Risultato finale Colombia - Perù, Copa America 2015 0-0

Il Perù è ai quarti di finale al termine di una partita per lo più controllata.. Se Brasile e Venezuela pareggiano passano entrambe e la Colombia in questo caso sarebbe eliminata. Possibile biscotto in arrivo? Speriamo di no. Gli uomini di Pakerman erano anche partiti bene, ma poi si sono spenti nel corso del match. Male James Rodriguez, quasi mai pericoloso.

FINISCE 0-0 TRA COLOMBIA E PERU'. Il Peru' è ai quarti di finale, destino sopseso per gli uomini di Pekerman che dovranno aspettare il risultato di Brasile Venezuela.

93' Ibarbo prova il tir, troppo debole per inpensierine Gallese

93' Tutto il Perù dietro alla linea del pallone

92' Giallo anche per Farfan

90' Destro di Jackson Martinez,tiro smorzato tra le braccia di Gallese

90' saranno 4 i minuti di ecupero

90' Esce Cueva ed entra Yoshimar Youtun,il Perù si copre

89' Fuorigioco di Ibarbo

88' La colombia sembra non avere più energie

86 ' Pakerman e Gareca

85' Il Perù conquista un'altra punizione e guadagna minuti preziosi

81' Cambio nel Perù: Esce Joel Sánchez ed entra P. Hurtado

80' Va Cuadrado con il sinistro, ma viene riabattuto. il giocatore del Chelsea recupera il pallone ma il suo destro finisce direttamente sugli spalti

79' PUNIZIONE DAL LIMITE PER LA COLOMBIA, Rodriguez si conquista la punizione dal limite. Giallo per Lobatón che stende il giocatore blancos

76' Squadre ancora una volta spaccate in due

75' Fallo di J. Rodriguez su Advíncula. La stella del Real Madrid non è mai entrato in partita

72' Il Perù sta prendendo coraggio e va al tiro con Advíncula ma la palla finisce fuori

71' Il Perù conquista una punizione e respira un po'

69' Inerzia cambiata, partita cambiata: ora è la Colombia a fare la partita

68'COLOMBIA VICINO AL GOL: Due fiammate, Gutierrez in contropiede serve James Rodriguez ma il suo tiro viene deviato, poi arriva Jackson Martinez, ma trova Gallese che si rifugia in angolo.

65' Martinez si è presentato subito alla grande con un assist pressoche perfetto per Teo Gutiérrez ma Galllese esce e fa sua la palla

65' Esce Radamel Falcao ed entra Jackson Martinez

64' Giallo anche per Sanchez che stende Guerrero

63' La Colombia deve accellerare i tempi

59' Primo sussulto colombiano dopo tanti minuti: Falcao di testa, ma non inquadra la porta: palla alta.

57' Per la Colombia esce Pablo Armero ed entra il cagliaritano Víctor Ibarbo.

55' Esce Pizzarro , dentro Farfan (non è entrato dal primo minuto per un problema di allergia)

52' Rimessa laterale per la squadra peruviana

52' La Colombia fatica ripartire

51' Ingeniutà Di James Rodriguez che sbaglia il tocco per Zapata e favorisce la ripartenza in contropiede del Perù . Destro di Sanchez, ma trova Ospina molto attento

49'Lenta la manovra della Colombia

48' Prima conclusione del secondo tempo: Sanchez ci prova con il destro, ma la palla finisce fuori. Perù che è partito meglio rispetto alla Colombia

46' Il perù recupera palla e riparte

45' Inizia il secondo tempo, Perù gioca il primo pallone

22:02 con quesro risultato il Perù sarebbe qualificato

21:55 Scatti di questo primo tempo. Restate con noi!

Finisce il primo tempo: 0-0 tra Colombia e Perù. Buona partenza per gli uomini di Pekerman, poi sono calati. Bene la squadra di Gareca soprattutto negli ultimi minuti. In questo momento chiuderebbero entrambe a 4 punti.

46' Zambrano esce in barella.

45' Rimane giù a Zambrano, brutto fallo di Cuadrado

45' Saranno due minuti di recupero

45' Palla troppo su Ospina che fa il pallone tutto suo

44' calcio d'angolo per il Perù

42' Fallo di Cuadrado, punizione per il Perù

42' Destro di Guerrero, ma da posizione defilata non riesce ad inquadrare la porta

40' Fuorigioco di Falcao

39' Il Perù ora meglio della Colombia, ma troppi errori in fase di impostazione che non gli permettono di trovare il gol del vantaggio

38' Due tiri di Rodriguez, due tiri rimpallati

37' Dopo un buon avvio della Colombia, ora ha abbassato un po' i ritmi del gioco. Il Perù prova ad approffitarne

36' Zambrano prende un colpo, ma si rialza subito

35' Ancora corner per la Colombia

33' Il Perù prova a farsi vedere: buona incursione di Pizarro, ma il suo tiro viene ribattuto.

