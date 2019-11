Liga BBVA, salvezza ed Europa: cosa c'è ancora in palio?

E' stato - insieme a quello francese - il campionato più aperto dei principali 5 europei ma - così come la Ligue 1 - anche la Liga BBVA nello scorso week-end ha avuto il suo vincitore. L'incontrastabile Barcellona 3.0 (dove la prima versione è rappresentata dal tridente Ronaldinho-Messi/Larsson-Eto'o e quella 2.0 da quello Pedro-Messi-Villa/Ibra) ha raggiunto il secondo scudetto in tre anni, il quinto negli ultimi sette, l'ottavo negli ultimi undici. La vittoria decisiva è stata firmata Leo Messi al Calderon, con la beffa per colchoneros (campioni in carica) e Real Madrid (runner-up) di verdersi il trofeo sbattuto in faccia nella propria città.

Senza valore quindi la vittoria dei blancos in casa dell'Espanyol : è finita 1-4 con Cristiano Ronaldo in rete tre volte. Il lusitano ha raggiunto quota 45 reti in questo campionato (un altro gol e raggiunge la sua miglior quota in un campionato: la Liga 2011/12), e 58 in stagione (gliene mancano due per pareggiare la sua miglior annata, sempre la 2011/12). CR7 è inoltre diventato il secondo miglior marcatore nella storia del Real Madrid a quota 310 gol (superato Di Stefano a quota 307, gliene mancano 13 per raggiungere Raul).

La classifica:

Lotta per il terzo posto (Champions League diretta):

Atletico Madrid | 77 punti | prossima gara : @Granada

Valencia |74 punti |prossima gara : @Almeria

Atletico Madrid terzo in caso di:

vittoria pareggio sconfitta e non vittoria del Valencia

Valencia terzo in caso di:

vittoria e sconfitta dell'Atletico Madrid

Real e Barça hanno il pass per la prossima fase a gironi della Champions in tasca. Non è la stessa cosa per l'Atletico Madrid che ieri ha perso la prima in Campionato da Febbraio proprio contro il Barcellona. Non ne ha approfittao il Valencia che si è portato a "solamente" -3 dagli uomini di Simeone. Con una vittoria sul Celta Vigo al Mestalla Espirito Santo (è finita 1-1, terzo pareggio nelle ultime 4) ed i suoi avrebbero potuto sperare anche in un pareggio dell'Atleti contro il Granada all'ultima. Invece saranno necessarie una sconfitta dei biancorossi ed una vittoria ad Almeria nella 38° giornata dello stesso Valencia. Solamente in questa maniera i valenciani si porterebbero a pari punti con l'Atletico Madrid, facendo valere poi la miglior differenza reti negli scontri diretti (nei faccia a faccia ha prevalso il Valencia per 3-1 all'andata. Pareggio al ritorno). In palio l'accesso diretto alla fase a gironi della Champions League.

Lotta per il quarto posto (preliminari di Champions League):

Valencia | 74 punti | @Almeria

Siviglia | 73 punti | @Malaga

Valencia quarto in caso di:

vittoria pareggio e non vittoria del Siviglia sconfitta e sconfitta del Siviglia

Siviglia quarto in caso di:

vittoria e non vittoria del Valencia pareggio e sconfitta del Valencia

Curioso come il Valencia possa finire terzo come benissimo quinto. I bianco-neri infatti non sono sicuri nemmeno della quarta piazza, in quanto il Siviglia (vincitore ieri contro lo stesso Almeria che il Valencia troverà domenica prossima) si è portato ad un punto dalla zona-CL. Una vittoria ieri, ed il conseguente +3 sul Siviglia, avrebbe chiuso i conti in casa Valencia, visto che la differenza reti negli scontri diretti premia los Chés in caso di arrivo a pari punti. Ciò non è successo ed il Valencia si ritroverà - oltre che a sperare in una sconfitta dell'Atleti - a dover prestare un occhio anche al Siviglia, impegnato a Malaga.

