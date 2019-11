Premier League, zona retrocessione: tantissimi scontri diretti, un rush finale di fuoco

Il Chelsea è campione d’Inghilterra per la sua quinta volta. Si festeggia a Londra, in casa blues. La Premier League, però, sarà comunque ricca di pathos nel suo rush finale, dove non mancheranno le sorprese. Se la lotta per il titolo è terminata anzitempo, per la Champions, per l’Europa League e per non retrocedere, ancora non si è deciso nulla. Chiedetelo a Carver come ci si sente ora - non a Mourinho, forse lui vi risponderà che si reputa il miglior allenatore della Premier League (come ha rilasciato hai microfoni della BBC) - lui che ha vinto solo due partite in 15 gare da quando è alla guida del Newcastle che ora, incredibilmente, si trova a soli due punti dal Sunderland terzultimo. Se quindi le varie Arsenal, Liverpool e City hanno obiettivi ben più nobili, Newcastle, Hull City, Aston Villa, Sunderland, QPR e Burnley si giocheranno la loro permanenza in Premier proprio in quest’ultime giornate. Tantissimi scontri diretti: chi la spunterà?







ASTON VILLA







Prossime gare:

Aston Villa - West Ham, 9 Maggio

Southampton - Aston Villa, 16 Maggio

Aston Villa - Burnley, 24 Maggio

Ultime cinque gare:

Aston Villa 3-2 Everton

Manchester City 3-2 Aston Villa

Tottenham Hotspur 0-1 Aston Villa

Aston Villa 3-3 QPR

Manchester United 3-1 Aston Villa

Sarà importante arrivare all’ultima giornata, nello scontro contro il Burney, con un bel margine di vantaggio, se non con la matematica salvezza. Tim Sherwood ha risollevato dalle acque una nave sulla via tracollo, ora l’Aston Villa segna in casa ed in trasferta, ha riscoperto la sicurezza nei proprio mezzi, ha ritrovato i gol di Benteke, ha ritrovato un certo equilibrio che gli ha permesso di arrivare a giocarsi la finale di FA Cup contro l’Arsenal a Wembley. In queste ultime settimane si decide il destino della squadra di Birmingham. Il futuro è ancora incerto: dall' entusiasmo per una finale così importante, all’incubo Championship. Un ossimoro di emozioni per i Villans: è tutto da giocare.

NEWCASTLE





Prossime gare:

Newcastle - West Brom, 9 Maggio

QPR - Newcastle, 16 Maggio

Newcastle - West Ham 24 Maggio

Ultime cinque gare:

Leicester 3-0 Newcastle

Newcastle 2-3 Swansea City

Newcastle 1-3 Tottenham Hotspur

Liverpool 2-0 Newcastle

Sunderland 1-0 Newcastle

Se il Newcastle si salverà, paradossalmente, lo dovrà ad Alan Pardew. L’allenatore tanto contestato e costretto ad andarsene (per la fortuna del Crystal Palace) aveva fatto 27 punti in 20 partite, garantendo una posizione di metà classifica ai Magpies, considerata inadeguata da società e sopratutto dai tifosi. Sotto la gestione Carver tuttavia sono arrivate 11 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie in 15 partite, che sono un bottino decisamente scarno e che inevitabilmente ha portato il Newcastle in questa posizione di classifica. Sono otto le sconfitte consecutive, l’ultima arrivata contro il Leicester per 3-0. Tutte statistiche molto negative, che inaspriscono un ambiente già infuocato, sopratutto per la gestione societaria. Ma ora ci sono ben altre priorità.

LEICESTER





Prossime gare:

Leicester - Southampton, 9 Maggio

Sunderland - Leicester, 16 Maggio

Leicester - QPR, 24 Maggio

Ultime cinque gare:

Leicester 3-0 Newcastle

Leicester 1-3 Chelsea

Burnley 0-1 Leicester

Leicester 2-0 Swansea

West Brom 2-3 Leicester

5 vittorie nelle ultime 6 partite. Le Foxes hanno tirato fuori gli artigli e stanno correndo per il rush finale come se la fatica di una corsa non avesse influito, anzi motivato. Il 44% dei punti nell’intera stagione sono arrivati da Aprile in poi, una media da Europa. Dopo il Southampton, tosta, sono in programma due sfide decisive, due scontri diretti. Il Leicester è ora l’artefice del proprio destino.