32' Cartellino giallo per Ballon che stende nuovamente James Rodriguez

32' In questo momento le due squadre sono spaccate in due

31' Quadrado spreca una possibile occasione da gol ,in contropiede, 4 contro 3, sbaglia il passaggio decisivo

30' Il Perù non riesce a ripartire

29' Fuorigioco di Falcao

29' Murillo si rialza

28' Fallo di Guerrero, anche Murillo resta a terra

26' ritmi calati in questi minuti di gioco

24' Edwin Valencia non ce la fa, al suo posto entra A. Mejía

23' Riprende il gioco, la Colombia rimane in 10 momentaneamente

21' Valencia a terra:l' infortunio sembra grave. Purtroppo fa tutto da solo, il ginocchio destro si gira in modo anomalo. Chiesto il cambio

19' Il perù prova a farsi vedere, ma Rodriguez recuperà un'altro pallone

17' Zapata non centra la porta, si ripartirà da Gallese

16' Los Cafeteros ancora in attacco, sarà ancora corner, incominciano ad essere tanti per la squadra di Pekerman

14' Cuadrado rimane a terra dopo aver subito uno scontro con Ascues

12' Ennesimo calcio d'angolo per la Colombia

10' Buonissimo avvio per gli uomini di Pekerman

9' Tiro da rivedere per Quadrado che finisce lontanissimo dalla porta.

9' Sinistro di Rodriguez, sarà ancora calcio d'angolo per la Colombia

8' Guerrero commette fallo in attacco

8' Arriva il primo giallo per il milanista Zapata

7' La Colombia ha già creato due occasioni da gol, il Perù , per il momento, sta a guardare

6' Armero con il sinistro, la palla sfiora il pallo

3' Falcao vicino al gol: sugli sviluppi del corner, riceve palla, si gira, ma Gallese para e si rufugia in corner

2' Rodríguez , Zambrano anticipa tutti e mette in corner

1' Rodríguez viene steso: calcio di punizione per la Colombia

1'Subito in attacco il Perù, rimessa laterale

1' Inizia il match, prima palla giocata dalla Colombia

20:58 Allo stadio Municipal Bicentenario Germán Becker sono presenti molto tifosi colombiani, meno quelli peruviani

20:55 Tocca a quello della Colombia

20:54 E' il momento degli inni, si inizia con quello del Perù

20:52 Le squadre sono nel tunnel, tra poco scenderanno in campo

20:45 Tifosi colombiani presenti allo stadio

20:41 Riguardiamo uno sguardo alla classifica del gruppo C

20:39 Tifosi peruviani presenti al Temuco

20:35 Continua il riscaldamento della Colombia

20:30 Altre immagini direttamente dal Temuco

20:25 Riscaldamento della Seleccion Colombiana

20:15 Uno sguardo agli spogliatoi delle due squadre, mancano 45 miuti all'inizio del match

20:12 FORMAZIONE UFFICIALE DEL PERU': Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues, J.Vargas; Sánchez, Lobatón, Ballón, Cueva; Pizarro, Guerrero

20:10 FORMAZIONE UFFICIALE DELLA COLOMBIA: Ospina; Zúñiga, Zapata, Murillo, Armero; Cuadrado, Sánchez, Valencia, James Rodríguez; Teo Gutiérrez, Falcao.

20:07 Dall' estadio de Temuco

Buonasera e buonanotte a tutti gli appasssionati di calcio sudamericano da Arianna Radice e da Vavel Italia. Seguiremo in vostra compagnia Colombia - Perù, partita valida per la terza ed ultima giornata del gruppo C della Coppa America 2015. Tutto ancora da decidere: Tutte le quattro le squadre sono appaiate a tre punti e si giocano la qualificazione questa sera, chi perde molto probabimente dovrà dire addio alla Coppa (ma con un solo gol di scarto una delle due perdenti scavalcheebbe l' Ecuador nella classifica delle migliori terze e quindi passarebbe il turno). Sarà una giornata al cardiopalma: si inizia alle 21:00 (ora italiana) con Colombia-Perù e a seguire Brasile- Venezuela ore 23:30.

Los Cafeteros nella gara d'apertura sono stati sconfitti dal Venezuela, ma si sono ripresi alla grande con l’impresa di giovedì notte contro il Brasile (0-1, Murillo). In questo momento sono quarti in classifica e quindi fuori dai quarti di finale, ma l'attuale graduatoria è decisamente relativa. Percorso analogo per il Perù: sconfitti nella gara inaugurale dagli uomini di Dunga, si sono presi i tre punti contro il Venezuela. Gli ultimi novanta minuti saranno fondamentali.

