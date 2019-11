Risultato Arsenal - Chelsea, Community Shield 2015 (1-0)

18.01 - E mentre l'Arsenal festeggia, noi ci salutiamo, questa diretta live termina qui, sui sorrisi dei Gunners e di Wenger. Da Giorgio Dusi e da Vavel Italia è tutto, arrivederci ai prossimi appuntamenti col calcio inglese!

17.57 - La stagione di calcio inglese si apre dunque alla grande per i Gunners, che conquistano il loro secondo Community Shield consecutivo, il numero 14 in assoluto. Quarto trofeo nel giro di 15 mesi per Wenger, che comincia al meglio la propria stagione.

17.54 - Splendida la partita nelle file dell'Arsenal di Santi Cazorla, visione continua a tutto tondo in mezzo al campo, protetto da un altro grande protagonista quale Coquelin. Da segnalare anche l'ennesima grande prova di Koscielny in difesa, oltre che del match-winner Chamberlain.

17.52 - Alla fine i Gunners riescono a resistere, il gol decisivo resta quello di Alex Oxlade-Chamberlain arrivato dopo 25 minuti di gioco. Squadre che si sono equivalse nella ripresa, uno scontro totalmente ad armi pari che alla fine premia l'Arsenal. Subito decisivo Petr Cech, autore di un paio di parate provvidenziali nella ripresa. Chelsea che deve ancora ritrovarsi e deve soprattutto ritrovare Hazard, oggi nullo.

17.50 - FINISCE QUI!!!!! FINISCE QUI!!!! FINISCE QUI!!!!! L'ARSENAL VINCE IL COMMUNITY SHIELD!!!! BATTUTO IL CHELSEA PER 1-0!!! WENGER AL 14ESIMO TENTATIVO BATTE JOSE MOURINHO!!!!

90+4' - COURTOIS PROVVIDENZIALE SU GIBBS!!!! Bravissimo a presentarsi davanti al portiere sull'assist di Cazorla, in uscita il belga la tiene!!!

90+3' - Non riesce più a farsi avanti il Chelsea, ora controlla l'Arsenal!!

90+2' - Calcia Cazorla, devia la barriera, sarà corner! Tesissimo Wenger in panchina!

90+1' - Cahill durissimo su Giroud, punizione interessante stavolta per l'Arsenal!!

QUATTRO MINUTI DI RECUPERO!!!

90' - CAOS IN AREA, FALLO IN ATTACCO!! Bellerin autore di due letture decisive!! Matic aveva generato un pericolo con un cross di sinistro. Rimasto giù Arteta in area.

89' - Altro fallo, altra punizione! Hazard prova a trascinare i suoi in questo finale!!

88' - Stacca Ivanovic, fuori misura il suo colpo di testa! C'era anche fuorigioco.

88' - Prime scaramucce in campo tra Arteta e Falcao!! Taylor non estrae cartellini, sedata subito la zuffa! Occhio alla punizione per il Chelsea ora...

86' - CLAMOROSA DOPPIA OCCASIONA ARSENAL!!! Cazorla rifinisce e conclude il contropiede, calciando in area su Courtois, Ramsey da fuori sulla ribattuta trova una deviazione con la palla che esce di nulla a lato del palo!! Potevano chiuderla i Gunners qui!!

85' - Angolo interessante, Koscielny cerca la sponda intelligente per Giroud ma Courtois, che aveva concesso l'angolo sbagliando uno stop, fa sua la sfera!

Correzione in corsa: oggi sono 6 i cambi permessi ai due tecnici, non 3.

82' - Fuori Ozil e dentro Gibbs, con Monreal che si alza a fare l'ala. Dall'altra parte Mourinho mette Moses al posto di Terry. Zouma va in mezzo, Willian TERZINO SINISTRO!

81' - Falcao non trova il tocco buono!! Zouma crossa bene e teso, Oscar la spizza e il colombiano non la impatta benissimo!

80' - Continua la pressione del Chelsea, la palla gira bene ma l'Arsenal tiene per ora!