HULL CITY





Prossime gare:

Hull - Burnley, 9 Maggio

Tottenham - Hotspur v Hull, 16 Maggio

Hull - Manchester United, 24 Maggio

Ultime cinque gare:

Hull 1-3 Arsenal

Hull 1-0 Liverpool

Crystal Palace 0-2 Hull

Southampton 2-0 Hull

Swansea 3-1 Hull

Per l’Hull City il discorso salvezza si fa alle 17:00 di Sabato 9 Maggio, dopo la partita contro il Burnley. E’ troppo decisiva. Vincere significherebbe fare un gran passo in avanti in classifica, forse determinante; perdere potrebbe relegare le tigri tra le ultime tre, posizione che non occupano da Gennaio.

SUNDERLAND







Prossime gare:

Everton - Sunderland, 9 Maggio

Sunderland - Leicester, 16 Maggio

Arsenal - Sunderland, 20 Maggio

Chelsea - Sunderland, 24 Maggio



Ultime cinque gare:

Sunderland 2-1 Southampton

Stoke 1-1 Sunderland

Sunderland 1-4 Crystal Palace

Sunderland 1-0 Newcastle

West Ham 1-0 Sunderland



Hanno una partita in più da giocare (recupero) rispetto ai concorrenti, ma sarà all’Emirates contro un Arsenal affamato di punti dal sapore di Champions, poi all’ultima c’è il Chelsea e Mourinho non farà regali a nessuno. Quindi sarebbe un bene fare punti prima di affrontare le due temibili squadre di Londra. Se vinceranno contro il Leicester in casa, probabilmente sarà pronto un nuovo contratto per l’allenatore Dick Advocaat e chissà la possibilità di costruire una squadra per la prossima Premier League.



QPR







Prossime gare:

Manchester City - QPR, 10 Maggio

QPR - Newcastle, 16 Maggio

Leicester - QPR, 24 Maggio



Ultime cinque gare:

Liverpool 2-1 QPR

QPR 0-0 West Ham

QPR 0-1 Chelsea

Aston Villa 3-3 QPR

West Brom 1-4 QPR



Difficile salvarsi per i londinesi del QPR. Non vincono una partita fuori casa da Febbraio e durante la stagione non hanno mai ottenuto due vittorie consecutive. Cosa che gli sarà più che necessaria fare nelle ultime due giornate, dal momento che col City, per i tre punti, sarebbe più efficace affidarsi alle preghiere. Battere Newcastle e Leicester per compiere l’impresa: tutto può succedere, ce lo insegna il calcio.



BURNLEY







Prossime gare:

Hull - Burnley, 9 Maggio

Burnley - Stoke, 16 Maggio

Aston Villa - Burnley, 24 Maggio



Ultime cinque gare:

West Ham 1-0 Burnley

Burnley 0-1 Leicester City

Everton 1-0 Burnley

Burnley 0-1 Arsenal

Burnley 0-0 Tottenham Hotspur



Senza gol come ci si può salvare? Il Burnley non segna da sei partite, da metà Marzo. Il gol arrivò nella gara vinta contro il Manchester City, bloccato nella corsa al titolo. Davvero difficile prevedere una risalita dei Clarets, anche se la squadra allenata da Sean Dyche ha sempre lottato durante la stagione, molti episodi non gli sono stati favorevoli (nelle ultime 4 partite ha perso sempre 1-0, meritando in varie occasioni almeno il pareggio) e la classifica ad oggi è quella che è. L’unico modo per salvarsi sarà quello di vincere le tre rimanenti partite e sperare in risultati positivi dagli altri campi.