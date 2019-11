Champions League, il programma di oggi

I risultati di ieri hanno chiarito come la Champions League sia pronta a regalarci emozioni sebbene si tratti ancora di turni preliminari. Questo il motivo per non perdersi le ben undici gare rimaste in programma per oggi. Il terzo turno preliminare qualifica ai play-off finali. Ecco il programma.

Il tabellone delle piazzate ci mette sul piatto tre sfide. Dopo Monaco e Rapid Vienna la Lazio attende le vincenti di Sparta Praga - CSKA, Panathinaikos - Brugge e Fenerbahçe - Shaktar Donetsk. In Repubblica Ceca si parte dal 2-2 del Chimki, dove lo Sparta riuscì due volte a recuperare uno svantaggio minimo per chiudere con due preziosissimi gol segnati fuori casa. Tante grazie anche a Natcho, che sbagliò un rigore sull'1-1. Rispetto all'andata lo Sparta avrà anche un vantaggio chiamato Lafata. Il capo-cannoniere dello scorso campionato ceco è tornato disponibile e sarà in campo alla ricerca della prima qualificazione dello Sparta ai gironi di CL dal 2005-06. Nel week-end la squadra di Praga ha battuto 3-1 il Banik Ostrava (con gol di Lafata, anche) dopo lo 0-0 alla prima col Vysocina. Il CSKA ha invece mantenuto il primo posto alla pari con lo Zenit battendo 1-0 l'Anzhi con gol di Mario Fernandes.

Equilibrio massimo fra Shaktar Donetsk e Fenerbahce, il big-match di questo terzo turno preliminare. Stasera si va in Ucraina dopo lo 0-0 sul campo neutro e con il ricorso del Fenerbahce respinto. I turchi si erano infatti appellati alla Uefa affinchè la sentenza sulla positività all'antidoping rivelata in Coppa America per quanto riguardava le prestazioni di Fred fosse applicata anche in Europa. Niente da fare, lo squadrone allestito dal Fener (van Persie, Nani, Kjaer, Diego, Souza...) dovrà vedersela anche col centrocampista brasiliano, a riposo domenica in campionato (cocì come Gladkyi, Taison, Stepanenko, Shevcuk e Rakytskyi) nella terza vittoria consecutiva dei nero-verdi nella lega ucraina 2015-16 (solo la Dinamo Kiev ha tenuto il passo). Il campionato turco partirà invece fra 11 giorni.

Il Brugge è invece chiamato a ribaltare il 2-1 subìto in Grecia per mano dei biancoverdi del Panathinaikos. Il vantaggio di Bolingoli-Mbombo fu solamente un presagio falso. Il Pana si impose immediatamente con i gol di Berg e Karelis, permettendosi di giocare in 10 per un tempo e di fallire un rigore. Nel week-end il Brugge ha già riscattato un altro passo falso, vincendo la seconda in Jupiler League dopo aver perso la prima. 3-0 e belga back-on-track. Reti di Abdoulaye Diaby e del giovane Dierckx.

Otto le sfide in programma per quanto riguarda invece il cammino delle squadre facenti parte del tabellone dei campioni Nazionali.

Si parte dallo 0-0 in Astana - HJK Helsinki, con la squadra kazaka alla ricerca del colpaccio. Si parte prestissimo, alle 16.30. Il campionato dei campioni in carica finlandesi è fermo alla 21° giornata (si ricomincia ad Ottobre, l'HJK è in testa), quello dei kazaki non è ancora partito. L'Helsinki l'anno scorso nel girone con il Torino in EL, ha perso Aristide Bancé ed Annan .

BATE e Videoton in Bielorussia dopo l'1-1 in terra ungherese. Videoton vivo per questione di istanti: al Sostoi Stadium il pareggio di Vinicius arrivò all'89°. Oggi si punta a proseguire sulla buona strada in quel di Borisov dopo aver trovato la prima vittoria alla terza di campionato nel week-end, quando due gol oltre il 90° hanno ribadito la buona tradizione in zona Cesarini del Videoton. Potrebbe partire titolare Soumah, prestato dalla Juventus. Il BATE viene invece dal favoloso 7-0 in coppa, con poker del subentrato Gordejchuk, antipasto del ritorno del campionato fermo alla 14° (il BATE ha già 8 punti sulla seconda). Fresco acquisto dei bielorussi il mediano Nikolic dagli avversari della Dinamo Minsk.

Il vantaggio è minimo per il Celtic, che oggi vola fino in Azerbaigian per affrontare un'altra vecchia conoscenza dell'Inter, il Qarabag. Si parte dall'1-0 biancoverde firmato da Boyata al Celtic Park. L'ex City è uno dei nuovi acquisti dei campioni scozzesi, che hanno perso Denayer ma a Manchester hanno trovato il promettente terzino Janko. Hanno invece fatto spesa in Francia quelli del Qarabag: dentro el Jadeyaoui dal Lens e Poepon dal Valenciennes. Partito solo il campionato del Celtic, che sabato ha inaugurato la SPL battendo 2-0 il Ross County (Stefan Johansen e Griffiths).