77' - Ovazione per Chamberlain che lascia il campo! Dentro al suo posto Arteta. Si alza Ramsey a destra, Ozil resta a sinistra ed è 4-3-3.

76' - BOTTA DI CHAMBERLAIN, la tiene Courtois! Deviazione di Terry che non manda in confusione il portiere belga.

75' - ZOUMA DI TESTA! Cech la tiene! Insistono i Blues!

74' - Fase frenetica della partita, preme il Chelsea! Fabregas tenta un cross basso pericoloso, Koscielny, monumentale oggi, mette in corner!

70' - VA ALTO GIROUD!!! CHE PARTITA NE STA USCENDO!! Cech prima salva due volte una situazione complicata da corner, scatenando un contropiede: Cazorla tocca dentro per Chamberlain, cross al centro dove arriva Giroud che col destro non riesce a tenerla bassa, ostacolato anche da Cahill!! Palla alta!!

69' - Entra Zouma al posto di Azpilicueta!!

69' - CECH!! PRIMA PARATA IMPORTANTE DA PORTIERE DELL'ARSENAL!! Va all'incrocio coi pugni a togliere il pallone calciato da Oscar!

67' - Si è vivacizzata la partita, Coquelin si prende un giallo per un fallo su Hazard al limite dell'area! Punizione interessantissima...

67' - ANCORA GIROUD! Sinistro di prima dal limite ispirato da Ozil, Cahill si immola! Era una grande occasione!

66' - SUBITO GIROUD! Va sul secondo palo sul cross di Chamberlain, in spaccata non trova la porta!

66' - Arriva anche il primo cambio per Wenger: è il momento di Giroud, fuori Walcott.

65' - Chamberlain prova a partire da solo in mezzo a due! Azpilicueta lo trattiene, non poteva fare altro... Giallo per lui. Molto bene Bellerin in chiusura in precedenza.

63' - Ancora palla dentro verso la parte destra dell'area, bravissimo Monreal a frapporsi tra Falcao e la palla e a prendersi il fallo.

61' - HAZARD IN CIELO!!! IN CIELO!!! CHE OCCASIONE SCIUPATA!!! Fabregas lo mette solo davanti alla porta, ma il belga la butta oltre la traversa!!! Aveva tutto il tempo... Che occasione sprecata.

60' - Buon lancio lungo di Fabregas per Falcao: parte in posizione dubbia e controlla anche col braccio il colombiano, la terna non ravvede ma Cech la fa sua, sventando pericolo e proteste.

57' - Destro velleitario da fuori di Oscar, palla larga di poco. Meglio messi in campo i Blues con l'ex Internacional di Porto Alegre.

54' - Secondo cambio nel Chelsea: lascia il campo Ramires, dentro Oscar. Numero 7 che ha giocato bene ma si è mangiato una grande occasione.

52' - Lancio intelligente di Coquelin, di pochissimo Ozil non controlla! Poteva presentarsi solo davanti a Courtois. Peccato.

51' - Cazorla prova a far filtrare un pallone complicato per Walcott, non si capiscono i due! Probabilmente era anche in offside il numero 14.

49' - Primo squillo di Falcao, cerca il destro da fuori: ribatte la difesa.

47' - Cross teso di Willian, Cech anticipa tutti e in presa la fa sua!

17.01 - E SI RICOMINCIA A GIOCARE!!!

17.00 - Rientrano le squadre, pronto a bordocampo per entrare c'è Radamel FALCAO!! Gli lascia il posto proprio Remy.

16.55 - Il Chelsea ha giocato un primo tempo un po' troppo rinunciatario, premendo poco in avanti. Colpa anche di un Loic Remy che è finito cinque volte in fuorigioco e non si è mai proposto nel vivo del gioco. Da rivedere anche Hazard, molto meglio Willian, uno dei pochi propositivi nella prima frazione di gioco. Meglio in difesa, soprattutto Ivanovic a destra.

