Barjuan. I due infatti, sono stati compagni di squadra proprio ai tempi di Barcellona, e anche se attraverso percorsi diversi, sia Luis Enrique che Barjuan hanno allenato nel settore giovanile blaugrana. I due si conoscono bene, anche se Barjuan non ha mai allenato una squadra in prima divisione, dunque ha dalla sua un bagaglio molto più povero del suo ex compagno di squadra.

Le Parole dei Protagonisti

Luis Enrique: "Siamo in una posizione privilegiata. Il campionato, in poche settimane, ha visto cambiare il suo leader, ma mancano ancora tante partite e tutto può succedere. Domani - prosegue Lucho - sarà una partita vitale in chiave titolo. Non possiamo permetterci di lasciare punti per strada e quindi in campo scenderà la miglior formazione possibile". Il tecnico catalano commenta poi la bella stagione sin qui disputata: "Siamo realisti e dunque non si può negare che il nostro andamento, nonostante qualche difficoltà, sia positivo. Siamo in corsa per vincere tutto, d'altronde. Però ancora non abbiamo vinto nulla e in questo mese servirà l'aiuto di tutta la meravigliosa rosa che ho a mia disposizione." Infine, il tecnico del Barça commenta anche la posizione di Xavi, che non ha ancora deciso se lasciare il club a fine stagione: "Ci aiuta molto, per noi è importante in qualunque mese dell'anno. La scorsa estate alla fine ha deciso di rimanere, ora deciderà ancora lui. E' il giocatore con maggior numero di presenze in questo club."

Nell'Almeria invece, si è presentato in conferenza stampa il Capitano, Corona: "Qualunque risultato verrà fuori dalla partita con il Barcellona, sarà utile per capire ciò che il nuovo allenatore pretende da noi, soprattutto in vista dei prossimi impegni, in particolare, quello di sabato con il Granada." Corona ha poi spronato la squadra: "Sia al Camp Nou, ​​sia per il proseguio della stagione, tutti dobbiamo dare il massimo. Tutto quello che abbiamo fatto sin ora non basta, quindi bisogna lavorare di più per migliorare il nostro rendimento e fare punti."

Le Probabili Formazioni

Luis Enrique sa che la sua squadra è attesa da un mese di Aprile durissimo, con il doppio impegno di Champions, intervallato dai durissimi incontri con Siviglia e Valencia. Per questo il tecnico ex Roma ha deciso di apportare alcuni cambi all'onze de gala, per far rifiatare alcuni giocatori apparsi stanchi ed affaticati. Lucho, dovrà comunque rinunciare a Sergio Busquets, squalificato, e a Jordi Alba non ancora al top della forma. Dovrebbe rifiatare uno tra Neymar e Suarez, per lasciar posto a Pedro, mentre a centrocampo sarà Rakitic a prendere il posto di Iniesta. Infine potrebbe rifiatare anche Piquè, con il giovane Bartra pronto a sostitutirlo.

Barcellona: (4-3-3): Bravo; Adriano, Mathieu, Bartra, Dani Alves; Mascherano, Rakitic, Xavi; Pedro, Messi, Suarez.

Barjuan, invece, appena arrivato sulla panchina dell'Almeria si trova subito di fronte la corazzata di campioni blaugrana e l'immenso Camp Nou come cornice per il suo debutto. Nell'Almeria è squalificato Verza, risultato come uno dei migliori elementi della deludente stagione degli Andalusi. Il tecnico Barjuan dunque, è intenzionato ha schierare un 4-2-3-1, che quasi certamente in fase di non possesso di travestirà in 4-5-1.

Almeria: (4-2-3-1): Ruben; Navarro, Marin, Trujillo, Casado; Thomas, Azeez; Jonathan, Corona, Mendez; Thievy.

Precedenti: Numeri alla mano quella tra Barcellona ed Almeria è una sfida a senso unico. Nel massimo campionato Spagnolo, infatti le due squadre si sono affrontate per 17 volte, con 14 vittorie blaugrana, 3 pareggi e nessuna vittoria per i ragazzi del neo mister Sergi Barjuan. All'andata la squadra di Luis Enrique soffrì molto l'atteggiamento dell'Almeria, che dopo esser passato in vantaggio con Thievy, riuscì a resistere a lungo agli attacchi blaugrana. La partita poi fu comunque vinta dal Barça grazie ai gol di Neymar e Jordi Alba che negli ultimi dieci minuti ribaltarono il risultato sul 2-1.

Il Barça è reduce da cinque vittorie consecutive, compresa quella nel Clasico di due settimane fa, decisa dal pistolero Suarez. I ragazzi di Luis Enrique, fin qui non hanno mai pareggiato in casa, vincendo tutti i match giocati al Camp Nou, ad eccezzione delle due brutte sconfitte rimediate con Malaga e Celta Vigo, entrambe per 1-0. L'Almeria invece, non sta attraversando un bel momento di forma, anzi gli Andalusi mancano l'appuntamento con i 3 punti dal 1° febbraio, vittoria 2-1 in casa del Cordoba. Nelle seguenti sette partite sono arrivati solo tre pareggi, che hanno fatto sprofondare la squadra al 18^ posto in classifica, costringendo il presidente del Club, Alfonso Gabarron al cambio di allenatore. Solo due giorni fa, infatti dopo la pesantissima sconfitta casalinga contro il Levante, (1-4) Gabarron ha deciso di cambiare la guida tecnica di una squadra ormai allo sbando, affidando il difficile compito di salvare l'Almeria a Sergi Barjuan. Per l'ex terzino cresciuto ed esploso proprio nel Barcellona si tratta della prima panchina in Primera Division dopo l'esperienza nella Juvenil B del Barça e quella con il Recreativo Huelva in Secunda Division.

Le statistiche delle due squadre dimostrano chiaramente il perché ben 46 punti dividono le due squadre in classifica. Il Barcellona ha una media realizzativa di 2,79 gol a partita, media tre volte più alta di quella dell'Almeria 0,83, che si attesta come uno dei peggiori attacchi di tutta la Liga, con soli 24 gol segnati. Anche se spostiamo l'obbiettivo verso i due reparti difensivi il divario non si accorcia. Il Barça rimane la miglior difesa del campionato, con soli 17 gol subiti, e ben 16 clean sheets. Diversa la situazione dell'Almeria, punito per 46 volte in questo campionato e capace di mantenere la porta inviolata in sole 6 occasioni.