Lotta per il settimo posto (Europa League in caso di vittoria del Barcellona in finale di Copa del Rey):

Ath.Bilbao | 52 punti | vs Villarreal

Malaga | 50 punti | vs Siviglia

Bilbao settimo in caso di :

vittoria pareggio e non vittoria del Malaga sconfitta e non vittoria del Malaga

Malaga settimo in caso di :

vittoria e non vittoria del Bilbao

Con il Villarreal matematicamente in Europa League grazie al sesto posto, rimane uno spot vacante per quanto riguarda la terza spagnola che si qualificherà in Europa League. Il pass è a pannaggio del vincitore della Copa del Rey, competizione attualmente giunta alla tappa conclusiva, la finale Barça e Athletic Bilbao. Discorso-EL chiuso in caso di vittoria basca ma nel caso - molto probabile - in cui il Barça dovesse ottenere la vittoria nell'atto finale il fascicolo si riaprirebbe, con l'Europa League che diventerebbe il premio alla 7° classificata in campionato.

Attualmente al 7° posto risiede proprio l'A.Bilbao (ieri trionfante in casa dell'Elche) che ha approfittato delle sconfitte di Malaga ed Espanyol per superare i primi e staccare i secondi. Tuttavia le lunghezze di distacco non sono ancora abbastanza per avere la matematica certezza del settimo posto: il Bilbao può esser superato dal Malaga ed essere raggiunto anche dal Rayo Vallecano, oltre che dall'Espanyol.

Sia Rayo che Espanyol però sono fuori dai giochi per una questione logica. Il Vallecano pur raggiungendo il Bilbao (dovrebbe vincere e sperare nella sconfitta bianco-rossa) si troverebbe a dover rimontare 17 gol ai baschi (cosa obiettivamente impossibile) visto che negli scontri diretti la differenza reti è ferma a 0 e si procederebbe alla differenza reti totale. Per l'Espanyol (che per raggiungere il Bilbao dovrebbe anch'esso vincere e sperare in una sconfitta altrui) il discorso si chiude ancora prima, con la differenza reti negli scontri diretti che premia la squadra di Valverde. Così in gioco rimangono il Malaga ed il Bilbao, con i bianco-azzurri indietro di due lunghezze. Due gli scenari che premierebbero il Malaga: vittoria e sconfitta del Bilbao e vittoria e pareggio del Bilbao (a pari merito avanti il Malaga per differenza reti negli scontri diretti). Le due squadre saranno impegnate in casa con il Villarreal che ha già chiuso la stagione (il Bilbao) e con il Siviglia che cerca la CL (il Malaga).

Lotta per la salvezza (ne retrocedono due):

Granada | 34 punti | - Atletico Madrid

Deportivo la Coruña | 34 punti | @Barcellona

Eibar | 32 punti | - Cordoba

Almeria | 32 punti | - Valencia

Se le faide per terzo, quarto e settimo posto si estendono ad appena due squadre, ben più ampio è il discorso da fare per quanto rirguarda la salvezza. Una sola la squadra già condannata, il fanalino di coda Cordoba, che ieri ha allungato a 19 le partite senza una vittoria. Per non occupare gli ultimi quattro posti dovranno invece sudare Almeria, Eibar, Deportivo e Granada. Prima di ieri il Depor ed il Granada erano le principali candidate a retrocedere viste la penultima e terzultima piazza in mano, con un punto in più rispetto all'Almeria 16° ed a pari punti con l'Eibar 17° (nella classifica avulsa veniva premiato rispetto a Depor e Granada). Poi alle 20.55 di ieri lo scenario è totalmente cambiato: la preventivabile sconfitta dell'Almeria in casa del Siviglia ha mandato i biancorossi vicinissimi alle fiamme dell'inferno. Stessa prossimità alle fiamme ce l'ha l'Eibar, che comunque un punticino al Getafe l'ha strappato ma è stato penalizzato dalle vittorie di Granada (0-3 in casa della Sociedad, terza W consecutiva) e Depor (2-0 al Levante, terza senza perdere di fila), a loro volta riemerse momentaneamente dalle sabbie mobili.

