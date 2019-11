Hodgson sorprende: dentro Vardy, Heaton ed Austin nelle convocazioni dell'Inghilterra

Il 7 Giugno la Nazionale di calcio dell'Inghilterra prenderà parte ad un'amichevole che la vedrà opposta all'Irlanda prima di affrontare la Slovenia nella sesta gara di qualificazione a Francia 2018. Con l'obiettivo di continuare a vincere ogni gara ufficiale possibile (attualmente l'Inghilterra conta 5 vittorie su 5 dalla fine del Mondiale) Hodgson ha convocato 24 giocatori per gli impegni di cui sopra.

Le novità principali sono Vardy, Heaton ed Austin. Nessuno di loro ha all'attivo presenze con la maglia inglese. Il solo Heaton ha disputato tre partite con l'Under-21 nel lontano 2008, quando in U21 giocavano Noble e Milner. Ma chi sono questi tre?

Vardy è una seconda punta mobile, dedita al sacrificio e particolarmenta vispo, sia nel carattere sia nel modo di giocare. Quest'anno ha segnato 4 gol ma ne ha assistiti ben 10 (in 35 partite) nel Leicester che si è guadagnato una salvezza storica in Premier League. Il secondo è il portiere del Burnley retrocesso con la seconda peggior difesa del Campionato. E' uno dei sei giocatori ad aver giocato ogni minuto della PL attuale e le porte per lui si sono aperte solo grazie agli infortuni di Foster del WBA e Forster del Southampton e grazie alla convocazione in Under-21 per l'Europeo di categoria di Jack Butland. Il terzo novellino del gruppo è Charlie Austin, attaccante vecchio stampo del QPR relegato in Championship ma capace di entrare in 24 reti delle 41 dell'attacco di Rangers grazie a 17 gol e 7 assist in 34 partite.

Dei tre rookie quello più in odore di convocazione era proprio Austin, per tutta la durata del Campionato in lotta con altri attaccanti fra i quali Kane e Berahino (che però avevano in ballo anche l'U21) e Lambert per il ruolo di quarta punta da convocare assieme a Rooney, Welbeck e Sturridge. A lui Hodgson aveva preferito praticamente tutti nel momento di sostituire ad ogni convocazione lo Sturridge injury-prone di quest'anno. Adesso è arrivato il suo turno, grazie alla chiamata in U21 di Kane ed all'ennesima ricaduta di Sturridge. Insieme a lui, in attacco, ci saranno Rooney, Welbeck ed appunto Vardy.

Molto folta la truppa di centrocampisti vista la predilezione verso il 4-2-3-1/4-3-1-2 del c.t. inglese. Presenti i pilastri Henderson e Wilshere, così come Milner e Delph, jolly della mediana capaci di giocare sia da finte ali che da mezzali. Con loro quattro due ali pure come Townsend e Walcott più due capaci di tramutarsi in trequartisti centrali come Lallana e Sterling. Trovano spazio anche Mason (quest'anno a sorpresa titolare nel Tottenham, davanti ai vari Paulinho e Capoué) e Ross Barkley (trequartista da inserimento dell'Everton). Fuori Downing e Carrick: il primo paga una seconda parte di stagione in calando da parte del West Ham, il secondo dovrà star fermo fino all'inizio della prossima stagione per infortunio.

Sono invece 7 i difensori chiamati. Quattro i centrali e tre i terzini. Per la prima categoria ecco Phil Jones, Smalling, Jagielka e Cahill. Giocherà l'Europeo con l'U21 invece Stones (due cap con la maggiore dal Mondiale brasiliano in poi). Con l'U21 anche Chambers, cui salto diretto dall'U19 alla maggiore aveva procurato qualche critica ad Hodgson: al suo posto, come terzino destro, l'ex allenatore dell'Inter ha preferito non chiamare nessuno lasciando Clyne padrone assoluto del ruolo, visto anche l'infortunio di Walker. A sinistra a contendersi la fascia pronti Gibbs e Bertrand mentre rimangono a casa Shaw (al quarto infortunio della sua stagione) e Baines (anche lui out).

Ecco la lista completa:

Portieri: Joe Hart (Manchester City), Robert Green (QPR), Tom Heaton (Burnley);

Difensori: Nathaniel Clyne (Southampton); Phil Jagielka (Everton), Chris Smalling e Phil Jones (Manchester United), Gary Cahill (Chelsea); Ryan Bertrand (Southampton), Kieran Gibbs (Arsenal)

Centrocampisti: Jordan Henderson (Liverpool), Jack Wilshere (Arsenal), Ryan Mason (Tottenham), Fabiand Delph (Aston Villa), James Milner (Manchester City); Raheem Sterling (Liverpool), Ross Barkley (Everton), Adam Lallana (Liverpool), Theo Walcott (Arsenal), Andros Townsen (Tottenham);

Attaccanti: Wayne Rooney (Manchester United), Danny Welbeck (Arsenal), Jamie Vardy (Leicester), Charlie Austin (QPR).