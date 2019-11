Amichevoli Premier League: malissimo il Chelsea, inciampa il Liverpool che si gode Ibe, City sconfitto dal Real Madrid

Portland Timbers II - Newcastle 4-3

(Wijnaldum; Fatawu, Manning, Peay, Besler, Aarons, Aarons)

Clamorosa sconfitta del Newcastle che rimette in pari il magro bottino della propria pre-season prendendole dalla squadra riserve dei Portland Timbers, quadra in terza divisione statunitense. Una formazione a dir poco sperimentale parte bene, andando a segno con Wijnaldum (primo gol alla prima da titolare) ma affonda, molto probabilmente complice una difesa che comprendeva Bigirmana a destra ed il centrocampista Shane Ferguson centrale con il giovane Satka. A sinistra c'era Aarons, unica nota positiva per la squadra di McClaren. Quello che era additato come il next-Sterling ha innescato il vantaggio di Wijnaldum ed ha poi messo una doppietta nel finale (un gol, in rovesciata, lo trovate sotto) a rendere il passivo meno negativo. Il tutto quando McClaren, inserendo Janmaat, ha sganciato il ragazzino in un ruolo più offensivo. Finisce con due vittorie per 1-0 e due sconfitte il tour americano del Newcastle, che ora torna in Inghilterra per le ultime tre amichevoli

Newcastle (4-2-3-1) : Darlow (46° Woodman); Bigirimana, Satka, Shane Ferguson, Aarons; Abeid (65° Anita), Wijnaldum (46° Janmaat); Gouffran (77° Siem de Jong), Moussa Sissoko (46° Obertan), Ayoze; Papiss Demba Cissé (46° Adam Armstrong)

Wrexham - Stoke City 0-6

(Mame Diouf, Walters, van Ginkel, Walters, Joselu, Telford)

Ottima imposizione dello Stoke, appena tornato dall'Asia dove ha perso solamente ai rigori e contro l'Everton. I Potters hanno affrontato il Wrexham, squadra gallese militante nella quinta divisione inglese per cui Hughes tifava da bambino. Evidentemente l'allenatore dello Stoke non ha badato ai sentimentalismi quando si è trattato di mandare in campo una delle migliori formazioni possibili. Nello 0-6 finale ben tre reti giungono da nuovi acquisti. Le firme sono di van Ginkel, Joselu ed il giovane Telford. A rimpinguare il tabellino anche Diouf e due segnature di Walters. Bachmann, portiere dello Stoke l'anno scorso in prestito proprio al Wrexham, ha parato un rigore ai suoi ex compagni

Stoke (4-2-3-1) : Bachmann; Marc Wilson, Wollscheid, Dionatan Teixeira, Pieters (46° Watkins); van Ginkel (64° Shenton), Whelan (64° Ireland); Walters (71° Moha), Adam, Mame Diouf (79° Telford); Crouch (46° Joselu)

Toronto FC - Sunderland 1-2

(Osorio; Defoe, Defoe)

Finalmente torna alla vittoria il Sunderland, che nelle ultime due amichevoli in America aveva perso contro Sacramento Republic e Pachuca, mostrando ancora lacune evidenti. Stavolta ci ha pensato Jermaine Defoe a recuperare una situazione che dopo il gol iniziale di Osorio stava di nuovo precipitando. Doppietta per l'ex di giornata, a Toronto fino a qualche mese fa. Advocaat, ancora senza Lens e Kaboul, ha utilizzato una formazione molto simile a quella che potrebbe essere la titolare il prossimo anno.

