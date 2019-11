Ufficiale, Darmian è un nuovo giocatore del Manchester United

Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata anche quella: Matteo Darmian è un nuovo giocatore del Manchester United. L'esterno classe '89 lascia il Torino a titolo definitivo dopo quattro anni di militanza, come conferma la nota apparsa sul sito del club granata: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Manchester United, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Darmian. Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Matteo Darmian per la serietà, l'impegno e la professionalità dimostrati in questi anni. Dal Presidente Cairo al più piccolo dei Pulcini tutto il Torino FC auspica per Matteo le migliori soddisfazioni per questa sua nuova straordinaria esperienza". Il Torino dunque ha accettato l'ultima offerta del Manchester: 18 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus.

Il comunicato arriva anche dai Red Devils: "Il 25enne difensore italiano ha firmato un contratto quadriennale con l'opzione di prolungamento per un ulteriore anno"

#mufc is pleased to announce Matteo Darmian has completed his transfer from Torino. More: http://t.co/ihtjDgDUTU pic.twitter.com/UOEPCbyNNW — Manchester United (@ManUtd) 11 Luglio 2015

Matteo Darmian subito dopo la firma ha rilasciato una breve intervista sul sito ufficiale del Manchester United :"È un sogno per me essere al Manchester United - Sono stato molto felice al Torino in questi quattro anni e ci tenevo a ringraziare tutti per quello che hanno fatto per me. Sono sicuro però che loro capiranno che accettare l'offerta del più grande club del mondo era un qualcosa che dovevo fare. Lavorare con Van Gaal, un allenatore che ha dato tanto al mondo del calcio, è una prospettiva davvero eccitante"

Darmian: "Joining #mufc is a dream come true. To work with Louis van Gaal is an exciting prospect." #WelcomeMatteo pic.twitter.com/Hn1niFFVYJ — Manchester United (@ManUtd) 11 Luglio 2015

Matteo Darmian lascia la Serie A e approda in Premier League.