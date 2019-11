Mercatone Premier League

Sempre più vicina, la Premier League è pronta a farci vivere un'altra super stagione, si spera meno dominata in maniera così netta come l'anno scorso. L'8 agosto è la giornata del semaforo verde. La griglia di partenza è molto simile all'ordine di arrivo dello scorso campionato, ma in realtà non si è mai smesso di correre. Ci si è solo spostati dai magnifici stadi inglesi nel figurativo supermercato dove ogni club si è presentato, pronto a fare la spesa con la propria lista. Vediamo come sono cambiate le venti di Premier League in due caldissimi mesi di mercato.

Arsenal:

All'Emirates una campagna acquisti così calma non la vivevano da molto tempo. L'unica effettiva addizione è quella di Cech in porta: il portiere ceco arriva dai cugini del Chelsea per 14 milioni di euro. Un trasferimento che ha fatto scuotere la testa a Mourinho ed agli ex compagni in Blues del goalkeeper. Andare di fatto a rafforzare una diretta rivale per il titolo non è una grande mossa, ma mr.Abramovich ha accontentato Cech, alla ricerca della titolarità perduta con l'arrivo di Courtois. Sul fronte cessioni ci si è liberati di Podolski, Miyaichi (mai esploso) e Diaby (falcidiato dagli infortuni). Altra stagione di prestito al West Ham concessa a Jenkinson. Si faranno le ossa altrove anche Maitland-Niles (17enne di cui si dice un gran bene) e Yaya Sanogo (che va all'Ajax).

Acquisti: Cech (p, Chelsea, 14mln), Ismael Benaccer (cc, Arles, 210mila euro) / Ritorno dai prestiti: Maitland-Niles (ed, Ipswich), Jenkinson (td, West Ham), Miyaichi (as, Twente), Podolski (as, Inter), Joel Campbell (ad, Villarreal)

Cessioni: Podolski (as, Galatasaray, 2.5mln), Miyaichi (as, St.Pauli, 0), Ormonde-Ottewill (ts, Swindon, 0), Jebb (cc, svincolato, 0), Diaby (cdc, Marsiglia, 0), Vickers (p, svincolato, 0), Lipman (att, svincolato, 0), Ajayi (dc, Cardiff, 0) / In prestito: Maitland-Niles (ed, Ipswich), Yaya Sanogo (att, Ajax), Jenkinson (td, W.Ham), Szczesny (p, Roma), Jon Toral (coc, Birmingham).

Aston Villa:

Molto movimentata l'estate che stanno passando al Villa Park. Il domino è partito nel momento in cui sono arrivati 46.5 mln dal Liverpool per Benteke ed 11.5 dal City per Delph. Riattrezzare la squadra non è stato semplice (fatta anche la tara all'addio di Vlaar, ancora svincolato) e non è detto che i nomi nuovi diano tutti i propri frutti. Ben tre di essi vengono dalla Ligue 1 : Amavi per la fascia sinistra, Gueye e Jordan Ayew per appunto sostituire Benteke e Delph. Dal City è arrivato anche Sinclair a titolo definitivo (dopo il prestito della scorsa primavera) mentre un altro ex-Citizen, Micah Richards, è arrivato a zero. Estate di profonda rivoluzione: ha levato le tende anche Weimann, al pari di Sylla e Lowton. Ultimo acquisto in ordine cronologico l'ex Bologna Crespo per la difesa.

Acquisti: Jordan Ayew (att, Lorient, 12mln), José Angel Crespo (td, Cordoba, 1mln), Amavi (ts, Nizza, 11mln), Idrissa Gana Gueye (cc, Lilla, 9mln), Sinclair (es, M.City, 3.5mln), Bunn (p, Norwich, 0), Micah Richards (dc, M.City, 0) / Ritorno dai prestiti: Helenius (a, Aalborg), Luna (ts, Spezia), Yacoub Sylla (cdc, Erciyesspor), Tonev (es, Celtic).

Cessioni: Benteke (att, Liverpool, 46.5mln), Delph (cc, M.City, 11.5mln), Weimann (at, Derby County, 3.8mln), Yacoub Sylla (cdc, Rennes, 1.5mln), Lowton (td, Vurnley, 1.4mln), Darren Bent (att, Derby, 0), Thomas Strain (att, svincolato, 0), Luna (ts, Eibar, 0), Enda Stevens (ts, Portsmouth, 0), Chris Herd (cdc, svincolato, 0), Given (p, Stoke, 0), Graham Burke (at, Notts County, 0), Helenius (att, Aalborg, 0), Vlaar (dc, svincolato, 0).