Sunderland (4-3-3) : Pantilimon; Billy Jones (46° Adam Matthews), O'Shea (46° Beadling), Wes Brown, van Aanholt; Seb.Larsson (46° Giaccherini), Cattermole, Rodwell (46° Bridcutt); Adam Johnson, Steven Fletcher, Defoe

Feyenoord - Southampton 0-3

(Pellé, Yoshida, Juanmi)

Porta evidentemente bene l'Olanda al Southampton. Terza vittoria dal momento dell'approdo nei Paesi Bassi per i Saints, che invece nelle prime tre amichevoli avevano perso. L'ostico avversario di giornata, il Feyenoord, è stato battuto con un rotondo ed importante 3-0. Era il giorno del ritorno di Pellé e Clasie a Rotterdam. Entrambi sono partiti titolari ed hanno convinto. L'italiano è andato in rete per il terzo match consecutivo. A sbloccare la gara ci ha pensato lui dopo un fine lavoro di Tadic, anche oggi schierato trequartista centrale. Nel secondo tempo le altre due reti: Yoshida di testa e Juanmi con un tiro dal limite dopo un assist da parte di Shane Long (l'azione nel video di sotto). Adesso ultima amichevole il 2 Agosto contro l'Espanyol al St.Mary's prima che la stagione abbia inizio il 9 contro il Newcastle.

Southampton (4-2-3-1) : Stekelenburg; Cédric, Fonte, Yoshida, Targett; Clasie (61° Ward-Prowse), Victor Wanyama; Steven Davis, Tadić (75° Harrison Reed), Mané (61° Juanmi), Pellè (82° Shane Long)

NY Red Bulls - Chelsea 4-2

(Remy; Castellanos, Tyler Adams, Sean Davis, Sean Davis; Eden Hazard)

Amichevole da incubo per il Chelsea di Mourinho, perdente nell'esordio estivo contro le riserve dei NY Red Bulls (i titolari sono stati risparmiati per l'incontro di Coppa di mercoledì) per 4-2. Prestazione totalmente da rivedere per i campioni inglesi, che dopo esser passati in vantaggio con Remy, nel primo tempo, hanno dovuto fare i conti con la stanchezza generale dovuta alla dura settimana di preparazione appena trascorsa. Il più colpito dalla ruggine è stato Begovic, subentrato all'intervallo a Courtois e principale colpevole dei quattro gol dei Red Bulls (uno di essi segnato dal 16enne Tyler Adams) in meno di mezzora. Nel finale accorcerà Eden Hazard. Prima dell'amichevole riscaldamento con i compagni per il nuovo attaccante Falcao. Nel primo tempo buone indicazioni da Moses, alla ricerca di un'altra chance in prima squadra.

Chelsea 1° tempo (4-2-3-1) : Courtois; Ivanovic, Cahill, Kurt Zouma, Azpilicueta; Obi Mikel, Fabregas; Moses, Oscar, Bertrand Traoré; Remy

Chelsea 2° tempo (4-2-3-1) : Begovic; Aina (73° Solanke), Terry, Kurt Zouma, Azpilicueta; Matic, Loftus-Cheek; Ramires, Oscar, Eden Hazard; Diego Costa

Manchester City - Real Madrid 1-4

(Benzema, Cristiano Ronaldo, Pepe; Yaya Touré; Denis Cheryshev)

Serata da dimenticare anche per il Manchester City, sconfitto 1-4 dal Real Madrid nella finale della IC Cup. I Citizens, senza Demichelis, Mangala e Kompany, sono stati costretti a schierare in difesa la giovanissima coppia Denayer (20 anni) - Humpreys (16, ottimo prodotto dell'Academy, esordiente nell'U17 inglese ad appena 14 anni). I due saranno in balìa della fenomenale sfilza di attaccanti galacticos e potranno fare ben poco per impedire la goleada. Apre le marcature Benzema (gran tiro al volo). Si aggiungeranno alla festa Cristiano Ronaldo (grandioso passaggio di Kroos) e Pepe (colpo di testa su angolo di Isco) per il parziale 3-0. Yaya Touré, con un penalty procurato per mano di Sergio Ramos, metterà il 3-1 prima dell'intervallo. Girandola di cambi nel secondo tempo (fra gli altri debutta Patrick Roberts) prima che il talentuoso Denis Cheyshev metta a segno il 4-1 finale. Come se non bastasse la sconfitta, ecco altre due pessime news per gli Sky Blues: Delph, titolare, al 21° deve lasciare il campo per infortunio e potrebbe esser costretto a saltare il debutto in Premier League al pari di- brutte notizie pt.2 - Aguero, Demichelis, Fernandinho e Zabaleta - in ritardo di condizione dopo le vacanze posticipate a causa della Coppa America.

