Jordan Ayew ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aston Villa

Cancellato ogni dubbio, superato ogni ostacolo. Jordan Ayew è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aston Villa. L'attaccante ghanese arriva dal Lorient per una cifra non rivelata. Il nodo principale della questione-Ayew era infatti quello economico: dopo aver accettato un'iniziale offerta dell'Aston Villa di 12 milioni di euro pare infatti che il Lorient abbia fatto un passo indietro ed abbia alzato il prezzo del giocatore, attestandolo sui 17 milioni di euro.

Una mossa inaspettata che qualche giorno fa ha mandato il fratello di André Ayew su tutte le furie: "Tutto ciò è incomprensibile. Mi è stato detto che sarei partito per 12 milioni di euro, ma ora chiedono dieci milioni di sterline più due di bonus, che sono 17 milioni di euro. Che diavolo!". Il giocatore si trovava già a Birmingham, per le visite mediche, ed aveva minacciato di non tornare in Francia qualora fosse saltato tutto. Per fortuna il club francese ha trovato l'accordo con i Villans. Ora Jordan Ayew può raggiungere il fratello Oltremanica (André é passato allo Swansea) e provare a diventare l'erede di Benteke al Villa Park.

Ha firmato un contratto di cinque anni ed è il terzo acquisto di questa estate dalla Ligue 1 del club inglese, che aveva catturato anche Gueye dal Lilla ed Amavi dal Nizza. Un Aston Villa dalla forte impronta transalpina insomma. Jordan Ayew ha vissuto, la scorsa stagione, la prima vera e propria importante annata: titolare nel Lorient con 13 gol e 7 assist come bottino finale fra Ligue 1 e Coupe de la Ligue. Precedentemente il giocatore aveva militato solamente nel Marsiglia (miglior stagione la 12/13 con 10 gol e 5 assist all'attivo), eccezion fatta per la stagione 13/14, quando J.Ayew ha vestito per un anno (in prestito) la maglia del Sochaux (5 gol e 2 assist).

Talento precoce, Jordan Ayew ha debuttato in Ligue 1 a 18 anni e 3 mesi sotto la guida di Deschamps. Lasciò l'Olympique a titolo definitivo solo nell'estate del 2014, per 4 mln di euro. Un'importante plusvalenza quindi quella che mette a segno il Lorient anche se la squadra sembra dovrà lottare con tutte le forze per non retrocedere, quest'anno. Ayew conta anche 28 presenze e 6 reti con la Nazionale ghanese. Le prime chiamate a metà stagione 2011/12, quando gioca due gare di qualificazione della Coppa d'Africa, per cui sarà poi convocato nel 2012. I primi gol arrivano in coppia contro il Lesotho in una gara di qualificazione ai Mondiali ma perde continuità in Ligue 1 e viene accantonato in Nazionale. Torna in auge a Sochaux e si riprende il Ghana, con il quale va al Mondiale, gioca le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2015 e con i fratelli ghanesi la vince (per lui un gol in semifinale).

Quello di Jordan Ayew è il settimo addio del Lorient: Pedrinho è passato a 0 al Rio Ave, Audard si è ritirato, i contratti di Robert, Coutadeur e Cheick Touré sono scaduti e Sadio Diallo e Gianni Bruno sono tornati rispettivamente a Rennes ed Evian. In entrata il club francese ha per ora messo a segno due colpi: il terzino destro Pape Paye a 0 dal Dijon e l'ala sinistra ivoriana Moryké Fofana dal Lillestrom per 400.000euro. Sono infine tornati dal prestito Mulumba, Reale ed Alain Traoré.

Queste le prime parole del giocatore :" Quando ho parlato con Sherwood ho capito che questo era il posto giusto per me. Ha così tanto entusiasmo e così tanta determinazione. Ci sono voluti 10 secondi per capire che fosse l'allenatore giusto per me e che l'Aston Villa fosse il giusto club. Sono l'uomo più felice del mondo, è uno dei miei giorni migliori. Il mio sogno era quello di giocare per un grande club inglese e l'Aston Villa lo è indubbiamente."