Bournemouth:

Il Bournemouth, a differenze delle altre due neopromosse, non si è dato alla pazza gioia. Sono arrivati Distin, esperto centrale ex Everton, Federici e Boruc in porta e Joshua King ed Atsu (in prestito) per le fasce. Tutto a zero. L'unico acquisto oneroso è quello di Tyrone Mings, duttile terzino dell'Ipswich molto quotato in patria, per la cifra record di 11.3 milioni di euro. In uscita non si è compromesso il nucleo che ha ottenuto la prima promozione in Premier League.

Acquisti: Mings (ts, Ipswich, 11.3mln), Federici (p, Reading, 0), Distin (dc, Everton, 0), Joshua King (as, Blackburn, 0), Boruc (p, Southampton, 0) / Prestiti: Atsu (ad, Chelsea) / Ritorno dai prestiti: Stockley (p, Portsmouth), Ryan Fraser (es, Ipswich).

Cessioni: Miles Addison (dc, svincolato), Benjamin Buchel (por, svincolato), Ian Harte (ts, svincolato), Joe Partington (dc, Eastleigh, 0), Flahavan (por, svincolato), Mohamed Coulibaly (ed, Racing Santander, 0) / Prestiti: Ryan Fraser (es, Ipswich), Stockley (p, Portsmouth), Brett Pitman (att, Ipswich)

Chelsea:

L'acquisto principale del mercato del Chelsea non è un acquisto. In avanti è arrivato Falcao, che ha messo la propria rinascita nelle mani di Mourinho dopo averci provato con van Gaal. Come nuovo secondo di Courtois è poi arrivato Begovic, dallo Stoke, già nel mirino della critica dopo l'amichevole-incubo con il NY Red Bulls. La tratta di giovani interessanti non si è fermata: Danilo Pantic e Nathan, presi e girati al Vitesse, come Izzy Brown e Baker, giocheranno in Eredivisie. Dalla squadra olandese è rientrato Bertrand Traoré (occhio) ora che è stato ottenuto il permesso di lavoro. Qualche milioncino in cassa è entrato dalle cessioni a titolo definitivo di Thorgan Hazard (farà la fine di de Bruyne?), Kakuta e McEachran. Girati in prestiti Bamford al Palace, Wallace al Carpi, Pasalic al Monaco nell'ambito dell'operazione Falcao, l'ex Milan van Ginkel allo Stoke ed il centrale Christensen al Colonia.

Acquisti: Begovic (p, Stoke, 11mln), Nathan (coc, Atletico Paranense, 4.5mln), Danilo Pantic (coc, Partizan B., 0) / Prestiti: Falcao (att, Monaco) / Ritorno dai prestiti: Bertrand Traoré (at, Vitesse), McEachran (cc, Vitesse), Kakuta (as, Siviglia), Delac (p, FK Sarajevo), Pasalic (c, Elche), Marin (coc, Anderlecht), Wallace (td, Vitesse), van Ginkel (cc, Milan), Oriol Romeu (cdc, Stoccarda), Piazon (as, Eintracht F.), Salah (ad, Fiorentina), Thorgan Hazard (coc, Borussia M.), Davila (coc, Vitoria Setubal).

Cessioni: Cech (p, Arsenal, 14mln), Thorgan Hazard (coc, Borussia M., 8mln), Kakuta (as, Siviglia, 6mln), McEachran (cc, Brentford, 1.04mln), Drogba (att, Montreal Impact, 0), Filipe Luis (ts, Atletico M., 16mln) / Prestiti: Danilo Pantic (coc, Vitesse), Nathan (coc, Vitesse), Andreas Christensen (dc, Borussia M.), Angban (coc, Sint-Truiden), Lewis Baker (cc, Vitesse), Izzy Brown (as, Vitesse), van Ginkel (cc, Stoke), Omeruo (dc, Kasimpasa), Kalas (dc, Middlesbrough), Bamford (att, C.Palace), Houghton (cdc, Gillingham), Atsu (ad, Bournemouth), Wallace (td, Carpi), Pasalic (cc, Monaco).

Crystal Palace:

Tre importantissimi innesti per il Palace di Pardew, che l'anno scorso ottenne la salvezza in carrozza. Cabaye dal PSG, dopo le mirabilie del francese a Newcastle, è un'aggiunta tecnica ad un centrocampo tonico (Ledley, McArthur, Jedinak). Bamford e Wickham (vicino) assicurano il salto in avanti dell'attacco. C'è chi però indica l'arrivo dell'ex Sunderland come un suggerimento alla cessione di Bolasie, cercato da mezza Premier e capace di garantire milioni alle casse delle Eagles, finora all'asciutto (cessioni solo a 0).

