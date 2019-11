San Lorenzo e Independiente vincono nella notte, pari per la Canalla

Sabato intenso per il campionato di Primera Division Argentina: quattro match che smuovono la classifica in attesa della serata di domenica, con il Boca e il Racing in campo nelle rispettive sfide.

Il San Lorenzo de Almagro si guadagna il primo posto a pari punti con il Boca Juniors dopo aver battuto il Gimnasia La Plata, reduce da una striscia positiva di 6 vittorie. Gli uomini del Paton Bauza partono con il 4-4-2, modulo speculare agli avversari. Il match si apre con un buon inizio degli ospiti, ma la situazioni si equilibra subito e ben presto è il Ciclon a fare la partita. Lo squillo più forte del primo tempo è l'incrocio dei pali colpito da un ispirato Sebastian Blanco al minuti 28'. La gara è molto godibile: nelle sue sortite offensive, il Gimnasia avanza ordinato, ma la partita rimane in pugno alla squadra di casa, che tira spesso verso la porta avversaria. La ripresa si apre subito con il gol del vantaggio del San Lorenzo, che arriva con un l'uruguayo Cauteruccio, dopo una discesa personale su ripartenza. Livelli differenti in campo, nonostante la sorprendente campagna effettuata dal Lobo finora, e nel finale gli ospiti cercano il pareggio in tutti i modi, sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. Ciò che accade nell'area del San Lorenzo è piuttosto dubbio in più occasioni e a fine partita il capitano del Gimnasia, Barsottini, reclamerà addirittura tre rigori a causa delle trattenute. Dal punto di vista del gioco , un San Lorenzo ordinato e piacevole a vedersi, acceso da Blanco e da un ottimo Ortigoza. Bene Cauteruccio e Matos nel fraseggio, un po' in ombra la stellina Villalba. Ciclon primo a pari punti con il Boca Juniors.

Prosegue la propria serie positiva l'Independiente di Mauricio Pellegrino, che vince 1-0 contro il Colon de Santa Fe ed inanella la quarta vittoria consecutiva. Decide il match il primo gol in maglia roja dell'attaccante Diego Vera, che la decide nel secondo tempo con una zampata sul cross di Jesus Mendez. Le occasioni di avere un punteggio più rotondo ci sono state, come la traversa di Vitale e il tiro fiacco a porta praticamente sguarnita di Benitez nel finale. Independiente che sale al settimo posto, a -1 da Belgrano e Racing, che questa sera si affronteranno direttamente.

Rischia di staccarsi dale gruppo di testa il Rosario Central del Chacho Coudet, che pareggia in casa contro il Sarmiento de Junin. A passare in vantaggio sono gli ospiti con un gol di Sebastian Luna, ma nel secondo tempo pareggia il capocannoniere del torneo, Marco Ruben, che trafigge Rigamonti con un sinistro al napalm innescato da un passaggio poetico in scavetto del giovanissimo Lo Celso (d'ora in avanti nel taccuino di ogni amante della Primera Division). In termini di classifica, un pareggio che scontenta la Canalla, che perde l'occasione di tornare a -1 dal San Lorenzo e provvisoriamente dal Boca. Ora i rosarini rischiano l'aggancio dalla vincente di Racing-Belgrano.

Vince infine l'Estudiantes, 1-0 in casa contro il Nueva Chicago, che sfrutta la superiorità numerica guadagnata alla fine del primo tempo. Decide la rete di Mendoza, l'attaccante che ha preso il posto del Tanque Carrillo.