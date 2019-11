Ufficiale: Kaboul passa al Sunderland

E' diventato ufficiale l'acquisto da parte del Sunderland del difensore centrale Younes Kaboul. In evidente stato di bisogno di centrali difensivi i Black Cats (che avevano ceduto in prestito Vergini al Getafe) hanno chiuso per il trasferimento del francese per 4.3 milioni di euro, quasi 3 milioni di sterline. Arriva dal Tottenham che ha rimpinguato il reparto con Wimmer ed Alderweireld quest'estate e che già poteva contare su Chiriches, Fazio e Vertonghen.

Avrà sicuramente più spazio allo Stadium of Light, dove come "avversari" per una maglia troverà Wes Brown, John O'Shea, Coates e Roberge (che sarà piazzato). E' curioso come il 29enne approdi sul fiume Tyne dopo che - nel 2008 - il suo attuale procuratore affermò "Nemmeno se ci fosse un terremoto Kaboul andrebbe al Sunderland".

Il centrale francese cercava una squadra che potesse farlo giocare. Giunto dall'Auxerre nell'estate del 2007, Kaboul non riuscì ad imporsi in maniera costante a White Hart Lane nella stagione 2007/08 (solo 19 presenze da titolare in PL) e cercava posto. Diventò un giocatore del Portsmouth per 6.25 milioni di euro. Ai Pompey giocò 50 partite (in Europa segnò al Milan) ed il Tottenham riparò subito all'errore l'estate seguente: 5.9 al Portsmouth e Kaboul rifà le valigie per Londra.

Da allora Kaboul non si è più mosso: 112 presenze nel Tottenham. La sua miglior stagione nel 2011/12 : 33 presenze in PL e Spurs quarti. L'anno dopo l'angina lo costringe a star fermo (gioca una sola partita di Premier). Nell'ultimo anno a White Hart Lane a metà stagione sembra essere a sorpresa un titolare fisso di Pochettino, che gli affida la fascia di capitano. Poi i soliti problemi fisici lo costringono ad un finale in calando. Lascia il Tottenham dopo 141 presenze, 8 gol e 5 assist totali.

"E' un giocatore esperto, che è ciò che ci serve. Durante il suo periodo al Tottenham l'ha dimostrato. Sarà un valore aggiunto per noi", Advocaat

E' il sesto acquisto del Sunderland, molto attivo sul mercato per dare a Dick Advocaat una squadra che sia degna di esser chiamata tale. Sarà il 18° francese della storia del Sunderland (il secondo nella rosa attuale). Il più importante rimane Malbranque, casualmente acquistato anche lui dal Tottenham, che vestì la maglia biancorossa per 112 volte. Ha giocato 5 partite nella Nazionale francese (senza mai disputare un Europeo o un Mondiale).

Centrale fisico ed atletico. Non lento, anzi. Abile nel recuperare grandi distanze, è molto aggressivo. Bravo nelle intercettazioni. La sua pecca? Sbaglia troppo in fase di impostazione e non ha una grande posizione. 28enne, nasce a Saint-Julien-en-Genevois, sul confine con la Svizzera, esordisce a 18 anni ed 8 mesi nell'Auxerre nel quale milita per tre stagioni (nella prima l'Auxerre si laurea campione in coppa) al fianco dei vari Sagna, Cheyrou, Luyindula, Diaby, Chedjou e Ciani prima di passare al Tottenham per 12 milioni. Ritroverà Jermaine Defoe per la terza volta in carriera.

L'anno scorso il Sunderland si è salvato per poco, arrivando 16° in classifica. Mai nella top 10 dal 2000/01, è tornato nella massima divisione nella stagione 2007/08