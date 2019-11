Community Shield, Mourinho non ci sta: "Hanno perso i migliori"

È dell'Arsenal il primo titolo della stagione calcistica inglese. I gunners si aggiudicano il Community Shield, trofeo che mette di fronte le vincenti di Premier League e FA Cup, a Wembley, battendo con il punteggio di 1-0 il Chelsea di Josè Mourinho. E' la quattordicesima vittoria per i gunners contro le quattro dei blues. E, soprattutto, è la prima volta che Arsene Wenger supera Jose Mourinho dopo quattordici tentativi in cui, finora, aveva raggranellato sei pareggi e sette sconfitte. Decisivi il gol di Oxlade-Chamberlain al 24' e poi le parate di Petr Cech, grande ex della partita.

José Mourinho al termine del Community Shield: "Normalmente ai media piace dire che una squadra che ha difeso molto bene non merita di vincere. Ma ho anche la mia opinione, diversa dalla vostra: Il mio parere è che se la squadra ha difeso per tutti i 90 miniuti molto bene, concedendo pochissime azioni, dal mio punto di vista meritano di vincere. Siamo stati più intraprendenti ma loro hanno giocato una partita tattica. Così, senza neanche sapere come, si sono ritrovati sull'1-0. Hanno messo un sacco di giocatori a difendere e così hanno portato a casa il risultato. E' norrmale, mi aspettavo poca continuità , alcuni giocatori come Falcao hanno iniziato solamente una settimana fa. Il campo era un disastro. L'Arsenal ha difeso molto basso, con 10 uomini davanti alla porta e hanno dimostrato una buona organizzazione. Non è mai stata una questione di battere qualcuno e perdere contro un altro "

Al quattordicesimo tentativo, Arsene Wenger batte il suo più grande rivale José Mourinho:" “È stata una partita molto intensa, entrambe le squadre hanno dato il massimo in campo, entrambe le squadre hanno giocato con piena concentrazione. E 'stato un match intenso. Forse in alcuni momenti della partita abbiamo solo cercato di proteggere il nostro vantaggio,senza attaccare in profondità. Ogni volta che ci siamo affacciati alla loro area abbiamo creato diverse occasioni, le migliori le abbiamo avute senza dubbio alcuno noi.Abbiamo difeso bene. Non rinunciamo alla nostra filosofia, è un trofeo che volevamo vincere e ci siamo riusciti Sono molto orgoglioso di questo. Alla fine volevamo vincere e abbiamo vinto