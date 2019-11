Festival del gol al St. James' Park: finisce 3-2 per gli Swans

Continua la striscia negativa del Newcastle: arriva quest'oggi la settima sconfitta consecutiva della gestione Carver, la sua panchina è in bilico. In un match ricco di spettacolo ma privo di bel gioco, vistosi solo a tratti, lo Swansea di Monk riesce a portare a casa 3 punti che mancavano da ben tre giornate. Il punteggio finale è 2-3: partita che non intacca più di tanto il cammino delle due squadre, poichè il campionato è agli sgoccioli, ma evidenzia le difficoltà difensive di entrambe le compagini.

LE SCELTE - Moduli speculari per Carver e Monk: 4-2-3-1 da una parte e dall'altra. Il Newcastle schiera Emmanuel Riviere davanti, appoggiato dal trio composto da Perez, Cabella e Gutierrez. Per quanto rigurda gli Swans: ci sono Dyer e Montero sulle fasce, con Sigurdsson dietro all'unica punta Nelson Oliveira.

PRIMO TEMPO - Nel primo quarto d'ora un'occasione per parte: prima Perez va vicino al gol di testa, poi Williams su corner mette fuori di poco alla destra di Krul. Al 20' contropiede del Newcastle, svillupato sulla destra, che passa in vantaggio con Perez e la collaborazione di Fabianski e Williams: 1 a 0. Poi all'improvviso i ritmi si abbassano e lo Swansea non trova la forza di reagire. Infatti al 44' sono ancora i Magpies a rendersi pericolosi con Riviere, che di testa chiama al miracolo Fabianski. Ma all'ultimo minuto dei due di recupero succede l'incredibile e lo Swansea pareggia da corner con un'incornata precisa di Oliveira. Si va negli spogliatoi sull'1-1.

SECONDO TEMPO - Com'è finito il primo tempo, così inizia il secondo. Pronti, via e lo Swansea passa in vantaggio: Sigurdsson sfrutta un buco centrale della difesa bianconera e fa 1-2. La reazione del Newcastle non arriva e al minuto 71 Oliveira si trasforma in assistman e serve a Cork la palla del 3 a 1. Al 78' arriva, in seguito ad una girandola di cambi, una reazione d'orgoglio dei Magpies con il solito Perez, ma Fabianski fa ancora il miracolo. All'87' arriva però il 2-3, che era nell'aria, con il neo-entrato De Jong. Ma è troppo tardi.

Finisce quindi 2-3 un match ricco di gol, ma povero di bel gioco. Non servono degli esperti di calcio per appurare che il Newcastle è in crisi nera, che probabilmente continuerà fino alla fine della Premier, dato che mancano solamente quattro giornate. Lo Swansea, invece, dimostra di essere una squadra con carattere ma anche con qualche problema di troppo in difesa.