Acquisti: Cabaye (cc, PSG, 13.9mln), Alex McCarthy (p, QPR, 4.9) / Prestiti: Bamford (a, Chelsea) / Ritorno dai prestiti: Jack Hunt (td, Sheffield W.).

Cessioni: Micheal Chambers (dc, svincolato), Lewis Price (p, Sheffield W., 0), Jerome Thomas (as, svincolato), Owen Garvan (coc, svincolato), Dobbie (at, svincolato), Ramage (dc, svincolato), Shola Ameobi (att, svincolato), Kyle da Silva (coc, Notts County) / Prestiti: Hiram Boateng (cc, Plymouth), Jack Hunt (td, Sheffield W.), Inniss (dc, Port Vale), Binnom-Williams (ts, Burton)

Everton:

Estate di sofferenze per Martinez, che cerca di tener duro agli assalti delle londinesi per Stones e McCarthy. Perdere un altro centrale, dopo Distin ed Alcaraz, getterebbe nel panico i Toffees, che a quel punto disporrebbero del solo Jagielka. Se proprio deve partire il centrocampista, invece, si punterà ad ottenere Lennon (dopo il prestito dell'anno scorso) come parziale contropartita tecnica dal Tottenham. Nel ruolo di quest'ultimo è però stato riscattato Deulofeu dal Barcellona. A centrocampo, a zero, è arrivato Cleverley.

Acquisti: Deulofeu (ad, Barcellona, 6mln), Henen (att, Olympiakos, 280mila euro), Cleverley (cc, M.United, 0) / Ritorno dai prestiti: Christopher Long (att, Brentford).

Cessioni: Distin (dc, Bournemouth, 0), Curtis Langton (dc, svincolato), McLaughlin (td, svincolato), Lundstram (cc, svincolato), George Green (coc, Oldham, 0), Alcaraz (dc, svincolato) / Fine prestito: David Henen (att, Olympiakos) / Garbutt (ts, Fulham), Chris Long (att, Burnley) .

Leicester:

La decisione di Cambiasso di non accettare un altro anno con le Foxes e l'esonero di Pearson sono le date chiave dell'estate del Leicester. Due leader come quei due non si trovano dietro l'angolo, anche se in pre-season la squadra ora in mano a Ranieri sta facendo vedere buone cose, trascinata dal buonissimo poker di attaccanti composto da Kramaric, Ulloa, Vardy e dal nuovo arrivato Okazaki. Quattro uomini per due posti, non è un mistero infatti che Ranieri adotterà il 4-4-2, con ritorno alla linea a quattro anche per la difesa a tre che aveva procurato una grande salvezza agli uomini in blu. Lì dietro è stato riscattato Huth ed è arrivato, come terzino sinistro, Christian Fuchs a 0 dalla Bundes. Ora si cerca un sostituto del Cuchu.

Acquisti: Okazaki (a, Mainz, 11mln), Huth (dc, Stoke, 4.2mln), Christian Fuchs (ts, Schalke, 0).

Cessioni: Knockaert (ad, St.Liegi, 0), Taylor-Fletcher (ad, svincolato), Conrad Logan (p, svincolato), Paul Gallagher (coc, Preston, 0), Adam Smith (por, Nothampton, 0), Zoumana Bagayoko (ts, svincolato), Upson (dc, MK Dons, 0), Louis Rowley (cdc, svincolato), Kieran Kennedy (dc, Motherwell, 0), Tom Hopper (att, Scunthorpe, 0), Adam Dawson (ad, Central Coast, 0), Cambiasso (cdc, svincolato), Chris Wood (att, Leeds, ?) / Prestito: Hamer (por, Notthingham Forest).

Liverpool:

Ennesima stagione di confuso via vai ad Anfield Road. L'attacco il reparto più ritoccato: gli innesti di Firmino, Origi, Benteke ed Ings a dare qualche bel grattacapo a Rodgers. Come schierarli? Per ora il nordirlandese ha fatto capire che passerà al 4-3-3. Nell'ottica della rinnovata difesa a quattro sono arrivati un terzino destro dal profilo importante come può esserlo Clyne ed una mezzala opposta ad Henderson come lo sarà Milner (a 0). La sorpresa può essere Joe Gomez (giovane difensore preso dal Charlton). Senza dimenticarsi della cessione extra-lusso di Sterling, ovviamente, costato 62.5 milioni al City, e dell'addio di Gerrard. Piazzati definitivamente Coates e Iago Aspas, si accettano proposte per Balotelli come per Borini (Serie A in pole) e Rickie Lambert (WBA?). Ora serve un centrale di centrocampo: Illarramendi il nome in cima al taccuino.

