Diretta Siviglia - Fiorentina in risultato semifinale di Europa League (3-0)

23.10 - La Fiorentina, invece può recriminare per le tante occasioni fallite nel primo tempo, anche se alla distanza i ragazzi di Emery hanno meritato la vittoria, legittimando il risultato con un secondo tempo magistrale. Ora per i Viola si fa durissima. Al Franchi dovrebbero battere questo Siviglia con quattro gol di scarto, un'impresa davvero titanica.

23.05 - Aleix Vidal si è preso i riflettori del match, con una prestazione sopra le righe, condita da una bellissima doppietta, e da un'assist per il gol di Gameiro. La scelta, azzardata, ma calcolata di Emery di utilizzarlo come terzino, in modo da sfruttare a piena la sua corsa e i suoi inserimenti, ha ripagato il tecnico del Siviglia con questa vittoria che lo avvicina alla seconda finale consecutiva!

23.00 - Fiorentina demolita dai ragazzi di Emery che nel primo tempo hanno saputo soffrire e poi nella ripresa azzannare la preda.

95' - FINITA! TRIPLICE FISCHIO AL SANCHEZ PIZJUAN! 3-0 A FAVORE DEL SIVIGLIA!

93' - Disarmante la foga, la garra, la velocità di Aleix Vidal ancora nel pieno delle forze. Scatto fulmineo del 22 che ha orchestrato un gran contropiede concluso con il tiro deviato di Banega.

90' - Brych ha concesso 5 minuti di recupero per le speranze della Fiorentina di segnare almeno un gol.

89' - Ancora un'intervento fantastico di Krychowiak per fermare l'imbucata di Salah verso Joaquin. Il polacco ha disputato sicuramente di match poco appariscente, ma molto concreto in fase difensiva.

86' - Un po con l'orgoglio, un po con la forza della disperazione, ora la Fiorentina sta tentando di mettere in difficoltà i ragazzi di Emery. Questo risultato sarebbe come una condanna per la Fiorentina, costretta al miracolo al Franchi tra una settimana.

84' - A calciare è stato Mati Fernandez, ma Sergio Rico non si è fatto beffare, parando la conclusione.

83' - Ammonito anche Krychowiak. Posizione interessante per la conclusione di Ilicic.

80' - ultimo cambio nella Fiorentina: fuori un deludente Gomez sostituito da Ilicic.

78' - Il gol è nato ancora da un grandissimo Vidal stavolta vestito da uomo assist per l'appena entrato Gameiro. L'attaccante francese aveva rimpiazzato Bacca da una manciata di secondi, e con grande opportunismo si è fatto trovare subito al posto giusto al momento giusto. 3-0 Pesantissimo per la Fiorentina!

77' - Occasione grandiosa divorata da Banega. Siviglia spettacolare quando attacca!

75' - GGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL GAMEIRO! APPENA ENTRATO! 3-0

71' - Mbia è ancora a terra. Il centrocampista del Siviglia esce tra gli applausi del Pizjuan. Al suo posto è entrato Iborra.

69' - Al posto dell'infortunato Badelj è entrato David Pizarro, per cercare di dare più qualità e personalità al centrocampo Viola.

67' - Perde sangue Badelj che sarà costretto ad abbandonare il campo, mentre Mbia non riesce a reggersi in piedi. Scontro durissimo tra i due, davvero durissimo!

65' - Brutto scontro a centrocampo tra Mbia e Badelj. Entrambi i giocatori sono a terra. La botta alla testa è stata violenta per entrambi.

60' - Grande Siviglia. Padroni di casa in totale controllo del match.

56' - Primo cambio anche nel Siviglia: Emery richiama in panchina capitan Reyes, sostituito da Coke.

53' - Tutto nasce da un brutto pallone perso in mezzo al campo da Badelj. Contropiede perfetto degli andalusi finalizzato ancora una volta da Aleix Vidal lasciato solo all'ingresso dell'area di rigore. La conclusione sul primo palo non sembrava irresistibile, ma Neto, si è buttato con netto anticipo dall'altra parte lasciando il via libera alla doppietta di Aleix! 2-0

52' - GGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL ANCORA ALEIX VIDAL! 2-0 SIVIGLIA!

49' - Grande match, anche in questa ripresa. Le squadre si sono allungate, gli spazi sono più invitanti e i capovolgimenti di fronte sempre più imprevedibili.

46' - Avvio sprint di Joaquin. Fuga dello spagnolo fermato con un fallo da Carriço, anche ammonito da Brych. La punizione calciata da Mati, però è terminata a lato.

