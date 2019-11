E' già Juve-Barca: maglie ed arbitro, sarà Cakir

Meno di un mese alla tanto attesa finale di Champions League all'Olympiastadion di Berlino ma la Uefa e le due squadre sono già all'opera per l'organizzazione in vista della finalissima. Già sono stati ufficializzati alcuni dettagli della gara, quali le maglie che indosseranno le due squadre, ma anche l'arbitro che dirigerà la sfida.

Sarà Cuneyt Cakir, turco, ad arbitrare il match di Berlino. Uno dei migliori fischietti al mondo assieme al nostro Rizzoli, a Brych e Kuipers e agli inglesi Clattenburg ed Atkinson, designato quest'ultimo per la finale di Varsavia di Europa League tra Dnipro e Siviglia. Cakir, trentottenne internazionale dal 2006, è un direttore di gara dal grande spessore, caratterialmente e non solo. Il curriculum dell'arbitro turco parla per lui: nel corso di questa stagione europea ha già diretto sette gare, tra le quali Roma-Fiorentina e Napoli-Wolfsburg di Europa League ed i quarti di finale tra Paris Saint Germain e Barcellona al Parco dei Principi. Duran ed Ongun saranno gli assistenti, mentre lo svedese Eriksson sarà il quarto uomo.

Il turco ha un precedente anche con i bianconeri: fu proprio lui ad arbitrare Benfica-Juventus, semifinale di Europa League dello scorso anno, chiusa 2-1 a favore dei portoghesi, che costò successivamente l'eliminazione della squadra di Conte.

Nel frattempo, quest'oggi, sono state svelate le maglie con le quali scenderanno in campo sul terreno di gioco di Berlino le due squadre. Tramite il profilo Twitter del Barcellona si evince di fatto come entrambe le squadre vestiranno la casacca casalinga, con la Juve che vestira il classico bianconero, mentre il Barça sarà in blaugrana.