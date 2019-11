VIDEO Copa America 2015, gol a grappoli: pari tra Cile e Messico, Bolivia batte Ecuador

Il match di cartello del Gruppo A, svoltosi nella notte italiana, si conclude in parità. Cile e Messico si dividono la posta, 3-3 il punteggio finale, con la Roja che mantiene il primato del raggruppamento, a quota 4, in compagnia della Bolivia.

Match elettrizzante fin da subito, con il Cile pericoloso in avvio. Il Messico sceglie di attendere e crea un muro difensivo contro cui sbatte la voglia di gol dell'undici in rosso. A passare è così la formazione messicana, con Vuoso che, al 20', sottoporta beffa Bravo. Tre minuti.e arriva il pari del Cile. Vidal, di testa, rimette le cose a posto. In un primo tempo senza soste, c'è tempo per altre due segnature. Bravo salva su Flores, ma al 30' deve cedere a Jimenez, in chiusura, sull'asse Vidal - Vargas, il 2-2 del Cile. Nella ripresa, rimonta completata. Vidal si guadagna la massima punizione e scarica in rete il vantaggio. Aldrete imbecca però in verticale Vuoso e l'attaccante non sbaglia a tu per tu con Bravo. Freddo, salta il portiere e timbra il 3-3. Il Cile si vede annullare due reti, per fuorigioco. Prima cancellato il gioiello di Valdivia, poi il possibile gol vittoria di Sanchez.

Nella prima sfida di giornata, la Bolivia supera invece l'Ecuador per 3-2. Un tempo per parte, il primo targato Bolivia, con Radles - di testa, sugli sviluppi di un corner - Dalence - bordata da fuori - e Marcelo Martins Moreno - penalty - a distruggere l'Ecuador. Valencia, costretto a ribattere il calcio di rigore, sul punteggio di 0-2, trova un Quinonez gigantesco e per l'Ecuador, al 45', è notte fonda. La ripresa vive di momenti di grande pathos, perché l'Ecuador mostra orgoglio e riapre la partita. Enner Valencia sfrutta la giocata di Montero per l'1-3, Bolanos, col destro dal limite, mette paura alla Bolivia e solo un Quinonez super garantisce alla Bolivia una chiusura con il sorriso.

Classifica:

Cile 4

Bolivia 4

Messico 2

Ecuador 0

Programma:

Messico - Ecuador 19/6 ore 23.00

Cile - Bolivia 20/6 ore 1.30