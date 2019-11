Youth League, la finale 2015 sarà tra Shakhtar e Chelsea: Roma travolta

Alla vigilia si sapeva che sarebbe servito più di un miracolo alla Roma di Alberto De Rossi per superare, in semifinale di Youth League, il Chelsea. Niente miracolo, tutt'altro. I giovanotti dei Blues si sono imposti, meritatamente, con un netto e perentorio 4-0, che testimonia tutto il divario tra le due squadre in campo. La favorita numero uno per il torneo, dunque, si conferma autentica schiacciasassi, e viaggia spedita verso la conquista del torneo.

Primo tempo che ha visto la Roma soffrire, tanto, al cospetto di una squadra che va a velocità tripla, oltre a sembrare fisicamente di un altro pianeta. De Rossi può contare sulla presenza dal primo minuto di Daniele Verde, vista la disponibilità concessagli da Garcia per l'occasione, oltre a Sanabria, e parte anche meglio degli inglesi, ma il colpo di testa di Di Mariano è debole e viene controllato facilmente. Pian piano il Chelsea esce alla distanza e con Brown sulla destra mette paura più volte ai capitolini che non riescono ad arginare lo scatenato esterno. La ripresa inizia così com'era finita la prima frazione, con i londinesi avanti, con maggiore convinzione e cinismo. E la differenza si nota tutta: in poco meno di due minuti l'uno due che annichilisce la Roma. Colkett (grazie an una deviazione) e Solanke (complice una non felicissima uscita di Marchegiani), creano il break decisivo per abbattere le resistenze giallorosse. La Roma subisce il contraccolpo psicologico del doppio colpo, mentre i Blues ingranano: è ancora Solanke a fare tris poco dopo, ribattendo in rete un colpo di testa di Colkett respinto dall'estremo difensore romano. Partita in ghiaccio, nonostante una punizione di Verde, e Chelsea in finale, che chiude i conti e cala il poker con il neo entrato Abraham, che sigilla la superiorità dei ragazzi d'oltremanica.

Nell'altra semifinale, andata in scena nel primo pomeriggio, lo Shakhtar Donetsk si è reso protagonista di una rimonta pazzesca ai danni del malcapitato Anderlecht. Un ulteriore attestato della qualità e dell'orgoglio del calcio ucraino, che dopo i risultati con i grandi in Champions con la squadra di Lucescu, ed in Europa League con Dnipro e Dinamo Kiev, che, a causa della guerra che sta devastando il paese e la città di Donetsk in particolare, trova comunque la forza di andare avanti e dimostrare i propri valori.

Nel bellissimo centro sportivo di Nyon, dopo esser passato in svantaggio a causa rete di Bourard al minuto 55, la squadra ucraina ha trovato la rimonta in dieci minuti, quando ne mancavano soltanto quindici al termine della sfida. Il pareggio è arrivato con Kovalenko al 76', poco dopo il vantaggio con Arendaruk, quattro minuti dopo, ed il colpo del ko con il 3-1 firmato nuovamente da Kovalenko.

Semifinali:

Anderlecht - Shakhtar Donetsk = 1-3 (55' Bourard (A), 76' Kovalenko (S), 80' Arendaruk (S), 87' Kovalenko (S).

Roma - Chelsea = 0-4 (47' Colkett, 49' Solanke, 56' Solanke, 83' Abraham)