46' - Nel frattempo c'è stato un cambio nella Fiorentina: Dentro Richards al posto Nenad Tomovic.

46' - Iniziata la ripresa tra Siviglia e Fiorentina.

22.08 - Sta per iniziare la ripresa al Sanchez Pizjuan! Le squadre sono già in campo.

21.55 - Può recriminare per le molte occasioni fallite la Fiorentina di Montella, molto propositiva in zona offensiva, ma troppo ballerina in fase di copertura. Più abbottonato il Siviglia, che però quando ha attaccato, lo ha fatto con molta determinazione trovando anche il gol del vantaggio con Aleix Vidal.

47' - Episodio da rivedere proprio allo scadere del primo tempo. Krychowiak è stato fermato, forse irregolarmente da Tomovic, ma Brych ha indicato la via degli spogliatoi. 1-0 a favore del Siviglia.

45' - Brych, ha concesso due minuti di recupero!

45' - Vitolo fermato a tu per tu con Neto, per una posizione di fuorigioco che è sembrata esserci.

44' - Destro di Joaquin, murato da Mbia al limite dell'area.

43' - Forcing della Viola in questo finale di tempo. Nel frattempo, nessun problema per Rico, che è tornato regolarmente tra i pali.

40' - Ancora a terra Sergio Rico, colpito duro da Gonzalo Rodriguez.

38' - Ancora Sergio Rico, salva tutto in uscita su Gonzalo. Poi scintille tra Kolo e Gonzalo, colpevole di aver travolto il giovane portiere spagnolo.

38' - Fallo di Vitolo su Joaquin. Punizione pericolosa dal vertice sinistro dell'area di rigore.

36' - Punizione insidiosa battuta da Mati Fernanadez. Sergio Rico si salva come può anticipando Mario Gomez con i pugni.

35' - Grandissima azione personale di Aleix Vidal! Arrivato sul fondo, dopo aver saltato tre uomini l'autore del gol ha messo dentro un pallone invitante su cui non sono arrivati nè Bacca, nè Vitolo.

30' - Bacca guadagna una buona punizione in zona offensiva, utile anche per far salire la squadra dopo minuti di sofferenza prolungata.

26' - Un minuto dopo il gol siglato da Vidal, la Fiorentina aveva avuto un'occasione limpida, ancora una volta con Mati Fernandez, che però ha fallito incredibilemte da due passi.

25' - Prova ancora Mati, stavolta da fuori, ma il pallone termina alto.

23' - Doppio miracolo di Sergio Rico! Prima una grande parata sul diagonale di Mati, poi la deviazione decisiva sulla conclusione da due passi di Salah! Partita fantastica!

20' - Il gol del Siviglia è nato ancora una volta dalla corsia sinistra con Vitolo abile nel trovare Bacca in area di rigore. Il colombiano, con un gioco di prestigio si è liberato della difesa viola, servendo perfettamente l'inserimento di Aleix Vidal. Sul tiro dal limite dello spagnolo Neto non ha potuto nulla. Rasoiata all'angolino: 1-0 Siviglia.

19' - Sta accadendo di tutto al Pizjuan! Non c'è un secondo di pausa, ritmi pazzeschi in campo.

18' OCCASIONE CLAMOROSA FALLITA DA MATI FERNANDEZ!

17' - GOOOOOOOOOOLLLLLLL! SIVIGLIA IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!!

15' - Conclusione altissima di Mario Gomez, che ha provato il gol dalla distanza, ma non ha trovato la giusta coordinazione con il pallone.

14' - Ora respirano i viola dopodieci minuti di furore sivigliano.

12' - Ancora Bacca, che però stavolta non trova l'impatto con il pallone solo sul dischetto del rigore. Grande rischio per la Fiorentina!

11' - Assolo di Bacca! Neto però si è fatto trovare pronto per disinnescare il destro cel Colombiano.

10' - Ora attacca a pieno organico il Siviglia. Tre calci d'angolo in successione per gli andalusi.

8' - Partita molto viva. Ritmi altissimi da entrambe le parti.

5' - Contropiede perfetto dei viola: pallone riconquistato da Gonzalo, per la corsa di Joaquin bravo nel servire sulla corsa di Gomez un pallone delizioso. Il tedesco però all'ingresso dell'area ha calciato troppo alto sulla traversa. Grande occasione non sfruttata dai ragazzi di Montella.

4' - Gomez! OCCASIONISSIMA PER LA FIORENTINA!

2' - Prima sgroppata offensiva di Tremoulinas, il cui cross viene assorbito da Neto.

