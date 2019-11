Monaco, El Shaarawy si presenta: "Venire qui è stata la scelta migliore"

Stephan El Shaarawy ha voglia di iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Monaco ed è stato presentato oggi alla stampa: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente, felice di essere qui. Sto imparando il francese, un po' di pazienza. Lavoriamo col pallone tra i piedi, è intenso, gli scambi avvengono rapidamente. Abbiamo tanti giocatori giovani in rosa, tra i più talentuosi d'Europa. E' una bella squadra, ono fiducioso per la stagione che andremo ad affrontare. Dimostrerò il mio valore qui con la maglia del Monaco".

II nuovo innesto del Monaco ha gia' 'dimenticato' il Milan: il faraone che ha trascorso quattro stagioni in rossonero, dal 2011 al 2015, in conferenza stampa però non ha minimamente accenato alla sua esperienza a Milano. L'azzurro ha parlato invece della Nazionale: "Non ho paura di non essere considerato da Conte, so bene che il CT ha fiducia in me, sono qui per fare bene e dimostrare quanto valgo e comunque molti giocatori italiani giocano o hanno giocato all’estero e sono comunque nel giro della Nazionale”.