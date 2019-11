Amichevoli Premier League: primo gol per Depay, tre di Pellé nel 10-0 del Southampton

KVV Quick 20 - Southampton 0-10

(3 Pellé, 3 Jay Rodriguez, 2 Steven Davis, Jordan Turnbull, Juanmi)

Il Southampton effettua una rotazione nella formazione iniziale rispetto alla partita col Gronigen ma non ha comunque problemi a distruggere il KVV Quick 1920, squadra di seconda categoria amatoriale olandese. Tripletta per il nostro Pellé e per Jay Rodriguez, ormai recuperato appieno dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare la scorsa stagione. Doppietta per Steven Davis. Goleada senza storia

Southampton (4-2-3-1) : Kelvin Davis; Cedric (46° Jordan Turnbull), Jason McCarthy, Jack Stephens, Targett (46° Debayo); Harrison Reed, Clasie (46° Sam McQueen); Steven Davis (46° Isgrove), Ward-Prowse (71° Tadic), Jay Rodriguez; Pellé (46° Juanmi)

Colchester - West Ham 1-0

(Moncur)

Ha preferito evitare infortuni che complicassero la gara di EL contro il Birkirkara Slaven Bilic, che ieri per l'amichevole contro il Colchester ha mandato in campo solamente giovanissimi. 1-0 il risultato finale. A segno l'ex Hammers Moncur, ceduto a Novembre proprio dal West Ham alla squadra ora in terza categoria. Da segnalare la presenza di Devante Cole (figlio dell'ex Nazionale Andy Cole) nella formazione iniziale degli Hammers: il giovane attaccante è in combutta con il Manchester City, società a cui appartiene il suo cartellino.

W.Ham (4-2-3-1) : Spiegel; Sam Westley, Pask, Reece Oxford (74° Nuefville), Lewis Page (74° Onariase); Makasi (68° Knoyle), Josh Cullen, Nasha; Devante Cole (74° Hector-Ingram), Jordan Brown (61° Marcus Browne), Mavila (61° Joe Powell)

Lincoln City - Leicester 1-3

(Power; Mahrez, Kramaric, Albrighton)

Buona la prima per Ranieri con il Leicester. Il rifiuto di Cambiasso e l'iniziale 1-0 del Lincoln City con Power (rigore per mano di Liam Moore) avevano fatto partire con il piede storto la serata delle Foxes. Fortunatamente la formazione schierata dal 1° (Ranieri l'ha cambiata in toto nel secondo tempo) ha fruttato immediatamente il pareggio con Mahrez, schierato trequartista dietro Ulloa ed Okazaki. Nella seconda frazione dentro Vardy, Kramaric e Schlupp fra gli altri. Il croato sarà l'autore del 2-1 prima che Albrighton firmi il 3-1 conclusivo.

Leicester 1° tempo (4-3-1-2) : Schmeichel; de Laet, Liam Moore, Huth, Christian Fuchs; Mahrez, Hammond, Drinkwater, Barmby; Ulloa, Okazaki

Leicester 2° tempo (4-3-1-2) : Schwarzer; Danny Simpson, Wasilewski, Chilwell, Albrighton; Nugent, Andy King, Schlupp; Tom Lawrence; Kramaric, Vardy

Swindon - Aston Villa 0-2

(Sinclair, Sellars)

La prima vittoria della pre-season per l'Aston Villa è giunta all'ultima amichevole utile. 2-0 contro la squadra di terza categoria Swindon Town e debutto per il nuovo terzino sinistro Amavi. Tridente light per Sherwood, che si appresta a perdere Benteke. Gioca Carles Gil falso nueve. Il gol che sblocca il match per gli uomini capitanati dal fresco acquisto Micah Richards (l'ex Fiorentina ha giocato difensore centrale) porta la firma di Sinclair, che riceve un cross di Agbonlahor ed insacca. Il secondo è di Sellars, uno dei dieci giovani che l'Aston Villa metterà poi in campo nel secondo tempo.

Aston Villa (4-3-3): Steer; Hutton (75° McKirdy), Micah Richards (77° Donacien), Ciaran Clark (73° Toner), Amavi (75° Kinsella); Bacuna (75° Niall Mason), Gary Gardner (66° Calder), Westwood (81° Lyden); Sinclair (81° Abdo), Carles Gil (53° Jerell Sellars), Agbonlahor (63° Callum Robinson)

Manchester United - San José Earthquakes 3-1

(Alashe; Mata, Depay, Andreas Pereira)

Ancora positive le impressioni destate dallo United, che ha battuto i San José Earthquakes nella tournée statunitense. van Gaal ha riproposto le medesime due formazioni viste nell'ultima amichevole fra primo e secondo tempo. Bene Darmian, che ha spinto molto. Benissimo Depay, che ha trovato il suo primo gol con lo United per il 2-1 dei Red Devils, passati in svantaggio al gol di Alashe e di nuovo sotto con l'1-1 di Mata. Nella seconda frazione dentro la riserve, eccezion fatta per la coppia di metà campo Ander Herrera - Schweinsteiger che ci vien difficile reputare seconda a quella composta da Carrick - Schneiderlin. Il giovanissimo attacco di LvG frutta il 3-1. Gol di Andreas Pereira, che con il Brasile U20 quest'estate ha fatto vedere qualche colpo.

M.Utd primo tempo (4-2-3-1) : Sam Johnsotn; Darmian, Phil Jones, Blind, Shaw; Carrick, Schneiderlin; Mata, Depay, Ashley Young; Rooney

M.Utd secondo tempo (4-2-3-1) : Lindegaard; McNair, Jonny Evans, Smalling, Blackett; Ander Herrera, Schweinsteiger; Lingard, Andreas Pereira, Januzaj; James Wilson