Live Paris Saint Germain - Lione, risultato Supercoppa di Francia (2-0)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per questa sera. A risentirci con il meglio del grande calcio europeo, live su Vavel Italia.

Ecco il momento in cui capitan Thiago SIlva alza le Trophèe des Champions. grande festa per il PSG a Montreal.

23.10 - Brutta serata, anzi, brutto pomeriggio (canadese) per il Lione, mai in partita, spesso distratto, molto lento e poco incisivo in attacco. Hanno deluso un po tutte le stelle dell'OL, su tutti Lacazette mai pericoloso dalle parti di Trapp.

23.05 - Ed ecco Serge Aurier, premiato come man of the match dopo una partita fantastica che lo ha visto segnare, correre e ispirare. Davvero un grande giocatore.

23.00 - Il PSG riparte da dove aveva terminato la scorsa stagione, centrando l'ennesimo successo e l'ennesimo trofeo di un ciclo mai così vincente.

93' - E' FINITA! IL PARIS SAINT GERMAIN HA CONQUISTATO LA SUPERCOPPA DI FRANCIA 2015, BATTNEDO 2-0 IL LIONE A MONTREAL. IN RETE AURIER E CAVANI.

92' - Ancora Ibra in contropiede 2 - 2 ha tentato il tiro a giro sul secondo palo, ma la palla è terminata fuori di poco.

90' - Sono stati ocncessi 3 minuti di recupero dal direttore di gara.

90' - Ci prova Umtiti, ma il pallone viene smorzato dalla difesa prima di finire tra le braccia di Trapp.

86' - Ci prova Augustin, dopo l'ennesima grande giocata di un fantastico Rabiot. La palla però prende un giro sbagliato e finisce fuori.

84' - Ibra scalda i guantoni di Lopes, chiamato all'intervento basso per deviare il destro dello svedese, un po claudicante in questo finale di match.

82' - Terzo ed ultimo cambio per il PSG: fuori Lucas Moura, rimpiazzato da Bahebeck

81' - Ammonito David Luiz.

80' - Qualche problema fisico per Rabiot rimasto a terra dopo aver ricevuto un colpo sul collo del piede.

79' - Altro cambio nel Lione: fuori Ferri, dentro Malbranque.

75' - Azione bellissima del Psg, iniziata da Ibra, impreziosita da Rabiot e conclusa da Lucas. Diagonale destro fuori di poco.

72' - Ora per il Lione si fa davvero durissima. Sotto di due gol, con l'uomo in meno, per i ragazzi di Fournier è davvero un'impresa impossibile rimontare il dream team parigino.

70' - Risponde subito Blanc sostituendo l'ammonito Verratti con il nuovo arrivato Stambouli.

67' - Primo cambio anche nel Lione: esce Benzia per Ghezzal.

65' - ESPULSO MAXIME GONALONS! BRUTTO FALLO, CON IL PIEDE A MARTELLO SU IBRA PER IL CAPITANO DELL'OL CHE E' STATO PUNITO FORSE IN MODO FIN TROPPO SEVERO. OL IN 10.

63' - Primo cambio del match: esce l'autore del secondo gol Cavani, non ancora al top della forma ed entra il giovane Augustin. Tanti applausi per il Matador.

60' - Ibrahimovic sbaglia clamorosamente a tu per tu con Lopes. La palla finisce a lato, dopo che lo svedese si era involato indisturbato verso la porta avversaria.

56' - Cavani prova a calciare dai venti metri, senza imprimere molta forza al pallone che termina a lato.

53' - Thiago Silva vicino al gol di testa. Punizione dalla destra battuta da Lucas per il connazionale che è andato a svettare più alto di tutti senza riuscire però a indirizzare con precisione il pallone.

52' - Aurier scatenato! Fuga sulla destra, poi cross preciso per Ibra che però, non è riuscito a girarsi per calciare. Ottima in questa situazione la copertura di Umtiti.