La prossima ed ultima giornata ci mette sul piatto questi incontri: l'Almeria riceve il Valencia in lotta per terzo e quarto posto, l'Eibar ospita in casa contro il retrocesso Cordoba, il Depor a Barcellona prima delle finali dei catalani di Coppa del Re e Champions ed il Granada in casa contro l'Atletico Madrid che con un punto chiude il discorso CL. Visti gli impegni la squadra più in vantaggio sembra l'Eibar, con Almeria, Depor e Granada che realisticamente possono ottenere poco più del punticino. Un punto che porterebbe l'Almeria in Segunda e Depor e Granada a quota 35, a pari punti con lo stesso Eibar in caso di vittoria della squadra di Garritano. Con tre squadre a quota 35 punti ed una da "far retrocedere" si riproporrebe il discorso classifica-avulsa che premierebbe Depor ed Eibar, mandando in Segunda il Granada. E' per questo che il Granada ha la necessità di vincere o al massimo pareggiare e sperare che il Depor perda. Sicura retrocessione per l'Eibar - e per l'Almeria - in caso di vittorie di Depor e Granada o di non vittorie proprie.​

Secondo il calcolo statistico riportato qui sotto sono 81 gli scenari possibili. Dovendo raddoppiare questo numero, visto che salvarsi saranno due squadre, si giunge alla conclusione che il Deportivo conta 66 possibilità di salvarsi su 162, il Granada 59, l'Eibar 14 e l'Almeria 20. Le tre possibilità rimanenti non sono calcolabili come discriminatorie in quanto si dovrebbe dare per scontato che la vittoria dell'Eibar giunga per 11 gol di scarto.

Almeria salvo in caso di :​

vittoria e sconfitta dell'Eibar + pareggio del Granada e sconfitta del Deportivo vittoria, sconfitta dell'Eibar + pareggi di Deportivo e Granada vittoria, sconfitta dell'Eibar + sconfitte di Deportivo e Granada vittoria, sconfitta dell'Eibar + pareggio del Deportivo e sconfitta del Granada vittoria, sconfitta dell'Eibar + vittoria del Granada e pareggiod el Deportivo vittoria, sconfitta dell'Eibar + pareggio del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, sconfitta dell'Eibar + vittoria del Granada e sconfitta del Deportivo vittoria, sconfitta dell'Eibar + sconfitta del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, vittoria dell'Eibar + pareggi di Deportivo e Granada vittoria, vittoria dell'Eibar + pareggio del Deportivo e sconfitta del Granada vittoria, vittoria dell'Eibar + pareggio del Granada e sconfitta del Deportivo vittoria, vittoria dell'Eibar + sconfitte di Deportivo e Granada vittoria, viattoria dell'Eibar + pareggio del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, pareggio dell'Eibar + sconfitte di Deportivo e Granada vittoria, pareggio dell'Eibar + pareggi di Deportivo e Granada vittoria, pareggio dell'Eibar + pareggio del Deportivo e sconfitta del Granada vittoria, pareggio dell'Eibar + vittoria del Granada e pareggio del Deportivo vittoria, pareggio dell'Eibar + pareggio del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, pareggio dell'Eibar + vittoria del Granada e sconfitta del Deportivo vittoria, pareggio dell'Eibar + sconfitta del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, pareggio dell'Eibar + pareggio del Granada e sconfitta del Deportivo

Eibar salvo in caso di:

