Mascherano rimane al Barça

E' bastata la fascia di capitano durante il Trofeo Gamper - vittoria dei blaugrana per 3 a 0 contro la Roma - per fare cambiare idea a Mascherano e al suo agente. L'eroe del triplete, inamovibile al centro della difesa della squadra di Luis Enrique, non partirà da Barcellona. Nella giornata di ieri erano usciti rumors che volevano club di Serie A, Inter e Roma in testa, sulle tracce del giocatore. Il costo dell'operazione, tra cartellino e ingaggio, sarebbe elevatissimo, inoltre il club blaugrana non intende privarsi del suo numero 5 a meno di un'offerta monstre.

<<Javier sta molto bene al Barcellona. Poi se arrivasse un'offerta noi la gireremmo al club, e poi la analizzeremmo di conseguenza con il club. Con me non ha mai parlato nessuno, e se arrivasse qualcuno a parlarmi lo inviterei a rivolgersi al Barcellona.>> Queste le parole dell'agente di Mascherano, Walter Tamer, che di fatto smentiscono quanto apparso ieri sulla stampa francese. Mascherano non si muove da Barcellona.