Il Caen fa un gran regalo al PSG: battuto 3-0 il Lione

E' un Caen strepitoso quello sceso in campo questo pomeriggio contro il Lione. La squadra di Patrice Garande si impone con un netto 3-0 sulla seconda forza della Ligue 1, regalando di fatto il titolo al PSG. La squadra di Blanc è infatti a 6 lunghezze di vantaggio sulla squadra di Fournier, con anche una maggiore differenza reti (+7). Il Man of the Match della partita è Nicolas Benezet, autore di una splendida doppietta.

Dopo un'inizio molto combattuto, esce allo scoperto la squadra di casa, scesa in campo con una maggiore verve rispetto agli avversari odierni. I padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco sfiorando varie volte il gol del vantaggio, con la squadra di Lacazette inspiegabilmente ferma sulla gambe, vista l'importanza del match. Col passare dei minuti la situazione non cambia ed in solo 4 minuti Benezet decide di mettere in ghiaccio la partita. Il centrocampista offensivo classe 1991 mette a segno una grande doppietta che mette praticamente in ginocchio il Lione. Se la prima rete è fortunosa, la seconda è tutta merito del numero 7, che, entrato in area, non dà scampo a Lopes tirando un vero e proprio missile di destro che si spegne all'incrocio. Nella ripresa la musica non cambia, e nel finale Privat mette a segno anche il 3-0. Lione annichilito

Rivediamo gli highlights della partita

Questa invece la classifica della Ligue 1