Non dovrebbe avere problemi il Basilea, che a Poznan aveva vinto 1-3 ed oggi affronta il Lech in casa dopo la terza vittoria consecutiva in campionato in tre giornate (vetta a 9 punti). Delgado, l'ennesimo Adama Traoré che non è né quello del Barça (o del Liverpool?) né quello del Monaco ed un autogol hanno abbattuto il Sion con il risultato di 3-0. La squadra è molto buona, merita sicuramente i gironi. A maggior ragione dopo i colpi Kuzmanovic, Bjarnason, Janko, Sauro e sopratutto Boetius (ad appena 2 mln) a sopperire alle cessioni di Derlis Gonzalez, Sio, Fabian Frei, Ajeti e Schar. Una squadra rivoluzionata che non cambia obiettivi. Non è invece partito bene il campionato del Lech Poznan, che ha perso la seconda in tre partite nel week-end (2-0 dal Wisla Cracovia).

Due gol di vantaggio anche per il Red Bull Salisburgo, forte del 2-0 ottenuto in casa (Ulmer ed Hinterregger i marcatori) ma indebolito moralmente dalla seconda sconfitta consecutiva in Bundesliga (dopo due giornate). Domenica il Rapid Vienna ha annunciato all'Austria che gli equilibri potrebbero essere cambiati, vincendo lo scontro diretto dell'anno scorso 1-2. Il Malmo è invece nel bel mezzo della Allsvenskan, dove nel week-end è arrivato l'ennesimo pareggio (e per giunta in rimonta) di una deludente campagna che vede i campioni in carica fermi al sesto posto. Dal mercato le due squadre hanno trovato giocatori interessanti: il Malmo ha preso la punta Djurdjic in prestito dall'Augsburg (il centravanti conta già 3 reti in 2 partite di campionato) ed il portiere del Copenaghen Wiland, il RB Salisburgo ha invece catturato per conto dell'affiliato Lipsia (a cui è stato ceduto Ilsanker ed al quale sono tornati Sabitzer e Bruno) i promettenti Oberlin, Upamecano e l'esperto Paulo Miranda.

Saranno scintille nel classico vintage Partizan Belgrado - Steaua Bucarest. All'andata fu 1-1 ed oggi ci si diverte. Partono meglio i serbi, che oltre ad avere una squadra più attrezzata (i giovani Andrija Zivkovic e Saponjic rubano l'occhio) puntano sul gol segnato fuori casa. Occhio al morale però, un po' a terra dopo la prima sconfitta infilata in campionato nel week-end. Dopo due affermazioni imponenti (4-0 e 6-0) è arrivato un 3-2 a Novi Pazar forse frutto del riposo dei migliori. In Romania vola la Steaua invece: quarta vittoria su quattro in campionato e vetta della classifica. Tuttavia sono infortunati sia l'autore del gol dell'andata, Varela, che Stanciu. Un bel problema per Radoi che tra l'altro sul mercato ha dovuto cedere Tanase, Arlauskis e Prepelita.

Da un ottimo 1-2 parte il Viktoria Plzen, che all'andata ha allungato il record di partite vinte ai preliminari a 13 match. Il Maccabi tel Aviv fu costretto ad arrendersi al rapido uno-due del primo tempo firmato Mahmutovic-Petrzela. Il gol che ha ridato speranze agli israeliani lo ha segnato Itzhaki e chissà che come nel secondo turno preliminare (lì fu fatto fuori l'Hibernians) lo svantaggio non sia rimontato. Allora al ritorno ne escì un 5-1 facile facile, oggi sarà più dura contro una squadra cui campionato cui campionato è già partito. Domenica però il Plzen ha perso contro il Dukla Praga la seconda giornata del proprio campionato, sebbene abbia dominato la gara.

Chiude il quadro la pittoresca Skenderbreu - Milsami. Albania contro Moldavia. Padroni di casa odierni grandi favoriti dopo lo 0-2 costuito nello stadio del Milsami. Due gol di Salihi hanno portato i campioni d'Albania ad un passo dal sogno. Il 31enne è appena arrivato dall'Hapoel Haifa ma ha già conquistato tutti: l'anno scorso chiuse con 12 reti in Israele, quest'anno punta a di più dopo i 4 gol in 4 gare di Champions League. Oggi cerca di scavalcare Ola Kamara e Wilde, che lo hanno raggiunto ma sono stati eliminati. Nel week-end il Milsami, dopo aver collezionato il prezioso scalpo del Ludogorets al secondo turno di CL, ha aperto il proprio campionato con un 4-1 al Saxan con doppietta di Andronic.