16.50 - Questo qui è il delizioso gol dell'esterno dell'Arsenal che per ora decide:

16.47 - Risultato sicuramente giusto quello maturato nei primi 45 minuti di partita a Londra, l'Arsenal ha gestito i ritmi e ha creato più palle-gol, specialmente agendo sulla corsia di destra dove Chamberlain è ispiratissimo, e il gol lo dimostra.

16.46 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO A WEMBLEY, ARSENAL AVANTI 1-0 SUL CHELSEA!

UNO DI RECUPERO!

45' - Interessante punizione dall'out di destra per il Chelsea, Mertesacker "appoggia" per Cech che va in presa

43' - Sale il conteggio dei fuorigioco di Remy, siamo a cinque.

42' - Willian prova a rispondere dall'altra parte, Koscielny a centro area spazza via!

41' - IVANOVIC SALVA TUTTO!! Ancora un'ottima costruzione Gunners, Bellerin apre per Chamberlain che prende il fondo e crossa, sul secondo palo dove Monreal trova la copertura del serbo! C'era anche fallo del basco però.

39' - Si vede anche Ramsey!!! Inserimento e sinistro da posizione defilata, palla sull'esterno della rete!! Cazorla sta predicando calcio a centrocampo, tra giocate fini e concrete.

38' - Ozil mette dentro un pallone invitantissimo che resta vagante dopo un paio di deviazioni, ma NESSUNO CI METTE IL PIEDE!!! Era lì vicino Mertesacker!!!

36' - RAMIRES DI TESTA NON TROVA LA PORTA!! Remy si apre e gli lascia spazio per l'inserimento, buon cross al centro del francese dove il brasiliano salta senza inquadrare lo specchio!! Grave errore, doveva prender la porta!!!

34' - Buona l'idea di Bellerin e Chamberlain di combinare sulla destra, Hazard recupera e protegge la rimessa dal fondo!

33' - DESTRO DI RAMIRES, palla larga di poco! Ci prova a giro da fuori il brasiliano, Cech con lo sguardo controlla. Di un nulla a lato del palo...

32' - Iniziano gli assedi del Chelsea! Willian sulla sinistra ha spazio e crossa al centro, Hazard non ci arriva e spazza Koscielny!

30' - Gestito male il contropiede da Walcott! Buon 3 contro 3, ma l'inglese la tocca male e rallenta l'azione, non mandando in profondità Chamberlain!

26' - Quarta volta che il guardalinee ferma Remy in fuorigioco, correttamente. Deve fare più attenzione la punta del Chelsea, troppo poco incisivo per ora! Festa Gunner per ora a Wembley sugli spalti!

25' - ALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXXXXXXX OOOOOOOOOOOOXLADE-CHAAAAAAAMBERLAINNN!!!!! ARSENAL IN VANTAGGIO!!!!! CHE GOL DI CHAMBERLAIN!!!! Parte da destra, riceve in area, rientra immediatamente sul sinistro e spara all'incrocio opposto dove Courtois non arriva!!! STU-PEN-DO THE OX!!!

24' - Con le cattive Ivanovic prova a fermare Walcott! Qualche contatto di troppo, ma è tutto entro le regole.

23' - WALCOTT!! Anticipa tutti sul primo palo di testa, Courtois in presa la tiene senza troppi problemi. Primo tiro del match.

22' - Comincia a far qualche falletto tattico il Chelsea, che però ora concede una punizione dalla sinistra: arrivano i saltatori!

20' - Qualche problemino per Ozil e Cahill, a bordocampo a farsi medicare. Tutto rientrato comunque, si gioca di nuovo.

18' - Un paio di combinazioni da Arsenal dei giocatori dell'Arsenal, Cazorla e Ozil in particolare. Se la cava la difesa del Chelsea, che comincia a sentir la pressione dei Gunners!

16' - Partita decisamente brutta, insoddisfatto Wenger in panchina. Pochissimo ritmo, pochissime iniziative in questi ultimi minuti di gioco.

12' - Si era inserito bene Ivanovic sul piazzato, ma era tutto fermo per una spallata di Cahill su Monreal.