49' - Ancora il Paris, sempre il Paris. Ancora una grande occasione, stavolta con Matuidi, servito in modo sublime da un grande Ibra. Lopes è uscito a valanga per evitare il gol del 3-0

47' - Subito PSG pericoloso, ancora con Serge Aurier. Il laterale ivoriano si è fatto trovare in area ma al momento del tiro in porta è scivolato, evitando ulteriori danni alla difesa del Lione.

46' - Ripartiti. Iniziato il secondo tempo a Montreal tra Psg e Lione. E' in palio la Supercoppa di Francia.

22.05 - Le squadre sono in campo, sta per iniziare la ripresa.

22.05 - Ecco invece, la rete tutta forza e potenza siglata dal Matador Cavani. Lopes respinge il tiro di Ibra, sul quale si avventa Cavani che piazza il pallone sotto la traversa. 2-0 PSG al riposo.

22.00 - Ecco il gol che ha sbloccato il risultato all'11' minuto: assist di David Luiz per il colpo di testa facile facile di Serge Aurier!

46' - Finisce qui il primo tempo a Montreal. Il Parsi Saint Germain sta dominando il Lione. 2-0 il risultato all'intervallo con le reti di Aurier e Cavani. Davvero poca cosa il Lione, disattento in difesa e poco incisivo in avanti.

45' - E' stato concesso 1 minuto di recupero.

43' - Grandissima doppia occasione per il PSG! Prima Ibra ha tentato il colpo di tacco, poi sulla respinta Matuidi non è riuscito a centrare la porta sguarnita da pochi metri. Sarebbe stato il colpo del definitivo ko.

42' - Comodo possesso palla per il Paris, che senza grandi sforzi sta mettendo il risultato in cassaforte.

37' - Nel frattempo Ibra è rientrato in campo, ma con una vistosa fasciatura sopra il ginocchio destro. Non sembra comuqne risentire del problema fisico.

36' - Rabiot sfiora il 3-0. Grande numero di Cavani, che ha fatto fuori Koné, ma che poi non è riuscito a calciare. Sul proseguimento dell'azione è arrivato di gran carriera Rabiot, che ha calciato sul secondo palo strozzando un po troppo il pallone, finito fuori di poco.

35' - Qualche problema per Zlatan Ibrahimovic all'altezza del ginocchio destro. Ora, lo svedese è a bordo campo per farsi medicare, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

31' - Torna a premere il Lione. Conclusione di Benzia dal limite deviata in angolo da Maxwell.

27' - Ci ha provato Ibra dalla distanza, ma il pallone è finito lontanisismo dallo specchio di porta.

23' - Prova la reazione il Lione con l'ex della partita, Jallet la cui conclusione termina altissima sopra la traversa dell'inoperoso Trapp.

22' - Lione completamente in bambola. La squadra di Fournier ha accusato molto l'uno due dei parigini che ora controllano il match a loro piacimento.

Uno-due micidiale del Psg. Ibrahimovic servito sul filo del fuorigioco da Aurier è riuscito da posizione molto defilata ad impegnare Lopes, che ha respinto il pallone tra i piedi di Cavani bravissimo a sua volta a calciare di controbalzo verso la porta incustodita di Lopes. Gran gol del Matador e 2-0 per il Paris.

16' - GGOOOOOLLLLLL! CAVANI! PSG LETALE!!! 2-0 PER I PARIGINI!

Alla prima vera opportunità il Paris ha colpito la difesa del Lione. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto sulla trequarti, il pallone è finito tra i piedi di David Luiz che ha rimesso dentro una palla molto forte e tesa sul quale si è avventato Aurier, che da due passi non ha sbagliato.

11' - RETEEEEEEEEEEEE! PSG IN VANTAGGIO! SERGE AURIER!!!

8' - Qualche problema fisico per Bedimo, che è caduto male dopo uno scontro con Maxwell.

6' - C'è stato uno scontro tra Koné e Cavani che dopo aver agganciato deliziosamente il pallone ha tentato llo sfondamento centrale. E' stato bravo però, Koné a fermare il Matador.

5' - Conclusione dello stesso Benzia deviata dall'unico giocatore in barriera, Marco Verratti.