1' - Iniziato il match al Sanchez Pizjuan! è iniziata Siviglia - Fiorentina!

21.05 - Sta per iniziare il match! l'attesa è finita!

20.55 - L'arbitro del match sarà il tedesco Felix Brych, uno dei direttori di gara più esperti ed impiegati nelle competizioni europee.

20.45 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Molto concentrati i ragazzi di Montella, consapevoli dell'importanza del match di questa sera. Un risultato positivo porterebbe grandi speranze e motivazioni per il ritorno del Franchi tra sette giorni.

20.35 - Trenta minuti al calcio d'inizio! Grande atmosfera all'interno del Sanchez Pizjuan pronto ad incitare i suoi beniamini verso la finale. C'è, però anche uno spicchio di tifosi Viola arrivati dall'Italia per sostenere la squadra.

20.30 - Rispettate le indiscrezioni di formazione in casa Viola: l'unica modifica rispetto alla formazione annunciata riguarda l'inserimento di Badelj al posto di Pizarro, probabilmente per dare più atletismo al centrocampo. Confermato il tridente offensivo Salah, Mario Gomez e Joaquin.

20.25 - Tante sorprese soprattutto nel Siviglia: Emery infatti, ha spiazzato un po tutti schierando l'ala offensiva Aleix Vidal come terzino al posto di Coke. Krychowiak, contrariamente alle attese ha recuperato e sarà titolare con Mbia al suo finaco. Banega, Reyes e Vitolo formeranno il trio dietro al temutissimo Carlos Bacca.

Fiorentina: (4-3-3): Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Marcos Alonso; Badelj, Borja Valero, Mati Fernandez; Salah, Mario Gomez, Joaquin. All. V. Montella

20.20 - Questa la risposta di Vincenzo Montella e della sua Fiorentina:

Siviglia: (4-2-3-1): Sergio Rico; Aleix Vidal, Kolo, Carriço, Tremoulinas; Krychowiak, Mbia; Vitolo, Banega, Reyes; Bacca. All. U. Emery

20.15 - Sono già arrivate le formazioni ufficiali delle due squadre. Partiamo dall'undici scelto da Unai Emery per il suo Siviglia:

20.10 - Match attesissimo quello del Sanchez Pizjuan. La Fiorentina di Montella si gioca una grossa fetta di finale, su un campo difficilissimo. Il Siviglia vuole il bis dopo il trionfo dello scorso anno. Ci attende un grande spettacolo!

20.05 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Siviglia - Fiorentina (21.05), incontro valido per la semifinale d'andata della Uefa Europa League. I campioni in carica del Siviglia si presentano con l'obiettivo di confermare il titolo conquistato lo scorso anno, mentre la Fiorentina di Montella, reduce dal successo nel doppio confronto con la Dinamo Kiev, lancia l'assalto alla finale con il sogno di un confronto tutto italiano in quel di Varsavia.

Il momento - La Fiorentina viene dal successo ampio sul Cesena. Tre punti che rilanciano Montella in piena zona Europa League. Quinto posto per i viola, un punto sopra la Sampdoria, in evidente calo. Il prossimo turno vede la Fiorentina impegnata sul campo dell'Empoli, reduce dall'affermazione di Torino e tranquillo a quota 41. Possibile turnover in A, data l'importanza del doppio impegno di Coppa. Montella fatica a gestire il continuo alternarsi di campionato e Coppa, la rosa risente delle fatiche infrasettimanali, da qui alcune controprestazioni che complicano ora il finale di stagione.

Il Siviglia lotta invece per la prossima Champions. Nel turno recente, al Sanchez Pizjuan, sconfitta per 2-3 con il Real Madrid, trascinato da un mostruoso C.Ronaldo. Nel finale, Siviglia vicino al pari. La squadra di Emery si trova in quinta posizione, a tre lunghezze dal Valencia. L'obiettivo è sfruttare al massimo lo scontro nel prossimo turno di Liga tra il Valencia e i blancos di Ancelotti per riavvicinare la quarta piazza. Più difficile chiudere il gap con l'Atletico di Simeone, attualmente terzo.

Precedenti - Le due squadre si incontrano per la prima volta in competizioni UEFA. Il Siviglia contro avversari italiani conta fin qui un pareggio e tre sconfitte (un pareggio in casa, due sconfitte in Italia). A questi risultati si aggiunge il 3-1 contro l'AC Milan in Supercoppa UEFA 2007 a Montecarlo. L'unico gol in quattro sfide contro avversari italiani è quello di Renato al 14esimo della sfida contro il Milan.

