Europa League: bene Southampton, Borussia e le due francesi, pareggio interno del West Ham

Dopo aver analizzato la debacle interna della Sampdoria, andiamo a vedere come si sono comportate tutte le altre squadre che ieri sera hanno giocato il terzo turno preliminare per accedere all'Europa League. Bene il Southampton di Graziano Pellè, autore di un gol nel 3 a 0 sugli olandesi del Vitesse. Riesce solamente a pareggiare 2 a 2 in casa contro l'Astra il West Ham: i romeni conquistano il definitivo pareggio grazie all'autorete di Angelo Ogbonna. Hofmann in terra austriaca regala la vittoria al Borussia Dortmund, ai danni del Wolfsberg. Bene anche il Bordeaux, che vince con un tondo 3 a 0 sui ciprioti dell'AEK Lanarca. L'altra squadra francese, il Sant Etienne, vince nettamente 3 a 0 in Romania contro il Tirgu Mures. Secco 2 a 0 dell'Athletic Bilbao ai danni degli azeri dell'Inter Baku. Senza problemi l'AZ Alkmaar contro i turchi dell'Instabul Basaksehir.

Da segnalare anche un brutto episodio durante la sfida tra gli albanesi del Kukes ed il Legia Varsavia. La sfida, che vedeva gli ospiti in vantaggio per 2 a 1, è stata sospesa al 51' per il lancio di una pietra che ha colpito il difensore polacco Duda, tempo fa seguito anche dall'Inter. Quasi sicuramente la UEFA assegnerà la sconfitta a tavolino al Kukes.

I risultati delle altre sfide: Jablonec-Copenaghen 0-1; Kairat-Aberdeen 2-1; Elfsborg-Odd 2-1; Slovan Liberec-Kiryat Shmona 2-1; Apollon-Qabala 1-1; Sturm Graz-Rubin Kazan 2-3; PAOK-Sparta Trnava 1-0; AIK-Atromitos 1-3; Altach-Guimaraes 2-1; Kuban Krasnodar-Slovan Bratislava 2-0; Zurigo-DinamoMinsk 0-1; Thun-Vaduz 0-0; Zilina-Worskla 2-0; Debrecen-Rosemberg 2-3; Rabotnicki-Trabzonspor 1-0; Brondby-Omonia Nicosia 0-0; Standar Liegi-Zeljenzikar 2-1; Charleroi-Zorya 0-2. Il ritorno di queste sfide sarà giovedi prossimo, l'8 agosto.