4' - Brutto fallo di Serge Aurier sul giovane Benzia, schierato a sorpresa da Fournier. Ora, il Lione dispone di una buona opportunità su calcio di punizione.

3' - Si fa vedere anche il Lione. La prima conclusione del match, infatti è di Bedimo. Tiro potente, ma impreciso.

1' - Subito Verratti nel vivo dell'azione; Sul lancio lungi dell'italiano però, Ibra è stato pescato in fuorigioco.

1' - VIA! E' INIZIATA PSG - LIONE! E' SOLO IL PRIMO AGOSTO, MA C'E' IN PALIO LA SUPERCOPPA DI FRANCIA.

21.00 - Lo stadio Saputo è completamente esaurito. Il pubblico canadese non si è lasciato scappare l'occasione di gustarsi un match di livello assoluto come quello tra PSG e Lione.

21.00 - Le squadre stanno entrando in campo; c'è il sole ma non fa caldissimo a Montreal.

20.45 - Manca poco al calcio d'inizio di PSG - Lione. Le squadre sono appena rientrate negli spogliatoi dopo il consueto riscaldamento sul prato dello Stadio Saputo, che va via via riempiendosi.

20.30 - Novità anche in casa Lione, con Fournier che cambia in difesa e soprattutto in attacco. Al fianco di Umtiti infatti ci sarà Koné e non Rose che va in panchina; mentre in attacco Benzia è stato preferito a Njié nel ruolo di trequartista dietro a Lacazette e Beauveau.

20.25 - Ci sono diverse novità in entrambe le formazioni: Blanc ha recuperato David Luiz che viene regolarmente schierato dal primo minuto; accanto a lui ci sarà Thiago Silva, con Aurier che scala a sull'esterno. Importanti novità anche a centrocampo, con l'inserimento last minute di Rabiot al posto dell'annunciato Stambouli. In attacco invece, il tecnico decide di schierare Cavani dal primo minuto, nonostante non sia ancora al top della forma. Con lui Lucas ed Ibra.

Lione: (4-3-3): Lopes; Jallet, Koné, Umtiti, Bedimo; Gonalons, Ferri, Tolisso; Benzia, Beauvue, Lacazette.

Questa, la risposta di Hubert Fournier e del suo Lione:

PSG: (4-3-3): Trapp; Aurier, Thiago Silva, Daviv Luiz, Maxwell; Verratti, Matuidi, Rabiot; Lucas, Cavani, Ibrahimovic.

20.20 - Sono arrivate le formazioni ufficiali di Paris Saint Germain e Lione. Partiamo dall'undici scelto da Laurent Blanc per questa finale:

20.15 - Ecco lo spogliatoio del Lione, all'interno dello Stadio Saputo. I ragazzi di Fournier si stanno preparando per il match. Cresce l'attesa.

20.10 - Ecco una panoramica completa del piccolo ed accogliente stadio canadese.

20.05 - Arrivano le prime immagini dallo Stadio Saputo di Montreal dove tra poco Psg e Lione si contenderanno le Trophèe du Champions.

20.00 - Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta, live ed della Supercoppa di Francia tra Paris Saint Germain e Lione. Le migliori due squadre francesi della passata stagione si affrontano a Montreal (Canada) dove è in palio il primo trofeo della stagione, Le Trophèe du Champions. Il calcio d'inizio è previsto per ore le 21.00 italiane. Da Alessandro Cicchitti e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

Finalmente si inizia a fare sul serio: siamo solo al 1 Agosto, ma il calcio vero è già pronto per regalare emozioni e spettacolo. Psg e Lione, si giocano la Supercoppa di Francia a Montreal, dopo un'annata entusiasmante che le ha viste contendersi la Ligue1 fino alla fine. E' l'occasione per la rivincita dell'OL, ma allo stesso tempo potrebbe essere anche l'ultima partita di Zlatan Ibrahimovic con la maglia dei parigini. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida ad alto tasso di spettacolarità, che assegnerà il primo trofeo delle nuova stagione in Francia.