La Fiorentina contro avversari spagnoli segna invece due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte (due vittorie, un pareggio e una sconfitta in casa, due pareggi e tre sconfitte in trasferta). Nessuna vittoria in Spagna, sconfitta a Madrid contro il Real Madrid CF nella finale di Coppa dei Campioni 1957, e contro l'Atlético Madrid in finale di Coppa delle Coppe 1962.

Qualche numero - Il Siviglia vanta otto vittorie nelle ultime otto partite europee casalinghe – incluse le sei di questa stagione – dopo la sconfitta per 2-0 contro il Real Betis negli ottavi della scorsa stagione. La Fiorentina è imbattuta nelle sue ultime 12 partite europee esterne (otto vittorie e quattro pareggi); l'ultima sconfitta europea viola lontano da casa risale al 3-2 subito contro il Bayern negli ottavi di UEFA Champions League 2009/10.

Il Siviglia non è mai stato eliminato in una semifinale europea, avendo vinto le tre precedenti semifinali giocate. La Fiorentina ha vinto quattro delle sue sei semifinali europee, ma ha perso la più recente ai rigori dopo 210 minuti senza gol contro i Rangers FC nella Coppa UEFA 2007/08.

Le probabili formazioni - Difesa a tre o a quattro? Basanta o Tomovic? Questi i dubbi di Montella verso la gara di Siviglia. Ilicic sembra indirizzato alla panchina, pronto a scuotere la gara nella ripresa. L'ipotesi più probabile prevede uno schieramento a quattro, con Tomovic a destra e M.Alonso a sinistra, in mezzo Savic e G.Rodriguez. Pizarro regista basso, M.Fernandez e B.Valero a completare il reparto. Sugli esterni Salah e Joaquin, Gomez riferimento centrale.

Indisponibili Rossi e Babacar, a disposizione Tatarusanu, Richards, Pasqual, Badelj, Vargas, Aquilani il citato Ilicic.

Il problema di Emery è tra i pali. Noie alla spalla per Beto, si scalda il giovane Rico. Il modulo è il 4-2-3-1, con Banega, Vitolo e Aleix Vidal a ispirare Bacca. Gameiro parte dalla panchina. Il colosso Mbia chiamato alla rottura davanti alla difesa, con lui Krychowiak o Iborra. Dietro Coke, Carrico, Kolo, Tremoulinas.

Indisponibili Pareja, Beto, Cristoforo, a disposizione Soria, Navarro, Figueiras, Reyes, Krychowiak, Suarez e Gameiro.

Le voci della vigilia - Emery "Dobbiamo prestare attenzione a Gomez, Mohamed Salah, Borja Valero e Marcos Alonso quando si proietta in attacco. Siamo squadre simili, confrontando i titoli che entrambe le squadre hanno vinto, quindi sarà un confronto equilibrato. La Fiorentina ha eliminato tre grandi avversari come Roma, Tottenham e Dynamo Kyiv ed è ricca di buoni giocatori. E’ un momento speciale in cui entrambe possono scrivere un nuovo capitolo nella loro storia; il passato è molto bello, ma è il passato. La cosa più importante è il presente"

Montella "Il Siviglia? Una squadra molto completa perché sa difendere basso ed attaccare alto, con esperienza internazionale e capacità di leggere molto bene le partite. E’ una partita bella da preparare, bella da giocare e bella da vedere per i tifosi. Come tutte le squadre, anche quella la spagnola non è perfetta: ha tanti pregi e qualche difetto. Vogliamo fare la partita, abbiamo individuato qualche punto debole". Su Joaquin "Tiene molto a questa partita ma sono sicuro che questo aspetto, vista la sua esperienza, non lo condizioni sul campo”. Il Siviglia in casa fa paura. "Per arrivare in semifinale devi per forza avere un cammino positivo. In semifinale la prima partita è fondamentale e noi siamo due ottime squadre che sono arrivate con pieno merito a questo punto”.

Gomez "Siamo contenti di essere arrivati qua ma ancora non abbiamo vinto nulla. Dobbiamo dare il massimo e per noi giocare queste partite è più facile, perché siamo più concentrati. Per la società questa è una opportunità importante e Montella non credo dovrà dirci tante cose…Non posso cambiare nulla dei primi due anni in Italia, ma io sono abituato a pensare avanti e non indietro. Vogliamo arrivare a Varsavia, tutto il resto dipende da noi. Siamo tutti insieme e quando giochiamo così possiamo realizzare quello che vogliamo. Non c'è solo Gomez, c'è tutto il gruppo ed io ho bisogno di una squadra che attacca e che fornisce assist: spero che giovedì lo faremo bene".