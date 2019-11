Decidono i portieri: Racing Club-Belgrano 0-0

Al Cilindro di Avellaneda va in scena il big match della diciannovesima giornata di Primera Division Argentina: Racing Club-Belgrano. Le due squadre sono appaiate a 33 punti, alle spalle di Boca, River, San Lorenzo e Rosario Central. In palio c'è un posto nel gruppo di testa.

Cocca schiera i suoi con il classico 4-4-2 con Diego Milito e Gustavo Bou in attacco, Zielinski risponde con lo stesso modulo, ma privo del suo giocatore di maggior estro: Zelarayan. Il Pirata suona subito la carica e all'ottavo minuto Marquez, lasciato completamente solo dalla difesa del Racing, calcia verso la porta dall'interno dell'area, ma Saja è attento e para. Il primo tempo scorre in una situazione di sostanziale equilibrio, che il Racing cerca di ledere prima con Cerro, che effettua un gran tiro al 25', e poi con Lollo, che al 38' incorna su calcio di punizione cercando la rete: in entrambi i casi Olave viene chiamato alla prodezza. Al 41' ancora Marquez prova a portare in vantaggio i suoi, ma il suo tiro termina fuori. La prima metà di gioco va in archivio sullo 0-0 e lascia spazio a un secondo tempo che parte a ritmi alti, sotto il segno dell'Academia. Il Racing spinge e domina i primi minuti di gioco : al 5' minuto un contropiede orchestrato alla perfezione dal trio Milito-Bou-Noir termina con il tiro a lato dell'ex Banfield, e con i brividi dei tifosi cordobesi. La spinta del club di Avellaneda prosegue fino al minuto 14', quando la partita entra nella sua manciata di minuti più sorprendente: Velazquez viene atterrato nell'area avversaria e Nestor Pitana fischia il calcio di rigore. Il Belgrano ha a soli undici metri di distanza la palla per cambiare la partita, ma Sebastian Saja si getta dalla parte giusta e blocca il rigore di Cristian Lema. 0-0. Neanche il tempo di rinviare il pallone e ripartire, che il giocatore del Belgrano Prediger viene ammonito a palla lontana: seconda giallo ed espulsione. Dalla prospettiva di un vantaggio da gestire, alla realtà di una mezzora in dieci uomini contro una squadra con l'inerzia dalla propria parte: il Belgrano si ritrova in pessime acque nel giro di una manciata di minuti. Il Racing attacca e prende il pallino del gioco, ma il Pirata non si arrende e attacca di rimessa. Al 20' della ripresa Bou va vicino al gol con un colpo di testa, ma la palla termina a lato. Entrano anche Pavone e Becchio, i nuovi acquisti delle due squadre nel reparto offensivo, ma nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio. Finisce 0-0, ed entrambe le squadre possono ritenersi soddisfatte e miracolate per aver eluso una sconfitta, e ugualmente rammaricate per il rimpianto di una possibile vittoria.

Tra i singoli emergono senza dubbio i due portieri, Saja e Olave, che hanno tenuto a galla le rispettive squadre nei momenti più complicati, che si tratti del calcio di rigore decisivo o di una nitida palla gol. Male Milito, spento e impreciso in alcune circostanze, meglio Bou, seppure non in una delle sue serate migliori. Buona prova di Rigoni, esterno del Pirata subentrato nel secondo tempo. Ne esce un punto a testa, poco utile ai fini della classifica, che vede le due squadre portarsi a + 2 su Independiente e Gimnasia LP, e a - 2 dal Rosario Central.