Le Probabili Formazioni

Il Paris Saint-Germain non potrà contare su Thiago Motta, Lavezzi e Pastore, che lo stesso Blanc ha escluso dal match. In porta è già vivo il dualismo tra Sirigu e il neo acquisto Trapp prelevato dall’ Eintracht Francoforte. Blanc non ha ancora preso una decisione definitiva a riguardo, anche se per il match di questa sera, proprio Trapp pare in leggero vantaggio sull’italiano. Quasi certa anche l’assenza di David Luiz, pedina fondamentale nello scacchiere di Blanc. A formare la coppia centrale ci sarà Aurier con capitan Thiago Silva, mentre Maxwell e Van Der Wiel dovrebbero agire sugli esterni. A centrocampo, Verratti e Matuidi sono sicuri del posto, mentre anche a causa delle assenze, il neo acquisto Stambouli potrebbe partire dall’inizio. A guidare l’attacco dei parigini ci sarà, forse per l’ultima volta Zlatan Ibrahimovic al centro di insistenti rumors di mercato. Ai suoi lati agiranno Lucas Moura e il giovane Augustin che ha impressionato nell’ICC

Il Lione arriva a questa decisiva finale in una situazione tutt’altro che incoraggiante. I ragazzi di Fournier dopo la vittoria per 2-1 sul Milan, hanno partecipato all’Emirates Cup rimediando batoste pesantissime da Arsenal e Villarreal. Inoltre, la squadra è già in emergenza a causa di alcuni infortuni arrivati nelle uscite amichevoli. Con il PSG non saranno a disposizione diversi uomini tra cui Clement Grenier, vero faro del centrocampo, che infortunatosi con l’Arsenal, sarà costretto a star fuori per quattro mesi. In forte dubbio anche la presenza di una delle stelle più giovani e luminose del club, il trequartista tutto mancino Nabil Fekir, che quasi certamente non farà parte del match. Nonostante tutto, i ragazzi di Fournier possono contare su uomini di grande talento ed importanza: Lopes nella scorsa stagione si è consacrato tra i migliori portieri del campionato francese ed ora rappresenta una sicurezza tra i pali. La difesa è ben collaudata, con l’esperienza di un ex PSG come Jallet e la forza di Bedimo sugli esterni e la potenza della coppia Umtiti-Rose nel mezzo. A centrocampo ci sarà il metronomo, non che capitano Gonalons, affiancato da Ferri (suo il gol dell’ultima vittoria OL sui parigini) e Tolisso. In attacco solo Lacazette è sicuro del posto da titolare. A giocarsi il posto per altre due maglie saranno Njié, Malbranque e il neo acquisto Beauveu.

Paris Saint Germain: (4-3-3): Trapp; Maxwell, Aurier, Thiago Silva, Van Der Wiel; Verratti, Stambouli, Matuidi; Lucas, Ibrahimovic, Augustin. All. L.Blanc

Lione: (4-3-3): Lopes; Bedimo, Umtiti, Rose, Jallet; Ferri, Tolisso, Gonalons; N’Jie, Beauvue, Lacazette. All. H.Fournier