Acquisti: Benteke (att, A.Villa, 46.5mln), Firmino (coc, Hoffenheim, 41mln), Clyne (td, Southampton, 17.7mln), Joe Gomez (dc, Charlton, 4.9mln), Danny Ings (att, Burnley, 0), Adam Bogdan (por, Bolton, 0), Milner (cc, M.City, 0) / Ritorno dai prestiti: Danny Ward (por, Aberdeen), Lloyd Jones (dc, Blackpool), Jordan Williams (cdc, Swindon), Kevin Stewart (td, Swindon), Luis Alberto (coc, Malaga), Tiago Ilori (dc, Bordeaux), Iago Aspas (att, Siviglia), Origi (att, Lilla).

Cessioni: Sterling (ad, M.City. 62.5mln), Iago Aspas (att, Siviglia, 6mln), Coates (dc, Sunderland, 2.8mln), Gerrard (cdc, LA Galaxy, 0), Jordan Lussey (cc, Bolton, 0), Glen Johnson (td, Stoke, 0), Brad Jones (por, svincolato) / Prestiti: Kevin Stewart (td, Swindon), Luis Alberto (coc, Deportivo la Coruña), Lloyd Jones (dc, Blackpool), Jordan Williams ( cdc, Swindon), Danny Ward (por, Aberdeen).

Manchester City:

La voce che vuole Guardiola allenatore del City dal prossimo anno gira da qualche giorno. Intanto a godersi questo squadrone sulla carta impensabile sarà Pellegrini. Sterling in Aguero può trovare quello che fu Suarez ai tempi della S&S, Delph è il rimpiazzo perfetto (per profilo tecnico-tattico) di Milner, Patrick Roberts ed Enes Unal sono giovani dal potenziale molto importante (ma devono avere spazio). Il colpo migliore il City però lo ha piazzato in uscita: farsi pagare Negredo 30 milioni di euro è una genialata. Altri introiti sono poi arrivati dalla cessione definitiva di Nastasic, dallo scaricamento finale di Rekik (lo meritava?), Boyata e Sinclair.

Acquisti: Sterling (ad, Liverpool, 62.5mln), Delph (cc, Aston Villa, 11.5mln), Patrick Roberts (ad, Fulham, 7mln), Enes Unal (att, Bursaspor, 3mln) / Ritorno dai prestiti: Marcos Lopes (coc, Lilla), Shay Facey (dc, NY FC), Nastasic (dc, Schalke), Micah Richards (dc, Fiorentina), Denayer (dc, Celtic), Bruno Zuculini (cc, Cordoba), Negredo (att, Valencia), Rekik (dc, PSV).

Cessioni: Negredo (att, Valencia, 30mln), Nastasic (dc, Schalke, 9.5), Rekik (Marsiglia, 5mln), Scott Sinclair (es, A.Villa, 3.5mln), Dedryck Boyata (dc, Celtic, 2mln), Hiwula (att, Huddersfield, 215mila euro), Greg Leigh (ts, svincolato), Micah Richards (dc, Aston Villa, 0), James Milner (cc, Liverpool, 0), Adam Drury (td, svincolato), Guidetti (att, Celta Vigo, 0), Dominic Oduro (ed, svincolato, 0) / Fine prestito: Lampard (cc, NY FC) / Prestito: Jack Byrne (cc, Cambuur), Angelino (ts, NY FC), Seko Fofana (cc, Bastia), Ntcham (cc, Genoa).

Manchester United:

Anche sull'altra sponda di Manchester si sono fatti belli, altroché. La perla più luccicante inserita nel portagioielli è quella di Depay, pronto a costruire con Rooney fortune importanti. A centrocampo è arrivata una coppia da urlo: Schweinsteiger dal Bayern e Schneiderlin dal Southampton (anche se LvG li sta provando spaiati, con Ander Herrera e Carrick come partner). Un credibile terzino destro (Darmian) ed un secondo portiere pronto, nel caso le offerte del Real si facciano irrinunciabili, a rimpiazzare de Gea (Romero, con Victor Valdes scaricato da van Gaal) gli altri acquisti. Sul taccuino c'è un mister X (Pedro? Austin?) in attacco ed un centrale difensivo (anche se la necessità si è fatta meno impellente dal momento in cui Blind si è riciclato anche in quel ruolo) gli obiettivi, con Di Maria verso il PSG pronto a garantire diversi milioni. Altri ne sono arrivati dalle partenze di van Persie e Nani.

