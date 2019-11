L'Aston Villa elimina il Liverpool e si prende la finale di FA CUP

Con una splendida partita l'Aston Villa batte il Liverpool 2-1 e si prende la Finale di FA CUP. Sarà quindi la squadra di Sherwood a raggiungere l'Arsenal in finale, con il Liverpool che anche questa stagione resterà a bocca asciutta. Aston Villa in finale con merito, poichè ha giocato meglio e ha dimostrato di essere più squadra del Liverpool. Fantastica prova sia per Benteke, ormai uomo in più dei Villans, che per Delph, eletto invece Man of the Match.

Partita molto combattuta nella prima frazione tra Aston Villa e Liverpool, con i Reds che provano ad imporre un ritmo veloce al match, e con i Villans che si adeguano senza lasciare nulla al caso. Dopo venti minuti di batti e ribatti la sblocca il Liverpool: Henderson dal vertice dell'area tocca all'indietro per Gerrard anticipato però da Okore, che al tempo stesso si addormenta lasciando lì un pallone su cui si avventa prima Sterling e poi Coutinho, che,entrato in area, fredda Given con un piattone destro. Ma i Villans non si scoraggiano, anzi: bella azione della coppia Grealish-Delph, con lo stesso Delph che semina il panico tra i difensori di Rodgers, arriva sul fondo e mette un cioccolatino per Benteke che dai 16 metri ha aperto il piatto destro e ha battuto Mignolet. Un primo tempo spettacolare termina sul risultato di 1-1.

Ad inizio ripresa Rodgers si gioca la carta Balotelli sorprendendo tutti. Ma è l'Aston Villa a premere sull'acceleratore, trovando anche il gol del 2-1 con una grande giocata di Delph. Azione che ha il suo inizio ancora da Delph che lancia nello spazio Benteke. Il belga, col terzo occhio vede l'inserimento di Grealish bravissimo nel nascondere palla e poi nel servire l'inserimento di Delph che nello spazio di un fazzoletto mette a sedere Can e Gerrard e fredda Mignolet. Il Liverpool prova a rialzare la testa, ma i Villans sono in uno stato di forma straordinario e continuano gestire la partita. I Reds poi nel finale le provano tutte per agguantare quanto meno il pareggio ed i tempi supplementari, ma sono anche sfortunati. Infatti a pochi minuti dal termine Richardson salva sulla linea un colpo di testa di Gerrard, togliendo ogni speranza alla squadra d Rodgers.

Riviviamo gli Highlights della partita che ha portato l'Aston Villa in finale di Fa Cup: