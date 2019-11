Valanga bavarese sul Porto, Guardiola: "Reazione perfetta". Lopetegui: "Poco concentrati"

Game, set e Pep! Dopo il 6-1 tennistico rifilato al Porto, le emozioni dell'ex allenatore del Barcellona, attualmente sulla panchina del Bayern Monaco, sono ovviamente di soddisfazione ed esaltazione. E come dargli torto: 5 gol in un tempo, nella fase eliminatoria della Champions League li aveva fatti soltanto il Real Madrid di Di Stefano e Gento negli anni d'oro. 60 anni dopo il suo Bayern travolge, dopo le polemiche, le chiacchiere, e le illazioni fasulle susseguite alla sconfitte dell'andata, il Porto del malcapitato Lopetegui, suo ex compagno di squadra al Barcellona a metà anni 90.

Pep Guardiola, intervenuto a fine gara per commentare la vittoria, ha anche da dire sul punteggio, poiché si sarebbe potuto fare anche meglio: "E' stata un'ottima partita. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, un po' meno nella ripresa. Posso solo ringraziare i giocatori per quanto fatto. I primi 45 minuti sono stati una reazione alla partita di Oporto di una settimana fa. Sono fortunato ad allenare questi grandi calciatori, ma se i tifosi si aspettano di vincere tutte le partite dovranno andare in giro a cercare un nuovo allenatore".

Rassegnato, deluso, ma anche consapevole degli errori che la sua squadra ha commesso, oltre che sincero nel sottolineare la superiorità dei tedeschi, che hanno meritato l'approdo in semifinale. Lopetegui s'inchina al Bayern dei fenomeni (la prima sconfitta stagionale in Champions League), ma l'allenatore dei lusitani trova comunque la forza per vedere il bicchiere mezzo pieno: "Quando giochi contro una squadra come il Bayern Monaco devi fare del tuo meglio per tutti e 90 i minuti nei quali sei in campo, non siamo stati capaci di farlo. Complimenti al Bayern Monaco. Siamo tristi, ma per noi si è trattata dell'unica sconfitta in 11 match di Champions League. Siamo molto orgogliosi del cammino che abbiamo fatto".

I protagonisti del match sono, senza dubbio, quelli che nel primo tempo hanno travolto a suon di azioni, conclusioni e soprattutto reti la squadra portoghese. A fine gara intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Robert Lewandowski punge i media che davano per spacciati i bavaresi dopo la sconfitta dell'andata: "Abbiamo giocato alla grande, sapevamo che potevamo farcela. Ovviamente siamo soddisfatti, molta gente dopo l'andata ci dava per spacciati dopo l'1-3. Abbiamo giocato una prima frazione di gara straordinaria, sapevamo di dover iniziare forte ma segnare cinque reti in 45 minuti è pazzesco".

La pensa allo stesso modo Thomas Muller, che esalta la prova del gruppo dell'Allianz Arena rispetto a quanto fatto al Do Dragao: "La scorsa settimana abbiamo giocato molto male, oggi le cose sono andate meglio. Siamo stati fenomenali, nella ripresa abbiamo avuto qualche problema con il Porto che faceva girare meglio la palla".