Acquisti: Sergio Romero (por, svincolato, 0), Darmian (td, Torino, 18mln), Schweinsteiger (cdc, Bayern M., 18mln), Schneiderlin (cdc, Southampton, 35mln), Depay (as, PSV, 27.5mln) / Ritorno dai prestiti: Will Keane (att, Preston), Vanja Milinkovic-Savic (por, Vojvodina), Chicharito Hernandez (att, Real Madrid), Angelo Henriquez (att, Dinamo Zagabria), Nani (ad, Sp.Lisbona).

Cessioni: Nani (ad, Fenerbahce, 6mln), van Persie (att, Fenerbahce, 5.5mln), Angelo Henriquez (att, D.Zagabria, 1.67mln), Cleverley (cc, Everton, 0), Ben Amos (p, Bolton, 0), Tom Thorpe (dc, Rotherham, 0), Saidy Janko (td, Celtic, ?), Reece James (ts, Wigan, 0) / Prestito: Ben Pearson (cc, Barnsley), Joe Rothwell (cc, Barnsley), Will Keane (att, Preston) / Fine prestito: Falcao (att, Monaco).

Newcastle:

Cambio allenatore e cambio vita. Al St' James' Park è arrivato McClaren a dirigere i Magpies - si spera - verso lidi più tranquilli e con vista Europa. Il mercato segue questo obiettivo: il doppio colpo Mitrovic-Mbemba dall'Anderlecht è di alta fattura. Ancor meglio l'ingaggio di Wijnaldum, uno che ti cambia la mediana. Da studiare per bene il rilancio di Siem de Jong e le reali possibilità da dare ad Ayoze, positivo l'anno scorso ma insidiato da Mitrovic, Cissé e forse da Austin quest'anno. Senza pietà la decisione di non rinnovare Ryan Taylor e Jonas Gutierrez, veterani poco consoni al nuovo e giovane corso bianconero.

Acquisti: Wijnaldum (coc, PSV, 20mln), Aleksandar Mitrovic (att, Anderlecht, 18.5mln), Mbemba (dc, Newcastle, 12mln) / Ritorno dai prestiti: Sammy Ameobi (as, Cardiff), Sylvain Marveaux (coc, Guingamp), Remie Streete (dc, Glasgow Rangers), Bigirimana (cc, Glasgow Rangers), Shane Ferguson (es, Glasgow Rangers), Vukcic (coc, Glasgow Rangers), Santon (ts, Inter).

Cessioni: Santon (ts, Inter, 3.7mln), Remie Streete (dc, Port Vale, 0), Alnwick (por, svincolato), Jonas Gutierrez (es, svincolato), Adam Campbell (att, Notts County, 0), Ryan Taylor (td, Hull, 0) / Prestito: Sammy Ameobi (as, Cardiff), Adam Armstrong (att, Coventry), Freddie Woodman (p, Crawley Town) / Fine prestito : Facundo Ferreyra (att, Shaktar D.).

Norwich:

Don't sleep on Norwich. I gialloverdi sono tornati in Premier League dopo appena un anno d'assenza ed ambiscono ovviamente a nulla più che alla permanenza in PL. I volti nuovi vengono tutti dalla massima categoria inglese: Mulumbu e Dorrans a titolo definitivo dal WBA sono aggiunte gradite. Più di grido gli arrivi di Robbie Brady sulla fascia mancina e di Wisdom (prestito oneroso) per l'out di destra. Squadra umile e di corsa, si punta sui gol di Cameron Jerome.

Acquisti: Robbie Brady (es, Hull City, 9.9mln), Mulumbu (cdc, WBA, 0), Dorrans (cc, WBA, ?) / Prestito: Wisdom (td, Liverpool, oneroso da 1.8mln) / Ritorno dai prestiti: Carlton Morris (att, Hamilton), van Wolfswinkel (att, Saint-Etienne), Lafferty (att, Rizespor).

Cessioni: Kyle McFadden (dc, svincolato), Mark Bunn (por, A.Villa, 0), Garrido (ts, svincolato), Cuellar (dc, svincolato), McGeehan (cc, Luton, ?) / Prestito : Remi Matthews (por, Burton), Carlton Morris (att, Hamilton), Ignasi Miquel (dc, Ponferradina).

