Live Aston Villa - Liverpool in risultato Semifinale FA CUP (2-1)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per questo pomeriggio. A risentirci con il meglio del Calcio Inglese e con le emozioni dell'FA Cup su VAVEL Italia.

18.05 La finale del 30 maggio vedrà dunque di fronte l'Arsenal detentore del titolo e il sorprendente Aston Villa di Tim Sherwood, arrivato a stagione in corso per salvare la squadra, e finito per giocarsi un FA Cup a Wembley.

18.01 Ora l'Aston Villa ha la grande chance di tornare ad alzare l'FA Cup, trofeo che i Villans hanno vinto ben 7 volte, ma che manca in bacheca addirittura dal 1953.

18.00 Molte cose invece, non hanno funzionato a dovere nel Liverpool che dopo esser passato in vantaggio non ha saputo gestire il risultato. Nella ripresa gli uomini di Rodgers anche con Balotelli in campo hanno creato nulla fino all'assalto finale, comandato soprattutto dal cuore. Alla fine però, i ragazzi di Rodgers non hanno saputo trovare la rete che li avrebbe portati ai supplementari.

17.57 Aston Villa in finale con merito, poichè ha giocato meglio e ha dimostrato di essere più squadra del Liverpool. Fantastica prova sia per Benteke, tornato quello di un tempo, sia per Delph eletto Man of the Match.

17.54 Hanno deciso le reti di Benteke e Delph che hanno rimontato il vantaggio di Coutinho.

Grandissima impresa dell'Aston Villa e di Tim Sherwood che va ad esultare sotto la curva dei supporters dei Villans!

94' Finita! Finita! l'Aston Villa è in Finale di FA Cup!

94' Conclusione alle stelle di Lovren. Pallone altissimo.

93' Sherwood è un leone in gabbia, Rodgers osserva attonito il finale di match.

92' Balotelli colpisce di testa, ma il pallone si alza troppo sulla traversa.

90' Concessi 4 minuti di recupero.

89' Cambio offensivo nel Liverpool: Rickie Lambert per Alberto Moreno.

89' Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Tra poco sapremo l'entità del recupero.

86' Incredibile! Colpo di testa di Gerrard. Given è battuto ma sul secondo palo propio lì dove stava entrando il pallone si materializza la figura di Richardson che salva la sua squadra deviando il pallone sulla linea.

85' Okore rischia e regala un'altro angolo al Liverpool

84' Colpo di testa potente, ma alto per Lovren, che non sfrutta l'angolo battuto da Gerrard.

83' Esce tra gli applausi il giovanissimo Grealish, per far spazio al veterano Joe Cole.

80' Punizione troppo lenta. Gerrard sbaglia ancora, mancando sia in potenza che in precisione.

79' Interessante punizione guadagnata da Coutinho al limite dell'area. Fallo di Delph, che viene anche ammonito.

77' Pescato ancora in fuorigioco Balotelli. Nel frattempo esce Allen per Johnson nel Liverpool.

75' Cambio nell'Aston Villa: dentro Sinclair, fuori uno stanco N'Zogbia.

73' prima c'è concluisione di Allen ribattuta al limite dell'area, poi sul proseguimento dell' azione si è sviluppato un contropiede clamoroso per i Villans salvato da Alberto Moreno su Benteke che era già pronto a calciare verso la porta di Mignolet.

71' Di forza Emre Can si prende un calcio d'angolo e fa salire i suoi.

69' Scintille tra due colossi come Benteke e Skrtel. Arriva Oliver a fare da pacere tra i due.

67' Punizione battuta malissimo da Gerrard, quest'oggi irriconoscibile.

66' Primo squaillo di Mario Balotelli, che si guadagna una bella punizione.

Eccolo! Il gol che sta decidendo questa semifinale. Tacco di Benteke, giocata di Grealish, poi Delph mette a sedere due uomini e segna il gol del 2-1

64' Balotelli fermato ancora una volta in posizione di fuorigioco. La terza volta in poco più di 15 minuti.

62' Ancora una buona chance per i Villans. Benteke innesca Glealish fermato da Can, ma la palla arriva a Richardson che però apre troppo il piatto. Pallone molto alto sulla traversa.

60' Fallo sciocco in mezzo al campo di Alberto Moreno. Oliver non lo ammonisce, ma lo richiama solo verbalmente.

58' Fantastico Aston Villa sin qui. Ora il Liverpool è sotto a mezz'ora dal traguardo. Serve la rimonta ai Reds!

Gol bellissimo dell'Aston Villa. Azione che ha il suo inizio ancora da Delph che lancia nello spazio Benteke. Il belga, col terzo occhio vede l'inserimento di Grealish bravissimo nel nascondere palla e poi nel servire l'inserimento di Delph che nello spazio di un fazzoletto mette a sedere Can e Gerrard e fredda Mignolet. 2-1 Aston Villa!

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GRAN GOL DI DELPH! 2-1 VILLANS

53' Ancora Benteke a mettere i brividi a tutto il Liverpool. Conclusione al volo col piatto destro, smorzata dalle gambe di Lovren. Facile per Mignolet.

50' Altissima anche la conclusione di Gerrard sin qui un fantasma in campo.

47' Conclusione altissima di N'Zogbia. I Villans comunque ci provano.

46' Iniziata la ripresa ancora con l'Aston Villa subito in pressione offensiva.

17.04 Cambio all'intervallo per il Liverpool. Rodgers ha lasicato Markovic negli spogliatoi, decidendo di inserire l'Italiano Mario Balotelli.

17.02 Sta per ripartire Aston Villa - Liverpool. Primo tempo terminato sull'1-1. I gol sono stati messi a segno da Coutinho e Benteke.

Questa, invece la replica di Benteke, che dopo soli 5 minuti dal gol di Coutinho ha riportato il match in equilibrio.

Ecco il gol del momentaneo vantaggio siglato da Philippe Coutinho.

16.50 Partita molto bella e intensa nella prima frazione. Ci aspetta di sicuro una ripresa altrettanto entusiasmente e divertente, e poi chissà, magari anche i supplementari e i rigori.

47' Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 1-1. Ha aperto le marcature Coutinho al 30'. Ha replicato dopo appena 5 minuti Benteke servito perfettamente da Delph.

45' Oliver ha concesso 2 minuti di recupero.

42' Partita bellissima a Wembley. Ora le due squadre stanno respirando un istante dopo 40 minuti a tutto gas. Spettacolo.

41' Lampo di Coutinho, che calcia dal limite trovando però una deviazione. Sul successivo angolo il colpo di testa di Lovren è terminato a lato.

40' Ancora l'Aston Villa in avanti soprattutto con Benteke e Grealish attivissimi su tutto il fronte d'attacco.

Grandissimo gol di Benteke che sfrutta una bella azione della coppia Grealish-Delph. Lo stesso Delph arrivato sul fondo ha messo un cioccolatino per Benteke che dai 16 metri ha aperto il piatto destro. Palla all'angolino. Pareggio immediato dell'Aston Villa! 1-1

35' GOOOOOOOOOOL! BENTEKE! 1-1

32' Sul gol c'è stata anche una deviazione dello stesso Okore che cercava di rinvenire su Coutinho. Deviazione abbastanza vistosa con il ginocchio.

Grande azione del Liverpool che stava spingendo da qualche minuto. Henderson dal vertice dell'area tocca all'indietro per Gerrard che però viene anticipato da Okore, che al tempo stesso si addormenta lasciando lì un pallone su cui si avventa prima Sterling e poi Coutinho, che a tu per tu con Given non sbaglia! 1-0 Liverpool!

30' GOOOOL! COUTINHO! 1-0 REDS!

29' Torna in pressione il Liverpool che ha appena guadagnato un calcio d'angolo.

26' Formalizzata la sostituzione in casa Villans con Okore che prende il posto dell'infortunato Baker.

24' Sembra non farcela Baker, che nella caduta deve aver accusato un problema alla caviglia sinistra. Sta entrando Okore al suo posto.

23' è rimasto a terra Baker dopo uno scontro di gioco con Allen.

23' Ancora un calcio d'angolo per i Villans.

22' Skrtel ci mette il fisico per bloccare la pericolosa avanzata di Cleverly che si era incuneato in area di rigore.

20' Sterling disturbato nel momento del tiro da Delph. Nulla di fatto per i reds. Si resta sullo 0-0

16' Lovren salva tutto, bloccando l'assist di N'Zogbia per Benteke che si sarebbe trovato solo davanti a Mignolet. Molto pericoloso l'Aston Villa anche in contropiede.