vittoria, vittoria dell'Almeria + sconfitte di Deportivo e Granada vittoria, vittoria dell'Almeria + pareggio del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, vittoria dell'Almeria + vittoria del Granada e sconfitta del Deportivo vittoria, vittoria dell'Almeria + sconfitta del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, pareggio dell'Almeria + sconfitte di Deportivo e Granada vittoria, pareggio dell'Almeria + pareggi di Deportivo e Granada vittoria, pareggio dell'Almeria + pareggio del Deportivo e sconfitta del Granada vittoria, pareggio dell'Almeria + pareggio del Granada e sconfitta del Deportivo vittoria con 11 gol di scarto, pareggio dell'Almeria + pareggio del Granada e vittoria del Deportivo vittoria con 11 gol di scarto, pareggio dell'Almeria + sconfitta del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, sconfitta dell'Almeria + sconfitte di Deportivo e Granada vittoria, sconfitta dell'Almeria + pareggi di Deportivo e Granada vittoria, sconfitta dell'Almeria + pareggio del Deportivo e sconfitta del Granada vittoria con 11 gol di scarto, sconfitta dell'Almeria + pareggio del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, sconfitta dell'Almeria + vittoria del Granada e sconfitta del Deportivo vittoria, sconfitta dell'Almeria + sconfitta del Granada e vittoria del Deportivo vittoria, pareggio dell'Almeria + pareggio del Granada e sconfitta del Deportivo

Granada salvo in caso di :

vittoria pareggio, vittoria del Deportivo + sconfitta dell'Almeria e pareggio dell'Eibar pareggio, vittoria del Deportivo + sconfitta dell'Eibar e pareggio dell'Almeria pareggio, vittoria del Deportivo + sconfitte di Eibar ed Almeria pareggio, vittoria del Deportivo + pareggi di Eibar ed Almeria pareggio, vittoria del Deportivo + vittoria dell'Eibar con meno di 11 gol di scarto e sconfitta dell'Almeria pareggio, vittoria del Deportivo + vittoria dell'Eibar con meno di 11 gol di scarto e pareggio dell'Almeria pareggio, pareggio del Deportivo + sconfitte di Almeria ed Eibar pareggio, pareggio del Deportivo + pareggi di Almeria ed Eibar pareggio, pareggio del Deportivo + vittoria dell'Almeria e pareggio dell'Eibar pareggio, pareggio del Deportivo + pareggio dell'Almeria e sconfitta dell'Eibar pareggio, pareggio del Deportivo + sconfitta dell'Almeria e pareggio dell'Eibar pareggio, pareggio del Deportivo + vittoria dell'Almeria e sconfitta dell'Eibar pareggio, sconfitta del Deportivo + vittoria dell'Almeria e pareggio dell'Eibar pareggio, sconfitta del Deportivo + pareggio dell'Almeria e vittoria dell'Eibar pareggio, sconfitta del Deportivo + pareggi di Almeria ed Eibar pareggio, sconfitta del Deportivo + pareggio dell'Almeria e sconfitta dell'Eibar pareggio, sconfitta del Deportivo + sconfitta dell'Almeria e pareggio dell'Eibar pareggio, sconfitta del Deportivo + sconfitte di Almeria ed Eibar pareggio, sconfitta del Deportivo + vittoria dell'Almeria e sconfitta dell'Eibar pareggio, sconfitta del Deportivo + sconfitta dell'Almeria e vittoria dell'Eibar con meno di 11 gol di scarto sconfitta, vittoria del Deportivo + pareggio di Almeria ed Eibar sconfitta, vittoria del Deportivo + pareggio dell'Almeria e sconfitta dell'Eibar sconfitta, vittoria del Deportivo + pareggio dell'Eibar e sconfitta dell'Almeria sconfitta, vittoria del Deportivo + sconfitte di Eibar ed Almeria sconfitta, pareggio del Deportivo + pareggi di Almeria e Eibar sconfitta, pareggio del Deportivo + pareggio dell'Almeria e sconfitta dell'Eibar sconfitta, pareggio del Deportivo + sconfitta dell'Almeria e pareggio dell'Eibar sconfitta, pareggio del Deportivo + sconfitte di Almeria ed Eibar sconfitta, sconfitta del Deportivo + pareggi di Almeria ed Eibar sconfitta, sconfitta del Deportivo + pareggio dell'Almeria e sconfitta dell'Eibar sconfitta, sconfitta del Deportivo + sconfitta dell'Almeria e pareggio dell'Eibar sconfitta, sconfitta del Deportivo + sconfitte di Almeria ed Eibar

Deportivo salvo in caso di :