Live Bolivia - Perù, risultato Copa America 2015 (1-3)

Erika Di Bello e VAVEL vi ringraziano per aver seguito la diretta con noi e vi augurano una buonanotte.

Il Perù trionfa per 3-1 contro una Bolivia che ci ha creduto sino alla fine ma è apparsa in maniera evidente la differenza di qualità e, forse, anche di volontà tra le due squadre. Gli innesti peruviani entrati nel corso della partita hanno contribuito ad insidiare gli avversari, soprattutto Reyna. Il rigore non è servito a riaprire i giochi, la tripletta di Guerrero sancisce il passaggio per Perù alla semifinale contro il Cile già qualificato.

Finisce qui il match.

90' + 3 Il Perù sfiora l'1-4 con un gran passaggio di Guerrero per Reyna che non centra lo specchio della porta.

90' + 2 Punizione calciata da Vargas, il pallone termina sulla traversa.

4 minuti di recupero.

86' Cartellino giallo per Martins.

84' GOOOOOOOOLLLLLLLLL! MARCELO MORENO NON SBAGLIA DAL DISCHETTO E SIGLA UN GOL CHE POTREBBE ANCHE RIAPRIRE IL MATCH!

83' Calcio di rigore per la Bolivia! Moreno sul dischetto!

82' Ultimo cambio per il Perù: entra Reyna per Cueva.

76' Cambio nel Perù: entra Hurtado per Farfan.

74' GOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL! IL PERU' SI PORTA SUL 3-0! E' ANCORA GUERRERO CHE SFRUTTANDO UN ERRORE DIFENSIVO INSACCA IL PALLONE IN RETE!

73' Pedriel viene ammonito per una trattenuta.

69' Ammonizione per Escobar per proteste. La Bolivia chiedeva un rigore che non è stato concesso per un'uscita di Gallese su Pedriel.

68' Cambio per la Bolivia: entra Pedriel per Pena.

66' Sostituzione nel Perù: esce Pizarro entra Carrillo.

64' Perù vicinissimo al 3-0! Farfan sbaglia la conclusione e il pallone termina sul fondo!

61' Ammonizione per Gallese.

59' Azione prolungata del Perù che termina con una conclusione di Farfan, che però non calibra la potenza del suo tiro.

53' Parabola di Pizarro dal limite dell'area, Quinonez non si lascia sorprendere

48' Colpo di testa di Lizio che mette alla prova Gallese, ma il portiere blocca il pallone

Inizia il secondo tempo!

Sostituzione nella Bolivia: entra Lizio per Morales, entra Escobar per Hurtado.

Le squadre rientrano in campo.

Il primo tempo termina con il vantaggio del Perù che si può definire più che meritato. La nazionale di Gareca ha praticamente dominato la prima mezz'ora del match mettendo a repentaglio l'ordine e la sicurezza della difesa avversaria, grazie ad un intraprendente e splendido Guerrero, autore infatti della doppietta che ha permesso alla sua squadra di passare in vantaggio, sembra instancabile e sempre attivo. Anche Farfan e Pizarro hanno giocato in modo ottimale e hanno sfornato parecchie occasioni. Vargas, invece, è il jolly di questa nazionale, utile in ogni fase. La Bolivia, nonostante fosse sopraffatta dal Perù, ha cercato più e più volte il gol che avrebbe riaperto la partita, la migliore opportunità è arrivata con un colpo di testa di Marcelo Moreno salvato miracolosamente da Gallese.

45' Gran punizione calciata da Farfan che però colpisce la traversa.

41' Zenteno si coordina e tenta il tiro dal limite dell'area, ma viene murato.

39' Calcio d'angolo Bolivia: Vargas salva una conclusione sulla linea di porta.

38' Cartellino giallo anche per Retamoso.

37' Insidiosa conclusione di Farfan, il pallone termina sull'esterno della rete!

34' Ammonizione per Bejarano.

30' Miracolo di Gallese che salva il pallone proprio sulla linea da un colpo di testa di Marcelo Moreno!

26' Tentativo di Morales dalla lunga distanza, il giocatore non si coordina al meglio e il pallone termina fuori.

23' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL! IN SOLI 3 MINUTI GUERRERO FIRMA UNA STREPITOSA DOPPIETTA CHE ALLUNGA IL VANTAGGIO SULLA BOLIVIA!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! PERU' IN VANTAGGIO GRAZIE AD UN COLPO DI TESTA DI GUERRERO! VANTAGGIO PIU' CHE MERITATO!

15' Che occasione per il Perù! Tentativo rasoterra di Pizarro che sfiora la porta di Quinonez, Hurtado salva in angolo!

13' Assedio Perù: già due calci d'angolo per la formazione di Gareca che crea disordini nella trequarti avversaria.

8' Conclusione di Guerrero dalla lunga distanza, il pallone termina sulla traversa.

4' Punizione di Farfan calciata direttamente in porta, sicura la presa di Quinonez.