Jose Pekerman: "Ripetiamo la prestazione fatta con il Brasile"- Pekerman in conferenza stampa a dichiarato: "Io rispetto un sacco la gerarchia dei miei giocatori, come i giocatori della mia squadra fare. Loro sono una buona squadra con giocatori importanti e hanno un buon controllo della palla. Noi speriamo di ripetere la prestazione fatta con il Brasile, siamo in grado di ripeterci e conquistare i tre punti. un sacco di cose che abbiamo fatto contro il Brasile di essere in grado di lasciare con la vittoria. Rimango fiducioso sulla squadra, abbiamo la qualità sufficiente per vincere. E' vero ci sono alcuni giocatori con problemi fisici, nella giornata di domani valuteremo. Speriamo di poter contare su tutti, perché stiamo per affrontare una grande squadra."

Gareca: "Dovremmo giocare come la Colombia contro il Brasile" - "Ogni partita è diversa, in questa Coppa America è così.Mi aspetto un' attegiamento diverso come la Colombia, che ha giocato contro il Brasile. Sarà una bella sfida in questo fase di crescita in cui ci troviamo. Conosco il calcio colombiano e da quando ho giocato in quel paese sono stato informato del suo continuo sviluppo. E quello che vedo in Colombia è una selezione dal livello più alto, guidata da un allenatore di grande esperienza e competente come pochi. Siamo arrivati dove c'eravamo prefissati, siamo cresciuti nel corso del tempo,domani sera giocheremo per la vittoria"

Colombia in campo con il tradizionale 4-2-2-2, con Falcao e lo strepitoso Teo Gutierrezin attacco, supportati da James Rodriguez e Juan Cuadrado. In mezzo al campo confermata la Roca Carlos Sanchez, autore di un match monumentale contro il Brasile, al fianco di Edwin Valencia. Retroguardia nelle mani del difensore goleador Murillo, al fianco di Zapata, con Armero e Zuniga terzini. La Blanquirroja è un'avversaria complicata, che in partita secca puù dare problemi, anche se indubbiamente la Cafetera parte da favorita.

Colombia (4-2-2-2): Ospina; Zuniga, Murillo, Zapata, Armero; James Rodriguez, Sanchez, Valencia, Cuadrado, Falcao, Teo Gutierrez. All. Pekerman

Perù in campo con il consueto 4-4-2, con un dubbio offensivo: Jefferson Farfan, uomo di maggior talento a disposizione di Gareca, ha subito in settimana una reazione allergica alla pianta del piede, e non è sicuro del proprio rientro in campo. A fianco di Paolo Guerrero, potrebbe prendere il suo postoClaudio Pizarro, autore del gol partita contro la Vinotinto. Per il resto, l'undici anti-Colombia non dovrebbe cambiare: sempre presente sulla sinistra, l'asse Cueva-Vargas, che, con il dribbling del primo e la facilità di liberarsi al tiro del secondo, potrebbe dare problemi a una difesa non proprio granitica come quella della Colombia.

Perù (4-4-2): Gallese; Advincula, Zambrano, Ascues, Vargas; Sanchez, Ballon, Lobaton ,Cueva, Farfan (Pizarro), Guerrero. All. Gareca.

L'ultima volta che si sono affrontati è stato per le qualificazioni per Brasile 2014 a Barranquilla con la vittoria netta della Colombia per 2-0 con gol di Falcao e Gutierrez.

L'ultima precedente in Coppa America è stato nei quarti di Argentina 2011. Perù che ha battuto la Colombia per 2-0 con gol di Lobatón e Vargas.

James Rodriguez , il miglior giocatore della Colombia. Numero 10 e uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, James Rodriguez dopo una grande stagione di debutto al Real Madrid arriva a questa Coppa America con la voglia di vincere. Essendo uno dei leader della squadra, James sarà fondamentale per una squadra che vuole arrivare fino in fondo.

Claudio Pizarro, attaccante del Perù ha parlato di come la sua squadra sta giocando: "Siamo in un momento di continua crescita: ogni partita miglioriamo sempre di più". David Ospina, portiere colombiano: "Il perù è una squadra con vasta esperienza. Sarà una partita difficile. Faremo le cose con molta responsabilità per ottenere un buon risultato". Uno dei più esperti del gruppo, il difensore Cristian Zapata ha parlato degli ultimi precedenti tra le due squadre: "Sono sempre partite difficili. Mi ricordo che inella partita di qualificazione avevo un volto fratturato, Guerrero è stato responsabile, ma sono cose che succedono. Sarà una partita molto diversa. Sappiamo che il Perù ha attaccanti di livello mondiale, quindi dobbiamo essere concentrato al 100% per ottenere un risultato positivo".