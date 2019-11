Si alza il sipario sulla stagione inglese, Arsenal e Chelsea si contendono il Community Shield

Una sfida nella sfida, un derby di Londra in quel di Wembley, una volta di più la città inglese è capitale del calcio mondiale e il suo stadio, fiore all'occhiello della skyline con il suo enorme arco, è il teatro su cui sono rivolti tutti gli occhi. Ebbene sì, perchè la stagione di calcio inglese 2015/16 parte proprio da lì, e si comincia con un caldissimo Arsenal - Chelsea, sfida che assegna niente di meno che il Community Shield, il piatto della gloria. I Gunners vincitrici della FA Cup e detentori in carica del trofeo, già conquistato un anno fa con un secco 3-0 contro il City, contro i Blues campioni d'Inghilterra e squadra da battere. Arsenal contro Chelsea, Wenger contro Mourinho, Londra contro Londra.

QUI ARSENAL - Facile pronosticare che i Gunners scendano in campo con il modulo classico, il 4-2-3-1 o 4-1-4-1, anche se le assenze di Welbeck (infortunio) e soprattutto Sanchez (vacanze prolungate dopo la Copa America) saranno pesanti, visto che solitamente è sempre stato uno di loro due ad agire sulla fascia sinistra d'attacco. Probabilmente toccherà a Ozil partire largo, lasciando la parte centrale del campo a Ramsey e Cazorla, spalleggiati da Coquelin, con Walcott sulla sua amata fascia destra e Giroud davanti. In porta va il grande ex Petr Cech, davanti a lui una linea a quattro composta centralmente da Mertesacker e Koscielny, mentre ai lati ci sono in corso ancora due ballottaggi: Debuchy-Bellerin per la destra, Monreal-Gibbs per la sinistra. Occhio alle sorprese di Wenger, che potrebbe scegliere di inserire Wilshere nell'undici titolare. Attenzione anche al talento di Jeff Reine-Adelaide, che potrebbe trovar spazio dalla panchina.

QUI CHELSEA - Un pre-campionato non brillantissimo quello della squadra di Josè Mourinho, ancora in attesa di un paio di operazioni da effettuare sul mercato e che in agosto si potrebbero risolvere, sia in entrata che in uscita. Per questa sfida il portoghese cerca di mettere in campo il suo miglior undici possibile, anche se Diego Costa e Cahill sono in forte dubbio per problemi fisici e potrebbero rimanere fuori per evitare forzature. Tra i pali si riparte da Courtois, con Begovic in panchina e che dovrà aspettare per il debutto. Davanti a lui Ivanovic e Azpilicueta larghi, con Terry in mezzo affiancato da Zouma, se Cahill non dovesse farcela. In mezzo l'altro grande ex, Cesc Fabregas, protetto da Nemanja Matic, con sulla trequarti Willian, Oscar e Hazard alle spalle di Falcao, che dovrebbe prendere il posto del sopracitato assente Diego Costa.

NUMERI E PRECEDENTI - L'Arsenal punta a portare a casa lo scudo numero 14 (solo United e Liverpool ne hanno vinti di più), bissando il successo del 2014, mentre il Chelsea ne ha vinti 4, l'ultimo di questi nel 2009. Mourinho dal canto suo può avere fiducia per metterne in bacheca un altro, almeno secondo i numeri: il portoghese ha vinto 12 delle 18 finali disputate in carriera e soprattutto non ha mai perso contro Wenger (7 vittorie, 6 pareggi). Una sola volta queste due squadre si contesero il Community Shield: bisogna tornare al 2005, quando una doppietta di Drogba permise al Chelsea di vincerlo, con ancora Mourinho in panchina.