2' Subito Advincula mette a repentaglio la difesa avversaria! Angolo per il Perù.

1.30 - Bolivia-Perà è appena cominciata!

1.27 - Le squadre sono in campo. Partono gli inni.

1.25 - Mancano solo 5 minuti all'inizio del match. I tifosi scalpitano dagli spalti





1.20 - Perù (4-3-3): Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues, Vargas; Cueva, Yotun, Retamoso; Pizarro, Guerrero, Farfan.

1.15 - Bolivia (4-4-2): Quinonez; Hurtado, Raldes, Zenteno, Morales; Bejarano, Chumacero, Smedberg; Pedriel, Martins, Lizio

1.10 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento.







1.00 - Questo lo spogliatoio della Bolivia.





00.55 - Diamo un'occhiata allo spogliatoio del Perù.





00.45 - Una foto dallo stadio a poco meno di un'ora dal match



00.35 - In occasione della seconda partita dei quarti di finale di Copa America, i tifosi del Perù e del Bolivia accorrono numerosi allo stadio German Becker di Temuco.



Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale del secondo dei quattro quarti di finale della Copa America 2015. Questa sera allo stadio German Becker di Temuco scenderanno in campo Bolivia e Perù. Da Erika Di Bello e dalla redazione calcio di Vavel Italia l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Le due sorprese della fase ad eliminazione diretta di questa Copa America 2015 si affronteranno questa sera nella seconda gara valida per i quarti di finale: Bolivia contro Perù, per un posto in semifinale, dove ad attendere la vincente c'è il Cile padrone di casa.

Soria contro Gareca: i due allenatori si affronteranno a viso aperto per un posto nelle magnifiche quattro della competizione, risultato che manca ai boliviani dalla manifestazione del 1997, quando arrivarono addirittura in finale. Discorso diverso per il Perù, sottovalutato come poche quando si parla di calcio sudamericano, che in quasi tutte le apparizioni continentali piazza sempre la zampata e si posiziona spesso tra le prime quattro: l'ultima semifinale quattro anni fa, quando fu eliminata dall'Uruguay che sarebbe andato poi a vincere. Un back to back che darebbe ancor più prestigio alla nazionale Blanquirroja.

Percorso molto simile quello delle due squadre qualificatesi come seconde dei rispettivi gironi (A e C). Quattro punti conquistati, frutto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Molto più sorprendente il cammino della Bolivia che dopo il pareggio inaugurale contro il Messico ha superato il ben più quotato Ecuador, prima di lasciarsi andare nell'ultima gara contro il Cile con la qualificazione già ottenuta. Discorso diverso per il Perù, che ha ottenuto la qualificazione alla terza giornata pareggiando contro la Colombia. Sconfitta all'esordio a testa alta contro il Brasile trascinato da Neymar, poi la vittoria decisiva contro il Venezuela.

Bolivia - Il punto di forza della Verde è senza dubbio la solidità: nelle gare non sbilanciate totalmente (vedi Cile), la squadra ha saputo alternare delle sortite offensive efficaci e concrete a una copertura difensiva degna di guadagnarsi il quarti di finale. il 4-4-2 o4-4-1-1 del Loco Soria è una veste tattica poliedrica, che ha permesso ai boliviani di coprire il campo nel modo migliore. Un'altra caratteristica da considerare è la tenuta atletica della squadra, forgiata alle alture delle Ande: dai 3600 metri di La Paz ai 2700 di Cochabamba, fino ai 4000 di El Alto. La Bolivia è vanta da sempre i calciatori più dotati a livello di polmoni, vista la rarefazione dell'aria a certe altitudini. Il vantaggio fisico non sarà sfruttato fino in fondo in questa competizione, visto che negli anni la Bolivia ha ben figurato nelle manifestazioni di cui è stata paese ospitante (vedi vittoria Copa América 1963).

Perù - Il primo fattore di questo Perù è senza dubbio l'alleantore: el Tigre Gareca, con questa qualificazione ai quarti, dimostra di essere un top DT nel panorama sudamericano. La mano dell'ex Velez si sente nello schieramento tattico della squadra, un 4-4-2 ordinato e con forte coinvolgimento degli esterni, in un mix di fisicità e intelligenza che ha fruttato ottimi risultati in questa prima fase. La tecnica dei singoli è maggiore rispetto a quella dei boliviani, e questo potrebbe essere un fattore ai fini del passaggio in semifinale. La Blanquirroja è inoltre la terza classificata in carica della scorsa edizione, e ha tutte le motiviazioni per arrivare più vicino possibile al risultato straordinario di quattro anni fa.

Bolivia - Se le doti fisiche sono il punto di forza della Verde, quelle tecniche sono il tallone d'Achille. I fini dicitori del pallone sono pochi, nella selezione di Soria, e questo aspetto si traduce in una mancanza di qualità che spesso mette la Bolivia in condizione di non poter reagire al valore tecnico degli avversari se non attraverso una certa intensità difensiva. I singoli, in ogni ruolo, non sono eccelsi, e questo può condizionare i momenti decisivi delle gare.