Southampton:

Trattenuti l'anno scorso ed inevitabilmente persi quest'anno: il Southampton ha salutato Clyne e Schneiderlin ma ha riparato alle loro cessioni con acquisti - al solito - dal respiro internazionale. Al posto del terzino destro è arrivato Cedric dallo Sporting Lisbona mentre a sostituzione del regista francese Koeman ha fatto suo il pupillo Clasie. Da non sottovalutare Juanmi, arrivato dal Malaga. Unica pecca non essere riusciti a trattenere Alderweireld (partito al pari di Djuricic ed Elia): a prendere il suo posto è arrivato Caulker dal QPR (in prestito). Dentro anche Cuco Martina come alternativa in fascia. Nuovo secondo di Forster sarà Stekelenburg (Boruc è scaduto).

Acquisti: Martina (td, Twente, 1.5mln), Cedric Soares (td, Sp.Lisbona, 6.5), Juanmi (a, Malaga, 7mln), Clasie (cdc, Feyenoord, 12mln) / Prestito : Stekelenburg (p, Fulham), Caulker (dc, Southampton, oneroso da 1.7mln) / Rientro dal prestito: Osvaldo (a, Boca Juniors).

Cessioni: Schneiderlin (cdcd, Man.United, 35mln), Clyne (td, Liverpool, 17.7mln), Cropper (p, MK Dons, 0), Boruc (p, Bournemouth, 0), Jake Sinclair (at, svincolato), Hooiveld (dc, AIK Solna, 0), Chris Johns (p, svincolato), Tarum Dawkins (ad, svincolato), Osvaldo (att, svincolato), Rowe (as, svincolato) / Prestito: Sam Gallagher (att, MK Dons) / Fine prestito: Alderweireld (dc, Atl.Madrid), Elia (as, Werder B.), Djuricic (coc, Benfica).

Stoke City:

Un buon mercato senza spendere chissà che. Lo Stoke City, incassati una ventina di milioni dalle cessioni di Begovic e del buon N'Zonzi, non è entrato sul mercato con i dollaroni in bella mostra. Sostanzialmente un mercato di parametri zero (Given come secondo/terzo di Butland, Glen Johnson a destra, l'arrivo dell'ennesima mezza-punta - Afellay - che conferma l'impronta catalana, dopo il no di Shaqiri, il prestito di van Ginkel dal Chelsea). Riscattato ad un buon prezzo Wollscheid, l'unico altro motivo per aprire il portafoglio in maniera importante è stato l'ingaggio di Joselu, attaccante rapido ma capace di segnare, ex Castilla dall'Hannover.

Acquisti: Glen Johnson (td, Liverpool, 0), Given (p, Aston Villa, 0), Moha (as, Barcellona B, 0), Haugaard (p, Midtjylland, 600mila euro), Wollscheid (dc, B.Leverkusen, 3.8mln), Joselu (att, Hannover, 8mln), Afellay (as, Barcellona, 0) / Prestito: van Ginkel (cc, Chelsea) / Ritorno dal prestito: Mason Watkins (dc, Wrexham).

Cessioni: Begovic (p, Chelsea, 11mln), N'Zonzi (cdc, Siviglia, 9.75mln), Huth (dc, Leicester, 4.2mln), Alex Grant (dc, Perth Glory, 0), Alabi (att, svincolato), Ness (cc, Scunthorpe, 0), Robbie Parry (ad, svincolato), Wheeler (td, svincolato), Palacios (cdc, svincolato), Adam Thomas (ad, svincolato), Andy Wilkinson (td, svincolato), Adeloye (att, svincolato), Ricketts-Hopkins (att, svincolato), Thomas Sorensen (p, svincolato) / Fine prestito: Wollscheid (dc, Bayer Leverkusen) / Prestito: Bachmann (p, Ross County), Mason Watkins (dc, Wrexham).

Swansea:

Probabilmente l'affare degli svincolati l'hanno fatto loro, assicurandosi André Ayew senza spendere un penny. Allo Swansea hanno riempito i vuoti in maniera opportuna. Eder del Braga nuova alternativa di Bafe Gomis nel ruolo di punta, Tabanou è un signor tornante sinistro. Nessuna cessione illustre: la più importante quella di Ashley Richards (abbastanza chiuso) al Fulham.

Acquisti: Eder (att, Braga, 7mln), Tabanou (ts, Saint-Etienne, 4.9mln), Nordfelt (p, Heerenveen, 850mila euro), Andre Ayew (as, Marsiglia, 0), McBurnie (att, Bradford, ?), Tom Holland (cdc, M.City, ?) / Ritorno dal prestito: Michu (att, Napoli).