15' Bello ed ordinato l'Aston Villa di Sherwood. Primi 15 minuti positivi per i Villans. Più timido ed impacciato il Liverpool.

12' Grande azione dell'Aston Villa. Tacco di Benteke, Grealish fa velo per N'Zogbia che non ci pensa su e calcia. Mignolet però è attento e riesce a toccare il pallone sopra la traversa.

9' Grealish arriva fino in fondo, ma poi non riesce a mettere palla dentro. Sul successivo angolo, non arriva di testa Benteke che era appostato sul secondo palo.

7' Ci prova anche Jordan Henderson dalla lunga distanza, con un diagonale debole ed impreciso. Nessun problema per Given.

6' Prima conclusione del match con Joe Allen che dal limite ha lasciato partire un destro terminato troppo alto sopra la traversa.

5' Prova ora la prima sortita offensiva il Liverpool che però viene ricacciato all'indietro dall'attenta difesa Clarret and Blue.

4' Possesso palla prolungato per i ragazzi di Sherwood. Poco Liverpool nei primi minuti.

3' Subito una bella partenza dei Villans costantemente nella metà campo dei Reds.

1' Si parte! Iniziata la semifinale di FA Cup tra Aston Villa e Liverpool.

15.58 Le squadre sono già in campo, spettacolare il colpo d'occhio che ci regala Wembley. Bellissima atmosfera, tutto pronto per il calcio d'inizio di Aston Villa - Liverpool.

15.55 Solo 5 minuti e poi si farà sul serio. Solo una tornerà a Wembley il 30 maggio, solo una avrà la chance di alzare al cielo il trofeo più antico della storia del calcio, solo una potrà far impazzire di gioia i propri tifosi.

15.45 L'arbitro del match sarà Michael Oliver, tra i più giovani ed affidabili in Inghilterra. I guardalinee saranno Burt e Brooks, mentre Lee Mason sarà il quarto uomo.

15.40 Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre match. Sale l'attesa, soli 20 minuti al fischio d'inizio di Aston Villa - Liverpool.

15.35 In caso di vittoria Reds, Capitan Gerrard potrà chiudere la sua leggendaria avventura al Liverpool giocando, nel tempio di Wembley la finale di FA Cup, proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno.

15.30 Ieri l'Arsenal ha piegato solo nei tempi supplementari uno stoico Reading autore di un match da applausi. Ora gli uomini di Wenger sono in attesa di conoscere quale sarà il loro avversario nella finalissima che potrebbe riconfermare proprio i Gunners già detentori del trofeo.

15.25 Si preannuncia una semifinale equilibrata tra due squadre in ottima condizione fisica e di risultati. Il tutto nella suggestiva quanto magica atmosfera del Wembley Stadium, che ospiterà anche la finalissima del 30 maggio.

15.20 Sherwood si affida ancora una volta al ritrovato Benteke, autore di 9 gol nelle ultime 8 uscite ufficiali. Rodgers invece, ritrova dopo le tre giornate di squalifica Capitan Gerrard in mezzo al campo, pronto ad innescare il duo tutto tecnica e fantasia Coutinho - Sterling.

Ecco invece, lo schieramento studiato da Brendan Rodgers per il suo Liverpool: (3-5-2): Mignolet; Can, Skrtel, Lovren; Moreno, Allen, Henderson, Gerrard, Markovic; Coutinho, Sterling.

Questo l'undici scelto da Tim Sherwood: Aston Villa: (4-3-2-1): Given; Bacuna, Baker, Vlaar, Richardson; Westwood, Delph Cleverley; Grealish, N’Zogbia; Benteke.

15.10 Sono già state ufficializzate le formazioni che tra poco meno di un'ora scenderanno in campo all'interno del mitico Wembley!

15.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta, live ed , di Aston Villa - Liverpool. In diretta dal Wembley Stadium di Londra, Alessandro Cicchitti e Vincenzo Esposito (che ha curato la presentazione del match), vi guideranno verso l'inizio di questa importantissima e decisiva partita, per poi raccontarvi le gesta dei protagonisti. Live le Semifinali dell'Fa Cup 2014/2015 su VAVEL ITALIA. Che inizi lo spettacolo!

