Champions League: i risultati

Ieri sono andate in scena le prime gare di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Sono state quindi stabilite le prime nove squadre che avranno accesso al terzo di turno preliminare e poi, eventualmente, ai play-off. Vediamo cosa è successo.

Il Partizan Belgrado non si è fatto intimorire dalla squadra georgiana del Dila Gori ed ha arrotondato il misero 1-0 ottenuto all'andata con un 2-0. Al terzo turno preliminare Steaua Bucarest o Trencin. L'anno scorso i serbi furono vittime della sorpresa Ludogorets, quest'anno invece i bulgari sono stati eliminati a sorpresa dai moldavi del Milsami. Lo 0-1 subito in casa all'andata imponeva la vittoria ai bulgari ed infatti ieri il Ludo ha subito messo le cose in chiaro, passando sullo 0-1 e riequilibrando il tutto. Al 26° il pareggio di Andronic con la bilancia che torna a pendere verso il Milsami. Nel finale la beffa: 2-1 Milsami con Racu e Ludogorets a casa. Il Milsami al 3° turno troverà lo Skenderbreu, che dopo la vittoria per 4-1 all'andata si è concesso il lusso di perdere per 3-2 in Nord Irlanda contro il Crusaders.

Chi ha ribaltato in maniera imponente il risultato negativo dell'andata è stato il Maccabi Tel Aviv. A Malta era successo l'imponderabile con il 2-1 dell'Hibernians. Ieri in Israele 5-1 senza scampo ai modesti avversari. Doppietta per l'ex Palermo Zahavi e reti del pilastro Ben Haim e di Igiebor. Al terzo turno big match contro il Viktoria Plzen.

Hanno legittimato la superiorità l'APOEL Nicosia con l'1-1 in Macedonia contro il Vardar ed il Malmo con una vittoria di misura sui lettoni del Ventspils, entrambe dopo uno 0-0 che aveva lasciato tutto in bilico all'andata. Al terzo turno se la vedranno contro RB Salisburgo i secondi e Midtjylland i primi. I danesi hanno infatti ieri chiuso i contro il Lincoln Red Imps: 1-0 all'andata e 2-0 ieri

I norvegesi del Molde, che avevano schiantato 5-0 il Pynuik all'andata, ieri hanno perso 1-0 ma hanno comunque ottenuto il pass per il terzo turno, dove troveranno Dinamo Zagabria o Fola Esch (1-1 all'andata). Chiude il quadro l'HJK Helsinki che si regala il terzo turno (Astana o Maribor) ribadendo la vittoria dell'andata (1-3) con 1-0 dell'ex Vitesse Havenaar.

I risultati:

Dila Gori - Partizan Belgrado 0-2 (andata Partizan - Dila Gori 1-0)

(Brasanac, Oumarou)

Pyunik - Molde 1-0 (andata Molde - Pyunik 5-0)

(Badoyan)

Milsami - Ludogorets 2-1 (andata Ludogorets - Milsami 0-1)

(Wanderson; Andronic, Racu)

HJK Helsinki - Ventspils 1-0 (andata Ventspils - HJK 1-3)

(Havenaar)

Maccabi Tel Aviv - Hibernians 5-1 (andata Hibernians - Maccabi 2-1)

(autogol Jorginho; Soares; Zahavi, Ben Haim, Igiebor, Zahavi)

Lincoln Red Imps - Midtjylland 0-2 (andata Midtjylland - Lincoln 1-0)

(Pusic, Duelund)

Vardar - APOEL Nicosia 1-1 (andata APOEL - Vardar 0-0)

(De Vincenti; Ljamcevski)

Zalgiris - Malmo 0-1 (andata Malmo - Zalgiris 0-0)

(Tinnerholm)

Crusaders - Skenderbreu 3-2 (andata Skenderbreu - Crusaders 4-1)

(O'Fylnn; Bernard Berisha, Latifi; Snoddy, Andy Mitchell)

Oggi:

Rudar - Qarabag (andata Qarabag - Rudar 0-0

Lech Poznan - Sarajevo (andata Sarajevo - Lech Poznan 0-2)

Astana - Maribor (andata Maribor - Astana 1-0)

Dundalk - BATE (andata BATE - Dundalk 2-1)

Stjarnan - Celtic (andata Celtic - Stjarnan 2-0)

Steaua Bucarest - Trencin (andata Trencin - Steaua Bucarest 0-2)

Fola Esch - Dinamo Zagabria (andata D.Zagabria - Fola Esch 1-1)

Videoton - The New Saints (andata The New Saints - Videoton 0-1)

Terzo turno preliminare:

(vincente Sarajevo - Lech Poznan) - Basilea

Milsami - Skenderbreu

HJK Helsinki - (vincente Maribor - Astana)

(vincente Celtic - Stjarnan) - (vincente Qarabag - Rudar)

(vincente Trencin - Steaua Bucarest) - Partizan Belgrado

Midtjylland - APOEL Nicosia

Maccabi Tel Aviv - Viktoria Plzen

(vincente Dinamo Zagabria - Fola Esch) - Molde

(vincente The New Saints - Videoton) - (vincente BATE - Dundalk)

Red Bull Salisburgo - Molde



Panathinaikos - Brugge

Young Boys - Monaco

CSKA Mosca - Sparta Praga

Rapid Vienna - Ajax

Fenerbahce - Shaktar Donetsk