Middlesbrough scatenato: presi Stuani e Downing

E' senza mezzi termini un'estate scoppiettante quella che si apprestano a vivere al Middlesbrough. Vogliosi di riscattare la promozione solamente sfiorata nella passata stagione (la squadra di Karanka si fermò al play-off con il Norwich) i dirigenti hanno cominciato qualche giorno fa a metter su una squadra niente male considerata la categoria.

Prima mossa Christian Stuani. La punta uruguayana ormai ex Espanyol lascia la Catalunya. La cifra per la quale il Boro si accaparra l'ex Reggina balla intorno ai 3 milioni di euro. Cifra contenuta e tutto sommato giusta, per un giocatore che quest'anno ha messo a segno i suoi onesti 12 gol. L'attuale rosa a disposizione di Karanka suggerisce come l'uruguayano possa essere il sostituto di Bamford, rientrato al Chelsea dopo 19 reti l'anno scorso con la squadra del Teesside. Il giocatore è stato ufficialmente lasciato libero di trattare con il Middlesbrough.

Seconda mossa il sensazionale ritorno del figliol prodigo Stewart Downing. Evidentemente fuori dai piani del nuovo allenatore del West Ham Slaven Bilic è stata oggi completata la cessione dell'esterno per la somma di 5.5 milioni di sterline (7.89 milioni di euro) che diventeranno 7 (10 milioni di euro) in caso di promozione del Boro. Il 30enne raggiungerà domani i suoi compagni nel ritiro di Marbella dopo aver effttuato le visite mediche di rito. Sei anni fa il suo arriverderci alla squadra che lo lanciò in PL a 17 anni e 9 mesi.

AGGIORNAMENTO:

il West Ham ha ufficializzato la partenza di Downing su Twitter con due interventi: "Il West Ham può confermare che Stewart Downing passa a titolo definitivo al Middlesbrough. Il West Ham ci tiene a ringraziare per tutto il duro lavoro ed i sacrifici durante gli ultimi due anni."

Sul sito del Middlesbrough queste invece le parole di Downing: " Ho sempre affermato di voler tornare qui e sono contento che il momento sia arrivato. Non mi ero dato un ultimatum per tornare: semplicemente in questo momento le circostanza sono giuste. C'erano voci sul fatto che potessi tornare qui quando ero a Liverpool con un prestito, ma non se ne fece nulla. Ma ora sono qui e sono eccitato".