Si alza il sipario sul Wembley Stadium. Chi raggiungerà l'Arsenal in finale di FA Cup? Sarà il Liverpool di Brendan Rodgers o l'Aston Villa di Tim Sherwood? Fra circa tre ore scopriremo l'esito di questa attesa semifinale. I Reds partono sicuramente con i favori del pronostico, ma come ben sappiamo, in queste particolari sfide i pronostici non valgono quasi a niente. Quindi tutti pronti per vivere insieme lo spettacolo del Wembley Stadium

Entrambe le squadre sognano di arrivare quantomeno in finale per raddrizzare una stagione al di sotto delle aspettative. Entrambe hanno reso molto meno di quanto ci si aspettasse: i Reds si trovano adesso al quinto posto, a 5 lunghezze dal quarto che vale l'accesso ai preliminari di Champions. Inoltre la squadra di Rodgers ha fatto una pessima figura sia in Champions che in Europa League, uscendo a testa bassa da entrambe le competizione, non riuscendo ad avare la meglio su squadre nettamente inferiori.

Male anche l'Aston Villa: la squadra di Tim Sherwood occupa momentaneamente la 15^ posizione in Premier, a soli 4 punti dalla Relegation Zone. Sicuramente dall'arrivo del nuovo manager c'è stato un cambio di rotta, ma la prima parte di stagione resta disastrosa. Sicuramente l'assenza di Benteke si era fatta sentire, ma una squadra che punta quantomeno alla metà della classifica, non può reggersi su un uomo soltanto. Resta comunque questo finale di stagione da giocare al massimo, ed una finale di FA Cup potrebbe far passare in secondo piano una salvezza risicata.

Tim Sherwood è alle prese con qualche problema di formazione: Gabriel Agbonlahor, il marcatore nella vittoria per 1-0 dei Villans contro il Liverpool in Premier League all'inizio di questa stagione, è alle prese con un infortunio al bicipite femorale e sarà valutato in mattinata, ma scalpita Scott Sinclair, che ha segnato nelle sue ultime due apparizioni in FA Cup.

Assente ancora Libor Kozak, quasi mai visto in campo, mentre Carles Gil non dovrebbe essere arruolabile visto l'infortunio all'inguine. Inoltre, Sherwood non potrà contare sulla forza di Carlos Sanchez , espuslo nella scorsa partita di campionato, vinta contro il Tottenham per 1-0. Ashley Westwood ha recuperato e potrebbe essere utilizzato nell'11 che scenderà in campo questo pomeriggio.

Shay Given ha finalmente recuperato ed inizierà dal primo minuto, con Ron Vlaar e Nathan Baker al centro della difesa. In attacco l'uomo del momento dell'Aston Villa, Christian Benteke, decisivo ormai in ogni partita giocata dalla squadra di Birmingham

Ma anche il Liverpool non esente da problemi, infatti Rodgers dopotrebbe perdere Daniel Sturridge. L'attaccante 25enne non si è allenato per tutta la settimana, mentre continua a lottare con un infortunio all'anca causatogli da uno scontro con un difensore del Blackburn.

A complicare le cose, l'ormai continua assenza dai campi da gioco di Mario Balotelli, confermatosi come un autentico flop. Sarà difficile vedere l'attaccante italiano vestire la maglia di un club prestigioso nella prossima stagione

Scalpita Jordon Ibe, tornato titolare contro il Newcastle nella scorsa giornata di campionato, mentre Adam Lallana sembra destinato a partire dalla panchina, visti i continui fastidi all'inguine.

Ma ci sono anche buone notizie per Rodgers, che potrà affidarsi all'esperienza di Skrtel e del capitano Gerrard per questa importantissima sfida.

Aston Villa (4-3-1-2): Given; Vlaar, Baker, Bacuna, Lowton, Cleverly; Delph, Westwood; Sinclair; Agbonlahor, Benteke.

Liverpool (3-4-1-2): Mignolet; Lovren, Skrtel, Can, Moreno, Henderson, Allen/Leiva; Ibe, Gerrard, Coutinho, Sterling.

Tim Sherwood: "E' davvero molto emozionante essere arrivati fin qui e avere la possibilità di giocare poi una finale di Coppa al Wembley Stadium. E' una grande opportunità per questa squadra, perchè in una stagione non tanto positiva, arrivare in finale sarebbe un sogno, e cornorebbe quanto di buono fatto dai ragazzi in questo periodo".