Perù - A volte la difesa può lasciare qualche spazio, anche se la tendenza della squadra andina è di coprirsi nel modo giusto. Anche se il Perù non è certo la squadra perfetta e qualche singolo non eccelso potrebbe sfigurare contro le grandi squadre, contro la Bolivia sarà una gara che, se affrontata nel modo giusto, dovrebbe portare la Blanquirroja in semifinale.

Bolivia - A Martins, ventottenne ex attaccante di Cruzeiro e Flamengo, e Pedriel sono legate le speranze offensive della Bolivia del Loco Soria. A centrocampo toccherà invece a Chumacero dettare i tempi della manovra, con Smedberg pronto a colpire con i suoi inserimenti come già fatto contro l'Ecuador. Campos e Bejerano dovrebbero completare il reparto mediano. In difesa Soria si affiderà agli stessi uomini che hanno battuto l'Ecuador, con Hurtado e Morales sulle fasce e Raldes e Zenteno centralmente a difendere Quinonez.

Perù - Gareca dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali: Lobaton e Ballon sono stati squalificati e salteranno la gara. L'allenatore della Blanquirroja tuttavia recupera Farfan, che riprenderà il suo posto in attacco accanto a Guerrero (favorito su Pizarro). Confermati anche Advincula e Zambrano in difesa, che garantiscono un rendimento sicuro a protezione di Gallese. Ascues e Vargas completano la retroguardia.

Bolivia (4-4-2): Quinonez; Hurtado, Raldes, Zenteno, Morales; Campos, Bejarano, Chumacero, Smedberg; Pedriel, Martins. Allenatore: Soria.

Perù (4-4-2): Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues, Vargas; Cueva, Yotun, Retamoso, Sanchez; Guerrero, Farfan. Allenatore: Gareca.

In vista del quarto di finale della Copa America 2015 contro la Bolivia in programma stanotte al Municipal di Temuco, il c.t. della selezione peruviana Ricardo Gareca prova a spostare tutta la pressione sugli avversari: "Il nostro obiettivo era superare la fase a girone, e l'abbiamo raggiunto. Ora ragioniamo partita per partita, siamo concentrati esclusivamente sul match contro la Bolivia, è presto per discutere di un'eventuale semifinale". Recuperati Pizarro e Farfan, il commissario tecnico del Perù ha finalmente maggiori margini di scelta nell'individuazione dell'undici di partenza: "Voglio prendermi tutto il tempo possibile per decidere. Ai tifosi dico di stare tranquilli e di avere fiducia in questo gruppo fantastico che sta dimostrando di dare tutto quello che ha e forse anche qualcosa in più". Sulle prospettive, giunti a questo punto della manifestazione, Gareca non si sbilancia: "Siamo una squdra completa, matura sotto ogni punto di vista. Nessuno ci dà mai per favoriti, eppure siamo ancora qui. Non ci resta che giocare una grande partita domani".

Si respira l'atmosfera delle grandi occasioni nel ritiro della Bolivia alla vigilia del quarto di finale di Temuco della Copa America 2015 contro il Perù. Mai così avanti nella manifestazione dal lontano 1997, la Verde non ha alcuna intenzione di fermarsi qui, e il c.t. Mauriccio Soria non nasconde l'emozione di trovarsi a un passo dalle semifinali: "E' la partita più importante della mia carriera da allenatore - esordisce Soria - ma spero non sia l'ultima, e che ce ne siano altre ancor più decisive di questa. Dovremo giocare un gran match per rappresentare al meglio la nostra nazione". Rispetto alla selezione boliviana di metà anni Novanta, di cui Soria era l'estremo difensore, il 49enne commissario tecnico della Verde ammette che "non è possibile fare paragoni di alcun tipo. Quella squadra ha fatto la storia della Bolivia, con giocatori che hanno segnato un'epoca nel nostro calcio, qualificandosi per i Mondiali americani del 1994. La nazionale che alleno oggi non ha giocatori di quel livello, ma è un gruppo che non smette mai di lottare e che rende orgoglioso di sè un Paese intero". Sul quarto di finale contro il Perù Soria non ha dubbi sulla strategia da adottare: "Dobbiamo proseguire sulla falsariga delle ultime due partite e sapere che non possiamo commettere alcun errore se vogliamo superare il turno. Il lavoro di Gareca è stato eccezionale, ha consentito al Perù di crescere molto velocemente, giungendo a ottimi livelli di gioco. E' una squadra di grandi atleti, che gioca in velocità, con due calciatori di talento ed esperienza come Pizarro e Guerrero".

Sarà il quindicesimo incrocio in Copa America tra Bolivia e Perù.La nazionale peruviana ha vinto questa sfida 7 volte mentre sono 3 i successi boliviani. Quattro i pareggi. L'ultima giocata in assoluto, nel 2013 per le qualificazioni ai mondiali, è terminata 1-1.

La sfida si giocherà allo stadio German Becker di Temuco.