Cessioni: Ashley Richards (td, Fulham, 705mila euro), Tate (dc, svincolato), Gallifuoco (dc, svincolato), Obeng (td, svincolato), Cornell (p, Oldham, 0), Tancock (dc, svincolato), Rory Donnelly (att, Gillingham, 0), Tremmel (p, svincolato) / Prestito: Adam King (cc, Crewe Alexandra), Gorre (as, ADO) / Fine prestito: Nelson Oliveira (att, Benfica).

Sunderland:

Alla disperata ricerca di tranquillità anche per la stagione 2015/16 il Sunderland ha convinto un tentennante Advocaat ad adottare la causa Black Cats. Per assecondarlo è stata spesa una cifra che difficilmente le casse del Sunderland hanno visto uscire: riscattati Vergini (poi prestato al Getafe) e Coates, al pari di Ricky Alvarez (all'Inter sono arrivati 10.5 mln in attesa che la FIFA si pronunci). Buon colpo quello di Lens, uomo chiamato ad incendiare le difese avversarie. Sistemata la fascia destra con l'arrivo di Matthews del Celtic (Billy Jones non era adeguato) mentre in mezzo alla difesa è arrivato l'ennesimo veterano: Kaboul.

Acquisti: Lens (as, D.Kiev, 11.4mln), Ricky Alvarez (coc, Inter, 10.5mln), Kaboul (dc, Tottenham, 4.3mln), Vergini (dc, Estudiantes, 2.85mln), Coates (dc, Liverpool, 2.8mln), Adam Matthews (td, Celtic, 2.8mln) / Ritorno dal prestito: el Hadji Ba (cdc, Bastia), Roberge (dc, Reims), Mavrias (ad, Panathinaikos).

Cessioni: Joel Dixon (p, Barrow, 0), Andrew Cartwright (td, svincolato), Reveillere (td, svincolato), Sukar (dc, svincolato), el Hadji Ba (cdc, Charlton, ?), McNamee (dc, svincolato) / Prestito: Vergini (dc, Getafe) / Fine prestito: Vergini (dc, Estudiantes), Ricky Alvarez (coc, Inter).

Tottenham:

Al Tottenham la priorità in entrata era la difesa e quella in uscita il centrocampo. La prima è stata puntellata molto presto, con un nuovo terzino destro (ma Yedlin avrà mai spazio?) come Trippier (una delle note positive del retrocesso Burnley) più Wimmer dal Colonia ed Alderweireld dall'Atletico (farà coppia con Vertonghen per una retroguardia tutta belga?). Questi due acquisti hanno liberato Kaboul e Chiriches, passati a Sunderland e Napoli. Buoni introiti sono arrivati per le cessioni di Paulinho, Capoué e Stambouli, mediani l'anno scorso scavalcati dalla coppia giovane Mason-Bentaleb. Ora serve però indubbiamente un altro mediano: McCarthy dell'Everton è l'obiettivo dichiarato. Per niente male i 6.5 mln ricevuti per il riscatto di Holtby.

Acquisti: Alderweireld (dc, Atl.Madrid, 16mln), Wimmer (dc, Colonia, 7mln), Trippier (td, Burnley, 4.9mln) / Ritorno dal prestito: Gomelt (coc, Bari), Holtby (coc, Amburgo), Ruben Lameiras (es, Atvidabergs).

Cessioni: Chiriches (dc, Napoli, 7mln), Paulinho (cdc, Guangzhou, 14mln), Capoué (cdc, Watford, 8.9mln), Stambouli (cdc, PSG, 8.6mln), Holtby (coc, Amburgo, 6.5mln), Kaboul (dc, Sunderland, 4.3mln), Alexander McQueen (td, Carlisle, 0), Cristian Ceballos (at, Charlton, 0), Jonathan Miles (p, Ebbsfleet, 0), Ruben Lameiras (as, Coventry, 0), Archer (p, Milwall, 0), Bongani Khumalo (dc, svincolato), Friedel (p, ritiro), Gomelt (coc, Bari, ?) / Prestito: Grant Ward (cdc, Rotherham).

West Ham:

Slaven Bilic a dare il cambio ad un Sam Allardyce di cui non se ne poteva più, più una serie di acquisti da stropicciarsi gli occhi. Le credenziali per un avvio di una stagione importante c'erano tutte. Invece gli Hammers hanno faticato non poco per avere la meglio del Birkirkara nel preliminare di EL e ieri - contro l'Astra, sempre in EL - non sono andati oltre il 2-2 casalingo. Male. Eppure Payet, Lanzini, Obiang ed Ogbonna sono tutti elementi che hanno fatto parlare di sé. Forse pesa più del previsto il ritorno al Barça di Song (era solo un arrivederci?). Niente male la cessione di Downing al Middlesbrough per quasi 8 mln. E' stato poi ri-ottenuto Jenkinson in prestito.