"Abbiamo un buon mix di giocatori. Siamo pronti a scendere in campo con tanta cattiveria e voglia di vincere, cercando di mettere in difficioltà il Liverpool".

"Spero che i tifosi siano con noi. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, non è da tutti andare a vincere in casa del Tottenham. E oggi ci giocheremo le nostre carte. Agbonlahor e Benteke stanno lavorando benissimo, e spero lo facciano anche domani. Gabby ha grande ritmo e stiamo provando a renderlo disponibile".

"Una cosa è certa, andremo in campo dando più del 100% perchè non vogliamo avere rimpianti."

Brendan Rodgers: "E' una partita molto importante e molto difficile quella contro l'Aston Villa, quindi sarebbe un grave errore pensare già alla finale".

"I giocatori sono in buona forma e fortunatame è anche un buon momento ora. La vittoria con il Newcastle ci ha dato fiducia, e voglia dimostrarlo in FA Cup".

"Vincere un trofeo a Liverpool è qualcosa di grandioso, ed è per questo che siamo arrivati fin qui, vogliamo vincere la coppa. Perchè a Liverpool non importa chi eri o chi sei, diventi qualcuno e non ti dimenticheranno se vinci un trofeo!"

"E 'qualcosa che vogliamo fare per i tifosi. Se siamo qui è grazie al loro incredibile supporto, e vogliamo farli tornare a Liverpool felici e con la possibilità di giocare poi una finale".



Una vittoria per parte in campionato, in trasferta, prima il blitz dell'Aston Villa (0-1), poi nella gara di ritorno quello del Liverpool (0-2). L'ultimo incrocio in FA Cup risale alla stagione 1995/96, come oggi era la semifinale, che si giocò ad Anfield, fu netto 3-0 Reds.

Aston Villa - 55 vittorie, Pareggi - 40, Liverpool - 89 vittorie.

AlVilla Park: Aston Villa - 38, Pareggi - 21, Liverpool - 33.

Ad Anfield: Liverpool - 55 , Pareggi - 19, Aston Villa - 17.

Campo Neutro : Aston Villa - 0 ,Pareggi - 0, Liverpool - 1.

Ultimo incontro: Aston Villa 0-2 Liverpool (Borini, Lambert) - 17 Gennaio 2015.

Le ultime cinque sfide in tutte le competizione delle due squadre:



Aston Villa: VPPNV

Liverpool: VPPVV

Il Liverpool non ha vinto nessuna della partita di FA Cup giocate ad Anfield in FA Cup quest'anno. Non era mai sucesso che una squadra arrivasse ad un passo dalla finale senza mai vincere in casa.

E' la terza volta nella storia della FA CUP che Aston Villa e Liverpool si incontrano in semifinale , l'ultima volta si sono sfidate nel 1996, quando i Reds, guidati da Robbie Fowler, si imposerso 3-0 sui Villans, per poi perdere in finale con il Manchester United.

Liverpool ha raggiunto le semifinali di FA Cup ben 24 volte con la sfida di oggi. Solo Arsenal, Manchester Utd e Everton hanno fatto meglio.

Il Liverpool in questa stagione di FA Cup non ha mai vinto con più di un gol di scarto. Ecco il cammino dei Reds: AFC Wimbledon 2-1, Bolton Wanderers 2-1 (replay), Crystal Palace 2-1 e Blackburn Rovers 2-1 (replay).

Aston Villa non ha mai segnato contro il Liverpool in FA Cup, perdendo tutte e cinque le partite giocate contro i Reds.

Steven Gerrard e Philippe Coutinho sono migliori marcatori del Liverpool in FA Cup di questa stagione, con due gol a testa. Scott Sinclair ha lo stesso numero di reti per l'Aston Villa.

Daniel Sturridge ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre apparizioni di Premier League contro l'Aston Villa. L'inglese ha anche 10 gol nelle ultime 13 partite in questa competizione.

Christian Benteke ha segnato otto gol in otto presenze con l'Aston Villa sotto Tim Sherwood e ha segnato quattro gol in cinque partite contro il Liverpool nella sua carriera.

L'Aston Villa ha mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 20 partite di FA Cup.

L'Aston Villa è la vittima preferita da Steven Gerrard, infatti il capitano del Liverpool ha segnato ben 12 reti contro i Villans in Premier League.

Live Aston Villa - Liverpool, Diretta FA Cup