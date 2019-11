Cile 2015: Dunga dirama la lista dei 23 convocati del Brasile

Non manca molto all'inizio dell'edizione 2015 della Copa America, da giocarsi in Cile. Si comincerà l'11 Giugno e c'è tempo fino al primo del mese per diramare la lista di convocati. Dunga, c.t. del Brasile, ha reso noti i suoi prescelti già quest'oggi. Ecco la lista dei 23

Portieri: Jefferson (Botafogo), Diego Alves (Valencia), Marcelo Grohe (Gremio);

Difensori: Danilo (Porto), Fabinho (Monaco), David Luiz (PSG), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Miranda (A.Madrid), Filipe Luis (Chelsea), Marcelo (Real Madrid);

Centrocampisti: Fernandinho (M.City), Luiz Gustavo (Wolfsburg), Elias (Corinthians), Casemiro (Porto);

Ali e Trequartisti: Roberto Firmino (Hoffenheim), Coutinho (Liverpool), Everton Ribeiro (Al Hilal), Willian (Chelsea), Douglas Costa (Shaktar Donetsk);

Attaccanti: Neymar (Barcellona), Diego Tardelli (Shandong), Robinho (Santos).

Fra i nomi più importanti lasciati fuori spicca quello di Oscar. Il trequartista del Chelsea non è stato convocato "a causa di un infortunio riportato in allenamento", ha affermato Scolari. "Ho parlato con Mourinho. Ci vorrà del tempo prima che Oscar recuperi e non sarà quindi al meglio per la Coppa America". Il centrocampista ha - da par suo - postato una foto con tanto di didasalia malinconica su Instagram.

Confermata la new age brasiliana, composta da Roberto Firmino, Douglas Costa e Coutinho. Non trovano invece spazio né Anderson Talisca né Luiz Adriano (entrambi convocati le ultime due volte dal c.t.), scartati in favore di Robinho (presente nella top XI del Paulista 2015 appena terminato e vinto dal suo Santos), Diego Tardelli (il vero e proprio 9 della spedizione, presumibilmente fisica al falso nueve presente nel 4-2-3-1. Con Dunga, per lui, sono arrivati i primi due gol in Nazionale) ed Everton Ribeiro lui vero e proprio deb con Dunga).

Una sorpresa a metà è rappresentata da Casemiro, presente in una delle quattro convocazioni di Dunga dal momento nuovo mandato con la Seleçao, ma preferito a Souza (Sao Paulo). Fuori, fra gli altri, Alex Sandro, Gil e Gabriel Paulista. Non considerati i veterani ormai troppo in là con gli anni Hulk e Dani Alves.

Il Brasile, incluso nel Gruppo C della competizione con Colombia, Venezuela e Paraguay (passano le prime due e le due migliori terze dei tre gironi) e parte come favorita del torneo, insieme all'Argentina finalista al Mondiale ma meno in forma della Seleçao. Dal Mondiale in poi il Brasile ha vinto 8 sfide su 8, con un parziale di 18-2, sconfiggendo fra l'altro Argentina, Cile, Francia e Colombia, mentre l'Argentina cinque su sette.

La squadra con più giocatori presenti è il PSG con 3 calciatori, seguita da Chelsea (2) e Porto (2). I campionati con più brasiliani convocati sono il Brasileirao, la Liga e la Premier League (4).