11' - Remy prende il fondo e crossa dopo una grande accelerazione di Willian, Bellerin chiude la porta ma concede un corner.

9' - Rimane a terra Fabregas dopo un presunto contatto con Mertesacker in area, episodio dubbio. Recrimina Mourinho in panchina, difficile interpretazione per Taylor che preferisce lasciar correre.

7' - Prime botte in mezzo al campo, sempre tutto nei limiti del regolamento, tra Willian e Coquelin, che è salito molto a pressare.

5' - Verticalizzazione per Walcott che aggira Cahill, Terry è puntuale a chiudere in seconda battuta.

4' - Ritmo decisamente basso in questi frangenti dopo un avvio a razzo.

2' - Lanciato in profondità Remy per provare a infilar la difesa alta dell'Arsenal, ma tutto fermo per offside.

1' - Subito Arsenal dopo pochi secondi! Affonda Chamberlain a destra, cross messo fuori da Courtois di pugno. Addormentato il Chelsea al calcio d'inizio.

16.00 - E SI COMINCIA A WEMBLEY!!! COMINCIA IL COMMUNITY SHIELD, COMINCIA ARSENAL-CHELSEA, COMINCIA LA STAGIONE DI CALCIO INGLESE A WEMBLEY!!!!!

15.58 - Scambio di gagliardetti tra i capitani Mertesacker e Terry, mentre prendono posizione i giocatori in campo.

15.55 - E siamo al "God save the queen"!

15.53 - SQUADRE IN CAMPO!!! Cominciata la cerimonia di apertura, con il capitano che presenta la squadra ai massimi dirigenti.

15.50 - Dieci minuti al fischio d'inizio della sfida, ultime corse in campo prima di cominciare a fare sul serio!

15.45 - Il fascino di Wembley.

15.40 - Il match-sheet della sfida:

15.35 - Scese in campo le squadre per il riscaldamento! Ecco l'ingresso sul terreno di gioco dell'Arsenal.

15.30 - Uno dei grandi assenti di oggi: Diego Costa, qui a bordocampo.

15.25 - Settima gara al nuovo Wembley per l'Arsenal: dopo due sconfitte e un pareggio nelle prime tre, sono arrivate quattro vittorie consecutive. Meglio il Chelsea: 8 vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle 13 uscite.

15.20 - Il riscaldamento di Courtois, il primo a farsi vedere sul campo.

15.15 - L'arrivo allo stadio del grande ex di oggi, o meglio, di uno dei due grandi ex di oggi: questo è Petr Cech.

15.10 - E questo è invece l'Arsenal, anche qui con una grossa sorpresa, perchè dal primo minuto Wenger rinuncia ad Olivier Giroud. Nemmeno panchina per Akpom e Reine-Adelaide, che hanno fatto benissimo in precampionato, e soprattutto per Jack Wilshere. Confermato Coquelin a far legna davanti alla difesa, così come Cech in porta.

(4-1-4-1) Cech; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin; Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Cazorla, Ozil; Walcott. A DISPOSIZIONE: Martinez, Dubuchy, Gibbs, Gabriel, Arteta, Giroud, Iwobi. All.: A. Wenger.

15.05 - Cominciano ad arrivare le formazioni ufficiali, e con esse le prime sorprese. Partiamo dal Chelsea.

(4-2-3-1) Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Matic, Fabregas; Ramires, Willian, Hazard; Remy. A DISPOSIZIONE: Begovic, Zouma, Mikel, Oscar, Cuadrado, Moses, Falcao. All.: J. Mourinho.

Mourinho rinuncia a Oscar per inserire Ramires sulla trequarti e spostare Willian al centro. In difesa Cahill ce la fa e comporrà la coppia centrale con Capitan Terry. La vera notizia è in avanti: non Falcao, bensì Remy per sostituire Diego Costa.

15.00 - L'arrivo del Chelsea a Wembley circa un quarto d'ora fa.