Acquisti: Payet (coc, Marsiglia, 15mln), Ogbonna (dc, Juventus, 11mln), Obiang (cc, Sampdoria, 6mln), Stephen Hendrie (ts, Hamilton, 1.3mln), Darren Randolph (p, Birmingham, 0) / Prestito: Jenkinson (td, Arsenal), Lanzini (coc, al Jazira).

Cessioni: Downing (coc, Middlesbrough, 7.9mln), Paul McCallum (att, Leyton, 0), Guy Demel (td, svincolato), Jaaskelainen (p, svincolato), Sean Maguire (att, svincolato), Dan Potts (ts, Luton, 0), Carlton Cole (att, svincolato), Nené (as, svincolato) / Fine prestito: Alex Song (cdc, Barcellona), Jenkinson (td, Arsenal).

WBA :

Al WBA sono ancora con le mani in pasta, elaborando trattive che diano a Pulis i calciatori richiesti. Un po' come il nostro Chievo il WBA con i soliti ingredienti ha smesso di fare l'ascensore fra Premier e Championship e da cinque stagioni consecutive si salva affidandosi a cuore e gambe. Stesso profilo si segue sul mercato, dal quale per ora sono arrivati solamente il potente esterno McClean ed il centrale dell'Hull City Chester, che andava in scadenza. Mentre si chiudeva l'acquisto di quest'utlimo è stato perso Diaby, a lungo rincorso, e si spera non succeda la stessa cosa con l'inseguimento ad un altro esterno (Sako, Gnabry e Matt Phillips i nomi) tutt'ora d'attualità. Davanti si punta a trattenere Berahino ed a dargli una chioccia: Lambert il nome principale. In uscita non si è ottenuto nulla: sono partiti tutti a zero e questo è un punto a sfavore dei Baggies.

Acquisti: Chester (dc, Hull, 11.3mln), McClean (es, Wigan, 2.1mln) / Rientro dal prestito: Samaras (as, Al Hilal).

Cessioni: Garmston (ts, Gillingham, 0), Jason Davidson (ts, Huddersfield, 0), Donervon Daniels (dc, Wigan, 0), Mulumbu (cdc, Norwich, 0), Mani O'Sullivan (cc, svincolato), Wes Atkinson (td, Notts County, 0), Alex Jones (att, Birmingham, 0), Chris Baird (cdc, Derby, 0), Graham Dorrans (cc, Norwich, ?), Kemar Roofe (coc, Oxford, ?), Samaras (as, svincolato) / Prestito: Alex Palmer (p, Kidderminster).

Watford:

I Pozzo hanno chiaramente spostato le proprie attenzioni sul Watford dal momento in cui la società inglese ha ottenuto la promozione. Prova ne sono le grosse somme che stanno spendendo sul mercato: 8.9 mln al Tottenham per Capoué, 8.6 allo Spartak Mosca per l'ex Schalke ed Atletico M. Jurado, 6.5 all'AZ per l'ala Berghuis, 3.5 all'Amburgo per Behrami, 2.5 alla Roma per Holebas. In tutto i volti nuovi degli Hornets sono addirittura dieci (considerando gli arrivi a zero di Prodl ed Arlauskis più gli affari con l'Udinese per Nyom, il riscatto di Vydra e l'arrivo di Britos). Questa frenesia aiuterà i gialloneri a confermarsi in Premier?

Acquisti: Capoué (cdc, Tottenham, 8.9), Jurado (coc, Spartak Mosca, 8.6mln), Berghuis (ad, AZ, 6.5mln), Behrami (c, Amburgo, 3.5mln), Holebas (ts, Roma, 2.5mln), Arlauskis (p, Steaua B., 0), Nyom (td, Udinese, 0), Prodl (dc, W.Brema, 0), Britos (dc, Napoli, 0), Vydra (att, Udinese, ?) / Ritorno dal prestito: Fabbrini (at, Birmingham), Belkalem (dc, Trabzonspor), Battocchio (coc, Virtus Entella).

Cessioni: Lewis McGugan (cc, Sheffield W., 430mila euro), Vujadin Savic (dc, svincolato), Marco Motta (td, svincolato), Luke O'Nien (cc, Wycombe, 0), Jonathan Bond (p, Reading, ?) / Prestito: Fabbrini (at, Middlesbrough), Ikpeazu (att, Port Vale) / Fine prestito: Munari (cc, Parma), Tozser (cc, Parma), Vydra (att, Udinese).