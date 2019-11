Europeo U-21, Convocati Inghilterra: Southgate chiama Kane, ma lascia fuori Shaw, Sterling e Chamberlain

Si avvicinano gli Europei Under 21, e le nazionali impegnate nella competizione iniziano a scegliere i giocatori su cui punteranno per aggiudicarsi il titolo di miglior nazionale Europea U-21. Sarà fondamentale fare bene all'Europeo, in quanto sono in gioco anche le qualificazioni alle prossime Olimpiadi, che si disputeranno a Rio de Janeiro nel 2016.

Una delle favorite della competizione, che si svolgerà in Repubblica Ceca, sarà sicuramente l'Inghilterra, che potrà contare sul miglior giovane della Premier League: Harry Kane. Il "wonder boy" del Tottenham è stato l'autentico crack del campionato inglese, riuscendo a far ricredere anche i più scettici con le sue 20 reti. L'attaccante Spurs andrà a formare un formidabile reparto offensivo insieme a Saido Berahino, altro attaccante che ha sorpreso in Premier, e a Danny Ings del Burnley.

Southgate ha però sorpreso tutti con alcune scelte. L'ex giocatore ed alleantore del Middlesbrough non ha convocato Sterling, Shaw, Oxlade-Chamberlain e Barkley. 4 giocatori che farebbero gola a qualsiasi nazionale che parteciperà all'Europeo, ma Southgate non ha voluto stravolgere il gruppo che tante soddisfazioni gli ha dato fino a questo momento.

Di seguito la lista dei 27 convocati dell'Inghilterra, che verrà ridotta a 23 giocatori alle porte dell'Europeo.

Portieri: Marcus Bettinelli (Fulham), Jonathan Bond (Watford) Jack Butland (Stoke).

Difensori: Calum Chambers (Arsenal), Eric Dier (Tottenham), Luke Garbutt (Everton), Ben Gibson (Middlesbrough), Carl Jenkinson (Arsenal), Michael Keane (Burnley), Liam Moore (Leicester), John Stones (Everton), Matt Targett (Southampton).

Centrocampisti: Tom Carroll (Tottenham), Nathaniel Chalobah (Chelsea), Will Hughes (Derby County), Jake Forster-Caskey (Brighton), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Alex Pritchard (Tottenham), Nathan Redmond (Norwich), James Ward-Prowse (Southampton).

Attaccanti: Benik Afobe (Wolves), Patrick Bamford (Chelsea), Saido Berahino (West Brom), Harry Kane (Tottenham), Danny Ings (Burnley), Cauley Woodrow (Fulham)