Le Parole della Vigilia

Alla vigilia del match che assegnerà il primo trofeo della stagione, Laurent Blanc si è presentato in conferenza stampa sicuro delle possibilità della sua squadra dopo la strepitosa stagione passata. "La preseason è stata abbastanza caotica – ricorda subito Blanc - Alcuni giocatori sono arrivati il 6 luglio , altri il 15, il 20, il 22 e infine il 26 . Questo non è il modo migliore per prepararsi a disputare un match così importante contro un avversario forte, ma lo staff tecnico, e soprattutto gli istruttori di fitness, sono stati in grado di adattarsi . I giocatori hanno lavorato duramente durante le vacanze, ed infatti sono tornati già in buona forma. Abbiamo giocato la nostra prima partita con quasi solo giocatori giovani ed è andata molto bene . Lo scopo di questa preseason era quello di essere pronti per il Lione, e con le qualità fisiche e tecniche che abbiamo mostrato nelle varie amichevoli dobbiamo e possiamo essere fiduciosi.” Poi Blanc si è soffermato sulla situazione della squadra, e di alcuni singoli in particolare: "Alcuni giocatori sono ancora in preseason . E ' importante evitare infortuni, perché alcuni non sono in grado di giocare ancora per 90 minuti. Dobbiamo stare attenti a curare questo aspetto, - dice Blanc, che poi continua - non posso mandare in campo Pastore o Lavezzi perché hanno pochi allenamenti nelle gambe e rischierebbero seriamente di andare in contro ad infortuni di natura muscolare.” L’ex difensore di Roma e Inter, continua la sua lunga conferenza stampa: “C’è sempre più affiatamento nel PSG. Stiamo cercando di migliorare la squadra, anche se siamo già molto competitivi così. L’obiettivo di questa stagione è soprattutto incentrato sulla Champions League: abbiamo intenzione di migliorare il risultato raggiunto lo scorso anno, e credo che ci riusciremo.” Infine, conclude tornando sulla sfida al Lione di questa sera: “Cercheremo di giocare il nostro calcio al massimo delle possibilità. Sappiamo di avere dei calciatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento, e per questo sono fiducioso. Dobbiamo concentrarci su questa partita, per concludere la tournée in America con un trofeo.”

Anche il tecnico del Lione, Hubert Fournier ha risposto alle domande dei giornalisti, nella conferenza stampa di viglia. Ecco alcuni passaggi evidenziati dal tecnico francese: “E’ una partita molto importante per noi, poiché ci da la possibilità di iniziare la stagione in modo più che positivo, conquistando anche un trofeo; per questo il nostro desiderio è quello di vincere.” Poi, il tecnico che lo scorso anno ha chiuso la Ligue 1 al secondo posto si sofferma sugli uomini e sulla formazione da schierare: “Il 4-3-3 è adatto ai giocatori che sono attualmente disponibili. Siamo in una situazione di assoluta emergenza e stiamo cercando soluzioni diverse, per evitare che si ripeta la debacle dell’Emirates Stadium con l’Arsenal.” C’è il tempo anche per qualche osservazione sugli avversari che il Lione si troverà di fronte. “Il PSG è già in ottima forma, ma soprattutto ha una mentalità vincente, che ha portato il club a disputare sempre al massimo delle possibilità ogni partita, anche in questo precampionato. Questo è il risultato della grande ambizione del club, dell’allenatore e dei giocatori.” Infine, un’ultima battuta a riguardo della stella dell’OL, Lacazette, spesso accostato proprio al PSG. Fournier risponde così a riguardo del suo gioiello: “Alex non è ancora l’Alex della scorsa stagione! Non è in forma come l’anno passato; gli manca ancora un po’ di ritmo e ha bisogno di giocare con più libertà. Non è ancora al 100%, ma speriamo sia in grado di giocare a buon livello per tutti i 90 minuti”.

I Precedenti tra le due squadre

Paris Saint Germain - Lione è un classico del calcio francese, che in diverse occasioni ha animato lo scontro al vertice per il titolo continentale. L’ultimo serrato duello risale allo scorso anno, quando il Lione contese fino all’ultima giornata il titolo al PSG, che alla fine però riuscì a spuntarla, laureandosi per il quarto anno consecutivo campione di Francia. Nella passata stagione, PSG e Olympique Lione si sono affrontate in due circostanze, entrambe in campionato; sia a Parigi che a Lione il risultato è stato di 1-1 con partite belle, emozionanti e combattute, a testimoniare l’equilibrio tra queste due grandi squadre. Spostando l’obiettivo verso la Supercoppa di Francia, Paris Saint Germain e Lione, si sono già incontrate in due occasioni, nel 2004 e nel 2006. In entrambi i casi fu il Lione ad avere la meglio, ma solo dopo i calci di rigore, che rimasero indigesti al PSG sia nel 2004 che nel 2006. Anche grazie ai due successi ottenuti ai danni del PSG, il Lione è il club che vanta più successi nella supercoppa francese, ben otto, contro i quattro dei parigini vincitori nelle ultime due edizioni.