Buonasera a tutti amici di Vavel Italia e del calcio inglese, e benvenuti a questa diretta live da Giorgio Dusi. Si alza il sipario sul calcio britannico, nel teatro più bello, quello di Wembley: in campo ci sono Arsenal e Chelsea a contendersi il Community Shield 2015. Un inizio di stagione bellissimo, che solo la Premier League sa regalare!

Una sfida nella sfida, un derby di Londra in quel di Wembley, una volta di più la città inglese è capitale del calcio mondiale e il suo stadio, fiore all'occhiello della skyline con il suo enorme arco, è il teatro su cui sono rivolti tutti gli occhi. Ebbene sì, perchè la stagione di calcio inglese 2015/16 parte proprio da lì, e si comincia con un caldissimo Arsenal - Chelsea, sfida che assegna niente di meno che il Community Shield, il piatto della gloria. I Gunners vincitrici della FA Cup e detentori in carica del trofeo, già conquistato un anno fa con un secco 3-0 contro il City, contro i Blues campioni d'Inghilterra e squadra da battere. Arsenal contro Chelsea, Wenger contro Mourinho, Londra contro Londra.

QUI ARSENAL

Facile pronosticare che i Gunners scendano in campo con il modulo classico, il 4-2-3-1 o 4-1-4-1, anche se le assenze di Welbeck (infortunio) e soprattutto Sanchez (vacanze prolungate dopo la Copa America) saranno pesanti, visto che solitamente è sempre stato uno di loro due ad agire sulla fascia sinistra d'attacco. Probabilmente toccherà a Ozil partire largo, lasciando la parte centrale del campo a Ramsey e Cazorla, spalleggiati da Coquelin, con Walcott sulla sua amata fascia destra e Giroud davanti. In porta va il grande ex Petr Cech, davanti a lui una linea a quattro composta centralmente da Mertesacker e Koscielny, mentre ai lati ci sono in corso ancora due ballottaggi: Debuchy-Bellerin per la destra, Monreal-Gibbs per la sinistra. Occhio alle sorprese di Wenger, che potrebbe scegliere di inserire Wilshere nell'undici titolare. Attenzione anche al talento di Jeff Reine-Adelaide, che potrebbe trovar spazio dalla panchina.

QUI CHELSEA

Un pre-campionato non brillantissimo quello della squadra di Josè Mourinho, ancora in attesa di un paio di operazioni da effettuare sul mercato e che in agosto si potrebbero risolvere, sia in entrata che in uscita. Per questa sfida il portoghese cerca di mettere in campo il suo miglior undici possibile, anche se Diego Costa e Cahill sono in forte dubbio per problemi fisici e potrebbero rimanere fuori per evitare forzature. Tra i pali si riparte da Courtois, con Begovic in panchina e che dovrà aspettare per il debutto. Davanti a lui Ivanovic e Azpilicueta larghi, con Terry in mezzo affiancato da Zouma, se Cahill non dovesse farcela. In mezzo l'altro grande ex, Cesc Fabregas, protetto da Nemanja Matic, con sulla trequarti Willian, Oscar e Hazard alle spalle di Falcao, che dovrebbe prendere il posto del sopracitato assente Diego Costa.

LA SFIDA NELLA SFIDA

Un match che vale un trofeo, il Community Shield 2015, che consentirebbe una partenza più leggera a chi dovesse conquistarlo. Ma anche una sfida - l'ennesima - tra due allenatori che non si piacciono. Josè Mourinho - Arsene Wenger, rivali ormai storici che giocano da tempo al mio miglior nemico.

In realtà il bilancio degli scontri tra i due (sul campo si intende, nonostante siano stati sul punto di venire alle mani nell'ultima gara giocata a Stamford Bridge) non autorizzerebbe nessuno a parlare di rivalità. Troppo netto il distacco tra i due, con il portoghese che si è aggiudicato ben sette dei tredici round già disputati. Sei i pareggi e nessuna vittoria a favore dell'alsaziano in quasi dieci anni trascorsi tra polemiche, frecciate a mezzo stampa, battute al veleno e poco humor britannico. Eppure Chelsea-Arsenal continua a far parlare di sè gli appassionati del calcio inglese (e non solo) per il confronto tra due dei migliori allenatori al mondo. Troppo netto il contrasto di stili, verbale e calcistico, per non alimentare ancora un dualismo che sembra a volte accendersi più fuori dal campo che nei 90 minuti di gioco.