M.City (4-2-3-1) : Hart; Sagna, Denayer, Humpreys, Kolarov (85° Clichy); Fernando, Delph (21° Jesus Navas, 85° Patrick Roberts); Nasri (77° Iheanacho), Yaya Touré (65° Bruno Zuculini), David Silva (77° Marcos Lopes); Sterling (77° Dzeko)

Malaysia XI - Liverpool 1-1

(Wleh; Ibe)

E chissà che questo bagno di umiltà non possa risultare salutare. Il Liverpool, dopo aver impressionato nel suo tour asiatico, nell'ultima amichevole non è andato oltre l'1-1 contro la Malesia, nazionale che è stata recentemente battua 6-0 dalla Palestina. A volte, mentre l'entusiasmo monta, è facile staccare i piedi di terra e sognare. Questo pareggio, seppure in amichevole, potrebbe riportare i Reds con i piedi per terra. In vantaggio passano addirittura i padroni di casa: segna Ronaldinho Wleh, uno che malese non lo è. Un gol evitabile da parte del Liverpool (che accada mentre Lovren sostituisce Sakho fra i titolari potrebbe non essere un caso). Rodgers impallidisce ma vede i suoi reagire: Origi si conferma appannato e sprecone mandando alle ortiche un paio di buone occasioni, Henderson chiede un rigore, Lallana costringe alla parata il portiere avversario ma il risultato sarà ancora di 1-0. Poi sopraggiunge Ibe, che con un'autentica gemma fa 1-1. Finirà in parità, con Ings, Allen, Joe Gomez (altro giovane interessante) e Sakho non utilizzati.

Liverpool (4-3-3) : Bogdan; Clyne (79° Daniel Cleary), Skrtel, Lovren, Alberto Moreno (79° Joe Maguire); Henderson, Lucas Leiva (72° Rossiter), Milner (90° Pedro Chirivella); Ibe, Origi (72° Sheyi Ojo), Lallana

Supersport - Crystal Palace 0-4

(Jedinak, Lee-Chung Young, Mutch, Frazier Campbell)

No problem per il Crystal Palace di Pardew. Finale del torneo di Città del Capo prenotata dopo la vittoria per 4-0 sul Supersport. Formazione competitiva per le Eagles, esordio per Patrick Bamford (usato come centravanti) e finalmente primo acuto per Mutch, acquistato lo scorso inverno ma penalizzato da un infortunio alla schiena. Quello dell'ex centrocampista del QPR è il terzo gol, dopo quelli di Mile Jedinak, del redivivo Lee-Chung Young . A chiuder i conti quello di Frazier Campbell (titolare in assenza di Glenn Murray)

C.Palace (4-2-3-1) : Hennessey; Martin Kelly, Dann (50° Delaney), Hangeland, Pape Souare (60° Scales); Jedinak, Ledley; Puncheon (46° Kaikai), Mutch (60° Cabaye), Chu-Young Lee; Frazier Campbell (46° Bamford)

Reading - Swansea 1-1

(Blackman; Bartley)

Con una formazione infarcita di seconde linee (sopratutto in difesa ed in attacco) lo Swansea fa 1-1 contro il Reading, squadra di Championship quest'anno molto attrezzata. Per i bianconeri a segno Kyle Bartley, che risponde immediatamente alla rete di Blackman. Nel finale più Swansea che Reading dopo un primo tempo noioso ed un secondo tempo partito alla grande.

Swansea (4-3-3): Nordfeldt; Angel Rangel, Bartley, Kingsley, Tabanou; Britton (46° Fulton), Shelvey, Sigurdsson; Nathan Dyer, Emnes, Jefferson Montero (70° Barrow)