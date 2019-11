VIDEO - Il Chelsea a un passo dal titolo

La prima vittoria con più di un gol di scarto dal 17 gennaio, una striscia di imbattibilità che prosegue dal primo giorno del 2015. Numeri da brividi per il Chelsea, che si avvicina ancora più prepotentemente alla vittoria della Premier League.

La vittoria per 3-1 sul campo del Leicester arriva in rimonta nella ripresa, grazie alle reti firmate da Drogba, Terry e Ramires: segnale di una squadra sempre più tenace, che rispecchia in pieno il proprio allenatore. Questa vittoria porta infatti grandi meriti a Josè Mourinho, che ha costruito e cresciuto la squadra, ed ora se la gode.

Per le Foxes una sconfitta che non cambia molto, non sono sicuramente queste le partite che la squadra di Pearson deve vincere per salvarsi: per adesso resta a 31 punti, a +1 sulla zona retrocessione, anche se il Sunderland terzultimo deve recuperare la gara sul campo dell'Arsenal.