Paris Saint Germain o Lione: chi conquisterà la Supercoppa di Francia?

Inizierà domani sera alle ore 21 la stagione francese, con il classico match di Supercoppa, il Trophèe des Champions. A contendersi la sfida le due regine di Francia, il PSG di Laurent Blanc ed il Lione di Hubert Fournier. I capitolini dal canto loro hanno all'attivo quattro titoli, mentre il Lione ne vanta sette, quasi tutti conquistati nei loro anni di dominio assoluto, quando dal 2002 al 2008 si sono laureati ininterrottamente campioni di Francia. Teatro di questo primo atto stagionale sarà lo Stadio Saputo di Montreal: l'impianto può ospitare 21.000 spettatori, è la prima volta che la Lega Francese lo sceglie come sede.

Il Paris Saint-Germain si presenta senza Thiago Motta, Lavezzi e Pastore, i quali salteranno per infortunio la gara. La sfida di domani potrebbe essere anche una delle ultime partite dell'avventura francese di Zlatan Ibrahimovic, che ormai non sembra aver intenzione di proseguire la permanenza nella capitale. Due le opzioni : o l'approdo in MLS, facendo compagnia ad altri campioni quali Pirlo, Kaka e Lampard, oppure (ipotesi attualmente improbabile) approdare per la seconda volta al Milan, dopo il primo arrivo ad agosto del 2010. I ragazzi di Blanc scenderanno in campo presentando quasi sicuramente in porta il neo arrivato Kevin Trapp dall'Eintracht Francoforte, che prenderà il posto occupato fino alla scorsa stagione da Salvatore Sirigu. Potrebbe esserci l'esordio del francese Stambouli, prelevato dal Tottenham ed autore di una positiva stagione a White Hart Lane. Dopo i successi del 2013 e 2014 dunque il PSG è alla ricerca del tris, per estendere ancor di più il suo dominio sulla Francia.

Autore di una ottima stagione, conclusasi al secondo posto, il Lione di Fournier vuole confermarsi ancora come l'unica forza capace di scalfire il dominio della società di Al-Khelaifi. L'intelaiatura della squadra è rimasta tutto sommato quella della scorsa annata, sono andati via Bahlouli, destinazione Monaco, e Yattara allo Standard Liegi. Gli arrivi, non particolarmente roboanti sono stati a parametro zero Morel dal Marsiglia, in attacco per 5 milioni è arrivato Beauvue dal Lorient. Il Lione dovrà fare a meno per infortunio di Fofana e soprattutto di Clement Grenier, talento del centrocampo dell'OL. Vero punto di forza del club per superare il declino è stato quello di sfruttare appieno i talenti nati a Lione, les enfants du pays, quali Lacazette, Umtiti, il capitano Gonalons e lo stesso Grenier. Una vittoria domani sera sarà essenziale per iniziare con il piede giusto la stagione che rivedrà il Lione riapprodare in Champions League dopo due anni di assenza.

Questa non è una sfida inedita, infatti non è la prima volta che le due squadre si affrontano, negli altri due confronti nel 2004 e 2006 i tempi regolamentari si sono conclusi con il medesimo risultato di 1-1, con i rigori che in entrambi i casi hanno premiato il Lione.

Probabile formazione

PSG (4-3-3): Trapp; Maxwell, Aurier, Thiago Silva, Van der Wiel; Verratti, Matuidi, Stambouli; Augustin, Ibrahimovic, Moura.

Olympique Lione (4-3-1-2): Lopes; Bedimo, Umtiti, Rose, Jallet/Zeffane; Ferri, Tolisso, Gonalons; Malbranque/Njié; Beauvue, Lacazette.