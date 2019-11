Supercoppa tedesca, Bayern Monaco e Wolfsburg si contendono il primo titolo

Su il sipario anche sulla stagione calcistica tedesca. La Supercoppa di domani sera tra Bayern Monaco e Wolfsburg aprirà uffialmente le danze. La truppa di Guardiola, campione nell'ultimo anno, dovrà vedersela contro i lupi allenati da Dieter Hecking, arrivati secondi in campionato e detentori della Coppa di Germania. L'albo d'oro recita quattro successi per i bavaresi (1987, 1990, 2010, 2012), nessuno invece per il Wolfsburg: dunque uno stimolo in più per cercare di sfatare questo tabù e scrivere il proprio nome tra le migliori di Germania. La sfida si svolgerà alla Volkswagen Arena.

Non sarà facile per i bavaresi giocare in trasferta, visto che il Wolfsburg sarà spinto dall'incitamento dei propri tifosi. La banda Guardiola però è forte abbastanza da poter resistere ad un clima particolarmente ostile. Sarà anche la prima sfida importante senza la grinta di Bastian Schweinsteiger a centrocampo, trasferitosi al Manchester United di Louis Van Gaal dopo 15 anni di Bayern tra giovanili e prima squadra. In compenso sono arrivati in Germania Douglas Costa ed Arturo Vidal, con quest'ultimo che potrebbe esordire proprio in questo match, anche se secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe partire dalla panchina. Arjen Robben si può considerare recuperato, indisponibili invece Ribery, Javi Martinez e Kirchhoff.

Imbattuti in casa, i biancoverdi sono stati gli unici in grado di asfaltare i ragazzi di Guardiola con un clamoroso 4-1 in casa, grazie alle doppiette di Dost e de Bruyne, impossibile obbiettivo di mercato della Juventus. La società ha fatto di tutto per trattenere i suoi talenti che le hanno permesso una stagione da applausi, con il secondo posto in campionato, la vittoria della coppa nazionale e i quarti di finale di Europa League, prima di essere eliminati per mano del Napoli. L'unico arrivo degno di nota è quello del talentuoso goleador Max Kruse, dal Borussia Monchengladbach. Mister Hecking però ha molti dubbi sulla squadra da mandare in campo: sono in forse alcune colonne portanti della squadra, come Perisic e l'ex del Bayern Luiz Gustavo.

Probabile formazione

Bayern Monaco (3-1-4-2): Neuer; Alaba, Benatia, Boateng; Xabi Alonso; Robben, Alcantara, Lahm, Douglas Costa; Muller, Lewandowski.

Wolfsburg (4-2-3-1): Benaglio; Vieirinha, Klose, Naldo, Rodriguez; Guilavogui, Arnold/Trasch; Schurrle, De Bruyne, Caligiuri; Dost/Kruse.