"Boring boring Chelsea", cantavano i supporter dei Gunners nel finale del match di ritorno della scorsa Premier League disputatosi all'Emirates Stadium, ennesima occasione non sfruttata dagli uomini di Wenger per avvicinarsi ai Blues, sempre impeccabili nell'erigere un muro e blindare lo zero a zero quando più conta. Il gioco arioso dell'Arsenal, quel 4-2-3-1 da anni espressione del credo del tecnico francese, contro il pragmatismo del portoghese, che ha invece sempre concesso meno spazio allo spettacolo. Gli ultimi due match giocati in casa del Chelsea sono stati però una lezione difficile da dimenticare per Wenger e i suoi: otto gol subiti in centottanta minuti con la costante sensazione di essere aggrediti dagli avversari, psicologicamente e non solo tecnicamente. Le ultime edizioni dell'Arsenal hanno tuttavia riportato il club a praticare l'antica abitudine di alzare trofei, con due Fa Cup vinte consecutivamente. Non tantissimo per chi, come l'alsaziano, fino al 2005 aveva fatto incetta di campionati, ma neanche così poco considerando il digiuno quasi decennale che ne era seguito. Di qui le infinite battute al veleno di Mourinho, tra cui l'ultima dello scorsa primavera: "Deve essere bello vivere aspettando di vincere, sapendo poi di non essere mai esonerato", in riferimento al ruolo di plenipotenziario rivestito dall'avversario all'Arsenal.

Nella prima versione dello Special One al Chelsea, è stato Didier Drogba ad agitare per anni le notti dei tifosi (e dei difensori) dei Gunners, decidendo partite importanti come il Community Shield del 2005 (esattamente dieci anni fa) e la finale di Coppa di Lega del 2007. Il ritorno del portoghese alla guida dei Blues nel 2013, dopo la deludente esperienza al Real Madrid, non ha modificato gli esiti del confronto con il "nemico" Wenger, con il 6-0 del 22 marzo 2014 in Premier a rovinare la festa per le mille partite da allenatore dell'avversario sulla panchina dell'Arsenal. Un paio di pareggi a reti inviolate all'Emirates ha sinora completato lo score dei risultati tra i due. La prossima puntata della saga promette ancora una volta scintille: i Gunners sembrano finalmente pronti per competere fino il fondo per il titolo, mentre il Chelsea è già una corazzata in grado di spaventare le big d'Europa. Il tutto si svolgerà nell'affascinante cornice di Wembley, palcoscenico di uno spettacolo che i tifosi dell'Arsenal sperano diverso da quelli visti negli ultimi dieci anni.

LE PAROLE DELLA VIGILIA: WENGER

E' il solito Arsene Wenger quello che si presenta ai giornalisti nella conferenza stampa della vigilia del Community Shield inglese, primo atto ufficiale della nuova stagione. Il match di domani pomeriggio del suo Arsenal contro il Chelsea non sembra turbare i pensieri dell'alsaziano, al solito poco ciarliero: "Sappiamo perfettamente che non sarà un'amichevole - esordisce il tecnico francese - perchè non è una partita come le altre, c'è un trofeo da sollevare. Ho imparato ad accettare di essere giudicato ogni volta dopo ogni match, anche se nella vita reale non funziona così". Sulla posta in palio e l'importanza di vincere subito un titolo nazionale Wenger si mostra piuttosto freddo: "Nel calcio l'unico giudice è il campo, quindi inutile cercare di trarre conclusioni prima dei 90 minuti di domani. Qualsiasi dovesse essere il risultato finale, dovremo continuare per la nostra strada e rimanere concentrati solo su noi stessi".

