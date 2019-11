VIDEO Coppa di Germania: Bayern e Bielefeld in semifinale di rigore

Notti magiche. Non quelle di Italia 90, bensì quelle che vivranno i tifosi dell'Arminia Bielefeld, squadra con un discreto passato anche in Bundesliga, che attualmente milita nella terza serie. La squadra della Vestfalia, città della regione della Renania Settentrionale s'è regalata una semifinale di Coppa di Germania battendo il Borussia Moenchengladbach, neanche a dirlo squadra ben più forte e matura, terza forza del campionato.

Dopo aver superato Hertha Berlino e Werder Brema, sembrava giunto al capolinea il cammino dei nero bianco blu. Ed invece anche il Gladbach di Kruse (autore del gol del pareggio dopo il vantaggio di Junglas) deve inginocchiarsi e lasciar passare in semifinale la squadra di Meier (prima in classifica nel suo campionato e pronta a tornare in seconda serie). In semifinale troveranno il Wolfsburg, avversario del Napoli in Europa League, che ieri ha superato il Friburgo di misura.

L'altra semifinale vedeva opposte Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Partita che stenta a decollare, col Bayern che manovra a centrocampo con il solito palleggio sterile ed i padroni di casa che si difendono in maniera compatta ed ordinata in attesa di contropiedi che non arriveranno. Le occasioni si contano sulle dita di una mano: Muller spreca sul finire di primo tempo, Bellarabi e lo stesso attaccante del Bayern peccano di precisione sul finire della ripresa.

L'occasione della beffa si presenta, nei supplementari, sui piedi di Brandt, che non approfitta e spreca in malomodo. Si scivola così verso i rigori, che decidono la sfida e vedono gli ospiti vincenti: 5 su 5 per i bavaresi, decisivo dall'altra parte l'errore di Drmic, primo a calciare per le "aspirine".

Appuntamento a fine Aprile, dunque, quando il 28 ed il 29 si giocheranno le due sfide di semifinale. La prima sarà Bayern-Borussia, mentre il giorno dopo sarà il turno di Arminia-Wolfsburg. Per sognare altre notti magiche.

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco 0-0 (3-5 d.c.r)

Arminia Bielefeld - Borussia Moenchengladbach 1-1 (5-4)