L'Arsenal ha disputato un ottimo precampionato, con vittorie prestigiose e convincenti contro Lione e Wolsfburg, ma il boss dei Gunners non si lascia travolgere dall'entusiasmo: "Sarà una sfida importante e difficile, ma è sempre una gara di preparazione al campionato. Ovviamente vogliamo vincere, ma per me conta soprattutto giocare bene. Una buona partita ci darebbe quel pizzico di fiducia in più per iniziare al meglio la stagione". Sulle frecciate del suo rivale Mourinho e sul suo bilancio da zero vittorie contro il portoghese Wenger è laconico e sornione: "Non ho nulla da dire. Lascerò che la vostra (si riferisce ai giornalisti presenti) storia d'amore con lui (Mourinho, ndr) prosegua senza interferenze - dichiara scherzoso - non voglio intervenire in tutto questo".

Dopo aver usato parole al miele per Walcott e Cazorla, definendosi "deliziato" dai rispettivi rinnovi di contratto, Wenger si sofferma sull'ex della partita, Petr Cech, passato a inizio estate dai Blues ai Gunners: "La sua presenza tra i pali funge da intimidazione per gli avversari, rende la visuale della porta più piccola a chi deve tirare, anche in virtù della sua forte personalità. Possiede un po' tutte le qualità che dovrebbe avere un portiere: tecnica, agilità e stazza. Sembra davvero costruito per giocare nel calcio inglese, e poi è una splendida persona. Il suo acquisto è un po' come effettuato tempo fa dal Manchester United con Van der Sar, che veniva dal Fulham e poi ha avuto altre cinque o sei stagioni da protagonista con i Red Devils. Ecco perchè non vedo perchè Petr non debba giocare ancora per qualche anno. E' un professionista serio, si allena benissimo, di certo non sarà un problema per noi".

LE PAROLE DELLA VIGILIA: MOURINHO

Quando Josè Mourinho si presenta ai microfoni, il mondo del calcio si ferma. Il portoghese veicola i mezzi di informazione, vive di dialettica e segna il primo punto con evidente continuità ancor prima di calcare il terreno di gioco. La Premier League è alle porte, ma il calcio inglese, domenica, si concede un antipasto succoso. Community Shield, Arsenal e Chelsea a giocarsi il primo titolo della stagione.

"Se in tredici sfide contro un rivale non fossi mai riuscito a vincere, cambierei sicuramente qualcosa”, questo lo schiaffo al rivale, Wenger. "Il Community Shield è più importante di un’amichevole di agosto, è una gara che assegna un trofeo, ma se perderemo non sarà un dramma”. Un vecchio amico risiede ora sulla sponda opposta. Cech sale sull'ultimo treno di una lunga carriera e sposa il giovane progetto dell'Arsenal. I gunners si affidano, tra i pali, all'esperienza del portiere col caschetto, mentre Mourinho si gode Courtois, ma rimpiange Cech: “Cech è un grande portiere, ma ora pensiamo al presente”.

La battuta, infine, sulla lotta in Inghilterra “Quest’anno si conquisterà il titolo con meno punti e più sconfitte rispetto al passato. Si sono rinforzate grandi e medie. Le favorite sono Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea, ma occhio a squadre come Crystal Palace, Newcastle, Stoke e Watford”.

NUMERI E PRECEDENTI

L'Arsenal punta a portare a casa lo scudo numero 14 (solo United e Liverpool ne hanno vinti di più), bissando il successo del 2014, mentre il Chelsea ne ha vinti 4, l'ultimo di questi nel 2009. Mourinho dal canto suo può avere fiducia per metterne in bacheca un altro, almeno secondo i numeri: il portoghese ha vinto 12 delle 18 finali disputate in carriera e soprattutto non ha mai perso contro Wenger (7 vittorie, 6 pareggi). Una sola volta queste due squadre si contesero il Community Shield: bisogna tornare al 2005, quando una doppietta di Drogba permise al Chelsea di vincerlo, con ancora Mourinho in panchina.